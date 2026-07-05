Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Trieste, Braunschweig, Newport, Iasi, Bogotà, Liegi e Nottingham: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

05/07/2026 08:53 Nessun commento
Luca Potenza nella foto - Foto Antonio Burruni
Luca Potenza nella foto - Foto Antonio Burruni

🇮🇹
Challenger 75 Trieste
Trieste, Italia  ·  5 Luglio 2026

25°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 30°C
CIELO Prevalentemente soleggiato, con qualche nube nel tardo pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 5 Luglio
09:00
19°
10:00
21°
11:00
24°
12:00
27°
13:00
30°
14:00
30°
15:00
30°
16:00
30°
18:00
29°
22:00
25°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il 1° turno di qualificazione sulla terra
🎾  Programma del giorno — 5 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
CH 75 Q1
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Qualificazioni
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 10:00
Gonzalo Villanueva ARG vs Jozef Kovalik SVK

ATP Trieste
Gonzalo Villanueva [1]
0
7
2
Jozef Kovalik
0
6
4
Mostra dettagli

Matteo Sciahbasi ITA vs Giovanni Oradini ITA

Il match deve ancora iniziare

Johannes Ingildsen DEN vs Pietro Fellin ITA

Il match deve ancora iniziare

Luca Potenza ITA vs Lorenzo Angelini ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 10:00
Gabriele Crivellaro ITA vs Alan Fernando Rubio Fierros MEX

ATP Trieste
Gabriele Crivellaro
0
6
1
3
Alan Fernando Rubio Fierros [9]
0
2
6
0
Mostra dettagli

Oleg Prihodko MKD vs Lorenzo Rottoli ITA

Il match deve ancora iniziare

Ignacio Carou URU vs Matyas Cerny CZE

Il match deve ancora iniziare

Enrico Dalla Valle ITA vs Boris Arias BOL

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:00
Georgii Kravchenko UKR vs Alternate it

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Berto ITA vs Lorenzo Bocchi ITA

ATP Trieste
Lorenzo Berto
40
2
0
Lorenzo Bocchi [10]
15
6
0
Mostra dettagli

Leonardo Iemmi ITA vs Henry Bernet SUI

Il match deve ancora iniziare

Andrej Martin SVK vs Samuel Zannoni ITA

Il match deve ancora iniziare





🇷🇴
Challenger 100 Iasi
Iasi, Romania  ·  5 Luglio 2026

20°C
Soleggiato e stabile  ·  Picco 25°C
CIELO Soleggiato o prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 5 Luglio
10:00
20°
11:00
22°
12:00
24°
13:00
25°
14:00
25°
15:00
25°
16:00
25°
18:00
24°
21:00
21°
23:00
18°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il 1° turno di qualificazione sulla terra
🎾  Programma del giorno — 5 Luglio
🎾
ATP Challenger 100 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
CH 100 Q1
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Qualificazioni
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 12:30
Luca Frunza ROU vs Nitin Kumar Sinha IND

Il match deve ancora iniziare

Radu Albot MDA vs Marcelo Zormann BRA

Il match deve ancora iniziare

Jiri Cizek CZE vs Dragos Nicolae Cazacu ROU

Il match deve ancora iniziare

Luca Marc ROU vs Stefan Horia Haita ROU

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 12:30
Matei Marius Partal ROU vs Samir Hamza Reguig ALG

Il match deve ancora iniziare

Daniel Uta ROU vs S D Prajwal Dev IND

Il match deve ancora iniziare

Olle Wallin SWE vs Matei Varbanciu ROU

Il match deve ancora iniziare

Alexander Binda ITA vs David Poljak CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – ore 12:30
Alex Marti Pujolras ESP vs Vijay Sundar Prashanth IND

Il match deve ancora iniziare

Alexander Donski BUL vs Erik Grevelius SWE

Il match deve ancora iniziare

Ramkumar Ramanathan IND vs Maximilian Neuchrist AUT

Il match deve ancora iniziare





🇧🇪
Challenger 50 Liege
Liege, Belgio  ·  5 Luglio 2026

🌧
18°C
Rovesci al mattino, poi nuvoloso  ·  Picco 23°C
CIELO Rovesci al mattino presto, poi nuvole intermittenti e cielo nuvoloso
PIOGGIA Rovesci indicati alle 09:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 5 Luglio
09:00
🌧
16°
10:00
17°
11:00
19°
12:00
20°
13:00
22°
14:00
22°
16:00
23°
18:00
22°
21:00
20°
23:00
18°
⚠  Rovesci al mattino: programma da monitorare nelle prime ore
🎾  Programma del giorno — 5 Luglio
🎾
ATP Challenger 50 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
CH 50 Q1
🌧  Rovesci al mattino
⚠  Da monitorare
🎾  Qualificazioni
🏀  Terra Battuta

Centre Court – ore 11:00
Niels Ratiu BEL vs Kasra Rahmani IRI

ATP Liege
Niels Ratiu
40
4
Kasra Rahmani [9]
15
1
Mostra dettagli

David Tixhon BEL vs Fryderyk Lechno-Wasiutynski POL

Il match deve ancora iniziare

Kai Wehnelt GER vs Nicolas Ifi BEL

Il match deve ancora iniziare

Madhwin Kamath IND vs Martin Van Der Meerschen BEL

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 11:00
Niklas Schell GER vs Michiel De Krom NED

ATP Liege
Niklas Schell
30
3
3
Michiel De Krom [12]
40
6
0
Mostra dettagli

Ryan Nijboer NED vs Maxence Bertimon FRA

Il match deve ancora iniziare

Alessio Basile BEL vs Franco Ribero ARG

Il match deve ancora iniziare

Tsung-Hao Huang TPE vs Gabriele Maria Noce ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 11:00
Gerard Campana Lee KOR vs Fadi Bidan LBN

ATP Liege
Gerard Campana Lee [3]
0
2
Fadi Bidan
30
1
Mostra dettagli

Luca Staeheli SUI vs Courtney John Lock ZIM

Il match deve ancora iniziare

Leo Raquillet FRA vs Tomohiro Masabayashi JPN

Il match deve ancora iniziare

Edouard Villoslada FRA vs Saba Purtseladze GEO

Il match deve ancora iniziare





🇩🇪
Challenger 125 Braunschweig
Braunschweig, Germania  ·  5 Luglio 2026

🌧
17°C
Pioggia e nuvole  ·  Picco 21°C
CIELO Pioggia al mattino, cielo nuvoloso nel corso della giornata
PIOGGIA Rovesci/pioggia alle 09:00-10:00, poi ancora alle 14:00 e 16:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 5 Luglio
09:00
🌧
16°
10:00
🌧
16°
11:00
18°
12:00
18°
13:00
20°
14:00
🌧
20°
16:00
🌧
20°
18:00
20°
21:00
18°
23:00
16°
⚠  Pioggia a più riprese: qualificazioni sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 5 Luglio
🎾
ATP Challenger 125 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
CH 125 Q1
🌧  Pioggia
⚠  Da monitorare
🎾  Qualificazioni
🏀  Terra Battuta

Tenzer Center Court – ore 10:00
Stefan Seifert GER vs Rudolf Molleker GER

ATP Braunschweig
Stefan Seifert
4
2
Rudolf Molleker [10]
6
6
Vincitore: Molleker
Mostra dettagli

Vincent Marysko GER vs Viktor Durasovic NOR

ATP Braunschweig
Vincent Marysko
0
2
Viktor Durasovic [9]
0
3
Mostra dettagli

Norbert Gombos SVK vs Marc Majdandzic GER

Il match deve ancora iniziare

Kacper Szymkowiak POL vs Robert Strombachs LAT

Il match deve ancora iniziare

Laurenz Blickwede GER vs Mika Petkovic GER

Il match deve ancora iniziare



Clamex Court – ore 10:00
Samuele Pieri ITA vs Noel Larwig GER

ATP Braunschweig
Samuele Pieri [5]
30
7
4
Noel Larwig
0
5
2
Mostra dettagli

Thiago Seyboth Wild BRA vs Oliver Majdandzic GER

Il match deve ancora iniziare

Andrey Chepelev RUS vs John Sperle GER

Il match deve ancora iniziare

Dimitar Kuzmanov BUL vs Rafael Matos BRA

Il match deve ancora iniziare

Raphael Perot FRA vs Jannik Opitz GER

Il match deve ancora iniziare



Ecovis Court – ore 13:00
Orlando Luz BRA vs Alejo Sanchez Quilez ESP

Il match deve ancora iniziare

Kenny De Schepper FRA vs Denis Yevseyev KAZ

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
Challenger 50 Nottingham 4
Nottingham, Regno Unito  ·  5 Luglio 2026

18°C
Nuvoloso ma asciutto  ·  Picco 24°C
CIELO Nuvoloso per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 5 Luglio
08:00
18°
09:00
18°
10:00
19°
11:00
20°
12:00
21°
13:00
22°
14:00
23°
16:00
24°
19:00
22°
22:00
20°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per le qualificazioni sull’erba
🎾  Programma del giorno — 5 Luglio
🎾
ATP Challenger 50 · Qualificazioni
Qualificazione · Erba
CH 50 Q
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  Qualificazioni
🌿  Erba

Court 1 – ore 12:00
William Jansen GBR vs Sam Ryan Ziegann AUS

ATP Nottingham
William Jansen
0
0
Sam Ryan Ziegann [11]
0
0
Mostra dettagli

James Mackinlay GBR vs Patrick Brady GBR

Il match deve ancora iniziare

Phoenix Weir GBR vs Herman Hoeyeraal NOR

Il match deve ancora iniziare

Nikola Slavic SWE vs Finn Bass GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 12:00
Theo Papamalamis FRA vs Nicolas Parizzia SUI

Il match deve ancora iniziare

Ryan Seggerman USA vs Ali Habib GBR

Il match deve ancora iniziare

Amit Vales ISR vs William Rejchtman Vinciguerra SWE

Il match deve ancora iniziare

Liam Hignett GBR vs Michael Zhu USA

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 12:00
Vladislav Melnic ROU vs Marcus Walters GBR

ATP Nottingham
Vladislav Melnic
0
0
Marcus Walters [10]
0
0
Mostra dettagli

Matteo Covato ITA vs Jesse Delaney AUS

Il match deve ancora iniziare

Zach Stephens GBR vs Dinko Dinev BUL

Il match deve ancora iniziare

Ivan Ivanov BUL vs Conor Gannon IRL

Il match deve ancora iniziare





🇺🇸
Challenger 125 Newport
Newport, USA  ·  5 Luglio 2026

🌧
22°C
Rovesci iniziali, poi nuvoloso  ·  Picco 26°C
CIELO Rovesci nelle prime ore, poi nuvoloso o prevalentemente nuvoloso
PIOGGIA Rovesci indicati alle 03:00 locali
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 5 Luglio
05:00
22°
06:00
22°
07:00
22°
08:00
22°
09:00
23°
10:00
24°
11:00
24°
12:00
25°
13:00
25°
14:00
26°
⚠  Rovesci nelle prime ore: erba da verificare prima dell’avvio del programma
🎾  Programma del giorno — 5 Luglio
🎾
ATP Challenger 125 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Erba
CH 125 Q1
🌧  Rovesci iniziali
⚠  Da monitorare
🎾  Qualificazioni
🌿  Erba

Center Court 1 – ore 16:30
Fajing Sun CHN vs Ozan Baris USA

Il match deve ancora iniziare

Adhithya Ganesan USA vs Tyler Zink USA

Il match deve ancora iniziare

Masamichi Imamura JPN vs Daniel Milavsky USA

Il match deve ancora iniziare

Matisse Farzam USA vs Hayato Matsuoka JPN

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 16:30
Andre Ilagan USA vs Connor Plunkett USA

Il match deve ancora iniziare

Blake Ellis AUS vs Garrett Johns USA

Il match deve ancora iniziare

Andres Martin USA vs Jason Jung TPE

Il match deve ancora iniziare

Philip Sekulic AUS vs Patrick Maloney USA

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 16:30
Alex Rybakov USA vs Tung-Lin Wu TPE

Il match deve ancora iniziare

Samir Banerjee USA vs Alex Martinez ESP

Il match deve ancora iniziare

Stefan Kozlov USA vs Aidan Mayo USA

Il match deve ancora iniziare

Kaichi Uchida JPN vs James Trotter JPN

Il match deve ancora iniziare




USA Challenger 125 Newport – Tabellone Qualificazione – erba
Kaichi Uchida [1] vs James Trotter
Masamichi Imamura [ALT] vs Daniel Milavsky [11]

Andre Ilagan [2] vs Connor Plunkett [WC]
Alex Rybakov vs Tung-Lin Wu [8]

Fajing Sun [3] [ALT] vs Ozan Baris [WC]
Adhithya Ganesan [WC] vs Tyler Zink [7]

Andres Martin [4] vs Jason Jung [PR]
Samir Banerjee vs Alex Martinez [10]

Stefan Kozlov [5] vs Aidan Mayo [PR]
Blake Ellis [PR] vs Garrett Johns [12]

Philip Sekulic [6] vs Patrick Maloney [PR]
Matisse Farzam [WC] vs Hayato Matsuoka [9]





🇨🇴
Challenger 75 Bogota
Bogota, Colombia  ·  5 Luglio 2026

12°C
Fresco e nuvoloso  ·  Picco 20°C
CIELO Nuvoloso o prevalentemente nuvoloso nelle ore disponibili
PIOGGIA Assente nelle ore disponibili
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 5 Luglio
05:00
10°
06:00
11°
07:00
11°
08:00
13°
09:00
15°
10:00
16°
11:00
18°
12:00
19°
13:00
20°
✅  Nessuna pioggia indicata nella finestra oraria disponibile
🎾  Programma del giorno — 5 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
CH 75 Q1
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  Qualificazioni
🏀  Terra Battuta

Court KIA – ore 17:00
Salvador Price COL vs Joao Victor Couto Loureiro BRA

Il match deve ancora iniziare

Cristian Felipe Sanchez Rojas COL vs Natan Rodrigues BRA

Il match deve ancora iniziare

Ignacio Monzon ARG vs Nicolas Hurtado Novoa COL

Il match deve ancora iniziare

Andres Urrea COL vs Felipe Meligeni Alves BRA

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 – ore 17:00
Fermin Tenti ARG vs Peter Bertran DOM

Il match deve ancora iniziare

Dmitry Popko KAZ vs Mateo Castañeda COL

Il match deve ancora iniziare

Christopher Papa USA vs Mwendwa Mbithi USA

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Villalon CHI vs Brandon Perez VEN

Il match deve ancora iniziare



COURT 2 – ore 17:00
Conner Huertas del Pino PER vs Tomas Martinez ARG

Il match deve ancora iniziare

Segundo Goity Zapico ARG vs Lucas Andrade Da Silva BRA

Il match deve ancora iniziare

Daniel Antonio Nunez CHI vs Lorenzo Claverie ITA

Il match deve ancora iniziare

Arklon Huertas Del Pino Cordova PER vs Federico Zeballos BOL

Il match deve ancora iniziare

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