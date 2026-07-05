Challenger Trieste, Braunschweig, Newport, Iasi, Bogotà, Liegi e Nottingham: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

Luca Potenza nella foto - Foto Antonio Burruni
Challenger 75 Trieste
Trieste, Italia · 5 Luglio 2026
|☀
|
25°C
Soleggiato e caldo · Picco 30°C
|
|CIELO
|Prevalentemente soleggiato, con qualche nube nel tardo pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 5 Luglio
|
09:00
☀
19°
|
10:00
⛅
21°
|
11:00
⛅
24°
|
12:00
⛅
27°
|
13:00
⛅
30°
|
14:00
⛅
30°
|
15:00
⛅
30°
|
16:00
⛅
30°
|
18:00
⛅
29°
|
22:00
☀
25°
✅ Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il 1° turno di qualificazione sulla terra
🎾 Programma del giorno — 5 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
|
CH 75 Q1
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 Qualificazioni
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 10:00
Gonzalo Villanueva vs Jozef Kovalik
ATP Trieste
Gonzalo Villanueva [1]•
0
7
2
Jozef Kovalik
0
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Kovalik
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
G. Villanueva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
J. Kovalik
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
A-40
1-0 → 1-1
G. Villanueva
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
3*-2
4*-2
5-2*
5-3*
5*-4
5*-5
df
6-5*
df
6-6 → 7-6
J. Kovalik
15-0
15-15
df
30-15
40-15
4-4 → 4-5
G. Villanueva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
J. Kovalik
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
G. Villanueva
15-0
15-15
15-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
G. Villanueva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
J. Kovalik
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
G. Villanueva
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
Matteo Sciahbasi vs Giovanni Oradini
Il match deve ancora iniziare
Johannes Ingildsen vs Pietro Fellin
Il match deve ancora iniziare
Luca Potenza vs Lorenzo Angelini
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 10:00
Gabriele Crivellaro vs Alan Fernando Rubio Fierros
ATP Trieste
Gabriele Crivellaro
0
6
1
3
Alan Fernando Rubio Fierros [9]•
0
2
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Fernando Rubio Fierros
G. Crivellaro
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
A. Fernando Rubio Fierros
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-40
40-A
df
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Fernando Rubio Fierros
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-5 → 1-6
A. Fernando Rubio Fierros
1-3 → 1-4
A. Fernando Rubio Fierros
0-2 → 0-3
G. Crivellaro
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
A. Fernando Rubio Fierros
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Crivellaro
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-2 → 6-2
A. Fernando Rubio Fierros
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
A. Fernando Rubio Fierros
3-1 → 3-2
G. Crivellaro
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
A. Fernando Rubio Fierros
2-0 → 2-1
G. Crivellaro
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
A. Fernando Rubio Fierros
0-0 → 1-0
Oleg Prihodko vs Lorenzo Rottoli
Il match deve ancora iniziare
Ignacio Carou vs Matyas Cerny
Il match deve ancora iniziare
Enrico Dalla Valle vs Boris Arias
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:00
Georgii Kravchenko vs Alternate
Il match deve ancora iniziare
Lorenzo Berto vs Lorenzo Bocchi
ATP Trieste
Lorenzo Berto•
40
2
0
Lorenzo Bocchi [10]
15
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Berto
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
1-5 → 2-5
L. Berto
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-3 → 1-4
L. Berto
0-15
df
0-30
15-30
15-40
df
1-1 → 1-2
L. Berto
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
ace
0-0 → 1-0
Leonardo Iemmi vs Henry Bernet
Il match deve ancora iniziare
Andrej Martin vs Samuel Zannoni
Il match deve ancora iniziare
Challenger 100 Iasi
Iasi, Romania · 5 Luglio 2026
|☀
|
20°C
Soleggiato e stabile · Picco 25°C
|
|CIELO
|Soleggiato o prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 5 Luglio
|
10:00
⛅
20°
|
11:00
⛅
22°
|
12:00
⛅
24°
|
13:00
⛅
25°
|
14:00
⛅
25°
|
15:00
☀
25°
|
16:00
☀
25°
|
18:00
☀
24°
|
21:00
☀
21°
|
23:00
☀
18°
✅ Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il 1° turno di qualificazione sulla terra
🎾 Programma del giorno — 5 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 100 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
|
CH 100 Q1
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 Qualificazioni
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 12:30
Luca Frunza vs Nitin Kumar Sinha
Il match deve ancora iniziare
Radu Albot vs Marcelo Zormann
Il match deve ancora iniziare
Jiri Cizek vs Dragos Nicolae Cazacu
Il match deve ancora iniziare
Luca Marc vs Stefan Horia Haita
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 12:30
Matei Marius Partal vs Samir Hamza Reguig
Il match deve ancora iniziare
Daniel Uta vs S D Prajwal Dev
Il match deve ancora iniziare
Olle Wallin vs Matei Varbanciu
Il match deve ancora iniziare
Alexander Binda vs David Poljak
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – ore 12:30
Alex Marti Pujolras vs Vijay Sundar Prashanth
Il match deve ancora iniziare
Alexander Donski vs Erik Grevelius
Il match deve ancora iniziare
Ramkumar Ramanathan vs Maximilian Neuchrist
Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 Liege
Liege, Belgio · 5 Luglio 2026
|🌧
|
18°C
Rovesci al mattino, poi nuvoloso · Picco 23°C
|
|CIELO
|Rovesci al mattino presto, poi nuvole intermittenti e cielo nuvoloso
|PIOGGIA
|Rovesci indicati alle 09:00
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 5 Luglio
|
09:00
🌧
16°
|
10:00
⛅
17°
|
11:00
⛅
19°
|
12:00
⛅
20°
|
13:00
☁
22°
|
14:00
☁
22°
|
16:00
☁
23°
|
18:00
☁
22°
|
21:00
⛅
20°
|
23:00
☁
18°
⚠ Rovesci al mattino: programma da monitorare nelle prime ore
🎾 Programma del giorno — 5 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
|
CH 50 Q1
🌧 Rovesci al mattino
⚠ Da monitorare
🎾 Qualificazioni
🏀 Terra Battuta
Centre Court – ore 11:00
Niels Ratiu vs Kasra Rahmani
ATP Liege
Niels Ratiu
40
4
Kasra Rahmani [9]•
15
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Ratiu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
3-1 → 4-1
K. Rahmani
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
David Tixhon vs Fryderyk Lechno-Wasiutynski
Il match deve ancora iniziare
Kai Wehnelt vs Nicolas Ifi
Il match deve ancora iniziare
Madhwin Kamath vs Martin Van Der Meerschen
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 11:00
Niklas Schell vs Michiel De Krom
ATP Liege
Niklas Schell
30
3
3
Michiel De Krom [12]•
40
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Schell
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
M. De Krom
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
N. Schell
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. De Krom
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Ryan Nijboer vs Maxence Bertimon
Il match deve ancora iniziare
Alessio Basile vs Franco Ribero
Il match deve ancora iniziare
Tsung-Hao Huang vs Gabriele Maria Noce
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 11:00
Gerard Campana Lee vs Fadi Bidan
ATP Liege
Gerard Campana Lee [3]
0
2
Fadi Bidan•
30
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Bidan
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
G. Campana Lee
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Luca Staeheli vs Courtney John Lock
Il match deve ancora iniziare
Leo Raquillet vs Tomohiro Masabayashi
Il match deve ancora iniziare
Edouard Villoslada vs Saba Purtseladze
Il match deve ancora iniziare
Challenger 125 Braunschweig
Braunschweig, Germania · 5 Luglio 2026
|🌧
|
17°C
Pioggia e nuvole · Picco 21°C
|
|CIELO
|Pioggia al mattino, cielo nuvoloso nel corso della giornata
|PIOGGIA
|Rovesci/pioggia alle 09:00-10:00, poi ancora alle 14:00 e 16:00
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 5 Luglio
|
09:00
🌧
16°
|
10:00
🌧
16°
|
11:00
☁
18°
|
12:00
☁
18°
|
13:00
☁
20°
|
14:00
🌧
20°
|
16:00
🌧
20°
|
18:00
☁
20°
|
21:00
⛅
18°
|
23:00
⛅
16°
⚠ Pioggia a più riprese: qualificazioni sulla terra da monitorare
🎾 Programma del giorno — 5 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 125 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
|
CH 125 Q1
🌧 Pioggia
⚠ Da monitorare
🎾 Qualificazioni
🏀 Terra Battuta
Tenzer Center Court – ore 10:00
Stefan Seifert vs Rudolf Molleker
ATP Braunschweig
Stefan Seifert
4
2
Rudolf Molleker [10]
6
6
Vincitore: Molleker
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Molleker
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 2-6
S. Seifert
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-5 → 2-5
R. Molleker
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
1-4 → 1-5
S. Seifert
0-15
30-15
ace
40-15
40-30
0-4 → 1-4
R. Molleker
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-3 → 0-4
R. Molleker
0-15
df
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
S. Seifert
0-15
15-15
15-30
15-40
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Molleker
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
S. Seifert
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
3-3 → 3-4
R. Molleker
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
3-2 → 3-3
S. Seifert
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
2-2 → 3-2
S. Seifert
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
df
30-40
0-0 → 0-1
Vincent Marysko vs Viktor Durasovic
ATP Braunschweig
Vincent Marysko
0
2
Viktor Durasovic [9]•
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Marysko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
V. Durasovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
V. Marysko
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Norbert Gombos vs Marc Majdandzic
Il match deve ancora iniziare
Kacper Szymkowiak vs Robert Strombachs
Il match deve ancora iniziare
Laurenz Blickwede vs Mika Petkovic
Il match deve ancora iniziare
Clamex Court – ore 10:00
Samuele Pieri vs Noel Larwig
ATP Braunschweig
Samuele Pieri [5]•
30
7
4
Noel Larwig
0
5
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Pieri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
N. Larwig
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
2-1 → 2-2
S. Pieri
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
S. Pieri
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Larwig
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
6-5 → 7-5
S. Pieri
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
N. Larwig
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
S. Pieri
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
S. Pieri
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
N. Larwig
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
3-2 → 4-2
N. Larwig
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
S. Pieri
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
1-1 → 1-2
S. Pieri
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Thiago Seyboth Wild vs Oliver Majdandzic
Il match deve ancora iniziare
Andrey Chepelev vs John Sperle
Il match deve ancora iniziare
Dimitar Kuzmanov vs Rafael Matos
Il match deve ancora iniziare
Raphael Perot vs Jannik Opitz
Il match deve ancora iniziare
Ecovis Court – ore 13:00
Orlando Luz vs Alejo Sanchez Quilez
Il match deve ancora iniziare
Kenny De Schepper vs Denis Yevseyev
Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 Nottingham 4
Nottingham, Regno Unito · 5 Luglio 2026
|☁
|
18°C
Nuvoloso ma asciutto · Picco 24°C
|
|CIELO
|Nuvoloso per tutta la giornata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 5 Luglio
|
08:00
☁
18°
|
09:00
☁
18°
|
10:00
☁
19°
|
11:00
☁
20°
|
12:00
☁
21°
|
13:00
☁
22°
|
14:00
☁
23°
|
16:00
☁
24°
|
19:00
☁
22°
|
22:00
☁
20°
✅ Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per le qualificazioni sull’erba
🎾 Programma del giorno — 5 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Qualificazioni
Qualificazione · Erba
|
CH 50 Q
☁ Nuvoloso
✅ Asciutto
🎾 Qualificazioni
🌿 Erba
Court 1 – ore 12:00
William Jansen vs Sam Ryan Ziegann
ATP Nottingham
William Jansen
0
0
Sam Ryan Ziegann [11]
0
0
James Mackinlay vs Patrick Brady
Il match deve ancora iniziare
Phoenix Weir vs Herman Hoeyeraal
Il match deve ancora iniziare
Nikola Slavic vs Finn Bass
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 12:00
Theo Papamalamis vs Nicolas Parizzia
Il match deve ancora iniziare
Ryan Seggerman vs Ali Habib
Il match deve ancora iniziare
Amit Vales vs William Rejchtman Vinciguerra
Il match deve ancora iniziare
Liam Hignett vs Michael Zhu
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 12:00
Vladislav Melnic vs Marcus Walters
ATP Nottingham
Vladislav Melnic
0
0
Marcus Walters [10]
0
0
Matteo Covato vs Jesse Delaney
Il match deve ancora iniziare
Zach Stephens vs Dinko Dinev
Il match deve ancora iniziare
Ivan Ivanov vs Conor Gannon
Il match deve ancora iniziare
Challenger 125 Newport
Newport, USA · 5 Luglio 2026
|🌧
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22°C
Rovesci iniziali, poi nuvoloso · Picco 26°C
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|CIELO
|Rovesci nelle prime ore, poi nuvoloso o prevalentemente nuvoloso
|PIOGGIA
|Rovesci indicati alle 03:00 locali
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 5 Luglio
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05:00
☁
22°
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06:00
☁
22°
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07:00
⛅
22°
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08:00
⛅
22°
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09:00
⛅
23°
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10:00
☁
24°
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11:00
☁
24°
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12:00
☁
25°
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13:00
☁
25°
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14:00
☁
26°
⚠ Rovesci nelle prime ore: erba da verificare prima dell’avvio del programma
🎾 Programma del giorno — 5 Luglio
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🎾
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ATP Challenger 125 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Erba
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CH 125 Q1
🌧 Rovesci iniziali
⚠ Da monitorare
🎾 Qualificazioni
🌿 Erba
Center Court 1 – ore 16:30
Fajing Sun vs Ozan Baris
Il match deve ancora iniziare
Adhithya Ganesan vs Tyler Zink
Il match deve ancora iniziare
Masamichi Imamura vs Daniel Milavsky
Il match deve ancora iniziare
Matisse Farzam vs Hayato Matsuoka
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 16:30
Andre Ilagan vs Connor Plunkett
Il match deve ancora iniziare
Blake Ellis vs Garrett Johns
Il match deve ancora iniziare
Andres Martin vs Jason Jung
Il match deve ancora iniziare
Philip Sekulic vs Patrick Maloney
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 16:30
Alex Rybakov vs Tung-Lin Wu
Il match deve ancora iniziare
Samir Banerjee vs Alex Martinez
Il match deve ancora iniziare
Stefan Kozlov vs Aidan Mayo
Il match deve ancora iniziare
Kaichi Uchida vs James Trotter
Il match deve ancora iniziare
Challenger 125 Newport – Tabellone Qualificazione – erba
Kaichi Uchida [1]
vs James Trotter
Masamichi Imamura [ALT] vs Daniel Milavsky [11]
Andre Ilagan [2] vs Connor Plunkett [WC]
Alex Rybakov vs Tung-Lin Wu [8]
Fajing Sun [3] [ALT] vs Ozan Baris [WC]
Adhithya Ganesan [WC] vs Tyler Zink [7]
Andres Martin [4] vs Jason Jung [PR]
Samir Banerjee vs Alex Martinez [10]
Stefan Kozlov [5] vs Aidan Mayo [PR]
Blake Ellis [PR] vs Garrett Johns [12]
Philip Sekulic [6] vs Patrick Maloney [PR]
Matisse Farzam [WC] vs Hayato Matsuoka [9]
Challenger 75 Bogota
Bogota, Colombia · 5 Luglio 2026
|☁
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12°C
Fresco e nuvoloso · Picco 20°C
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|CIELO
|Nuvoloso o prevalentemente nuvoloso nelle ore disponibili
|PIOGGIA
|Assente nelle ore disponibili
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 5 Luglio
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05:00
☁
10°
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06:00
☁
11°
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07:00
☁
11°
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08:00
☁
13°
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09:00
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15°
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10:00
☁
16°
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11:00
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18°
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12:00
☁
19°
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13:00
☁
20°
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—
ⓘ
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✅ Nessuna pioggia indicata nella finestra oraria disponibile
🎾 Programma del giorno — 5 Luglio
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🎾
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ATP Challenger 75 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
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CH 75 Q1
☁ Nuvoloso
✅ Asciutto
🎾 Qualificazioni
🏀 Terra Battuta
Court KIA – ore 17:00
Salvador Price vs Joao Victor Couto Loureiro
Il match deve ancora iniziare
Cristian Felipe Sanchez Rojas vs Natan Rodrigues
Il match deve ancora iniziare
Ignacio Monzon vs Nicolas Hurtado Novoa
Il match deve ancora iniziare
Andres Urrea vs Felipe Meligeni Alves
Il match deve ancora iniziare
COURT 1 – ore 17:00
Fermin Tenti vs Peter Bertran
Il match deve ancora iniziare
Dmitry Popko vs Mateo Castañeda
Il match deve ancora iniziare
Christopher Papa vs Mwendwa Mbithi
Il match deve ancora iniziare
Nicolas Villalon vs Brandon Perez
Il match deve ancora iniziare
COURT 2 – ore 17:00
Conner Huertas del Pino vs Tomas Martinez
Il match deve ancora iniziare
Segundo Goity Zapico vs Lucas Andrade Da Silva
Il match deve ancora iniziare
Daniel Antonio Nunez vs Lorenzo Claverie
Il match deve ancora iniziare
Arklon Huertas Del Pino Cordova vs Federico Zeballos
Il match deve ancora iniziare
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