Flavio Cobolli non si arrende mai: Khachanov battuto al quinto, ottavi a Wimbledon

Stupenda vittoria di Flavio Cobolli, che si qualifica per gli ottavi di finale di Wimbledon 2026 battendo Karen Khachanov, testa di serie n.19, con il punteggio di 0-6 7-6(4) 6-7(5) 6-2 6-2 dopo 3 ore e 59 minuti di battaglia. Una partita cominciata malissimo, con un primo set praticamente regalato per un problema fisico, e finita invece con una dimostrazione di forza, resistenza e qualità tecnica da giocatore ormai pienamente dentro la dimensione dei grandi.

Il primo set era durato appena 27 minuti. Cobolli si muoveva male, sembrava svuotato, non leggeva il servizio del russo e non riusciva a entrare nello scambio. Khachanov, solido e potente, ha approfittato subito della situazione, strappando due volte il servizio all’azzurro e chiudendo 6-0 senza dover forzare più di tanto. Alla fine del parziale Flavio è uscito dal campo, medical timeout e problema allo stomaco da risolvere. Al rientro, però, la partita è cambiata.

Nel secondo set Cobolli ha cominciato a correre, lottare e soprattutto a far partire lo scambio. Khachanov restava pericolosissimo con la prima di servizio, ma da fondo il romano ha preso progressivamente campo, trovando ritmo, profondità e coraggio. Il parziale è rimasto in equilibrio fino al tie-break, dove Flavio ha giocato con più personalità, ha spinto nei momenti giusti e ha chiuso 7 punti a 4, rimettendo la partita in parità.

Il terzo set è stato il momento più duro. Cobolli ha avuto due set point sul 5-4, ma sul primo ha cercato troppo presto il vincente con la risposta e sul secondo un nastro beffardo ha salvato Khachanov. Si è arrivati ancora al tie-break, con Flavio avanti 2-1 prima della reazione del russo, bravo a piazzare quattro punti di grande potenza. Cobolli è riuscito a risalire fino al 5-5, ma sul set point Khachanov è arrivato il doppio fallo più pesante: 7-6 per il russo e partita di nuovo in salita.

A quel punto, però, è uscito il Cobolli più vero. Nel quarto set l’azzurro ha cancellato tre palle break in apertura, ha tenuto un game durissimo e poi ha cominciato a variare il gioco. Back bassi, palle corte, discese a rete, cambi di ritmo: Khachanov, sempre meno brillante, ha iniziato a perdere campo e lucidità. Flavio ha piazzato il break, lo ha confermato con autorità e poi ha strappato ancora il servizio al russo, chiudendo 6-2 e portando la sfida al quinto.

Prima del parziale decisivo Cobolli ha chiesto un nuovo intervento del fisioterapista, questa volta per un problema alla coscia sinistra. Dopo quasi tre ore e mezza sotto il sole, la sensazione era che la partita potesse ancora girare da una parte o dall’altra. Invece il quinto set ha raccontato un’altra storia. Khachanov ha tenuto i primi due turni di servizio, poi sul 2-2 Flavio ha trovato il capolavoro: passante a una mano, lob perfetto, risposta bloccata e break. Il russo ha perso definitivamente lucidità, prendendo anche un warning per abuso di palla.

Cobolli ha confermato il vantaggio, poi ha continuato a rispondere profondo sui missili del russo. Sul 4-2 è arrivato il secondo break, quello decisivo. Khachanov era ormai spento, mentre Flavio, pur stanchissimo, continuava a scegliere bene. Chiamato a servire per il match, l’azzurro non ha tremato. Tre match point, un ultimo brivido e poi la palla corta conclusiva: 6-2 al quinto, braccia al cielo e un’altra vittoria pesantissima.

Il dato tecnico più importante è proprio questo: Cobolli non ha vinto solo di cuore. Ha vinto perché, dopo il primo set, ha letto meglio la partita. Ha capito che non poteva dare ritmo a Khachanov, ha tolto peso alla palla, ha usato il back per abbassare la traiettoria, ha alternato accelerazioni e smorzate, ha portato il russo fuori dalla sua zona di comfort. Nei primi tre set era mancato qualcosa nei momenti chiave; negli ultimi due, invece, Flavio ha giocato da vero top player.

Ora lo aspetta Alex de Minaur, uno degli avversari più complicati sull’erba per velocità, anticipo e capacità di trasformare ogni scambio in una prova fisica. Ma dopo una vittoria così, Cobolli può davvero guardare avanti. Wimbledon 2026 è ancora tutto da giocare.

La cronaca

1.set Kachanov al servizio, il russo tiene il gioco di battuta senza emozioni 1-0.

Due palle break per Kachanov, rovescio lungolinea vincente, break 0-2.

Cobolli non legge il servizio di Kachanov 40-15. Break confermato 30.

Inizio lento per Cobolli, altra palla break 30-40. Si muove male Flavio, secondo break 0-4.

Kachanov dilaga 40-15. Prima vincente 5-0.

Flavio sembra non stare bene cede ancora il servizio 6-0 primo set per Kachanov.

Problemi allo stomaco per Cobolli che esce di corsa dal campo. Medical Time out . Cobolli si libera e rientra in campo con nuove forze.

2. set Kachanov al servizio. Si scambio, esce il dritto di Cobolli 15-0. Kachanov mette fuori il rovescio 15-15. Prova la palla corta Cobolli, in rete 30-15. Dritto in corsa vincente del romano 30-30. Smash vincente Kachanov 40-30. Doppio fallo parità. TeiNE UNO SCAMBIO LUNGHISSIMO Flavio, purtroppo stecca di dritto, vantaggio per Kachanov. Scambio a rete, Kachanov ha la meglio 1-0.

Cobolli sembra aver passato il momento di crisi. Più veloce e più vivo

Fuori la risposta di Kachanov 15-0. Sbaglia Cobolli 15-15. Dritto out 30-15. Flavio cìè dritto vincente 40-15. Smash out di due metri 40-30. Scambio sul rovescio, Cobolli vince il suo primo gioco 1-1.

Dritto in rete , velocità di scambio moderata Kachanov per ora a segno con il servizio 2-1.

Attacca Kachanov, passante out 40-40. Sbaglia il dritto l’azzurro palla break. Servizio vincente parità. Ace, vantaggio Flavio. Errore del russo 2-2.

Passante in rete 15-0. Si gioca come su terra, . Palla corta di Kachanov, Flavio lo punisce 15-15. Smorzata vincente del russo 30-15. Riga di Cobolli 30-30. Back basso, Kachanov sbaglia palla break 30-40. Viene a rete il russo parità. Dritto in rete vantaggio Russia. Risponde profondo Flavio, parità. Prima vincente. Doppio fallo, parità. Risposta out. Kachanov sbaglia l’attacco, ancora parità. Risposta in rete. Flavio deve migliorare sula risposta perché quando parte lo scambio spesso è superiore. Prima vincente Kachanov resta avanti 3-2.

Ottima prima di Cobolli 15-0. Flavio mette la prima, punti veloci 40-15. Si va vanti con i servizio 3-3.

Slice a uscire 15-0. Prima vincente 30-0. Servizio e dritto. Kachanov quando mette la prima è ingiocabile. Gioco a zero 4-3.

Bene da fondo Flavio 15-0. Risposta vincente 15-15. A rete Flavio 30-15. Spara male il dritto Cobolli 30-30. Regala la risposta Kachanov 40-30. Servizio e dritto 4-4.

Arriva il money time.

Riga di Kachanov 15-0. Splendida volée di Cobolli 15-15. Servizio al centro 30-15. Ace 40-15. Scambio potente, il russo sbaglia 40-30. Brutta risposta di Cobolli in rete 5-4.

Attacco incrociato di Cobolli 15-0. Prima vincente 30-0. Tiene bene lo scambio Flavio, ma all fine mette il dritto out 30-15. Lento ad uscire dal servizio Cobolli 30-30. Prima vincente 40-30. Cobolli domina da fondo 5-5.

Esce il dritto di Kachanov 0-15. Prima al centro 15-15. Ace 30-15. Ancora prima al centro 40-15. Niente scambi sul servizio del russo . Kachanov regala un dritto 40-30. Risponde fuori Cobolli Kachanov prenota il tie-break 6-5.

Lento in uscita dal servizio Cobolli 0-15. Prima vincente 15-15. Tre passanti, ma alla fine Cobolli fa il punto 30-15. Ace 40-15. Doppio fallo 40-30. Riga di Flavio 6-6

Tie break. Inizia Kachanov. Seconda in kick 1-0 Russia. Prima al centro vincente 1-1. Ancora una prima 2-1 Cobolli. Spinge con la prima Kachanov 2-2. Spinge con il dritto Flavio, minibreak 3-2. Risponde ben Kachinov, Cobolli è vigile, dritto profondo 4-2. Servizio e dritto 5-2 Cobolli. Prima da paura di Kachanov 5-3. Slice esterno sulla riga Flavio rimane avanti 5-4. Volée vincente due set-point 6-4. Prima in slice Cobolli porta a casa il secondo 7-6(4). Un’ora di tempo un set pari.

3.set Inizia Cobolli. Palla corta in rete 0-15. Kachanov in rete dopo due scambi 15-15. Servizio e dritto 30-15. Due prime 1-0.

Risposta out di Cobolli 15-0. Male in risposta Flavio 30-0. Prima vincente 40-0. Zero scambi e gioco a zero per il russo 1-1.

Male da fondo Kachanov 30-0. Accorcia Cobolli 30-15. Palla corta vincente 40-15. Due errori di Flavio, parità. Prima vincente vantaggio Flavio. Ancora una prima 2-1.

Scivola Flavio 15-0. Risposta d’impatto 15-15. Disegna il campo il nativo di Mosca 30-15. In corridoio il fulmine di Cobolli 40-15, Kachanov tiene la battuta 2-2.

Scambio da terra rossa, Flavio costringe Kachanov all’errore 15-0. Due palleggi e Cobolli mette out 15-15.Gratuito di dritto 15-30. Regalo di rovescio del 22 del mondo 30-30. Prima a 211 km/h 40-30. Ancora un brutto dritto di Cobolli, parità. Prima in slice, vantaggio Italia. Sbaglia il dritto Kachanov 3-2.

Risponde male Cobolli 15-0. Due righe di Kachanov 30-0. Ottimo da fondo Flavio 30-15. Difende bene l’azzurro che chiude con il passante 30-30. Esce il rovescio di Kachanov, palla break 30-40. Brutto dritto in rete di Cobolli 40-40. Risponde corto Cobolli Kachanov regala, palla break. Prima vincente parità. Ottimo scambio esce di un soffio il lungolinea di Flavio, vantaggio Kachanov. Prima vincente 3-3.

A segno con la prima 15-0. Servizio e dritto 30-0. Sempre lento ad uscire dal servizio Flavio 30-15. Ace 40-15. Prima a 214, Flavio resta avanti 4-3.

Sbaglia di dritto Cobolli 15-0. Servizio e dritto 30-0. Kachanov domina lo scambio 40-0. Ancora una rima, gioco a zero, anche di scambi 4-4.

Stecca la palla Cobolli, Kachanov chiude di dritto 0-15. A rete Flavio 15-15. Kachanov tenta la palla corta, 30-15. Serve and volley spettacolare 40-15. Manovra bene da fondo Kachanov 40-30. Seconda, Kachanov stampa la risposta sulla riga 40-40. Prima in slice, vantaggio Italia. Sbaglia la direzione del passante Cobolli parità. Grande difesa di Flavio, vantaggio. Prima lenta, secondo scambio in rete. Parità. In rete il rovescio di Flavio dopo un braccio di ferro, palla break. Prima ed attacco di rovescio parità. Spara fuori la risposta il nativo di Moasca, vantaggio Italia. Prima e smorzata vincente grande Cobolli 5-4.

Risposta in rete 15-0. Kachanov sbaglia la smorzata 15-15. Fuori il rovescio del russo 15-30. Seconda di Kachanov super risposta di Flavio, due set-point 15-40. Sbaglia la risposta Cobolli (mezzo regalo). Nastro assassino per Kachanov, parità. Prima al centro, vantaggio Kachanov. Dritto vincente Cobolli parità. Regala il dritto Flavio, vantaggio Russia 5-5.

Ottima prima di Cobolli 15-15. Male con la palla corta Flavio, 15-30. Doppio fallo, due palle break 15-40. Ace 30-40. Scambio infernale, Kachanov mette fuori il dritto parità. Spinge bene da fondo Kachanov, palla break. Attacca Coraggiosamente Cobolli, parità. Smorzata del russo palla break. Prima vincente parità. Prima a 212, vantaggio Flavio. Ancora una prima (213) e Cobolli prenota il tie break 6-5.

Prima vincente al centro 15-0. Brutto back in rete 30-0. Esce il dritto del 22 del mondo 30-15. Ace 40-15. Rovescio vincente 6-6.

Tie break. Inizia Cobolli. Serve bene, ma ritarda l’uscita dal servizio 0-1. Braccio di ferro da fondo, Kachanov mette fuori il dritto 1-1. Ancora un regalo di dritto del russo 2-1 Cobolli. Ancora uno scambio enorme, Kachanov chiude a rete 2-2. Passante vincente del russo 2-3. A rete il russo che passa decisamente avanti 4-2. Prende il vantaggio con il servizio Kachanov 5-2. Attacca Flavio 3-5. Prima vincente 4-5. In rete il dritto di Kachanov 5-5. Ottima volée di Kachanov set-point 6-5. Doppio fallo, set a Kachanov 7-6(5).

4.set Inizia Kachanov che tiene bene il servizio 1-0.

Spara fuori il dritto Flavio 0-15. Risposta vincente 0-30. Disegna il campo Kachanov che chiude con il rovescio lungolinea tre palle break 0-40.Ottima palla corta 15-40. Ace 30-40. Spinge da fondo Flavio 40-40. Gioca corto Cobolli palla break. Scambio feroce, Cobolli ribalta l’inerzia e chiude con il dritto vincente. Parità. Ace, vantaggio Flavio. Doppio fallo, parità. Servizio e dritto, vantaggio Flavio. Doppio fallo, parità. Prima vincente vantaggio Flavio. A fatica Cobolli tiene la battuta 1-1.

Troppa fretta per Flavio 15-0. Fuori il dritto del russo 15-15. Smorzata in rete 15-30. Prima vincente 30-30. Back di Flavio, Kachanov sbaglia palla break 30-40. Troppa fretta Flavio, parità. Errore di Kachanov, palla break. Risposta vincente break 1-2.

A rete Cobolli 15-0. Gioca di fino Flavio sottorete 30-0. Ace 40-0. Ace, break confermato a zero 3-1.

Bella volée di Kachanov 15-0. Prima vincente 30-0. Riga sulla prima 40-0. Attacca in back Cobolli 40-15. Ace 3-2.

Prima slice 15-0. Rallenta Flavio a Kachanov la palla lenta da fastidio 30-0. Risposta sulla linea 30-15.Lento Cobolli 30-30. Imbarazzante volée di Kachanov 40-30. Scivola Kachanov dopo due back rasoterra 4-2.

Smash vincente Cobolli 0-15. Stupendo Cobolli sotto rete 0-30.Super smash di Kachanov 15-30. Ace 30-30. A rete Cobolli, Kachanov mette il passante fuori palla break 30-40. Braccio di ferro, Cobolli lucidissimo, break 2-5.

Cobolli serve per allungare al quinto.Il nastro allunga il dritto di Kachanov 15-0.Palla corta vincente 30-0. In corridoio la palla corta di Flavio 30-30. Esce il passante di Flavio, palla reak 30-40.Ace. Parità. A rete Flavio, errore, palla break. Ottima palla corta, parità. Prima vincente, set-point. Regalo di Flavio ad un passo dalla rete. Parità. Riga di Cobolli, set-point, smash vincente Flavio 6-2 si va al quinto.

5.set Al servizio Kachanov. Spinge bene con il dritto il russo 15-0. Tweener di Kachanov 30-0. Ottimo Karen 40-0. Ace 1-0.

Ottimo Cobolli con la prima 30-0. Dritto vincente 40-0. Ennesima riga per Kachanov 40-15. Smorzata vincente 1-1.

Brutto rovescio in rete di Cobolli 15-0. Serve and volley 30-0. Fuori misura Cobolli 40-0. Ace 2-1.

IL servizio assiste Flavio. Tre punti senza fatica 40-15 Schiaffo al volo 2-2.

Ottima volée del russo 15-0. Passante ad una mano di Cobolli grandi applausi 15-15.

Brutto errore di Kachanov 15-30. Lob magnifico due palle break 15-40. Risposta bloccata di Cobolli, Kachanov stecca, break. Il russo prende il warning per abuse of ball 2-3.

Ace . Copre bene la rete Kachanov 15-15. Prima vincente 30-15. In rete il rovescio di Kachanov. Ace break confermato 4-2.

Risposta profonda di Cobolli 0-15. Bene a rete il russo. Braccio di ferro sul rovescio, sbaglia Karen 15-30. Rovescio in rete due palle break 15-30. Risponde profondo Cobolli, doppio break 2-5.

Cobolli serve per il match. Kachanov è cotto. Risposta out 30-0. Il russo non c’è più. Fuori misura Kachanov tre match point 40-0. Palla corta su cui Kachanov lo punisce 40-15. Palla cota Cobolli ai sedicesimi, dopo 3h 59 minuti di gioco.

Dal nostro inviato a Wimbledon, Enrico Milani

K. Khachanov vs F. Cobolli

