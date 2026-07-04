Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 100 Iasi: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

04/07/2026 19:01 2 commenti
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto Patrick Boren
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto Patrick Boren

ROU Challenger 100 Iasi – Tabellone Principale – terra
(1) Valentin Royer FRA vs Filip Cristian Jianu ROU
Qualifier vs Qualifier
Genaro Alberto Olivieri ARG vs Taro Daniel JPN
(WC) Stefan Palosi ROU vs (8) Zdenek Kolar CZE

(4) Titouan Droguet FRA vs Qualifier
Frederico Ferreira Silva POR vs Luka Pavlovic FRA
Qualifier vs (Alt) Cezar Cretu ROU
Borna Gojo CRO vs (7) Gustavo Heide BRA

(6) Tomas Barrios Vera CHI vs (Alt) Ilia Simakin RUS
(WC) Radu Mihai Papoe ROU vs Lautaro Midon ARG
Zsombor Piros HUN vs (WC) Gabriel Ghetu ROU
Qualifier vs (3) Damir Dzumhur BIH

(5) Pedro Martinez ESP vs Qualifier
(Alt) Maks Kasnikowski POL vs Federico Cina ITA
Jerome Kym SUI vs (NG) Thomas Faurel FRA
Sascha Gueymard Wayenburg FRA vs (2) Dino Prizmic CRO



ROU Challenger 100 Iasi – Tabellone Qualificazione – terra
Mathys Erhard [1] FRA vs Bye
Luca Frunza [WC] ROU vs Nitin Kumar Sinha [12] IND

Radu Albot [2] MDA vs Marcelo Zormann [ALT] BRA
Daniel Uta [ALT] ROU vs S D Prajwal Dev [7] IND

Olle Wallin [3] SWE vs Matei Varbanciu [WC] ROU
Ramkumar Ramanathan [ALT] IND vs Maximilian Neuchrist [10] AUT

Alex Marti Pujolras [4] ESP vs Vijay Sundar Prashanth [ALT] IND
Matei Marius Partal [WC] ROU vs Samir Hamza Reguig [8] ALG

Alexander Binda [5] ITA vs David Poljak CZE
Luca Marc [WC] ROU vs Stefan Horia Haita [11] ROU

Alexander Donski [6] [ALT] BUL vs Erik Grevelius [ALT] SWE
Jiri Cizek CZE vs Dragos Nicolae Cazacu [9] ROU



Center Court – ore 12:30
Luca Frunza ROU vs Nitin Kumar Sinha IND
Radu Albot MDA vs Marcelo Zormann BRA
Jiri Cizek CZE vs Dragos Nicolae Cazacu ROU
Luca Marc ROU vs Stefan Horia Haita ROU

Court 5 – ore 12:30
Matei Marius Partal ROU vs Samir Hamza Reguig ALG
Daniel Uta ROU vs S D Prajwal Dev IND
Olle Wallin SWE vs Matei Varbanciu ROU
Alexander Binda ITA vs David Poljak CZE

Court 6 – ore 12:30
Alex Marti Pujolras ESP vs Vijay Sundar Prashanth IND
Alexander Donski BUL vs Erik Grevelius SWE
Ramkumar Ramanathan IND vs Maximilian Neuchrist AUT

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2 commenti

patrick 04-07-2026 20:17

DZUMHUR

ROYER

HEIDE
PRZIMIC

KOLAR
DROUGET
BARRIOS
MARTINEZ

 2
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ospite1 (Guest) 04-07-2026 19:21

Buon sorteggio per Cina da non tds.

 1
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