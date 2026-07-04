Challenger 100 Iasi: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani
Challenger 100 Iasi – Tabellone Principale – terra
(1) Valentin Royer vs Filip Cristian Jianu
Qualifier vs Qualifier
Genaro Alberto Olivieri vs Taro Daniel
(WC) Stefan Palosi vs (8) Zdenek Kolar
(4) Titouan Droguet vs Qualifier
Frederico Ferreira Silva vs Luka Pavlovic
Qualifier vs (Alt) Cezar Cretu
Borna Gojo vs (7) Gustavo Heide
(6) Tomas Barrios Vera vs (Alt) Ilia Simakin
(WC) Radu Mihai Papoe vs Lautaro Midon
Zsombor Piros vs (WC) Gabriel Ghetu
Qualifier vs (3) Damir Dzumhur
(5) Pedro Martinez vs Qualifier
(Alt) Maks Kasnikowski vs Federico Cina
Jerome Kym vs (NG) Thomas Faurel
Sascha Gueymard Wayenburg vs (2) Dino Prizmic
Challenger 100 Iasi – Tabellone Qualificazione – terra
Mathys Erhard [1] vs Bye
Luca Frunza [WC] vs Nitin Kumar Sinha [12]
Radu Albot [2] vs Marcelo Zormann [ALT]
Daniel Uta [ALT] vs S D Prajwal Dev [7]
Olle Wallin [3] vs Matei Varbanciu [WC]
Ramkumar Ramanathan [ALT] vs Maximilian Neuchrist [10]
Alex Marti Pujolras [4] vs Vijay Sundar Prashanth [ALT]
Matei Marius Partal [WC] vs Samir Hamza Reguig [8]
Alexander Binda [5] vs David Poljak
Luca Marc [WC] vs Stefan Horia Haita [11]
Alexander Donski [6] [ALT] vs Erik Grevelius [ALT]
Jiri Cizek vs Dragos Nicolae Cazacu [9]
Center Court – ore 12:30
Luca Frunza vs Nitin Kumar Sinha
Radu Albot vs Marcelo Zormann
Jiri Cizek vs Dragos Nicolae Cazacu
Luca Marc vs Stefan Horia Haita
Court 5 – ore 12:30
Matei Marius Partal vs Samir Hamza Reguig
Daniel Uta vs S D Prajwal Dev
Olle Wallin vs Matei Varbanciu
Alexander Binda vs David Poljak
Court 6 – ore 12:30
Alex Marti Pujolras vs Vijay Sundar Prashanth
Alexander Donski vs Erik Grevelius
Ramkumar Ramanathan vs Maximilian Neuchrist
TAG: Circuito Challenger
2 commenti
DZUMHUR
ROYER
HEIDE
PRZIMIC
KOLAR
DROUGET
BARRIOS
MARTINEZ
Buon sorteggio per Cina da non tds.