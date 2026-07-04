Challenger 50 Liegi: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani
Challenger 50 Liegi – Tabellone Principale – terra
(1) Gauthier Onclin vs Qualifier
Florian Broska vs Qualifier
Felix Balshaw vs Carlos Sanchez Jover
Matteo Martineau vs (6) Philip Henning
(3) Kimmer Coppejans vs Qualifier
Pedro Boscardin Dias vs Daniel Michalski
(WC) Federico Coria vs Geoffrey Blancaneaux
Qualifier vs (5) Guy Den Ouden
(7) Buvaysar Gadamauri vs Qualifier
Francesco Forti vs (Alt) Jack Loge
(Alt) Maxime Chazal vs (WC) Emilien Demanet
Qualifier vs (4) Lorenzo Giustino
(8) Hynek Barton vs Sandro Kopp
Sergey Fomin vs Manas Dhamne
Miguel Damas vs (WC) Harold Huens
(JR) Andres Santamarta Roig vs (2) Gilles Arnaud Bailly
Challenger 50 Liegi – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Ryan Nijboer vs Maxence Bertimon
(WC) Niels Ratiu vs (9) Kasra Rahmani
(2) Luca Staeheli vs (WC) Courtney John Lock
(WC) David Tixhon vs (8) Fryderyk Lechno-Wasiutynski
(3) Gerard Campana Lee vs (Alt) Fadi Bidan
Niklas Schell vs (12) Michiel De Krom
(4) Tsung-Hao Huang vs Gabriele Maria Noce
Edouard Villoslada vs (7) Saba Purtseladze
(5) Leo Raquillet vs (Alt) Tomohiro Masabayashi
(Alt) Alessio Basile vs (10) Franco Ribero
(6) Kai Wehnelt vs Nicolas Ifi
(WC) Madhwin Kamath vs (11) Martin Van Der Meerschen
Centre Court – ore 11:00
Niels Ratiu vs Kasra Rahmani
David Tixhon vs Fryderyk Lechno-Wasiutynski
Kai Wehnelt vs Nicolas Ifi
Madhwin Kamath vs Martin Van Der Meerschen
Court 2 – ore 11:00
Niklas Schell vs Michiel De Krom
Ryan Nijboer vs Maxence Bertimon
Alessio Basile vs Franco Ribero
Tsung-Hao Huang vs Gabriele Maria Noce
Court 4 – ore 11:00
Gerard Campana Lee vs Fadi Bidan
Luca Staeheli vs Courtney John Lock
Leo Raquillet vs Tomohiro Masabayashi
Edouard Villoslada vs Saba Purtseladze
TAG: Circuito Challenger
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