Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 50 Liegi: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

04/07/2026 19:32 Nessun commento
Lorenzo Giustino nella foto
Lorenzo Giustino nella foto

BEL Challenger 50 Liegi – Tabellone Principale – terra
(1) Gauthier Onclin BEL vs Qualifier
Florian Broska GER vs Qualifier
Felix Balshaw FRA vs Carlos Sanchez Jover ESP
Matteo Martineau FRA vs (6) Philip Henning RSA

(3) Kimmer Coppejans BEL vs Qualifier
Pedro Boscardin Dias BRA vs Daniel Michalski POL
(WC) Federico Coria ARG vs Geoffrey Blancaneaux FRA
Qualifier vs (5) Guy Den Ouden NED

(7) Buvaysar Gadamauri BEL vs Qualifier
Francesco Forti ITA vs (Alt) Jack Loge BEL
(Alt) Maxime Chazal FRA vs (WC) Emilien Demanet BEL
Qualifier vs (4) Lorenzo Giustino ITA

(8) Hynek Barton CZE vs Sandro Kopp AUT
Sergey Fomin UZB vs Manas Dhamne IND
Miguel Damas ESP vs (WC) Harold Huens BEL
(JR) Andres Santamarta Roig ESP vs (2) Gilles Arnaud Bailly BEL


BEL Challenger 50 Liegi – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Ryan Nijboer NED vs Maxence Bertimon FRA
(WC) Niels Ratiu BEL vs (9) Kasra Rahmani IRI

(2) Luca Staeheli SUI vs (WC) Courtney John Lock ZIM
(WC) David Tixhon BEL vs (8) Fryderyk Lechno-Wasiutynski POL

(3) Gerard Campana Lee KOR vs (Alt) Fadi Bidan LBN
Niklas Schell GER vs (12) Michiel De Krom NED

(4) Tsung-Hao Huang TPE vs Gabriele Maria Noce ITA
Edouard Villoslada FRA vs (7) Saba Purtseladze GEO

(5) Leo Raquillet FRA vs (Alt) Tomohiro Masabayashi JPN
(Alt) Alessio Basile BEL vs (10) Franco Ribero ARG

(6) Kai Wehnelt GER vs Nicolas Ifi BEL
(WC) Madhwin Kamath IND vs (11) Martin Van Der Meerschen BEL



Centre Court – ore 11:00
Niels Ratiu BEL vs Kasra Rahmani IRI
David Tixhon BEL vs Fryderyk Lechno-Wasiutynski POL
Kai Wehnelt GER vs Nicolas Ifi BEL
Madhwin Kamath IND vs Martin Van Der Meerschen BEL

Court 2 – ore 11:00
Niklas Schell GER vs Michiel De Krom NED
Ryan Nijboer NED vs Maxence Bertimon FRA
Alessio Basile BEL vs Franco Ribero ARG
Tsung-Hao Huang TPE vs Gabriele Maria Noce ITA

Court 4 – ore 11:00
Gerard Campana Lee KOR vs Fadi Bidan LBN
Luca Staeheli SUI vs Courtney John Lock ZIM
Leo Raquillet FRA vs Tomohiro Masabayashi JPN
Edouard Villoslada FRA vs Saba Purtseladze GEO

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