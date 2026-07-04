Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Milano, Troyes, Brasov, Cary e Quito: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

04/07/2026 08:37 Nessun commento
Lorenzo Giustino nella foto
Lorenzo Giustino nella foto

🇮🇹
Challenger 75 Milano
Milano, Italia  ·  4 Luglio 2026

24°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 35°C
CIELO Prevalentemente soleggiato al mattino, soleggiato nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 4 Luglio
09:00
22°
10:00
24°
11:00
26°
12:00
28°
13:00
30°
14:00
32°
15:00
33°
16:00
34°
17:00
35°
22:00
29°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per le semifinali sulla terra
🎾  Programma del giorno — 4 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
CH 75 SF
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🔥  Caldo
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 12:00
Gustavo Heide BRA vs Marco Cecchinato ITA

Il match deve ancora iniziare

Daniel Rincon ESP vs Facundo Diaz Acosta ARG (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare

Siddhant Banthia IND / Arjun Kadhe IND vs Francesco Forti ITA / Filippo Romano ITA

Il match deve ancora iniziare





🇫🇷
Challenger 50 Troyes
Troyes, Francia  ·  4 Luglio 2026

17°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 32°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 4 Luglio
09:00
17°
10:00
21°
11:00
24°
12:00
25°
13:00
27°
14:00
28°
15:00
29°
17:00
30°
19:00
32°
22:00
24°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per le semifinali sulla terra
🎾  Programma del giorno — 4 Luglio
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
CH 50 SF
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Court central – Amplitude – ore 11:30
Mats Hermans NED / Igor Marcondes BRA vs Anthony Genov BUL / Kai Wehnelt GER

Il match deve ancora iniziare

Mats Hermans NED / Igor Marcondes BRA vs Anthony Genov BUL / Kai Wehnelt GER

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Giustino ITA vs Kilian Feldbausch SUI (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Calvin Hemery FRA vs Marvin Moeller GER

Il match deve ancora iniziare





🇷🇴
Challenger 75 Brasov
Brasov, Romania  ·  4 Luglio 2026

🌧
18°C
Pioggia leggera, poi schiarite  ·  Picco 22°C
CIELO Pioggia leggera al momento, poi sole e nubi nelle ore successive
PIOGGIA Allerta temporali fino alle 10:00 EEST; vento fino alle 23:00 EEST
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 4 Luglio
10:00
19°
11:00
20°
12:00
20°
13:00
21°
14:00
21°
15:00
22°
16:00
22°
18:00
21°
21:00
17°
23:00
14°
⚠  Allerta gialla temporali fino alle 10:00 EEST e allerta vento fino alle 23:00 EEST
🎾  Programma del giorno — 4 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
CH 75 SF
🌧  Pioggia leggera iniziale
⚠  Allerta meteo
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Central Court – ore 10:00
Inigo Cervantes ESP / Denys Molchanov UKR vs Maximilian Neuchrist AUT / Michael Vrbensky CZE

ATP Brasov
Inigo Cervantes / Denys Molchanov
0
0
Maximilian Neuchrist / Michael Vrbensky
0
0
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Guido Ivan Justo ARG vs Keegan Smith USA

Il match deve ancora iniziare

Maks Kasnikowski POL vs Zsombor Piros HUN

Il match deve ancora iniziare





🇺🇸
Challenger 75 Cary
Cary, USA  ·  4 Luglio 2026

28°C
Molto caldo e soleggiato  ·  Picco 38°C
CIELO Prevalentemente sereno al mattino, poi soleggiato/variabile
PIOGGIA Assente nelle ore disponibili
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 4 Luglio
05:00
24°
06:00
24°
07:00
25°
08:00
27°
09:00
29°
10:00
32°
11:00
34°
12:00
35°
13:00
37°
14:00
38°
⚠  Allerta caldo estremo fino alle 20:00 EDT: indice di calore fino a 45°C circa
🎾  Programma del giorno — 4 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
Semifinali · Cemento
CH 75 SF
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🔥  Caldo estremo
🎾  Semifinali
🏊  Cemento




🇪🇨
Challenger 50 Quito
Quito, Ecuador  ·  4 Luglio 2026

13°C
Nuvoloso e fresco  ·  Picco 19°C
CIELO Nuvoloso o prevalentemente nuvoloso nelle ore disponibili
PIOGGIA Assente nelle ore disponibili
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 4 Luglio
05:00
11°
06:00
11°
07:00
11°
08:00
13°
09:00
15°
10:00
17°
11:00
18°
12:00
19°
13:00
19°
✅  Nessuna pioggia indicata nella finestra oraria disponibile
🎾  Programma del giorno — 4 Luglio
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
CH 50 SF
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Cancha Central – ore 17:00
Felipe Meligeni Alves BRA vs Hernan Casanova ARG

Il match deve ancora iniziare

Samuel Heredia COL vs Matheus Pucinelli De Almeida BRA

Il match deve ancora iniziare

Matias Soto CHI / Federico Zeballos BOL vs Hernan Casanova ARG / Pedro Sakamoto BRA (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

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