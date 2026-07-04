Challenger Milano, Troyes, Brasov, Cary e Quito: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)
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24°C
Soleggiato e caldo · Picco 35°C
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09:00
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22°
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10:00
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24°
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11:00
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26°
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12:00
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28°
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13:00
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30°
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14:00
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32°
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15:00
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33°
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16:00
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34°
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17:00
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35°
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22:00
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29°
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✅ Asciutto
🔥 Caldo
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 12:00
Gustavo Heide vs Marco Cecchinato
Daniel Rincon vs Facundo Diaz Acosta (Non prima 13:30)
Siddhant Banthia / Arjun Kadhe vs Francesco Forti / Filippo Romano
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17°C
Soleggiato e asciutto · Picco 32°C
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09:00
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17°
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10:00
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21°
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11:00
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24°
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12:00
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25°
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13:00
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27°
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14:00
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28°
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15:00
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29°
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17:00
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30°
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19:00
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32°
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22:00
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24°
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✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Court central – Amplitude – ore 11:30
Mats Hermans / Igor Marcondes vs Anthony Genov / Kai Wehnelt
Mats Hermans / Igor Marcondes vs Anthony Genov / Kai Wehnelt
Lorenzo Giustino vs Kilian Feldbausch (Non prima 14:00)
Calvin Hemery vs Marvin Moeller
|🌧
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18°C
Pioggia leggera, poi schiarite · Picco 22°C
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10:00
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19°
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11:00
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20°
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12:00
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20°
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13:00
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21°
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14:00
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21°
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15:00
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22°
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16:00
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22°
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18:00
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21°
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21:00
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17°
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23:00
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14°
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⚠ Allerta meteo
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Central Court – ore 10:00
Inigo Cervantes / Denys Molchanov vs Maximilian Neuchrist / Michael Vrbensky
Guido Ivan Justo vs Keegan Smith
Maks Kasnikowski vs Zsombor Piros
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28°C
Molto caldo e soleggiato · Picco 38°C
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05:00
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24°
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06:00
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24°
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07:00
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25°
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08:00
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27°
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09:00
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29°
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10:00
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32°
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11:00
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34°
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12:00
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35°
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13:00
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37°
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14:00
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38°
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✅ Asciutto
🔥 Caldo estremo
🎾 Semifinali
🏊 Cemento
|☁
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13°C
Nuvoloso e fresco · Picco 19°C
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05:00
☁
11°
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06:00
☁
11°
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07:00
☁
11°
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08:00
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13°
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09:00
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15°
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10:00
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17°
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11:00
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18°
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12:00
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19°
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13:00
☁
19°
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✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Cancha Central – ore 17:00
Felipe Meligeni Alves vs Hernan Casanova
Samuel Heredia vs Matheus Pucinelli De Almeida
Matias Soto / Federico Zeballos vs Hernan Casanova / Pedro Sakamoto (Non prima 20:00)
TAG: Circuito Challenger
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