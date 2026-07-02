Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-compreso Wimbledon): I risultati completi con il dettaglio del 02 Luglio 2026

Jasmine Paolini nella foto
Wimbledon – erba
R64 Berrettini – Fils 3° inc. ore 14:30
Il match deve ancora iniziare
R64 Duckworth – Cobolli 3° inc. ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
R64 Diallo – Sonego Inizio 12:00
Il match deve ancora iniziare
R64 Paolini vs Golubic 5° inc. ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
R64 Grant vs Bouzkova Inizio 12:00
Il match deve ancora iniziare
R64 Chong /Tikhonova vs Cocciaretto /Li 2° inc. ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Milan – terra
R16 Martin Manzano – Jorda Sanchis Inizio 10:00
ATP Milan
Juan Cruz Martin Manzano•
0
6
0
David Jorda Sanchis
0
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Jorda Sanchis
5-0 → 6-0
J. Cruz Martin Manzano
0-15
df
15-15
15-30
df
30-30
40-30
ace
4-0 → 5-0
D. Jorda Sanchis
3-0 → 4-0
J. Cruz Martin Manzano
2-0 → 3-0
D. Jorda Sanchis
0-15
df
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
J. Cruz Martin Manzano
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
df
40-A
df
40-40
A-40
0-0 → 1-0
QF Damas /Roca Batalla – Forti /Romano 2° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Diaz Acosta – Rapagnetta Non prima 13:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Cecchinato – Brancaccio Non prima 16:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Moller – Basile Inizio 10:00
ATP Milan
Elmer Moller [7]
0
1
Pierluigi Basile•
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Moller
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-4 → 1-5
P. Basile
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-2 → 1-2
E. Moller
15-0
15-15
15-30
df
15-40
0-1 → 0-2
P. Basile
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
QF Ruehl /Veldheer – Basile /Martin Manzano 4° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
CH 50 Troyes – terra
R16 Caniato – Hemery Non prima 17:30
Il match deve ancora iniziare
5 commenti
Concordo pienamente con te. Sta crescendo in maniera impressionante. Appena 18 anni ed è già diventata la n° 4 in Italia alla 138a posizione WTA. Si può sognare!!!
Fils è davvero un “brutto cliente” ma spero in un Berretto ispirato e possibilmente reattivo…
…daje Mattè 😉
Curiosissimo di quanto Tyra riesca a tenere il campo contro Bouzková su erba.
Ovviamente parte molto ampiamente sfavorita, ma già se dimostra di portersela giocare è tanta roba
Caterina facci sognare
Forza ragazzi e ragazze