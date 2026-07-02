Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-compreso Wimbledon): I risultati completi con il dettaglio del 02 Luglio 2026

02/07/2026 07:33 5 commenti
Jasmine Paolini nella foto
Jasmine Paolini nella foto

GBR Wimbledon – erba
R64 Berrettini ITA – Fils FRA 3° inc. ore 14:30

Il match deve ancora iniziare

R64 Duckworth AUS – Cobolli ITA 3° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

R64 Diallo CAN – Sonego ITA Inizio 12:00

Il match deve ancora iniziare

R64 Paolini ITA vs Golubic SUI 5° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

R64 Grant ITA vs Bouzkova CZE Inizio 12:00

Il match deve ancora iniziare

R64 Chong HKG/Tikhonova IOA vs Cocciaretto ITA/Li USA 2° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 75 Milan – terra
R16 Martin Manzano ITA – Jorda Sanchis ESP Inizio 10:00

ATP Milan
Juan Cruz Martin Manzano
0
6
0
David Jorda Sanchis
0
0
0
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QF Damas ESP/Roca Batalla ESP – Forti ITA/Romano ITA 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Diaz Acosta ARG – Rapagnetta ITA Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Cecchinato ITA – Brancaccio ITA Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Moller DEN – Basile ITA Inizio 10:00

ATP Milan
Elmer Moller [7]
0
1
Pierluigi Basile
0
5
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QF Ruehl GER/Veldheer NED – Basile ITA/Martin Manzano ITA 4° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare



FRA CH 50 Troyes – terra
R16 Caniato ITA – Hemery FRA Non prima 17:30

Il match deve ancora iniziare

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5 commenti

Edoardo (Guest) 02-07-2026 09:19

Scritto da Calvin
Curiosissimo di quanto Tyra riesca a tenere il campo contro Bouzková su erba.
Ovviamente parte molto ampiamente sfavorita, ma già se dimostra di portersela giocare è tanta roba

Concordo pienamente con te. Sta crescendo in maniera impressionante. Appena 18 anni ed è già diventata la n° 4 in Italia alla 138a posizione WTA. Si può sognare!!!

 5
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JannikUberAlles 02-07-2026 09:18

Fils è davvero un “brutto cliente” ma spero in un Berretto ispirato e possibilmente reattivo…

…daje Mattè 😉

 4
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+1: Marco M.
Calvin (Guest) 02-07-2026 08:47

Curiosissimo di quanto Tyra riesca a tenere il campo contro Bouzková su erba.

Ovviamente parte molto ampiamente sfavorita, ma già se dimostra di portersela giocare è tanta roba

 3
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Nike (Guest) 02-07-2026 08:18

Caterina facci sognare

 2
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Harlan (Guest) 02-07-2026 07:57

Forza ragazzi e ragazze

 1
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+1: Marco M.