WTA 500 Washington, WTA 250 Memphis, WTA 125 Targu Mures e Vancouver: La situazione aggiornata
🎾 WTA TOUR
WASHINGTON, MEMPHIS, TARGU MURES E VANCOUVER
DAL 27 LUGLIO 2026 • CEMENTO E TERRA BATTUTA
🇺🇸 WTA 500 WASHINGTON – DAL 27 LUGLIO, CEMENTO
ENTRY LIST
Pegula 🇺🇸 WC •
Svitolina 🇺🇦 •
Osaka 🇯🇵 •
Shnaider 🏳️ •
Kalinskaya 🏳️ •
Keys 🇺🇸 •
L. Fernandez 🇨🇦 •
E. Navarro 🇺🇸 •
Tauson 🇩🇰 •
Potapova 🇦🇹 •
A. Li 🇺🇸 •
Eala 🇵🇭 •
Bucsa 🇪🇸 •
Xinyu Wang 🇨🇳 •
Samsonova 🏳️ •
Tjen 🇮🇩 •
Frech 🇵🇱 •
Bejlek 🇨🇿 •
Boulter 🇬🇧 •
Cocciaretto 🇮🇹 •
Linette 🇵🇱 •
Q. Zheng 🇨🇳 WC •
V. Williams 🇺🇸 WC
RITIRATE
Kostyuk 🇺🇦 •
Paolini 🇮🇹 •
Jovic 🇺🇸 •
Cristian 🇷🇴 •
Siniakova 🇨🇿
QUALIFICAZIONI
S. Zhang 🇨🇳 •
Kasatkina 🇦🇺 •
Rakhimova 🇺🇿 •
A. Krueger 🇺🇸 •
Kenin 🇺🇸 •
P. Kudermetova 🏳️ •
R. Sramkova 🇸🇰 •
Iatcenko 🏳️ •
Lepchenko 🇺🇸 •
Swan 🇬🇧 •
Watson 🇬🇧 PR
ITALIANE PRESENTI
Cocciaretto 🇮🇹
RIEPILOGO ITALIANE
Elisabetta Cocciaretto presente nel tabellone principale •
Jasmine Paolini ritirata •
WTA 500 sul cemento outdoor
🇺🇸 WTA 250 MEMPHIS – DAL 27 LUGLIO, CEMENTO
ENTRY LIST
Alexandrova 🏳️ •
McNally 🇺🇸 •
Sonmez 🇹🇷 •
Starodubtseva 🇺🇦 •
Sierra 🇦🇷 •
Kessler 🇺🇸 •
Gibson 🇦🇺 •
Ruzic 🇭🇷 •
Golubic 🇨🇭 •
Stearns 🇺🇸 •
Yastremska 🇺🇦 •
Osorio 🇨🇴 •
P. Udvardy 🇭🇺 •
Birrell 🇦🇺 •
Zarazua 🇲🇽 •
Parks 🇺🇸 •
Zakharova 🏳️ •
Xiyu Wang 🇨🇳 •
Joint 🇦🇺 •
Vidmanova 🇨🇿 •
Maria 🇩🇪 •
Stoiana 🇺🇸 WC •
Stephens 🇺🇸 WC
RITIRATA
Marcinko 🇭🇷
QUALIFICAZIONI
Volynets 🇺🇸 •
Charaeva 🏳️ •
Kalieva 🇺🇸 •
L. Fruhvirtova 🇨🇿 •
Stefanini 🇮🇹 •
Prozorova 🏳️ •
X. You 🇨🇳 •
W. Osuigwe 🇺🇸 •
Hunter 🇦🇺 •
Y-Y. Ma 🇨🇳 •
Shymanovich 🇧🇾 •
Brace 🇨🇦 •
A. Ito 🇯🇵 •
Liutova 🏳️ •
E. Andreeva 🏳️ •
Sebov 🇨🇦 •
Thandi 🇮🇳 PR •
Sharma 🇦🇺 PR •
Vickery 🇺🇸 PR •
Frey 🇺🇸 WC •
Brantmeier 🇺🇸 WC
ITALIANE PRESENTI
Stefanini 🇮🇹 (Q)
RIEPILOGO ITALIANE
Lucrezia Stefanini presente nelle qualificazioni •
Nessuna italiana nel tabellone principale •
WTA 250 sul cemento outdoor
🇷🇴 WTA 125 TARGU MURES – DAL 27 LUGLIO, TERRA BATTUTA
ENTRY LIST
Erjavec 🇸🇮 •
Semenistaja 🇱🇻 •
F. Jones 🇬🇧 •
Quevedo 🇪🇸 •
Sasnovich 🇧🇾 •
Bronzetti 🇮🇹 •
Juvan 🇸🇮 •
Romero Gormaz 🇪🇸 •
Samson 🇨🇿 •
Radivojevic 🇷🇸 •
Monnet 🇫🇷 •
Gorgodze 🇬🇪 •
Janicijevic 🇫🇷 •
A. Zolotareva 🏳️ •
Rame 🇫🇷 •
Pohankova 🇸🇰 •
Bulgaru 🇷🇴 •
Sobolieva 🇺🇦 •
Sorribes Tormo 🇪🇸 •
Wolff 🇺🇸 •
Hennemann 🇸🇪 •
Lansere 🏳️ •
Kovinic 🇲🇪 PR
QUALIFICAZIONI
Kostovic 🇷🇸 •
Ibragimova 🏳️ •
Struplova 🇨🇿 •
Malygina 🇪🇪 •
Monnot 🇫🇷 •
Feistel 🇵🇱 •
Rouvroy 🇫🇷 •
Toth 🇭🇺 •
Shinikova 🇧🇬 •
Chiesa 🇮🇹 •
Mazzola 🇮🇹 •
Tona 🇮🇹 •
Herrero Linana 🇪🇸 •
Kazionova 🏳️
ITALIANE PRESENTI
Bronzetti 🇮🇹 •
Chiesa 🇮🇹 (Q) •
Mazzola 🇮🇹 (Q) •
Tona 🇮🇹 (Q)
RIEPILOGO ITALIANE
1 italiana nel tabellone principale •
3 italiane nelle qualificazioni •
Lucia Bronzetti guida la pattuglia azzurra •
WTA 125 sulla terra battuta
🇨🇦 WTA 125 VANCOUVER – DAL 27 LUGLIO, CEMENTO
ENTRY LIST
Tararudee 🇹🇭 •
Uchijima 🇯🇵 •
Preston 🇦🇺 •
Sakatsume 🇯🇵 •
E. Jones 🇦🇺 •
Day 🇺🇸 •
Inglis 🇦🇺 •
Hon 🇦🇺 •
Dart 🇬🇧 •
Costoulas 🇧🇪 •
H. Guo 🇨🇳 •
Sawangkaew 🇹🇭 •
Mandlik 🇺🇸 •
Y. Ku 🇰🇷 •
Cross 🇨🇦 •
Hontama 🇯🇵 •
Minnen 🇧🇪 •
Dolehide 🇺🇸 •
Brengle 🇺🇸 •
Kinoshita 🇯🇵 •
C. Zhao 🇨🇦 PR •
Mladenovic 🇫🇷 PR
QUALIFICAZIONI
Hibino 🇯🇵 •
Okamura 🇯🇵 •
K. Scott 🇺🇸 •
Kaji 🇯🇵 •
Liang 🇹🇼 •
Cabrera 🇦🇺 •
Shaikh 🇺🇸 •
Micic 🇦🇺 •
Reasco Gonzalez 🇪🇨 •
J-J. Lu 🇨🇳 •
S. Wei 🇨🇳 •
Sieg 🇺🇸 •
Kuramochi 🇯🇵 •
Shibahara 🇯🇵
ITALIANE PRESENTI
Nessuna giocatrice italiana presente nel tabellone principale o nelle qualificazioni.
RIEPILOGO
WTA 125 sul cemento outdoor •
Nessuna italiana presente
TAG: Circuito WTA
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