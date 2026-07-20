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Classifica WTA Italiane: +19 per Lucia Bronzetti. +20 per Nuria Brancaccio
20/07/2026 09:33 Nessun commento
Classifica Wta Entry System Singolo (20-07-2026)
15
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
2783
Punti
19
Tornei
68
Best: 29
--
0
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
977
Punti
23
Tornei
120
Best: 46
▲
19
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
623
Punti
33
Tornei
129
Best: 128
▼
-1
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
588
Punti
27
Tornei
142
Best: 99
▲
3
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
542
Punti
28
Tornei
148
Best: 148
▼
-7
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
515
Punti
18
Tornei
189
Best: 150
▲
20
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
408
Punti
28
Tornei
221
Best: 221
▼
-8
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
346
Punti
24
Tornei
280
Best: 280
▲
7
Federica Urgesi
ITA, 0
252
Punti
26
Tornei
281
Best: 281
▲
11
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
251
Punti
23
Tornei
300
Best: 300
▼
-4
Samira De Stefano
ITA, 0
235
Punti
24
Tornei
309
Best: 309
▲
4
Noemi Basiletti
ITA, 0
217
Punti
27
Tornei
319
Best: 143
▲
35
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
209
Punti
21
Tornei
331
Best: 205
▲
1
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
198
Punti
26
Tornei
336
Best: 336
▲
1
Giorgia Pedone
ITA, 0
192
Punti
24
Tornei
339
Best: 18
▲
66
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
188
Punti
26
Tornei
348
Best: 347
▲
11
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
185
Punti
22
Tornei
353
Best: 310
▲
31
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
181
Punti
22
Tornei
355
Best: 265
▼
-31
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
179
Punti
26
Tornei
357
Best: 203
▼
-18
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
178
Punti
13
Tornei
376
Best: 201
▼
-2
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
166
Punti
18
Tornei
379
Best: 379
▲
8
Alessandra Mazzola
ITA, 0
166
Punti
21
Tornei
381
Best: 381
▼
-5
Diletta Cherubini
ITA, 0
165
Punti
26
Tornei
383
Best: 383
▼
-3
Francesca Pace
ITA, 0
165
Punti
16
Tornei
412
Best: 412
▼
-1
Laura Mair
ITA, 0
152
Punti
20
Tornei
423
Best: 322
--
0
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
145
Punti
23
Tornei
474
Best: 474
▲
37
Isabella Maria Serban
ITA, 0
123
Punti
20
Tornei
498
Best: 498
▼
-2
Camilla Zanolini
ITA, 0
115
Punti
18
Tornei
502
Best: 502
▼
-1
Vittoria Paganetti
ITA, 0
113
Punti
20
Tornei
510
Best: 510
▼
-12
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
109
Punti
15
Tornei
519
Best: 380
▼
-3
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
106
Punti
18
Tornei
526
Best: 452
▼
-45
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
104
Punti
19
Tornei
542
Best: 542
▼
-3
Arianna Zucchini
ITA, 0
98
Punti
21
Tornei
558
Best: 546
▲
4
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
90
Punti
23
Tornei
587
Best: 587
▲
4
Viola Turini
ITA, 0
82
Punti
14
Tornei
594
Best: 515
▲
2
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
80
Punti
17
Tornei
623
Best: 623
▲
1
Gaia Maduzzi
ITA, 0
74
Punti
14
Tornei
640
Best: 640
▲
25
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
69
Punti
18
Tornei
641
Best: 641
▲
14
Beatrice Ricci
ITA, 0
68
Punti
14
Tornei
668
Best: 668
▲
41
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
63
Punti
18
Tornei
671
Best: 671
▲
93
Francesca Gandolfi
ITA, 0
62
Punti
17
Tornei
676
Best: 676
▼
-9
Camilla Gennaro
ITA, 0
62
Punti
18
Tornei
690
Best: 690
▼
-6
Marta Lombardini
ITA, 0
59
Punti
13
Tornei
706
Best: 491
▼
-3
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
56
Punti
11
Tornei
718
Best: 718
▲
17
Noemi Maines
ITA, 0
55
Punti
19
Tornei
916
Best: 916
▲
25
Maddalena Giordano
ITA, 0
29
Punti
15
Tornei
922
Best: 922
▲
3
Chiara Fornasieri
ITA, 0
28
Punti
8
Tornei
953
Best: 953
▼
-48
Lavinia Luciano
ITA, 0
26
Punti
14
Tornei
959
Best: 192
▼
-3
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
25
Punti
5
Tornei
967
Best: 939
▲
2
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
24
Punti
12
Tornei
971
Best: 971
▲
10
Matilde Mariani
ITA, 0
24
Punti
5
Tornei
1003
Best: 950
▼
-53
Beatrice Stagno
ITA, 13-03-2003
21
Punti
6
Tornei
1031
Best: 1031
▲
10
Federica Trevisan
ITA, 26-07-2002
18
Punti
2
Tornei
1032
Best: 1032
▲
11
Sara Milanese
ITA, 0
18
Punti
4
Tornei
1068
Best: 1068
▼
-17
Barbara Dessolis
ITA, 0
17
Punti
10
Tornei
1074
Best: 1074
▲
5
Eleonora Alvisi
ITA, 0
16
Punti
9
Tornei
1075
Best: 1075
▲
23
Francesca Dell\'Edera
ITA, 28-06-1996
16
Punti
10
Tornei
1080
Best: 1080
▼
-125
Francesca Mattioli
ITA, 0
16
Punti
3
Tornei
1085
Best: 428
▲
3
Federica Bilardo
ITA, 06-07-1999
16
Punti
6
Tornei
1091
Best: 1091
▼
-57
Giulia Paterno
ITA, 0
16
Punti
9
Tornei
1130
Best: 1130
▲
1
Giuliana Bestetti
ITA, 0
14
Punti
8
Tornei
1132
Best: 1132
▲
2
Sofia Avataneo
ITA, 0
14
Punti
9
Tornei
1152
Best: 1152
▼
-1
Emma Ottavia Ghirardato
ITA, 0
13
Punti
6
Tornei
1155
Best: 1155
▼
-2
Marcella Dessolis
ITA, 0
13
Punti
6
Tornei
1170
Best: 318
▼
-5
Angelica Moratelli
ITA, 17-08-1994
12
Punti
1
Tornei
1212
Best: 1212
▲
19
Giulia Alessia Monteleone
ITA, 0
11
Punti
5
Tornei
1220
Best: 1220
▼
-6
Ginevra Parentini Vallega Montebruno
ITA, 0
11
Punti
7
Tornei
1251
Best: 1251
▼
-7
Micol Salvadori
ITA, 0
10
Punti
6
Tornei
1257
Best: 1257
▲
36
Caterina Odorizzi
ITA, 0
10
Punti
7
Tornei
1260
Best: 1260
▼
-3
Aurora Urso
ITA, 0
10
Punti
8
Tornei
1273
Best: 1273
▼
-5
Ilary Pistola
ITA, 0
9
Punti
3
Tornei
1276
Best: 627
▼
-6
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
9
Punti
4
Tornei
1317
Best: 1317
▼
-7
Carolina Dibenedetto
ITA, 0
8
Punti
3
Tornei
1346
Best: 1346
▼
-3
Lisa Peer
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1346
Best: 1346
▼
-3
Agnese Gentili
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1377
Best: 1377
▲
1
Carlotta Moccia
ITA, 0
7
Punti
6
Tornei
1378
Best: 1378
▲
1
Viola Bedini
ITA, 0
7
Punti
7
Tornei
1378
Best: 1378
▲
1
Aurora Nosei
ITA, 0
7
Punti
7
Tornei
1396
Best: 1396
▲
3
Benedetta Ortenzi
ITA, 0
6
Punti
4
Tornei
1417
Best: 1417
▲
2
Aurora Corvi
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1417
Best: 1417
▲
2
Angelica Sara
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1455
Best: 1455
▲
2
Denise Valente
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1510
Best: 1510
--
0
Noemi La Cagnina
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
TAG: Italiane, Lucia Bronzetti
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