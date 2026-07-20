Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Bloomfiled Hills, Zug, Segovia, Tampere e Winnipeg: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

20/07/2026 08:44 Nessun commento
Leonardo Rossi nella foto
Leonardo Rossi nella foto

🇨🇭
Challenger 125 Zug
Zug, Svizzera  ·  20 Luglio 2026

17°C
Sole e nuvole, asciutto  ·  Picco 26°C
CIELO Parzialmente soleggiato al mattino, poi prevalentemente soleggiato e sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 20 Luglio
09:00
17°
10:00
19°
11:00
20°
12:00
22°
13:00
23°
14:00
24°
15:00
25°
17:00
26°
21:00
22°
23:00
18°
✅  Nessuna pioggia indicata: qualificazioni e 1° turno MD sulla terra in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 20 Luglio
🎾
ATP Challenger 125 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Terra Battuta
CH 125 Q / 1T
⛅  Sole e nuvole
✅  Asciutto
🎾  Q / 1T MD
🏀  Terra Battuta

Redcomet Arena – ore 11:00
Mili Poljicak CRO vs Mika Brunold SUI

ATP Zug
Mili Poljicak [6]
15
2
2
Mika Brunold
15
6
2
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Juan Bautista Torres ARG vs Dominic Stricker SUI

Il match deve ancora iniziare

Zsombor Piros HUN vs Stefano Napolitano ITA (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare

Jerome Kym SUI vs Jay Clarke GBR (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare




Jego court 1 – ore 11:00
Luca Staeheli SUI vs Anton Matusevich GBR
ATP Zug
Luca Staeheli
0
3
0
Anton Matusevich [11]
0
6
3
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Amit Vales ISR vs Norbert Gombos SVK

Il match deve ancora iniziare

Thiago Seyboth Wild BRA vs Zdenek Kolar CZE (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Cezar Cretu ROU vs Kimmer Coppejans BEL (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare



Topcar court 2 – ore 11:00
Juan Pablo Varillas PER vs Alexander Donski BUL

ATP Zug
Juan Pablo Varillas [2]
40
5
Alexander Donski
40
5
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Thiago Monteiro BRA vs Petr Nesterov BUL

Il match deve ancora iniziare

Thomas Faurel FRA vs Daniel Rincon ESP (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Buvaysar Gadamauri BEL vs Alvaro Guillen Meza ECU (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare





🇫🇮
Challenger 75 Tampere
Tampere, Finlandia  ·  20 Luglio 2026

14°C
Fresco, nuvole intermittenti  ·  Picco 19°C
CIELO Nuvole intermittenti e cielo prevalentemente nuvoloso, con schiarite in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 20 Luglio
10:00
13°
11:00
14°
12:00
16°
13:00
18°
14:00
18°
15:00
19°
16:00
19°
18:00
18°
21:00
17°
23:00
14°
✅  Nessuna pioggia indicata: qualificazioni e 1° turno MD sulla terra in condizioni discrete
🎾  Programma del giorno — 20 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Terra Battuta
CH 75 Q / 1T
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  Q / 1T MD
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 10:30
Peetu Pohjola FIN vs Louis Wessels GER

ATP Tampere
Peetu Pohjola
0
3
Louis Wessels [10]
6
6
Vincitore: Wessels
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Niels Visker NED vs it (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare

Gauthier Onclin BEL vs Duje Ajdukovic CRO (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Eero Vasa FIN / Iiro Vasa FIN vs Matt Ponchet FRA / Oskar Brostrom Poulsen DEN

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:30
Dimitar Kuzmanov BUL vs Maxime Janvier FRA

ATP Tampere
Dimitar Kuzmanov [3]
6
6
Maxime Janvier [7]
0
1
Vincitore: Kuzmanov
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Genaro Alberto Olivieri ARG vs Marcel Zielinski POL

ATP Tampere
Genaro Alberto Olivieri [1]
0
0
Marcel Zielinski [8]
0
0
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Daniel Elahi Galan COL vs Gilles Arnaud Bailly BEL (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Inaki Montes-De La Torre ESP vs Hynek Barton CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 7 – ore 10:30
Patrik Niklas-Salminen FIN vs Michael Vrbensky CZE

ATP Tampere
Patrik Niklas-Salminen
7
6
6
Michael Vrbensky [12]
6
7
4
Vincitore: Niklas-Salminen
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Mika Petkovic GER vs Giorgio Tabacco ITA

ATP Tampere
Mika Petkovic [4]
30
2
Giorgio Tabacco [11]
30
4
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Igor Marcondes BRA vs Leonardo Rossi ITA

Il match deve ancora iniziare





🇪🇸
Challenger 75 Segovia
Segovia, Spagna  ·  20 Luglio 2026

18°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 35°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, con qualche nube in tarda serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 20 Luglio
09:00
20°
10:00
24°
11:00
28°
12:00
29°
13:00
31°
14:00
32°
15:00
33°
17:00
35°
21:00
29°
23:00
24°
⚠  Nessuna pioggia indicata, ma caldo sul cemento: qualificazioni e 1° turno MD con temperature elevate
🎾  Programma del giorno — 20 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Cemento
CH 75 Q / 1T
☀  Soleggiato
⚠  Caldo
🎾  Q / 1T MD
🏸  Cemento

Pista Pedro Muñoz – ore 11:00
Ivan Marrero Curbelo ESP vs Constantin Bittoun Kouzmine FRA

ATP Segovia
Ivan Marrero Curbelo [1]
30
2
1
Constantin Bittoun Kouzmine [7]
30
6
1
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Dominik Palan CZE vs Mitsuki Wei Kang Leong MAS (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Mario Gonzalez Fernandez ESP vs Miguel Tobon COL (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare




Pista 1 – ore 11:00
Sergio Callejon Hernando ESP vs Takuya Kumasaka JPN
ATP Segovia
Sergio Callejon Hernando [3]
0
3
1
Takuya Kumasaka [8]
30
6
0
Mostra dettagli

Cyril Vandermeersch FRA vs Aziz Ouakaa TUN (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Mert Alkaya TUR vs Juan Pablo Ficovich ARG (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare



Pista 2 – ore 11:00
Massimo Giunta ITA vs Samuel Heredia COL

ATP Segovia
Massimo Giunta [4]
15
6
2
Samuel Heredia
0
1
3
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Alexander Vasilev BUL vs Digvijay Pratap Singh IND

Il match deve ancora iniziare

Yi Zhou CHN vs Michael Geerts BEL (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare





🇺🇸
Challenger 125 Bloomfield Hills
Bloomfield Hills, USA  ·  20 Luglio 2026

16°C
Sole velato e asciutto  ·  Picco 28°C
CIELO Prevalentemente sereno nelle prime ore, poi sole velato nelle ore centrali
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 20 Luglio
07:00
18°
08:00
19°
09:00
21°
10:00
23°
11:00
24°
12:00
26°
13:00
27°
14:00
28°
✅  Nessuna pioggia indicata: qualificazioni e 1° turno MD sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 20 Luglio
🎾
ATP Challenger 125 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Cemento
CH 125 Q / 1T
⛅  Sole velato
✅  Asciutto
🎾  Q / 1T MD
🏸  Cemento

Center Court – ore 16:00
Evan Zhu USA vs Patrick Maloney USA

Il match deve ancora iniziare

Stefan Kozlov USA vs Roger Pascual Ferra ESP

Il match deve ancora iniziare

Michael Zheng USA vs Abdullah Shelbayh JOR (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Blaise Bicknell JAM vs Adam Walton AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 16:00
Sebastian Gorzny USA vs Gavin Young USA

Il match deve ancora iniziare

Masamichi Imamura JPN vs Darian King BAR

Il match deve ancora iniziare

Moez Echargui TUN vs Lloyd Harris RSA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Alexis Galarneau CAN vs Pablo Llamas Ruiz ESP

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 16:00
Aidan Mayo USA vs Alan Magadan MEX

Il match deve ancora iniziare

Dhakshineswar Suresh IND vs Bruno Kuzuhara USA

Il match deve ancora iniziare





🇨🇦
Challenger 75 Winnipeg
Winnipeg, Canada  ·  20 Luglio 2026

🌧
24°C
Parzialmente soleggiato, rovesci isolati  ·  Picco 25°C
CIELO Prevalentemente sereno nelle prime ore, poi parzialmente soleggiato nelle ore centrali
PIOGGIA Temporale nelle prime ore e rovesci isolati tra 10:00 e 11:00 locali
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 20 Luglio
07:00
20°
08:00
21°
09:00
22°
10:00
🌧
23°
11:00
🌧
23°
12:00
24°
13:00
25°
⚠  Rovesci isolati in mattinata: qualificazioni e 1° turno MD sul cemento da monitorare
🎾  Programma del giorno — 20 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Cemento
CH 75 Q / 1T
🌧  Rovesci isolati
⚠  Da monitorare
🎾  Q / 1T MD
🏸  Cemento

Stadium – ore 18:00
Edward Winter AUS vs Mikael Arseneault CAN

Il match deve ancora iniziare

Duncan Chan CAN vs Cesar Bouchelaghem FRA

Il match deve ancora iniziare

Yu Hsiou Hsu TPE vs Jay Friend JPN (Non prima 22:30)

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Arseneault CAN vs Keegan Rice CAN (Non prima 01:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 18:00
Daniel Milavsky USA vs Anton Shepp NZL

Il match deve ancora iniziare

Renta Tokuda JPN vs Millen Hurrion GBR

Il match deve ancora iniziare

Yosuke Watanuki JPN vs Andre Ilagan USA (Non prima 22:30)

Il match deve ancora iniziare

Tyler Zink USA vs Zhizhen Zhang CHN (Non prima 01:00)

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 18:00
Garrett Johns USA vs Enzo Aguiard AUS
Il match deve ancora iniziare

James Trotter JPN vs Kokoro Isomura JPN

Il match deve ancora iniziare

Rio Noguchi JPN vs Braden Shick USA (Non prima 22:30)

Il match deve ancora iniziare

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