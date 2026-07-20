Challenger Bloomfiled Hills, Zug, Segovia, Tampere e Winnipeg: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

Leonardo Rossi nella foto
Challenger 125 Zug
Zug, Svizzera · 20 Luglio 2026
|⛅
|
17°C
Sole e nuvole, asciutto · Picco 26°C
|
|CIELO
|Parzialmente soleggiato al mattino, poi prevalentemente soleggiato e sereno in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 20 Luglio
|
09:00
⛅
17°
|
10:00
⛅
19°
|
11:00
☁
20°
|
12:00
⛅
22°
|
13:00
⛅
23°
|
14:00
⛅
24°
|
15:00
⛅
25°
|
17:00
☀
26°
|
21:00
☀
22°
|
23:00
☀
18°
✅ Nessuna pioggia indicata: qualificazioni e 1° turno MD sulla terra in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 20 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 125 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Terra Battuta
|
CH 125 Q / 1T
⛅ Sole e nuvole
✅ Asciutto
🎾 Q / 1T MD
🏀 Terra Battuta
Redcomet Arena – ore 11:00
Mili Poljicak vs Mika Brunold
ATP Zug
Mili Poljicak [6]•
15
2
2
Mika Brunold
15
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Brunold
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
ace
2-1 → 2-2
M. Poljicak
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Brunold
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-5 → 2-6
M. Poljicak
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
M. Poljicak
15-0
15-15
df
15-30
15-40
2-2 → 2-3
M. Brunold
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
df
1-2 → 2-2
M. Poljicak
15-0
15-15
15-30
15-40
df
0-0 → 0-1
Juan Bautista Torres vs Dominic Stricker
Il match deve ancora iniziare
Zsombor Piros vs Stefano Napolitano (Non prima 16:30)
Il match deve ancora iniziare
Jerome Kym vs Jay Clarke (Non prima 20:00)
Il match deve ancora iniziare
Jego court 1 – ore 11:00
Luca Staeheli
vs Anton Matusevich
ATP Zug
Luca Staeheli•
0
3
0
Anton Matusevich [11]
0
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Staeheli
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
A. Matusevich
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Staeheli
15-0
15-15
30-15
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
df
3-5 → 3-6
A. Matusevich
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
L. Staeheli
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
A. Matusevich
15-0
15-15
df
30-15
40-15
2-3 → 2-4
A. Matusevich
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-2 → 1-3
A. Matusevich
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
L. Staeheli
0-15
15-15
15-30
15-40
df
0-0 → 0-1
Amit Vales vs Norbert Gombos
Il match deve ancora iniziare
Thiago Seyboth Wild vs Zdenek Kolar (Non prima 14:30)
Il match deve ancora iniziare
Cezar Cretu vs Kimmer Coppejans (Non prima 16:30)
Il match deve ancora iniziare
Topcar court 2 – ore 11:00
Juan Pablo Varillas vs Alexander Donski
ATP Zug
Juan Pablo Varillas [2]
40
5
Alexander Donski•
40
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Donski
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
J. Pablo Varillas
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
J. Pablo Varillas
2-5 → 3-5
J. Pablo Varillas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
A. Donski
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
2-2 → 2-3
J. Pablo Varillas
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
A. Donski
0-15
15-15
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
J. Pablo Varillas
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Thiago Monteiro vs Petr Nesterov
Il match deve ancora iniziare
Thomas Faurel vs Daniel Rincon (Non prima 14:30)
Il match deve ancora iniziare
Buvaysar Gadamauri vs Alvaro Guillen Meza (Non prima 16:30)
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Tampere
Tampere, Finlandia · 20 Luglio 2026
|☁
|
14°C
Fresco, nuvole intermittenti · Picco 19°C
|
|CIELO
|Nuvole intermittenti e cielo prevalentemente nuvoloso, con schiarite in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 20 Luglio
|
10:00
☁
13°
|
11:00
☁
14°
|
12:00
☁
16°
|
13:00
☁
18°
|
14:00
☁
18°
|
15:00
☁
19°
|
16:00
☁
19°
|
18:00
☁
18°
|
21:00
⛅
17°
|
23:00
☁
14°
✅ Nessuna pioggia indicata: qualificazioni e 1° turno MD sulla terra in condizioni discrete
🎾 Programma del giorno — 20 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Terra Battuta
|
CH 75 Q / 1T
☁ Nuvoloso
✅ Asciutto
🎾 Q / 1T MD
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 10:30
Peetu Pohjola vs Louis Wessels
ATP Tampere
Peetu Pohjola
0
3
Louis Wessels [10]
6
6
Vincitore: Wessels
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Wessels
0-15
0-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
P. Pohjola
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
ace
2-5 → 3-5
P. Pohjola
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-4 → 2-4
L. Wessels
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
L. Wessels
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Pohjola
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-3 → 0-4
Niels Visker vs (Non prima 12:30)
Il match deve ancora iniziare
Gauthier Onclin vs Duje Ajdukovic (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Eero Vasa / Iiro Vasa vs Matt Ponchet / Oskar Brostrom Poulsen
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:30
Dimitar Kuzmanov vs Maxime Janvier
ATP Tampere
Dimitar Kuzmanov [3]
6
6
Maxime Janvier [7]
0
1
Vincitore: Kuzmanov
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Janvier
0-15
0-30
0-40
df
15-40
ace
2-1 → 3-1
D. Kuzmanov
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
D. Kuzmanov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Janvier
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-0 → 6-0
M. Janvier
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
3-0 → 4-0
M. Janvier
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Genaro Alberto Olivieri vs Marcel Zielinski
ATP Tampere
Genaro Alberto Olivieri [1]
0
0
Marcel Zielinski [8]
0
0
Daniel Elahi Galan vs Gilles Arnaud Bailly (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Inaki Montes-De La Torre vs Hynek Barton
Il match deve ancora iniziare
Court 7 – ore 10:30
Patrik Niklas-Salminen vs Michael Vrbensky
ATP Tampere
Patrik Niklas-Salminen
7
6
6
Michael Vrbensky [12]
6
7
4
Vincitore: Niklas-Salminen
Servizio
Svolgimento
Set 3
P. Niklas-Salminen
5-4 → 6-4
M. Vrbensky
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
5-3 → 5-4
P. Niklas-Salminen
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-3 → 5-3
M. Vrbensky
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
df
3-3 → 4-3
P. Niklas-Salminen
3-2 → 3-3
M. Vrbensky
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
P. Niklas-Salminen
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
M. Vrbensky
0-15
15-30
15-40
30-40
ace
1-1 → 2-1
P. Niklas-Salminen
0-1 → 1-1
M. Vrbensky
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
1-4*
df
2-4*
2*-5
2*-6
6-6 → 6-7
P. Niklas-Salminen
0-15
15-15
30-15
ace
40-30
ace
40-40
A-40
ace
5-5 → 6-5
M. Vrbensky
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
P. Niklas-Salminen
0-15
0-30
df
15-30
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
M. Vrbensky
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
P. Niklas-Salminen
0-15
df
15-15
30-15
40-15
3-3 → 4-3
M. Vrbensky
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
3-2 → 3-3
P. Niklas-Salminen
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-2 → 3-2
M. Vrbensky
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
P. Niklas-Salminen
1-1 → 2-1
M. Vrbensky
15-0
ace
40-0
ace
40-30
df
40-40
A-40
40-40
df
A-40
1-0 → 1-1
P. Niklas-Salminen
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
ace
3*-2
4*-2
5-2*
6-2*
6-6 → 7-6
P. Niklas-Salminen
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
P. Niklas-Salminen
4-5 → 5-5
P. Niklas-Salminen
0-30
0-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 4-4
M. Vrbensky
0-15
df
15-15
ace
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
4-2 → 4-3
P. Niklas-Salminen
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
3-2 → 4-2
P. Niklas-Salminen
2-1 → 3-1
M. Vrbensky
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
40-30
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
P. Niklas-Salminen
15-0
30-0
30-15
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
M. Vrbensky
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Mika Petkovic vs Giorgio Tabacco
ATP Tampere
Mika Petkovic [4]•
30
2
Giorgio Tabacco [11]
30
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Tabacco
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
M. Petkovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
G. Tabacco
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
M. Petkovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Igor Marcondes vs Leonardo Rossi
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Segovia
Segovia, Spagna · 20 Luglio 2026
|☀
|
18°C
Soleggiato e caldo · Picco 35°C
|
|CIELO
|Soleggiato per tutta la giornata, con qualche nube in tarda serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 20 Luglio
|
09:00
☀
20°
|
10:00
☀
24°
|
11:00
☀
28°
|
12:00
☀
29°
|
13:00
☀
31°
|
14:00
☀
32°
|
15:00
☀
33°
|
17:00
☀
35°
|
21:00
⛅
29°
|
23:00
☁
24°
⚠ Nessuna pioggia indicata, ma caldo sul cemento: qualificazioni e 1° turno MD con temperature elevate
🎾 Programma del giorno — 20 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Cemento
|
CH 75 Q / 1T
☀ Soleggiato
⚠ Caldo
🎾 Q / 1T MD
🏸 Cemento
Pista Pedro Muñoz – ore 11:00
Ivan Marrero Curbelo vs Constantin Bittoun Kouzmine
ATP Segovia
Ivan Marrero Curbelo [1]
30
2
1
Constantin Bittoun Kouzmine [7]•
30
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Bittoun Kouzmine
0-15
15-15
15-30
df
30-30
I. Marrero Curbelo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
C. Bittoun Kouzmine
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Marrero Curbelo
15-0
15-15
15-30
15-40
40-40
40-A
df
2-5 → 2-6
C. Bittoun Kouzmine
2-4 → 2-5
I. Marrero Curbelo
1-4 → 2-4
C. Bittoun Kouzmine
1-3 → 1-4
I. Marrero Curbelo
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
1-2 → 1-3
C. Bittoun Kouzmine
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
I. Marrero Curbelo
0-1 → 1-1
C. Bittoun Kouzmine
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Dominik Palan vs Mitsuki Wei Kang Leong (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Mario Gonzalez Fernandez vs Miguel Tobon (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Pista 1 – ore 11:00
Sergio Callejon Hernando
vs Takuya Kumasaka
ATP Segovia
Sergio Callejon Hernando [3]
0
3
1
Takuya Kumasaka [8]•
30
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Callejon Hernando
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Kumasaka
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
3-5 → 3-6
S. Callejon Hernando
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
T. Kumasaka
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 3-4
S. Callejon Hernando
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 2-4
T. Kumasaka
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
2-2 → 2-3
S. Callejon Hernando
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
2-1 → 2-2
S. Callejon Hernando
0-1 → 1-1
T. Kumasaka
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Cyril Vandermeersch vs Aziz Ouakaa (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Mert Alkaya vs Juan Pablo Ficovich (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Pista 2 – ore 11:00
Massimo Giunta vs Samuel Heredia
ATP Segovia
Massimo Giunta [4]•
15
6
2
Samuel Heredia
0
1
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Heredia
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
2-2 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Heredia
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
4-1 → 5-1
S. Heredia
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
2-1 → 3-1
S. Heredia
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Alexander Vasilev vs Digvijay Pratap Singh
Il match deve ancora iniziare
Yi Zhou vs Michael Geerts (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Challenger 125 Bloomfield Hills
Bloomfield Hills, USA · 20 Luglio 2026
|⛅
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16°C
Sole velato e asciutto · Picco 28°C
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|CIELO
|Prevalentemente sereno nelle prime ore, poi sole velato nelle ore centrali
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 20 Luglio
|
07:00
⛅
18°
|
08:00
⛅
19°
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09:00
⛅
21°
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10:00
⛅
23°
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11:00
⛅
24°
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12:00
⛅
26°
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13:00
⛅
27°
|
14:00
⛅
28°
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✅ Nessuna pioggia indicata: qualificazioni e 1° turno MD sul cemento in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 20 Luglio
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ATP Challenger 125 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Cemento
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CH 125 Q / 1T
⛅ Sole velato
✅ Asciutto
🎾 Q / 1T MD
🏸 Cemento
Center Court – ore 16:00
Evan Zhu vs Patrick Maloney
Il match deve ancora iniziare
Stefan Kozlov vs Roger Pascual Ferra
Il match deve ancora iniziare
Michael Zheng vs Abdullah Shelbayh (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Blaise Bicknell vs Adam Walton
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 16:00
Sebastian Gorzny vs Gavin Young
Il match deve ancora iniziare
Masamichi Imamura vs Darian King
Il match deve ancora iniziare
Moez Echargui vs Lloyd Harris (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Alexis Galarneau vs Pablo Llamas Ruiz
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 16:00
Aidan Mayo vs Alan Magadan
Il match deve ancora iniziare
Dhakshineswar Suresh vs Bruno Kuzuhara
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Winnipeg
Winnipeg, Canada · 20 Luglio 2026
|🌧
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24°C
Parzialmente soleggiato, rovesci isolati · Picco 25°C
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|CIELO
|Prevalentemente sereno nelle prime ore, poi parzialmente soleggiato nelle ore centrali
|PIOGGIA
|Temporale nelle prime ore e rovesci isolati tra 10:00 e 11:00 locali
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 20 Luglio
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07:00
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20°
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08:00
⛅
21°
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09:00
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22°
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10:00
🌧
23°
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11:00
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23°
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12:00
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⚠ Rovesci isolati in mattinata: qualificazioni e 1° turno MD sul cemento da monitorare
🎾 Programma del giorno — 20 Luglio
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ATP Challenger 75 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Cemento
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CH 75 Q / 1T
🌧 Rovesci isolati
⚠ Da monitorare
🎾 Q / 1T MD
🏸 Cemento
Stadium – ore 18:00
Edward Winter vs Mikael Arseneault
Il match deve ancora iniziare
Duncan Chan vs Cesar Bouchelaghem
Il match deve ancora iniziare
Yu Hsiou Hsu vs Jay Friend (Non prima 22:30)
Il match deve ancora iniziare
Nicolas Arseneault vs Keegan Rice (Non prima 01:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 18:00
Daniel Milavsky vs Anton Shepp
Il match deve ancora iniziare
Renta Tokuda vs Millen Hurrion
Il match deve ancora iniziare
Yosuke Watanuki vs Andre Ilagan (Non prima 22:30)
Il match deve ancora iniziare
Tyler Zink vs Zhizhen Zhang (Non prima 01:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 18:00
Garrett Johns
vs Enzo Aguiard
Il match deve ancora iniziare
James Trotter vs Kokoro Isomura
Il match deve ancora iniziare
Rio Noguchi vs Braden Shick (Non prima 22:30)
Il match deve ancora iniziare
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