Tsitsipas torna a sorridere: trionfo a Gstaad e grande risalita nel ranking

Stefanos Tsitsipas ritrova finalmente la vittoria. Il greco ha conquistato l’ATP 250 di Gstaad 2026 superando in finale il belga Raphaël Collignon con il punteggio di 6-4 6-7(3) 6-3.

Un successo particolarmente importante per l’ex numero 3 del mondo, che non sollevava un trofeo da quasi un anno e mezzo. Grazie ai punti ottenuti in Svizzera, Tsitsipas guadagnerà 34 posizioni e lunedì tornerà tra i primi 60 del ranking ATP, precisamente al numero 51.

Un titolo per ritrovare fiducia

Quella di Gstaad è stata probabilmente la migliore settimana disputata dal greco dopo il titolo conquistato a Dubai nel marzo 2025. Sulla terra battuta, invece, il suo ultimo successo risaliva al Masters 1000 di Montecarlo 2024.

Negli ultimi anni Tsitsipas ha attraversato un periodo molto complicato. Alle difficoltà tecniche, con un rovescio diventato sempre più vulnerabile agli attacchi degli avversari, si sono aggiunti numerosi cambiamenti nella vita privata e professionale. La separazione sportiva dal padre Apostolos e la conclusione della relazione con Paula Badosa hanno contribuito a rendere ancora più instabile una fase già povera di risultati.

Il rendimento offerto in Svizzera ha però ricordato quello del giocatore capace di raggiungere due finali del Grande Slam e di lottare stabilmente per le prime posizioni mondiali.

Collignon si arrende dopo tre set

Nella finale contro Collignon, Tsitsipas ha controllato il primo set prima di subire la reazione del belga, capace di pareggiare i conti aggiudicandosi il tie-break della seconda frazione.

Nel momento più delicato, il greco non si è disunito. Ha ritrovato profondità, aggressività e solidità al servizio, prendendo il comando nel set decisivo e chiudendo la partita sul 6-3.

Il titolo di Gstaad non può ancora essere considerato la prova definitiva della rinascita di Tsitsipas. Anche il successo di Dubai del 2025 sembrava aver aperto una nuova fase, senza però produrre la continuità sperata.

Questa volta, tuttavia, le sensazioni sembrano differenti. Il greco ha ritrovato il piacere di competere, ha gestito bene i momenti di difficoltà e ha mostrato nuovamente il tennis che lo aveva condotto ai vertici. Dopo tanto tempo, Tsitsipas torna così a sorridere e può guardare alla seconda parte della stagione con rinnovata fiducia.

ATP Gstaad Stefanos Tsitsipas Stefanos Tsitsipas 6 6 6 Raphael Collignon [7] Raphael Collignon [7] 4 7 3 Vincitore: Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 R. Collignon 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-3 → 5-3 R. Collignon 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 R. Collignon 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Collignon 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 R. Collignon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 R. Collignon 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 R. Collignon 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 R. Collignon 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 R. Collignon 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 R. Collignon 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 S. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Collignon 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 S. Tsitsipas 15-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 R. Collignon 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 R. Collignon 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 R. Collignon 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico