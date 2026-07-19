Tommy Paul e Paige Lorenze si sono sposati: tanti tennisti presenti alla cerimonia

Tommy Paul e Paige Lorenze hanno celebrato il loro matrimonio a New York. La coppia, legata sentimentalmente da diversi anni, ha condiviso questo momento speciale insieme alle rispettive famiglie, agli amici e a numerosi protagonisti del circuito ATP.

Tra i componenti del gruppo scelto per accompagnare gli sposi durante la cerimonia figuravano Taylor Fritz, Reilly Opelka e Frances Tiafoe. Ai festeggiamenti hanno partecipato anche Ethan Quinn e alcuni ex giocatori statunitensi come John Isner, Sam Querrey e Steve Johnson.

I messaggi di Opelka e Tiafoe

Diverse immagini della cerimonia sono state pubblicate sui social dagli invitati. Opelka ha dedicato agli sposi un messaggio affettuoso: “Tommy e Paige, questi sono i giorni d’oro”.

Anche Tiafoe ha voluto celebrare pubblicamente la coppia, scrivendo: “Congratulazioni ai Paul”.

Paul e Lorenze avevano reso pubblica la loro relazione nell’ottobre del 2022. Il fidanzamento ufficiale era invece arrivato nel luglio dello scorso anno, quando avevano annunciato la decisione di sposarsi.

Il matrimonio ha rappresentato anche una piccola riunione del tennis statunitense, con alcuni dei migliori giocatori americani della generazione attuale e diversi protagonisti del recente passato riuniti a New York per festeggiare la nuova tappa nella vita di Tommy Paul e Paige Lorenze.





Marco Rossi