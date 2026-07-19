Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 250 Amburgo: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana

19/07/2026 12:57 5 commenti
Yulia Putintseva nella foto - Foto Getty Images
Yulia Putintseva nella foto - Foto Getty Images

GER WTA 250 Amburgo – Tabellone Principale – terra
(1) Oleksandra Oliynykova UKR vs (WC) Nastasja Schunk GER
Leyre Romero Gormaz ESP vs Veronika Erjavec SLO
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs (7) Yulia Putintseva KAZ

(4) Anna Bondar HUN vs Moyuka Uchijima JPN
(WC) Valentina Steiner GER vs Noma Noha Akugue GER
Sara Sorribes Tormo ESP vs Alina Charaeva ARM
Darja Semenistaja LAT vs (8) Sinja Kraus AUT

(6) Simona Waltert SUI vs Mayar Sherif EGY
(WC) Tessa Johanna Brockmann GER vs Elsa Jacquemot FRA
Katarzyna Kawa POL vs Paula Badosa ESP
Qualifier vs (3) Panna Udvardy HUN

(5) Tamara Korpatsch GER vs Victoria Jimenez Kasintseva AND
Nadia Podoroska ARG vs (WC) Julia Stusek GER
Qualifier vs Qualifier
Kaitlin Quevedo ESP vs (2) Anhelina Kalinina UKR

TAG: ,

5 commenti

miky85 19-07-2026 14:18

Badosa

Oliynykova

Bondar
Q

Q
Sorribes
Waltert
Korpatsch

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brizz 19-07-2026 14:04

udvardy

putintseva

bondar
kalinina

oliynykova
sorribes
waltert
korpatsch

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Luod 19-07-2026 14:02

Oliynykova

Kalinina

Bondar
Udvardy

Putintseva
Sorribes
Sherif
Podoroska

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
akgul num.1 19-07-2026 13:34

Bondar

Podoroska

Putintseva
Udvardy

Olynykova
Sorribes
Waltert
Kalinina

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
fabio 19-07-2026 13:00

IL VEGGENTE 2026
Wta Amburgo
Orario Scadenza prono…Lunedì 20 Luglio ore 13.30

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!