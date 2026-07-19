WTA 250 Amburgo: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana
WTA 250 Amburgo – Tabellone Principale – terra
(1) Oleksandra Oliynykova vs (WC) Nastasja Schunk
Leyre Romero Gormaz vs Veronika Erjavec
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs (7) Yulia Putintseva
(4) Anna Bondar vs Moyuka Uchijima
(WC) Valentina Steiner vs Noma Noha Akugue
Sara Sorribes Tormo vs Alina Charaeva
Darja Semenistaja vs (8) Sinja Kraus
(6) Simona Waltert vs Mayar Sherif
(WC) Tessa Johanna Brockmann vs Elsa Jacquemot
Katarzyna Kawa vs Paula Badosa
Qualifier vs (3) Panna Udvardy
(5) Tamara Korpatsch vs Victoria Jimenez Kasintseva
Nadia Podoroska vs (WC) Julia Stusek
Qualifier vs Qualifier
Kaitlin Quevedo vs (2) Anhelina Kalinina
TAG: WTA 250 Amburgo, WTA 250 Amburgo 2026
5 commenti
Badosa
Oliynykova
Bondar
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Waltert
Korpatsch
udvardy
putintseva
bondar
kalinina
oliynykova
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korpatsch
Oliynykova
Kalinina
Bondar
Udvardy
Putintseva
Sorribes
Sherif
Podoroska
Bondar
Podoroska
Putintseva
Udvardy
Olynykova
Sorribes
Waltert
Kalinina
IL VEGGENTE 2026
Wta Amburgo
Orario Scadenza prono…Lunedì 20 Luglio ore 13.30