Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Winnipeg: Il Tabellone Principale e di Qualificazione

19/07/2026 07:20 10 commenti
Shintaro Mochizuki nella foto - Foto Getty Images
Shintaro Mochizuki nella foto - Foto Getty Images

CAN Challenger 75 Winnipeg – Tabellone Principale – hard
Shintaro Mochizuki [1] JPN – Philip Sekulic AUS
James McCabe AUS – Qualificato
Justin Boulais [WC] CAN – Johannus Monday GBR
Yuta Shimizu [ALT] JPN – Liam Broady [5] GBR

August Holmgren [4] DEN – Qualificato
Qualificato – Liam Draxl CAN
Hayato Matsuoka [ALT] JPN – Qualificato
Qualificato – Clement Chidekh [6] FRA

Rio Noguchi [8] JPN – Braden Shick USA
Nicolas Arseneault [WC] CAN – Keegan Rice [WC] CAN
Murphy Cassone USA – Charles Broom GBR
Tyler Zink USA – Zhizhen Zhang [3] CHN

Yu Hsiou Hsu [7] TPE – Jay Friend [CO] JPN
Fajing Sun CHN – Mees Rottgering [NG] NED
Yosuke Watanuki JPN – Andre Ilagan USA
Qualificato – Toby Samuel [2] GBR




CAN Challenger 75 Winnipeg – Tabellone Qualificazione – hard
Daniel Milavsky [1] USA – Thomas Fancutt [ALT] AUS
Alexander Rozin [WC] CAN – Anton Shepp [9] NZL

Garrett Johns [2] USA – Benjamin Thomas George [WC] CAN
Strong Kirchheimer USA – Enzo Aguiard [7] USA

Edward Winter [3] GBR – Joshua Sheehy [ALT] USA
Mikael Arseneault [WC] CAN – Pavle Marinkov [11] AUS

Renta Tokuda [4] JPN – Kenta Miyoshi [CO] JPN
Millen Hurrion GBR – Kaylan Bigun [10] USA

James Trotter [5] JPN – Guillaume Dalmasso CAN
Ben Jones [ALT] GBR – Kokoro Isomura [12] JPN

Alafia Ayeni [6] USA – Duncan Chan CAN
Hlib Bohach [WC] CAN – Cesar Bouchelaghem [8] FRA

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MATTEO 19-07-2026 12:20

Mochizuki

Samuel

Holmgren
Zhang

Monday
Chidekh
Arseneault
Rottgering

 10
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Donato 19-07-2026 11:51

Mochizuki

Ilagan

Holmgren
Noguchi

Broady
Chidekh
Cassone
Hsu

 9
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Lollo99 19-07-2026 11:38

Mochizuki

Zhang

Holmgren
Watanuki

Monday
Chidekh
Noguchi
Sun

 8
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akgul num.1 19-07-2026 11:22

Mochizuki

Watanuki

Chidekh
Zhang

Monday
Draxl
Noguchi
Hsu

 7
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nico 19-07-2026 11:12

Mochizuki

Hsu

Chidekh
Noguchi

Broady
Draxl
Zhang
Samuel

 6
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pafort 19-07-2026 10:57

MOCHIZUCHI

ZHANG

HOLMGREN
SAMUEL

MONDAY
CHIDEKH
NOGUCHI
HSU

 5
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brizz 19-07-2026 10:53

mochizuki

zhang

draxl
samuel

broady
chidekh
noguchi
hsu

 4
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miky85 19-07-2026 09:38

Holmgren

Cassone

Mochizuki
Ilagan

Broady
Chideck
Noguchi
Rottgering

 3
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patrick 19-07-2026 08:20

ZHANG

MOCHIZUCHI

HOLMGREN
SAMUEL

MONDAY
CHIDEKH
NOGUCHI
HSU

 2
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patrick 19-07-2026 08:17

MOCHIZUCHI MOND

 1
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