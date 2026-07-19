Challenger 75 Winnipeg: Il Tabellone Principale e di Qualificazione
Challenger 75 Winnipeg – Tabellone Principale – hard
Shintaro Mochizuki [1] – Philip Sekulic
James McCabe – Qualificato
Justin Boulais [WC] – Johannus Monday
Yuta Shimizu [ALT] – Liam Broady [5]
August Holmgren [4] – Qualificato
Qualificato – Liam Draxl
Hayato Matsuoka [ALT] – Qualificato
Qualificato – Clement Chidekh [6]
Rio Noguchi [8] – Braden Shick
Nicolas Arseneault [WC] – Keegan Rice [WC]
Murphy Cassone – Charles Broom
Tyler Zink – Zhizhen Zhang [3]
Yu Hsiou Hsu [7] – Jay Friend [CO]
Fajing Sun – Mees Rottgering [NG]
Yosuke Watanuki – Andre Ilagan
Qualificato – Toby Samuel [2]
Challenger 75 Winnipeg – Tabellone Qualificazione – hard
Daniel Milavsky [1] – Thomas Fancutt [ALT]
Alexander Rozin [WC] – Anton Shepp [9]
Garrett Johns [2] – Benjamin Thomas George [WC]
Strong Kirchheimer – Enzo Aguiard [7]
Edward Winter [3] – Joshua Sheehy [ALT]
Mikael Arseneault [WC] – Pavle Marinkov [11]
Renta Tokuda [4] – Kenta Miyoshi [CO]
Millen Hurrion – Kaylan Bigun [10]
James Trotter [5] – Guillaume Dalmasso
Ben Jones [ALT] – Kokoro Isomura [12]
Alafia Ayeni [6] – Duncan Chan
Hlib Bohach [WC] – Cesar Bouchelaghem [8]
TAG: Circuito Challenger
Mochizuki
Samuel
Holmgren
Zhang
Monday
Chidekh
Arseneault
Rottgering
Mochizuki
Ilagan
Holmgren
Noguchi
Broady
Chidekh
Cassone
Hsu
Mochizuki
Zhang
Holmgren
Watanuki
Monday
Chidekh
Noguchi
Sun
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