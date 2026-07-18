Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Tampere: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Tre azzurri nelle quali

18/07/2026 20:49 3 commenti
Federico Arnaboldi nella foto
Federico Arnaboldi nella foto

FIN Challenger 75 Tampere – Tabellone Principale – terra
(1) Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Sascha Gueymard Wayenburg FRA
Qualifier vs (WC) Linus Lagerbohm FIN
(Alt) Nicolas Kicker ARG vs Diego Dedura GER
Qualifier vs (8) Guido Ivan Justo ARG

(3) Gauthier Onclin BEL vs Duje Ajdukovic CRO
Alex Barrena ARG vs Qualifier
Sumit Nagal IND vs Andrej Nedic BIH
(Alt) Dali Blanch USA vs (5) Tom Gentzsch GER

(7) Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs (WC) Eero Vasa FIN
Maks Kasnikowski POL vs Qualifier
Inaki Montes-De La Torre ESP vs Hynek Barton CZE
(Alt) Daniel Elahi Galan COL vs (4) Gilles Arnaud Bailly BEL

(6) Henri Squire GER vs Qualifier
(WC) Oskari Paldanius FIN vs Franco Roncadelli URU
Joao Lucas Reis Da Silva BRA vs Qualifier
Pedro Boscardin Dias BRA vs (2) Otto Virtanen FIN



FIN Challenger 75 Tampere – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Genaro Alberto Olivieri ARG vs (WC) Jeri Lassila FIN
Matt Ponchet FRA vs (8) Marcel Zielinski POL

(Alt) (2) Igor Marcondes BRA vs (JR) Alan Wazny POL
(Alt) Christopher Papa USA vs (9) Leonardo Rossi ITA

(3) Dimitar Kuzmanov BUL vs (Alt) Jannik Opitz GER
Oskar Brostrom Poulsen DEN vs (7) Maxime Janvier FRA

(4) Mika Petkovic GER vs (WC) Felix Alopaeus FIN
(Alt) Iiro Vasa FIN vs (11) Giorgio Tabacco ITA

(5) Niels Visker NED vs (WC) Vesa Ahti FIN
Daniel Salazar COL vs (12) Michael Vrbensky CZE

(6) Federico Arnaboldi ITA vs (WC) Peetu Pohjola FIN
William Rejchtman Vinciguerra SWE vs (10) Louis Wessels GER



Center Court – ore 10:00
Iiro Vasa FIN vs Giorgio Tabacco ITA
Federico Arnaboldi ITA vs Peetu Pohjola FIN
Genaro Alberto Olivieri ARG vs Jeri Lassila FIN
Niels Visker NED vs Vesa Ahti FIN

Court 1 – ore 10:00
Dimitar Kuzmanov BUL vs Jannik Opitz GER
Mika Petkovic GER vs Felix Alopaeus FIN
Igor Marcondes BRA vs Alan Wazny POL
Christopher Papa USA vs Leonardo Rossi ITA

Court 7 – ore 10:00
Oskar Brostrom Poulsen DEN vs Maxime Janvier FRA
William Rejchtman Vinciguerra SWE vs Louis Wessels GER
Matt Ponchet FRA vs Marcel Zielinski POL
Daniel Salazar COL vs Michael Vrbensky CZE (Non prima 14:00)

TAG:

3 commenti

brunodalla (Guest) 18-07-2026 22:09

BUDKOV

VIRTANEN

GENTZSCH
MONTES

JUSTO
BARRENA
SANCHES
SQUIRE

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
miky85 18-07-2026 22:02

Budkov

Virtanen

Onclin
Barton

Dedura
Nedic
Kasnikowski
Squire

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brizz 18-07-2026 21:31

budkov

izquierdo

nagal
virtanen

justo
barrena
barton
squire

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!