Challenger 75 Tampere: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Tre azzurri nelle quali
Challenger 75 Tampere – Tabellone Principale – terra
(1) Nicolai Budkov Kjaer vs Sascha Gueymard Wayenburg
Qualifier vs (WC) Linus Lagerbohm
(Alt) Nicolas Kicker vs Diego Dedura
Qualifier vs (8) Guido Ivan Justo
(3) Gauthier Onclin vs Duje Ajdukovic
Alex Barrena vs Qualifier
Sumit Nagal vs Andrej Nedic
(Alt) Dali Blanch vs (5) Tom Gentzsch
(7) Nikolas Sanchez Izquierdo vs (WC) Eero Vasa
Maks Kasnikowski vs Qualifier
Inaki Montes-De La Torre vs Hynek Barton
(Alt) Daniel Elahi Galan vs (4) Gilles Arnaud Bailly
(6) Henri Squire vs Qualifier
(WC) Oskari Paldanius vs Franco Roncadelli
Joao Lucas Reis Da Silva vs Qualifier
Pedro Boscardin Dias vs (2) Otto Virtanen
Challenger 75 Tampere – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Genaro Alberto Olivieri vs (WC) Jeri Lassila
Matt Ponchet vs (8) Marcel Zielinski
(Alt) (2) Igor Marcondes vs (JR) Alan Wazny
(Alt) Christopher Papa vs (9) Leonardo Rossi
(3) Dimitar Kuzmanov vs (Alt) Jannik Opitz
Oskar Brostrom Poulsen vs (7) Maxime Janvier
(4) Mika Petkovic vs (WC) Felix Alopaeus
(Alt) Iiro Vasa vs (11) Giorgio Tabacco
(5) Niels Visker vs (WC) Vesa Ahti
Daniel Salazar vs (12) Michael Vrbensky
(6) Federico Arnaboldi vs (WC) Peetu Pohjola
William Rejchtman Vinciguerra vs (10) Louis Wessels
Center Court – ore 10:00
Iiro Vasa vs Giorgio Tabacco
Federico Arnaboldi vs Peetu Pohjola
Genaro Alberto Olivieri vs Jeri Lassila
Niels Visker vs Vesa Ahti
Court 1 – ore 10:00
Dimitar Kuzmanov vs Jannik Opitz
Mika Petkovic vs Felix Alopaeus
Igor Marcondes vs Alan Wazny
Christopher Papa vs Leonardo Rossi
Court 7 – ore 10:00
Oskar Brostrom Poulsen vs Maxime Janvier
William Rejchtman Vinciguerra vs Louis Wessels
Matt Ponchet vs Marcel Zielinski
Daniel Salazar vs Michael Vrbensky (Non prima 14:00)
TAG: Circuito Challenger
3 commenti
BUDKOV
VIRTANEN
GENTZSCH
MONTES
JUSTO
BARRENA
SANCHES
SQUIRE
Budkov
Virtanen
Onclin
Barton
Dedura
Nedic
Kasnikowski
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