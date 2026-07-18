Abusi via social: il rapporto 2025 parla di oltre 12mila messaggi pericolosi ricevuti dalle tenniste, perlopiù da scommettitori

Il problema della tutela dei tennisti dagli abusi ricevuti via social è sempre all’ordine del giorno, per questo è abbastanza impressionante leggere l’ultimo rapporto pubblicato dal servizio Threat Matrix di Signify Group, che utilizza sistemi di rilevamento basati sull’intelligenza artificiale e fornisce un supporto importante agli organi competenti. Nel 2025 le tenniste sono state bersaglio di migliaia di messaggi offensivi sui social media e tra questi oltre 12.000 ritenuti pericolosi, come riporta BBC. I dati evidenziano un numero di contenuti abusivi sostanzialmente in linea con quello registrato nel 2024 e questo non è un bel segnale: indica che l’attività di sensibilizzazione non ha aiutato grande. Tuttavia c’è un aspetto positivo: il rapporto sottolinea che il 66% dei casi di abusi più gravi è stato rimosso, mentre 35 account riconducibili a 12 individui sono stati segnalati alle autorità competenti con conseguenze azione legale a loro carico.

In una nota ufficiale, il Player Board della WTA ha definito questi episodi “inaccettabili”, sottolineando come il loro impatto sulle atlete possa essere “significativo”. Già nel 2024, un rapporto dello stesso gruppo aveva rilevato che il 48% dei messaggi offensivi proveniva da scommettitori infuriati per l’esito delle loro puntate. Nel 2025 questi ultimi sono risultati responsabili del 42% degli abusi verificati e addirittura del 59% dei casi più gravi.

“Sebbene tali comportamenti provengano da un numero relativamente ristretto di account, il loro impatto può essere molto pesante”, si legge nella dichiarazione del Player Board della WTA. “È rassicurante sapere che la WTA e World Tennis stanno affrontando il problema con grande serietà, sostenendo le giocatrici e ribadendo con fermezza che questo tipo di comportamenti non è accettabile. I progressi evidenziati dal rapporto dimostrano il valore della collaborazione tra le diverse componenti del nostro sport e i partner coinvolti per identificare gli abusi, sostenere le giocatrici e intraprendere azioni concrete nei confronti dei responsabili”.

Il sistema Threat Matrix è un complesso meccanismo informatico che utilizza l’intelligenza artificiale, supportata dal lavoro di analisti specializzati, per monitorare i contenuti pubblicati su X, Instagram, YouTube, TikTok e Facebook; è diventato uno strumento sempre più importante perché riesce a processare una mole enorme di dati. Tuttavia la WTA ha sottolineato come sia necessaria un’azione “collettiva” per ottenere progressi significativi nella lotta agli abusi online.

Nel 2025 la britannica Katie Boulter, una delle tante giocatrici bersagliate, aveva denunciato con coraggio la sua situazione, raccontando di aver ricevuto minacce di morte attraverso i social network. Anche la toscana Lucrezia Stefanini si era aperta sul tema, mostrando anche la immagine di una pistola ricevuta da un folle scommettitore come avvertimento per lei e la sua famiglia. Per questo con forza le giocatrici hanno chiesto l’introduzione di sistemi di verifica dell’identità da parte delle piattaforme social per contrastare più efficacemente il fenomeno.

“Le informazioni raccolte da questo rapporto sono fondamentali per ampliare la nostra conoscenza del problema e adottare misure decisive per proteggere le vittime di questi riprovevoli abusi online, assicurando alla giustizia i responsabili”, hanno aggiunto WTA e World Tennis alla BBC. “Sebbene i risultati odierni dimostrino l’efficacia delle iniziative intraprese finora, ulteriori progressi significativi richiedono uno sforzo condiviso da parte delle aziende proprietarie dei social media, delle forze dell’ordine, degli organismi di governo del tennis e dell’industria delle scommesse. Continueremo pertanto a sostenere attivamente questa causa”.

Mario Cecchi