ATP Bastad, Darderi piega Borges e vola in semifinale: sfiderà Vallejo

Luciano Darderi conquista la semifinale dell’ATP 250 di Bastad. L’italo-argentino ha superato Nuno Borges con il punteggio di 7-6(9) 6-4, al termine di una partita caratterizzata da numerosi cambiamenti d’inerzia e da un primo set durato oltre un’ora e venti minuti.

Per Darderi si tratta della diciannovesima vittoria stagionale sulla terra battuta. L’azzurro, campione in carica del torneo svedese, affronterà in semifinale Adolfo Daniel Vallejo, numero 71 del mondo. L’incontro sarà il primo del programma di sabato e inizierà alle ore 13.

Darderi spreca il vantaggio, ma vince un tie-break infinito

La partita è iniziata in salita per Darderi, costretto ad annullare tre palle break consecutive nel game inaugurale. Superato il pericolo, l’azzurro ha immediatamente strappato il servizio a Borges e si è portato sul 3-0.

Darderi ha conservato il break fino al 5-2 e nell’ottavo gioco si è procurato anche un set point in risposta. Borges lo ha però annullato con un ace e ha mantenuto la battuta, prima di recuperare il break nel game successivo grazie a due ottime risposte di rovescio.

Il portoghese ha completato la rimonta sul 5-5, trascinando il parziale al tie-break. Borges è partito meglio e si è portato sul 4-1, approfittando anche di alcuni errori e del nervosismo di Darderi per una chiamata del sistema elettronico.

L’azzurro è riuscito a ritrovare la concentrazione e a recuperare lo svantaggio. Borges ha avuto complessivamente quattro set point, ma li ha mancati tutti. Darderi ha invece sfruttato la propria opportunità sull’11-9, chiudendo il parziale con un diritto inside-in vincente dopo oltre ottanta minuti di gioco.

Il break decisivo arriva sul 4-4

Il secondo set è stato più lineare. Entrambi i giocatori hanno mantenuto il servizio senza concedere opportunità fino alle fasi conclusive, anche se Darderi ha dovuto recuperare da 0-30 nel quarto game.

L’equilibrio si è spezzato sul 4-4. L’azzurro ha trovato grande profondità con il rovescio e ha aumentato la pressione con il diritto, procurandosi due palle break consecutive. Borges ha annullato la prima, ma sulla seconda ha spedito fuori il rovescio lungolinea, consegnando a Darderi la possibilità di servire per il match.

Luciano ha iniziato l’ultimo game con un doppio fallo, ma non si è lasciato condizionare. Ha conquistato tre punti consecutivi affidandosi alla combinazione tra servizio e diritto e ha chiuso l’incontro alla seconda opportunità con una prima vincente.

Il servizio sostiene Darderi nei momenti decisivi

Darderi ha concluso la partita con cinque ace, contro i sette di Borges. Entrambi hanno conquistato il 75% dei punti giocati con la prima di servizio, mentre l’azzurro ha fatto meglio con la seconda: 54% contro il 43% del portoghese.

Importante anche il rendimento sulle palle break. Darderi ne ha annullate tre delle quattro concesse, mentre Borges ne ha salvate due su quattro. Proprio la maggiore efficacia nei punti più importanti ha consentito all’italiano di vincere una partita nella quale il suo avversario ha avuto diverse occasioni per cambiare il risultato.

In semifinale contro Adolfo Daniel Vallejo

In semifinale Darderi partirà favorito contro Adolfo Daniel Vallejo. Il paraguaiano, numero 71 della classifica mondiale, ha raggiunto il penultimo atto superando Stefano Travaglia.

La sfida tra Darderi e Vallejo aprirà il programma di sabato alle ore 13. L’azzurro proverà a conquistare un’altra finale sulla terra battuta e a compiere un ulteriore passo verso la difesa del titolo di Bastad.

ATP Bastad Nuno Borges [5] Nuno Borges [5] 6 4 Luciano Darderi [2] Luciano Darderi [2] 7 6 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Darderi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 N. Borges 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 L. Darderi 30-0 40-0 4-3 → 4-4 N. Borges 15-0 ace 30-0 3-3 → 4-3 L. Darderi 15-0 15-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 N. Borges 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 N. Borges 15-0 15-15 30-15 1-1 → 2-1 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-0 → 1-1 N. Borges 15-15 30-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* ace 5-3* 5*-4 6-5* 6-6* 7*-6 8-7* 8-8* 9*-9 9-10* 6-6 → 6-7 N. Borges 15-0 30-0 30-15 5-6 → 6-6 L. Darderi 0-15 15-15 ace 15-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 N. Borges 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 4-5 N. Borges 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 2-5 → 3-5 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 2-4 → 2-5 N. Borges 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 N. Borges 15-0 30-0 ace 40-0 0-3 → 1-3 L. Darderi 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 N. Borges 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 L. Darderi 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico