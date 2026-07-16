Challenger Cordenons, Bunschoten, Lincoln, Granby, Pozoblanco: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

Lorenzo Angelini nella foto
Challenger 75 Cordenons
Cordenons, Italia · 16 Luglio 2026
|☀
|
27°C
Soleggiato, poi nuvole intermittenti · Picco 33°C
|
|CIELO
|Soleggiato al mattino, poi parzialmente soleggiato e nuvole intermittenti
|PIOGGIA
|Allerta temporali fino al primo pomeriggio, ma nelle ore indicate prevalgono sole e nuvole
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 16 Luglio
|
09:00
☀
24°
|
10:00
☀
26°
|
11:00
☀
28°
|
12:00
⛅
30°
|
13:00
⛅
31°
|
14:00
⛅
31°
|
15:00
⛅
32°
|
17:00
⛅
33°
|
20:00
☁
30°
|
23:00
☀
26°
⚠ Allerta arancione per temporali fino alle 13:59: 2° turno sulla terra da monitorare
🎾 Programma del giorno — 16 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
|
CH 75 R2
☀ Sole e nuvole
⚠ Allerta arancione
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Serena Maniva Center – ore 10:00
Max Alcala Gurri vs Lorenzo Angelini
ATP Cordenons
Max Alcala Gurri [5]
6
6
Lorenzo Angelini
4
2
Vincitore: Alcala Gurri
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Angelini
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
2-2 → 3-2
M. Alcala Gurri
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
L. Angelini
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Angelini
0-15
15-40
30-40
40-40
40-A
df
4-2 → 5-2
L. Angelini
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
L. Angelini
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Stefano Napolitano vs Alex Barrena
ATP Cordenons
Stefano Napolitano [7]
6
3
7
Alex Barrena
4
6
6
Vincitore: Napolitano
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
4-1*
5-1*
df
5*-2
6*-2
6-6 → 7-6
A. Barrena
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
6-5 → 6-6
S. Napolitano
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
S. Napolitano
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 5-4
A. Barrena
15-0
30-15
30-30
40-40
A-40
5-2 → 5-3
S. Napolitano
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
2-0 → 3-0
A. Barrena
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
df
1-0 → 2-0
S. Napolitano
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Napolitano
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
A. Barrena
15-0
30-15
ace
30-30
A-40
2-2 → 2-3
A. Barrena
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
S. Napolitano
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Napolitano
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-2 → 5-3
A. Barrena
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-0 → 4-1
S. Napolitano
15-0
15-15
30-15
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
3-0 → 4-0
A. Barrena
15-0
30-15
30-30
40-30
40-A
2-0 → 3-0
S. Napolitano
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Sumit Nagal vs Juan Bautista Torres (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Hugo Dellien vs Enrico Dalla Valle
Il match deve ancora iniziare
Matyas Fuele vs Thiago Seyboth Wild (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Serena Wines 1881 (12) – ore 10:00
Franco Roncadelli vs Maxim Mrva
ATP Cordenons
Maxim Mrva
2
6
6
Franco Roncadelli
6
4
7
Vincitore: Roncadelli
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
ace
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
7-8*
6-6 → 6-7
F. Roncadelli
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 6-5
F. Roncadelli
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-5 → 4-5
M. Mrva
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
df
1-4 → 2-4
F. Roncadelli
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
M. Mrva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-2 → 1-3
F. Roncadelli
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Mrva
0-15
df
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
F. Roncadelli
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-4 → 5-4
M. Mrva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
F. Roncadelli
40-A
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
M. Mrva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
2-3 → 3-3
M. Mrva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
M. Mrva
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
df
40-A
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Mrva
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
F. Roncadelli
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-3 → 2-3
M. Mrva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Tim Ruehl / Mick Veldheer vs Federico Bondioli / Carlo Alberto Caniato
ATP Cordenons
Tim Ruehl / Mick Veldheer [1]
30
1
Federico Bondioli / Carlo Alberto Caniato•
30
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Bondioli / Alberto Caniato
T. Ruehl / Veldheer
0-1 → 1-1
F. Bondioli / Alberto Caniato
0-0 → 0-1
Max Alcala Gurri / Franco Roncadelli vs Charles Barry / Anthony Genov
Il match deve ancora iniziare
Acqua Maniva (13) – ore 10:00
Alexandru Jecan / David Poljak vs Alexander Binda / Oleg Prihodko
ATP Cordenons
Alexandru Jecan / David Poljak [3]
6
6
Alexander Binda / Oleg Prihodko
4
3
Vincitore: Jecan / Poljak
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Jecan / Poljak
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
A. Binda / Prihodko
5-2 → 5-3
A. Jecan / Poljak
4-2 → 5-2
A. Binda / Prihodko
4-1 → 4-2
A. Jecan / Poljak
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-1 → 4-1
A. Binda / Prihodko
3-0 → 3-1
A. Jecan / Poljak
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
2-0 → 3-0
A. Binda / Prihodko
1-0 → 2-0
A. Jecan / Poljak
15-15
40-15
40-30
40-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Binda / Prihodko
5-4 → 6-4
A. Jecan / Poljak
4-4 → 5-4
A. Binda / Prihodko
4-3 → 4-4
A. Jecan / Poljak
3-3 → 4-3
A. Binda / Prihodko
2-3 → 3-3
A. Jecan / Poljak
1-3 → 2-3
A. Binda / Prihodko
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
A. Jecan / Poljak
0-2 → 1-2
A. Binda / Prihodko
0-1 → 0-2
A. Jecan / Poljak
0-0 → 0-1
Denys Molchanov / Ramkumar Ramanathan vs Alvaro Guillen Meza / Gonzalo Villanueva
ATP Cordenons
Alvaro Guillen Meza / Gonzalo Villanueva
3
2
Denys Molchanov / Ramkumar Ramanathan [4]
6
6
Vincitore: Molchanov / Ramanathan
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Molchanov / Ramanathan
2-5 → 2-6
A. Guillen Meza / Villanueva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-4 → 2-5
D. Molchanov / Ramanathan
2-3 → 2-4
A. Guillen Meza / Villanueva
1-3 → 2-3
D. Molchanov / Ramanathan
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-3 → 1-3
A. Guillen Meza / Villanueva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-2 → 0-3
D. Molchanov / Ramanathan
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-1 → 0-2
A. Guillen Meza / Villanueva
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
ace
40-40
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Molchanov / Ramanathan
A. Guillen Meza / Villanueva
0-1 → 1-1
D. Molchanov / Ramanathan
0-0 → 0-1
Jesse Delaney / Yamato Sueoka vs Denys Molchanov / Ramkumar Ramanathan
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Bunschoten
Bunschoten, Olanda · 16 Luglio 2026
|⛅
|
20°C
Sole e nuvole, rovesci isolati · Picco 26°C
|
|CIELO
|Nuvole intermittenti, poi tratti parzialmente soleggiati
|PIOGGIA
|Rovesci possibili intorno alle 14:00 e alle 17:00
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 16 Luglio
|
09:00
⛅
20°
|
10:00
⛅
22°
|
11:00
☀
23°
|
12:00
⛅
24°
|
13:00
⛅
25°
|
14:00
🌧
26°
|
15:00
⛅
24°
|
17:00
🌧
22°
|
20:00
⛅
22°
|
23:00
☀
19°
⚠ Allerta gialla per caldo fino alle 20:00 e rovesci isolati: 2° turno da monitorare
🎾 Programma del giorno — 16 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
|
CH 75 R2
⛅ Sole e nuvole
⚠ Rovesci isolati
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – NXT Level – ore 11:00
Andrew Paulson / Joran Vliegen vs Abel Forger / Fons Van Sambeek
ATP Bunschoten
Andrew Paulson / Joran Vliegen [4]
7
7
Abel Forger / Fons Van Sambeek
6
5
Vincitore: Paulson / Vliegen
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Paulson / Vliegen
6-5 → 7-5
A. Forger / Van Sambeek
5-5 → 6-5
A. Paulson / Vliegen
4-5 → 5-5
A. Forger / Van Sambeek
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
4-4 → 4-5
A. Paulson / Vliegen
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
3-4 → 4-4
A. Forger / Van Sambeek
3-3 → 3-4
A. Paulson / Vliegen
2-3 → 3-3
A. Forger / Van Sambeek
2-2 → 2-3
A. Paulson / Vliegen
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
A. Forger / Van Sambeek
1-1 → 1-2
A. Paulson / Vliegen
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
A. Forger / Van Sambeek
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
2-4*
3*-4
df
4*-4
5-4*
5-5*
6*-5
6-6 → 7-6
A. Forger / Van Sambeek
6-5 → 6-6
A. Paulson / Vliegen
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
5-5 → 6-5
A. Forger / Van Sambeek
0-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
5-4 → 5-5
A. Paulson / Vliegen
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
4-4 → 5-4
A. Forger / Van Sambeek
4-3 → 4-4
A. Paulson / Vliegen
3-3 → 4-3
A. Forger / Van Sambeek
3-2 → 3-3
A. Paulson / Vliegen
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
3-1 → 3-2
A. Forger / Van Sambeek
2-1 → 3-1
A. Paulson / Vliegen
1-1 → 2-1
A. Forger / Van Sambeek
1-0 → 1-1
A. Paulson / Vliegen
0-0 → 1-0
Guy Den Ouden vs Hynek Barton (Non prima 12:30)
ATP Bunschoten
Guy Den Ouden
0
4
Hynek Barton•
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Den Ouden
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-3 → 3-4
H. Barton
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
H. Barton
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Niels Visker vs Ryan Nijboer (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Gerard Campana Lee vs Thijs Boogaard (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Mateus Alves / Oscar Jose Gutierrez vs Victor Cornea / Daniel Cukierman
ATP Bunschoten
Mateus Alves / Oscar Jose Gutierrez
4
3
Victor Cornea / Daniel Cukierman [2]
6
6
Vincitore: Cornea / Cukierman
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Alves / Jose Gutierrez
15-0
30-0
30-15
30-40
40-40
3-5 → 3-6
V. Cornea / Cukierman
3-4 → 3-5
M. Alves / Jose Gutierrez
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-3 → 3-4
V. Cornea / Cukierman
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
ace
3-2 → 3-3
M. Alves / Jose Gutierrez
2-2 → 3-2
V. Cornea / Cukierman
2-1 → 2-2
M. Alves / Jose Gutierrez
1-1 → 2-1
V. Cornea / Cukierman
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
1-0 → 1-1
M. Alves / Jose Gutierrez
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Cornea / Cukierman
4-5 → 4-6
M. Alves / Jose Gutierrez
3-5 → 4-5
V. Cornea / Cukierman
0-15
df
15-15
30-15
40-15
3-4 → 3-5
M. Alves / Jose Gutierrez
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-4 → 3-4
V. Cornea / Cukierman
2-3 → 2-4
M. Alves / Jose Gutierrez
1-3 → 2-3
V. Cornea / Cukierman
1-2 → 1-3
M. Alves / Jose Gutierrez
15-0
15-15
15-30
15-40
df
1-1 → 1-2
V. Cornea / Cukierman
1-0 → 1-1
M. Alves / Jose Gutierrez
0-0 → 1-0
Jan Kumstat vs Florian Broska (Non prima 12:30)
ATP Bunschoten
Jan Kumstat•
40
6
1
Florian Broska
15
7
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Kumstat
15-0
15-15
df
40-15
ace
40-30
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
5-4*
5*-6
6-6 → 6-7
F. Broska
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
J. Kumstat
15-0
ace
15-15
30-15
40-30
ace
5-5 → 6-5
F. Broska
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
J. Kumstat
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
1-1 → 2-1
Mats Hermans / Alexander Merino vs Tsung-Hao Huang / Baoluo Zheng
Il match deve ancora iniziare
Matthew Romios / Kaito Uesugi vs Hynek Barton / Jan Kumstat (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Pozoblanco
Pozoblanco, Spagna · 16 Luglio 2026
|☀
|
22°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 37°C
|
|CIELO
|Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 16 Luglio
|
09:00
⛅
20°
|
10:00
☀
22°
|
11:00
☀
26°
|
12:00
☀
30°
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13:00
☀
31°
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14:00
☀
33°
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15:00
☀
35°
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18:00
☀
37°
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20:00
☀
34°
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23:00
☀
28°
⚠ Nessuna pioggia indicata, ma caldo intenso sul cemento: 2° turno con temperature elevate
🎾 Programma del giorno — 16 Luglio
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🎾
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ATP Challenger 75 · Main Draw
2° Turno · Cemento
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CH 75 R2
☀ Soleggiato
⚠ Caldo intenso
🎾 2° Turno
🏸 Cemento
Pista Fabian Dorado – ore 18:30
Dan Added vs Antoine Ghibaudo
Il match deve ancora iniziare
Hugo Grenier vs Akira Santillan
Il match deve ancora iniziare
Dominik Palan vs Izan Almazan Valiente (Non prima 22:00)
Il match deve ancora iniziare
Pista 2 – ore 18:30
Ilya Ivashka vs Aziz Ouakaa
Il match deve ancora iniziare
Alejo Sanchez Quilez / Benjamin Winter Lopez vs Tiago Pereira / David Vega Hernandez
Il match deve ancora iniziare
Boris Arias / Federico Zeballos vs Alejandro Lopez Escribano / Pablo Perez Navarro (Non prima 22:00)
Il match deve ancora iniziare
Pista 3 – ore 20:00
Alberto Barroso Campos / Ignasi Forcano Aparicio vs S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha
Il match deve ancora iniziare
Arda Azkara / Yanki Erel vs Takuya Kumasaka / Cyril Vandermeersch (Non prima 22:00)
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Granby
Granby, Canada · 16 Luglio 2026
|☁
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17°C
Nuvoloso, poi schiarite · Picco 20°C
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|CIELO
|Prevalentemente nuvoloso, poi prevalentemente soleggiato nelle ore successive
|PIOGGIA
|Temporali possibili intorno alle 09:00 locali
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 16 Luglio
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06:00
☀
15°
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07:00
☀
16°
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08:00
☀
18°
|
09:00
🌩
17°
|
10:00
☀
19°
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11:00
☀
20°
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12:00
☀
20°
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13:00
☀
20°
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14:00
⛅
20°
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ⓘ
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⚠ Temporali possibili al mattino: 2° turno sul cemento da monitorare all’avvio
🎾 Programma del giorno — 16 Luglio
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🎾
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ATP Challenger 75 · Main Draw
2° Turno · Cemento
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CH 75 R2
☁ Nuvoloso
⚠ Temporali al mattino
🎾 2° Turno
🏸 Cemento
Court Central – ore 16:00
Liam Draxl vs Daniel Milavsky
Il match deve ancora iniziare
Keegan Rice vs Arthur Gea
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 16:00
Blaise Bicknell vs Murphy Cassone
Il match deve ancora iniziare
Daniil Glinka vs Philip Sekulic
Il match deve ancora iniziare
Mikael Arseneault / Nicolas Arseneault vs Karl Poling / James Trotter
Il match deve ancora iniziare
Guillaume Dalmasso / Matt Kuhar vs Garrett Johns / Daniel Milavsky
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 17:00
Kaichi Uchida / Seita Watanabe vs Kody Pearson / Calum Puttergill
Il match deve ancora iniziare
Finn Reynolds / James Watt vs Juan Jose Bianchi / Alan Magadan
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Lincoln
Lincoln, USA · 16 Luglio 2026
|☀
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23°C
Soleggiato e caldo · Picco 32°C
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|CIELO
|Sereno nelle prime ore, poi prevalentemente soleggiato
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 16 Luglio
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06:00
☀
19°
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07:00
☀
20°
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08:00
☀
23°
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09:00
☀
25°
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10:00
☀
27°
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11:00
☀
29°
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12:00
☀
30°
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13:00
☀
32°
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ⓘ
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ⓘ
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⚠ Nessuna pioggia indicata, ma caldo sul cemento: 2° turno con temperature elevate
🎾 Programma del giorno — 16 Luglio
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🎾
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ATP Challenger 75 · Main Draw
2° Turno · Cemento
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CH 75 R2
☀ Soleggiato
⚠ Caldo
🎾 2° Turno
🏸 Cemento
CENTER COURT – ore 18:00
James McCabe vs Bernard Tomic
Il match deve ancora iniziare
George Goldhoff / Cleeve Harper vs Alafia Ayeni / Keshav Chopra
Il match deve ancora iniziare
Colton Smith vs Hayato Matsuoka
Il match deve ancora iniziare
Yibing Wu vs Yunchaokete Bu (Non prima 00:30)
Il match deve ancora iniziare
Remy Bertola / Moez Echargui vs Nathaniel Lammons / Jackson Withrow (Non prima 02:00)
Il match deve ancora iniziare
COURT 11 – ore 18:00
Matthew Forbes vs Jie Cui
Il match deve ancora iniziare
Blake Bayldon / Patrick Harper vs Masamichi Imamura / Rio Noguchi
Il match deve ancora iniziare
Charles Broom / Ben Jones vs Luis David Martinez / Joshua Sheehy
Il match deve ancora iniziare
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