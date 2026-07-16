Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Cordenons, Bunschoten, Lincoln, Granby, Pozoblanco: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

16/07/2026 09:08 Nessun commento
Lorenzo Angelini nella foto
Lorenzo Angelini nella foto

🇮🇹
Challenger 75 Cordenons
Cordenons, Italia  ·  16 Luglio 2026

27°C
Soleggiato, poi nuvole intermittenti  ·  Picco 33°C
CIELO Soleggiato al mattino, poi parzialmente soleggiato e nuvole intermittenti
PIOGGIA Allerta temporali fino al primo pomeriggio, ma nelle ore indicate prevalgono sole e nuvole
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 16 Luglio
09:00
24°
10:00
26°
11:00
28°
12:00
30°
13:00
31°
14:00
31°
15:00
32°
17:00
33°
20:00
30°
23:00
26°
⚠  Allerta arancione per temporali fino alle 13:59: 2° turno sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 16 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
CH 75 R2
☀  Sole e nuvole
⚠  Allerta arancione
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Serena Maniva Center – ore 10:00
Max Alcala Gurri ESP vs Lorenzo Angelini ITA

ATP Cordenons
Max Alcala Gurri [5]
6
6
Lorenzo Angelini
4
2
Vincitore: Alcala Gurri
Mostra dettagli

Stefano Napolitano ITA vs Alex Barrena ARG

ATP Cordenons
Stefano Napolitano [7]
6
3
7
Alex Barrena
4
6
6
Vincitore: Napolitano
Mostra dettagli

Sumit Nagal IND vs Juan Bautista Torres ARG (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Hugo Dellien BOL vs Enrico Dalla Valle ITA

Il match deve ancora iniziare

Matyas Fuele HUN vs Thiago Seyboth Wild BRA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare



Serena Wines 1881 (12) – ore 10:00
Franco Roncadelli URU vs Maxim Mrva CZE

ATP Cordenons
Maxim Mrva
2
6
6
Franco Roncadelli
6
4
7
Vincitore: Roncadelli
Mostra dettagli

Tim Ruehl GER / Mick Veldheer NED vs Federico Bondioli ITA / Carlo Alberto Caniato ITA

ATP Cordenons
Tim Ruehl / Mick Veldheer [1]
30
1
Federico Bondioli / Carlo Alberto Caniato
30
1
Mostra dettagli

Max Alcala Gurri ESP / Franco Roncadelli URU vs Charles Barry IRL / Anthony Genov BUL

Il match deve ancora iniziare



Acqua Maniva (13) – ore 10:00
Alexandru Jecan ROU / David Poljak CZE vs Alexander Binda ITA / Oleg Prihodko MKD

ATP Cordenons
Alexandru Jecan / David Poljak [3]
6
6
Alexander Binda / Oleg Prihodko
4
3
Vincitore: Jecan / Poljak
Mostra dettagli

Denys Molchanov UKR / Ramkumar Ramanathan IND vs Alvaro Guillen Meza ECU / Gonzalo Villanueva ARG

ATP Cordenons
Alvaro Guillen Meza / Gonzalo Villanueva
3
2
Denys Molchanov / Ramkumar Ramanathan [4]
6
6
Vincitore: Molchanov / Ramanathan
Mostra dettagli

Jesse Delaney AUS / Yamato Sueoka JPN vs Denys Molchanov UKR / Ramkumar Ramanathan IND

Il match deve ancora iniziare





🇳🇱
Challenger 75 Bunschoten
Bunschoten, Olanda  ·  16 Luglio 2026

20°C
Sole e nuvole, rovesci isolati  ·  Picco 26°C
CIELO Nuvole intermittenti, poi tratti parzialmente soleggiati
PIOGGIA Rovesci possibili intorno alle 14:00 e alle 17:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 16 Luglio
09:00
20°
10:00
22°
11:00
23°
12:00
24°
13:00
25°
14:00
🌧
26°
15:00
24°
17:00
🌧
22°
20:00
22°
23:00
19°
⚠  Allerta gialla per caldo fino alle 20:00 e rovesci isolati: 2° turno da monitorare
🎾  Programma del giorno — 16 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
CH 75 R2
⛅  Sole e nuvole
⚠  Rovesci isolati
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – NXT Level – ore 11:00
Andrew Paulson CZE / Joran Vliegen BEL vs Abel Forger NED / Fons Van Sambeek NED

ATP Bunschoten
Andrew Paulson / Joran Vliegen [4]
7
7
Abel Forger / Fons Van Sambeek
6
5
Vincitore: Paulson / Vliegen
Mostra dettagli

Guy Den Ouden NED vs Hynek Barton CZE (Non prima 12:30)

ATP Bunschoten
Guy Den Ouden
0
4
Hynek Barton
0
5
Mostra dettagli

Niels Visker NED vs Ryan Nijboer NED (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Gerard Campana Lee KOR vs Thijs Boogaard NED (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Mateus Alves BRA / Oscar Jose Gutierrez ESP vs Victor Cornea ROU / Daniel Cukierman ISR

ATP Bunschoten
Mateus Alves / Oscar Jose Gutierrez
4
3
Victor Cornea / Daniel Cukierman [2]
6
6
Vincitore: Cornea / Cukierman
Mostra dettagli

Jan Kumstat CZE vs Florian Broska GER (Non prima 12:30)

ATP Bunschoten
Jan Kumstat
40
6
1
Florian Broska
15
7
2
Mostra dettagli

Mats Hermans NED / Alexander Merino PER vs Tsung-Hao Huang TPE / Baoluo Zheng CHN

Il match deve ancora iniziare

Matthew Romios AUS / Kaito Uesugi JPN vs Hynek Barton CZE / Jan Kumstat CZE (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare





🇪🇸
Challenger 75 Pozoblanco
Pozoblanco, Spagna  ·  16 Luglio 2026

22°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 37°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 16 Luglio
09:00
20°
10:00
22°
11:00
26°
12:00
30°
13:00
31°
14:00
33°
15:00
35°
18:00
37°
20:00
34°
23:00
28°
⚠  Nessuna pioggia indicata, ma caldo intenso sul cemento: 2° turno con temperature elevate
🎾  Programma del giorno — 16 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
2° Turno · Cemento
CH 75 R2
☀  Soleggiato
⚠  Caldo intenso
🎾  2° Turno
🏸  Cemento

Pista Fabian Dorado – ore 18:30
Dan Added FRA vs Antoine Ghibaudo FRA

Il match deve ancora iniziare

Hugo Grenier FRA vs Akira Santillan JPN

Il match deve ancora iniziare

Dominik Palan CZE vs Izan Almazan Valiente ESP (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare



Pista 2 – ore 18:30
Ilya Ivashka BLR vs Aziz Ouakaa TUN

Il match deve ancora iniziare

Alejo Sanchez Quilez ESP / Benjamin Winter Lopez ESP vs Tiago Pereira POR / David Vega Hernandez ESP

Il match deve ancora iniziare

Boris Arias BOL / Federico Zeballos BOL vs Alejandro Lopez Escribano ESP / Pablo Perez Navarro ESP (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare



Pista 3 – ore 20:00
Alberto Barroso Campos ESP / Ignasi Forcano Aparicio ESP vs S D Prajwal Dev IND / Nitin Kumar Sinha IND

Il match deve ancora iniziare

Arda Azkara TUR / Yanki Erel TUR vs Takuya Kumasaka JPN / Cyril Vandermeersch FRA (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare





🇨🇦
Challenger 75 Granby
Granby, Canada  ·  16 Luglio 2026

17°C
Nuvoloso, poi schiarite  ·  Picco 20°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso, poi prevalentemente soleggiato nelle ore successive
PIOGGIA Temporali possibili intorno alle 09:00 locali
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 16 Luglio
06:00
15°
07:00
16°
08:00
18°
09:00
🌩
17°
10:00
19°
11:00
20°
12:00
20°
13:00
20°
14:00
20°
⚠  Temporali possibili al mattino: 2° turno sul cemento da monitorare all’avvio
🎾  Programma del giorno — 16 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
2° Turno · Cemento
CH 75 R2
☁  Nuvoloso
⚠  Temporali al mattino
🎾  2° Turno
🏸  Cemento

Court Central – ore 16:00
Liam Draxl CAN vs Daniel Milavsky USA

Il match deve ancora iniziare

Keegan Rice CAN vs Arthur Gea FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 16:00
Blaise Bicknell JAM vs Murphy Cassone USA

Il match deve ancora iniziare

Daniil Glinka EST vs Philip Sekulic AUS

Il match deve ancora iniziare

Mikael Arseneault CAN / Nicolas Arseneault CAN vs Karl Poling USA / James Trotter JPN

Il match deve ancora iniziare

Guillaume Dalmasso FRA / Matt Kuhar USA vs Garrett Johns USA / Daniel Milavsky USA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 17:00
Kaichi Uchida JPN / Seita Watanabe JPN vs Kody Pearson AUS / Calum Puttergill AUS

Il match deve ancora iniziare

Finn Reynolds NZL / James Watt NZL vs Juan Jose Bianchi VEN / Alan Magadan MEX

Il match deve ancora iniziare





🇺🇸
Challenger 75 Lincoln
Lincoln, USA  ·  16 Luglio 2026

23°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 32°C
CIELO Sereno nelle prime ore, poi prevalentemente soleggiato
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 16 Luglio
06:00
19°
07:00
20°
08:00
23°
09:00
25°
10:00
27°
11:00
29°
12:00
30°
13:00
32°
⚠  Nessuna pioggia indicata, ma caldo sul cemento: 2° turno con temperature elevate
🎾  Programma del giorno — 16 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
2° Turno · Cemento
CH 75 R2
☀  Soleggiato
⚠  Caldo
🎾  2° Turno
🏸  Cemento

CENTER COURT – ore 18:00
James McCabe AUS vs Bernard Tomic AUS

Il match deve ancora iniziare

George Goldhoff USA / Cleeve Harper CAN vs Alafia Ayeni USA / Keshav Chopra USA

Il match deve ancora iniziare

Colton Smith USA vs Hayato Matsuoka JPN

Il match deve ancora iniziare

Yibing Wu CHN vs Yunchaokete Bu CHN (Non prima 00:30)

Il match deve ancora iniziare

Remy Bertola SUI / Moez Echargui TUN vs Nathaniel Lammons USA / Jackson Withrow USA (Non prima 02:00)

Il match deve ancora iniziare



COURT 11 – ore 18:00
Matthew Forbes USA vs Jie Cui CHN

Il match deve ancora iniziare

Blake Bayldon AUS / Patrick Harper AUS vs Masamichi Imamura JPN / Rio Noguchi JPN

Il match deve ancora iniziare

Charles Broom GBR / Ben Jones GBR vs Luis David Martinez VEN / Joshua Sheehy USA

Il match deve ancora iniziare

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