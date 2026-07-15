Alcaraz iscritto al Masters 1000 di Cincinnati: cresce l’ottimismo per il rientro

Carlos Alcaraz compare nella lista degli iscritti al Masters 1000 di Cincinnati. Una notizia incoraggiante per il numero due del mondo, lontano dalle competizioni da diversi mesi a causa di un infortunio al polso destro.

L’iscrizione non garantisce ancora la partecipazione dello spagnolo, ma rappresenta un passo importante nel suo percorso di recupero. Dopo aver saltato i Masters 1000 di Madrid, Roma e Canada, oltre al Roland Garros e a Wimbledon, Alcaraz potrebbe tornare in campo proprio nel torneo dell’Ohio, in programma dal 13 al 23 agosto.

Cincinnati riveste un’importanza particolare per il murciano, chiamato a difendere il titolo conquistato nel 2025. Un eventuale rientro gli permetterebbe quindi sia di ritrovare il ritmo sul cemento sia di provare a proteggere un numero significativo di punti nel ranking ATP.

Alcaraz ha ripreso a colpire con la mano destra

Negli ultimi giorni il numero due del mondo ha condiviso alcune immagini dei propri allenamenti, nelle quali appare nuovamente in grado di colpire la pallina con la mano destra. Segnali positivi, anche se il giocatore e il suo team continuano a muoversi con la massima prudenza.

L’obiettivo è evitare qualsiasi accelerazione che possa provocare una ricaduta. La decisione definitiva arriverà soltanto dopo il via libera dei medici e dopo aver completato senza problemi l’ultima fase della preparazione.

L’assenza di Alcaraz dalla lista iniziale del Masters 1000 canadese aveva alimentato alcuni dubbi sulle sue condizioni. Il suo entourage aveva però spiegato fin dall’inizio che la priorità era presentarsi nelle migliori condizioni possibili agli appuntamenti decisivi della tournée nordamericana.

Cincinnati ultimo test prima dello US Open

Se il recupero procederà secondo i programmi, Alcaraz interromperà in Ohio uno stop che dura dal mese di aprile. Cincinnati diventerebbe anche l’unico vero banco di prova prima dello US Open, dove lo spagnolo punta a tornare competitivo e a lottare per il titolo.

La sua presenza resta dunque legata all’evoluzione delle condizioni del polso, ma l’inserimento nell’entry list conferma l’intenzione di rientrare. Dopo una delle assenze più lunghe della sua carriera, il ritorno in campo di Alcaraz potrebbe essere ormai vicino.





Marco Rossi