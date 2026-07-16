Sinner e il mistero Laver Cup: scelta di calendario o rapporto freddo con Federer?
Jannik Sinner non ha mai partecipato alla Laver Cup. Un’assenza curiosa, considerando che il numero uno del mondo ha ormai conquistato cinque titoli del Grande Slam e che quasi tutti i principali campioni delle ultime generazioni hanno indossato almeno una volta la maglia del Team Europe o del Team World.
La competizione ideata da Roger Federer nel 2017 tornerà a Londra dal 25 al 27 settembre 2026, nuovamente alla O2 Arena, dove nel 2022 si celebrò il ritiro dello svizzero. La sede e le date erano state annunciate dagli organizzatori con largo anticipo.
Per il Team Europe sono già stati annunciati Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Flavio Cobolli, Jakub Menšík e Rafa Jódar, con la presenza del murciano inevitabilmente legata al recupero dall’infortunio al polso. Jódar è stato l’ultimo ad aggiungersi alla formazione guidata da Yannick Noah.
Nel Team World figurano invece Taylor Fritz, Alex de Minaur, Ben Shelton, Tommy Paul, Learner Tien e Alexander Bublik. Le composizioni potranno comunque subire modifiche prima dell’inizio della manifestazione.
Sinner verso una nuova rinuncia
In attesa delle comunicazioni definitive, Sinner sembra destinato a rimandare ancora una volta il debutto nella competizione. L’italiano è estremamente attento alla costruzione del proprio calendario e tende a privilegiare il recupero fisico tra un blocco di tornei e quello successivo.
La Laver Cup si disputa poche settimane dopo lo US Open e immediatamente prima della tournée asiatica. Quel periodo rappresenta una delle ultime occasioni per recuperare energie in vista della parte conclusiva della stagione, che prevede i Masters 1000, le ATP Finals ed eventuali impegni in Coppa Davis.
Sinner ha già dimostrato di essere disposto a rinunciare anche ad appuntamenti importanti per proteggere il proprio fisico. La mancata presenza alla Laver Cup potrebbe quindi essere semplicemente una scelta tecnica, coerente con la programmazione concordata con il suo staff.
La teoria del rapporto freddo con Federer
Alcuni osservatori hanno collegato l’assenza alla relazione apparentemente distante tra Sinner e Federer. Rispetto al rapporto più visibile costruito dallo svizzero con Alcaraz, testimoniato da allenamenti, conversazioni pubbliche e partite di golf, sono circolate pochissime immagini che lo ritraggono insieme al campione italiano.
Durante l’ultima settimana di Wimbledon, inoltre, Federer è stato più volte presente all’All England Club, ma non è stato ripreso sugli spalti durante gli incontri di Sinner. Anche le limitate interazioni sui social sono state interpretate da alcuni come un possibile segnale di freddezza.
Si tratta però soltanto di supposizioni e non di prove. Non esistono dichiarazioni pubbliche di Sinner o Federer che lascino pensare a contrasti personali. Trasformare una limitata esposizione mediatica in una frattura rischierebbe quindi di attribuire un significato eccessivo a elementi marginali.
Le esibizioni non sembrano essere il vero problema
Un’altra spiegazione riguarda la scarsa propensione di Sinner a partecipare agli eventi di carattere spettacolare. Anche questa teoria, tuttavia, convince soltanto in parte. Pur disputando meno esibizioni rispetto ad Alcaraz, l’azzurro ha preso parte al Six Kings Slam in Arabia Saudita e a un evento con lo spagnolo in Corea del Sud.
La Laver Cup, inoltre, non è una semplice esibizione: pur non assegnando punti ATP, propone una formula competitiva e coinvolge alcuni dei migliori giocatori del mondo. Federer, Nadal, Djokovic, Murray, Kyrgios e molti altri l’hanno disputata anche al termine di stagioni particolarmente impegnative.
Esiste comunque un altro precedente illustre: Stan Wawrinka non ha mai partecipato alla manifestazione. Nel suo caso è stato spesso ricordato il rapporto non sempre semplice con Federer, segnato anche dal celebre confronto avvenuto alle ATP Finals del 2014 dopo le tensioni con Mirka Federer.
Il calendario resta l’ipotesi più credibile
La spiegazione più lineare per l’assenza di Sinner rimane la gestione delle energie. Il numero uno del mondo costruisce la stagione intorno agli Slam e ai tornei più importanti, riducendo gli impegni che potrebbero compromettere la preparazione e il recupero.
La teoria di una relazione fredda con Federer è suggestiva, ma al momento non è sostenuta da elementi concreti. Non si può comunque escludere una convocazione dell’ultima ora in caso di una rinuncia nel Team Europe e di un cambiamento nella programmazione dell’italiano.
Fino a un annuncio ufficiale, il suo mancato debutto resta dunque una curiosità. La presenza del numero uno del mondo renderebbe la squadra europea ancora più competitiva e offrirebbe alla Laver Cup un’immagine particolarmente attesa: Sinner e Alcaraz non da avversari, ma compagni di squadra.
Marco Rossi
TAG: Jannik Sinner, Laver Cup, Laver Cup 2026, Roger Federer
Ma dai…ma chi vorrebbe Sinner in un’esibizione conviviale? Non ha senso…
Ricordo male io o federer non ci era andato leggero quando squalificarono Jannik ? Certo non ai livelli di kyrgios ma mi pare di ricordare frasi poco simpatiche .
Poi di recente mi pare che abbia detto che se dimitrov ( che ha un gioco simile al suo anche se non a quei livelli ovviamente ) lo stava per battere ,lui da anziano avrebbe avuto piu chances di battere Jannik rispetto che Alcaraz.
Ma tra le due credo che il peso maggiore sia alle dichiarazioni sulla squalifica ( anzi sul patteggiamento ) di Jannik . .che secondo lui si sarebbe dovuto fare 2 anni pieni di squalifica
È una buffonata, è un evento in più ad un calendario di fine anno di solito molto fitto per Jannik e poi probabilmente non ha un gran feeling con Federer
Sarà semplicemente che preferisce riposare e passare un po’ di tempo con famiglia e fidanzata nella settimana in cui si svolge sta roba, giustamente
A volte è tutto più semplice di quel che sembra
La federcup serve solo a fare pubblicità al suo marchio.
Ricordo che aveva chiamato Cobolli quando non era quello di adesso, però indossava il suo marchio. Sinner non invischiarti in quei tornei inutili. Lascia che se la suonino e se la cantino.
Fossi io Sinner, con tutta la sua fama, i suoi soldi, la sua potenza di gioco, non baderei nemmeno io alla Laver Cup.
Alla larga da questa esibizione. Perché tale resta. Fa solo bene.
Vanno bene entrambe 😀
.. io dico: chi se ne frega?
@ enzolab (#4655300)
Rischiare un infortunio per cosa? Ma per favore! enzo
Insomma, non hanno ancora capito che a Sinner delle varie coppette,Laver, Davis, non glie ne importa un fico secco. Fatevele fra voi, lasciatelo in pace enzo
Per me fa bene. Solo una esibizione. Soldi ne ha
Per me fa bene. Solo una esibizione. Soldi ne ha
Raba da digiunare almeno per una settimana ,ma chi se ne frega di Federer e della lavanda cup.
Sono un po’ vere tutte e due ma l’importante è tenersi alla larga almeno fino ai 30 anni..
O forse inutile?
En passant…
Caro Rossi,
affiancare il nome di Kyrgios a quelli dei Fab-Four (Federer, Nadal, Djokovic e Murray) la ritengo una specie di blasfemia!
L’australiano non è mai entrato in top-10 (BR=13) poi ha vinto solo 7 titoli (credo solo 4 di livello 500) e ha raccolto premi per meno di 13 milioni ($)…
…a distanza “siderale” pure da Zverev, Medvedev, Rublev, Ruud, ecc.
Perché Sinner non va alla Laver Cup?
Secondo me ci sono diverse ragioni:
1) non gli offrono abbastanza soldi
2) cade in un periodo a lui sgradito
3) non gli piace la formula/durata
4) la commistione con soggetti molto meno “importanti” di lui potrebbe solo sminuire il valore del suo “brand” personale
Appunto è molto diversa la proposta di Six Kings che lo contrappone solo alla elite del tennis ed offre un premio (immagino molto altri benefit, oltre la racchetta in oro e diamanti) esagerato 😉
Secondo me entrbe le cose.
Se non si seguono su instagram ci sarà pure un motivo no?
È talmente imballato di milioni il Rosso che può permettersi di dare picche al miliardario Federer….
Fa bene, io pure rinuncerei a una Bugatti o un Aston Martin piuttosto che darmi in pasto in quel circo
Voci, solo voci, non ho dato pubblici:
dalla Laver Cup gli organizzatori guadagnano palanche di soldi, Sinner non disdegna sempre e comunque le esibizioni, ma vuole essere remunerato per quanto pensa di meritare, specie in un momento in cui prepara la stagione indoor.
Avevo letto da qualche parte che per la Laver Cup i partecipanti prendevano un cachet sotto i 500k, che obiettivamente mi pare troppo poco, se fossi Sinner, con le condizioni di Sinner, non andrei ennache io, in quella che è a tutti gli effetti in’esibizione travestita.