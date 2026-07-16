Sinner e il mistero Laver Cup: scelta di calendario o rapporto freddo con Federer?

Jannik Sinner non ha mai partecipato alla Laver Cup. Un’assenza curiosa, considerando che il numero uno del mondo ha ormai conquistato cinque titoli del Grande Slam e che quasi tutti i principali campioni delle ultime generazioni hanno indossato almeno una volta la maglia del Team Europe o del Team World.

La competizione ideata da Roger Federer nel 2017 tornerà a Londra dal 25 al 27 settembre 2026, nuovamente alla O2 Arena, dove nel 2022 si celebrò il ritiro dello svizzero. La sede e le date erano state annunciate dagli organizzatori con largo anticipo.

Per il Team Europe sono già stati annunciati Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Flavio Cobolli, Jakub Menšík e Rafa Jódar, con la presenza del murciano inevitabilmente legata al recupero dall’infortunio al polso. Jódar è stato l’ultimo ad aggiungersi alla formazione guidata da Yannick Noah.

Nel Team World figurano invece Taylor Fritz, Alex de Minaur, Ben Shelton, Tommy Paul, Learner Tien e Alexander Bublik. Le composizioni potranno comunque subire modifiche prima dell’inizio della manifestazione.

Sinner verso una nuova rinuncia

In attesa delle comunicazioni definitive, Sinner sembra destinato a rimandare ancora una volta il debutto nella competizione. L’italiano è estremamente attento alla costruzione del proprio calendario e tende a privilegiare il recupero fisico tra un blocco di tornei e quello successivo.

La Laver Cup si disputa poche settimane dopo lo US Open e immediatamente prima della tournée asiatica. Quel periodo rappresenta una delle ultime occasioni per recuperare energie in vista della parte conclusiva della stagione, che prevede i Masters 1000, le ATP Finals ed eventuali impegni in Coppa Davis.

Sinner ha già dimostrato di essere disposto a rinunciare anche ad appuntamenti importanti per proteggere il proprio fisico. La mancata presenza alla Laver Cup potrebbe quindi essere semplicemente una scelta tecnica, coerente con la programmazione concordata con il suo staff.

La teoria del rapporto freddo con Federer

Alcuni osservatori hanno collegato l’assenza alla relazione apparentemente distante tra Sinner e Federer. Rispetto al rapporto più visibile costruito dallo svizzero con Alcaraz, testimoniato da allenamenti, conversazioni pubbliche e partite di golf, sono circolate pochissime immagini che lo ritraggono insieme al campione italiano.

Durante l’ultima settimana di Wimbledon, inoltre, Federer è stato più volte presente all’All England Club, ma non è stato ripreso sugli spalti durante gli incontri di Sinner. Anche le limitate interazioni sui social sono state interpretate da alcuni come un possibile segnale di freddezza.

Si tratta però soltanto di supposizioni e non di prove. Non esistono dichiarazioni pubbliche di Sinner o Federer che lascino pensare a contrasti personali. Trasformare una limitata esposizione mediatica in una frattura rischierebbe quindi di attribuire un significato eccessivo a elementi marginali.

Le esibizioni non sembrano essere il vero problema

Un’altra spiegazione riguarda la scarsa propensione di Sinner a partecipare agli eventi di carattere spettacolare. Anche questa teoria, tuttavia, convince soltanto in parte. Pur disputando meno esibizioni rispetto ad Alcaraz, l’azzurro ha preso parte al Six Kings Slam in Arabia Saudita e a un evento con lo spagnolo in Corea del Sud.

La Laver Cup, inoltre, non è una semplice esibizione: pur non assegnando punti ATP, propone una formula competitiva e coinvolge alcuni dei migliori giocatori del mondo. Federer, Nadal, Djokovic, Murray, Kyrgios e molti altri l’hanno disputata anche al termine di stagioni particolarmente impegnative.

Esiste comunque un altro precedente illustre: Stan Wawrinka non ha mai partecipato alla manifestazione. Nel suo caso è stato spesso ricordato il rapporto non sempre semplice con Federer, segnato anche dal celebre confronto avvenuto alle ATP Finals del 2014 dopo le tensioni con Mirka Federer.

Il calendario resta l’ipotesi più credibile

La spiegazione più lineare per l’assenza di Sinner rimane la gestione delle energie. Il numero uno del mondo costruisce la stagione intorno agli Slam e ai tornei più importanti, riducendo gli impegni che potrebbero compromettere la preparazione e il recupero.

La teoria di una relazione fredda con Federer è suggestiva, ma al momento non è sostenuta da elementi concreti. Non si può comunque escludere una convocazione dell’ultima ora in caso di una rinuncia nel Team Europe e di un cambiamento nella programmazione dell’italiano.

Fino a un annuncio ufficiale, il suo mancato debutto resta dunque una curiosità. La presenza del numero uno del mondo renderebbe la squadra europea ancora più competitiva e offrirebbe alla Laver Cup un’immagine particolarmente attesa: Sinner e Alcaraz non da avversari, ma compagni di squadra.





Marco Rossi