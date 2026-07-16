Circuito WTA - WTA 125 Copertina, WTA

WTA 250 Atene, Iasi, WTA 125 Roma, Kitzbuhel, Istanbul: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

16/07/2026 08:47 Nessun commento
Miriana Tona nella foto - Foto FITP
Miriana Tona nella foto - Foto FITP

🇮🇹
WTA 125 Roma
Roma, Italia  ·  16 Luglio 2026

26°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 38°C
CIELO Soleggiato al mattino, poi prevalentemente soleggiato e sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 16 Luglio
09:00
28°
10:00
31°
11:00
33°
12:00
34°
13:00
36°
14:00
37°
15:00
38°
17:00
38°
20:00
35°
23:00
29°
⚠  Allerta arancione per temperature massime estreme: 2° turno sulla terra con caldo intenso
🎾  Programma del giorno — 16 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
R2
☀  Soleggiato
⚠  Allerta arancione
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Court 1 – ore 16:00
Naima Karamoko SUI / Darja Semenistaja LAT vs Rutuja Bhosale IND / Yu-Yun Li TPE

Il match deve ancora iniziare

Aurora Zantedeschi ITA vs Martina Trevisan ITA Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare

Teodora Kostovic SRB vs (4) Lucia Bronzetti ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 16:00
Darya Astakhova RUS / Sofya Lansere RUS vs (2) Lucija Ciric Bagaric CRO / (2) Nika Radisic SLO

Il match deve ancora iniziare

Danka Kovinic MNE vs Julia Riera ARG Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

(7) Nuria Brancaccio ITA vs Eva Vedder NED

Il match deve ancora iniziare





🇷🇴
WTA 250 Iasi
Iasi, Romania  ·  16 Luglio 2026

23°C
Prevalentemente soleggiato  ·  Picco 32°C
CIELO Prevalentemente soleggiato nelle ore centrali, poi sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 16 Luglio
10:00
26°
11:00
28°
12:00
28°
13:00
30°
14:00
30°
15:00
31°
16:00
32°
18:00
31°
21:00
26°
23:00
24°
✅  Nessuna pioggia indicata: 2° turno sulla terra in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 16 Luglio
🎾
WTA 250 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
R2
⛅  Prevalentemente soleggiato
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 12:00
Mayar Sherif EGY vs Kaitlin Quevedo ESP

WTA Iasi
Mayar Sherif
40
6
1
Kaitlin Quevedo
15
3
2
Mostra dettagli

(3) Oleksandra Oliynykova UKR vs Elena Pridankina RUS

Il match deve ancora iniziare

Alevtina Ibragimova RUS vs Paula Badosa ESP Non prima 16:30

Il match deve ancora iniziare

(5) Panna Udvardy HUN vs Katarzyna Kawa POL

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 12:00
Nicole Fossa Huergo ARG / Lara Salden BEL vs (2) Jesika Maleckova CZE / (2) Miriam Skoch CZE

WTA Iasi
Nicole Fossa Huergo / Lara Salden
40
3
4
Jesika Maleckova / Miriam Skoch [2]
30
6
4
Mostra dettagli

(1) Magali Kempen BEL / (1) Alexandra Panova RUS vs Angelica Moratelli ITA / Nadia Podoroska ARG

Il match deve ancora iniziare

Alina Charaeva ARM / Zhibek Kulambayeva KAZ vs Georgina Garcia Perez ESP / Alevtina Ibragimova RUS

Il match deve ancora iniziare





🇬🇷
WTA 250 Athens
Atene, Grecia  ·  16 Luglio 2026

31°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 35°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 16 Luglio
10:00
29°
11:00
31°
12:00
33°
13:00
34°
14:00
34°
15:00
35°
16:00
35°
18:00
34°
21:00
31°
23:00
28°
⚠  Allerta gialla per temperature massime estreme: 2° turno sul cemento con caldo da gestire
🎾  Programma del giorno — 16 Luglio
🎾
WTA 250 · Main Draw
2° Turno · Cemento
R2
☀  Soleggiato
⚠  Allerta caldo
🎾  2° Turno
🏸  Cemento

Center Court – ore 16:30
Alina Korneeva RUS vs (2) Ann Li USA

Il match deve ancora iniziare

(3) Barbora Krejcikova CZE vs Carole Monnet FRA Non prima 18:30

Il match deve ancora iniziare

(1) Clara Tauson DEN vs Miriana Tona ITA

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 16:30
(7) Tereza Valentova CZE vs Aliaksandra Sasnovich BLR

Il match deve ancora iniziare

(3) Eudice Chong HKG / (3) Katarzyna Piter POL vs Madeleine Brooks GBR / Isabelle Haverlag NED

Il match deve ancora iniziare

(1) Hao-Ching Chan TPE / (1) Miyu Kato JPN vs Alina Korneeva RUS / Polina Kudermetova UZB

Il match deve ancora iniziare





🇹🇷
WTA 125 Istanbul 2
Istanbul, Turchia  ·  16 Luglio 2026

26°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 32°C
CIELO Prevalentemente soleggiato al mattino, poi soleggiato e sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 16 Luglio
10:00
27°
11:00
29°
12:00
30°
13:00
30°
14:00
31°
15:00
32°
16:00
31°
18:00
30°
21:00
26°
23:00
24°
✅  Nessuna pioggia indicata: 2° turno sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 16 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
2° Turno · Cemento
R2
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏸  Cemento

Center Court – ore 14:00
Vera Zvonareva RUS vs Viktoria Hruncakova SVK

Il match deve ancora iniziare

(1) Anastasia Zakharova RUS vs Alexandra Shubladze RUS Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

(1) Ena Shibahara JPN / (1) Vera Zvonareva RUS vs Irem Kurt TUR / Duru Soke TUR

Il match deve ancora iniziare



Court A – ore 14:00
Darya Khamutsianskaya BLR vs (8) Tatiana Prozorova RUS

Il match deve ancora iniziare

Xinyu Gao CHN vs Vendula Valdmannova CZE

Il match deve ancora iniziare

Aliona Falei BLR / Polina Iatcenko RUS vs Mariana Drazic CRO / Isabella Shinikova BUL

Il match deve ancora iniziare





🇦🇹
WTA 125 Kitzbühel
Kitzbühel, Austria  ·  16 Luglio 2026

🌩
17°C
Instabile con rovesci e temporali  ·  Picco 28°C
CIELO Sole e nuvole, con rovesci al mattino e temporali nel pomeriggio/sera
PIOGGIA Rovesci tra 10:00 e 11:00, temporali tra 14:00 e 15:00 e di nuovo alle 23:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 16 Luglio
09:00
16°
10:00
🌧
18°
11:00
🌧
21°
12:00
23°
13:00
26°
14:00
🌩
27°
15:00
🌩
27°
17:00
28°
20:00
24°
23:00
🌩
23°
⚠  Allerta gialla per caldo, con rovesci e temporali: 2° turno sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 16 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
R2
🌩  Temporali
⚠  Da monitorare
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Grandstand – ore 11:00
Eva Bennemann GER vs (2) Sinja Kraus AUT

WTA Kitzbuhel 125
Eva Bennemann
0
1
1
0
Sinja Kraus [2]
0
6
6
0
Vincitore: Kraus
Mostra dettagli

Gina Feistel POL vs (6) Laura Samson CZE

WTA Kitzbuhel 125
Gina Feistel
15
6
1
Laura Samson [6]
15
3
0
Mostra dettagli

Maria Lourdes Carle ARG vs Barbora Palicova CZE

WTA Kitzbuhel 125
Maria Lourdes Carle
40
0
3
Barbora Palicova
30
6
1
Mostra dettagli

Julia Grabher AUT / Sinja Kraus AUT vs (2) Yvonne Cavalle-Reimers ESP / (2) Laura Pigossi BRA

Il match deve ancora iniziare



Küchenmeister – ore 12:30
Polona Hercog SLO vs (7) Jeline Vandromme BEL

WTA Kitzbuhel 125
Polona Hercog
0
4
0
Jeline Vandromme [7]
0
6
3
Mostra dettagli

(5) Marina Bassols Ribera ESP vs Arantxa Rus NED

Il match deve ancora iniziare

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