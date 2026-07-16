WTA 250 Atene, Iasi, WTA 125 Roma, Kitzbuhel, Istanbul: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

Miriana Tona nella foto - Foto FITP
WTA 125 Roma
Roma, Italia · 16 Luglio 2026
|☀
|
26°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 38°C
|
|CIELO
|Soleggiato al mattino, poi prevalentemente soleggiato e sereno in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 16 Luglio
|
09:00
☀
28°
|
10:00
☀
31°
|
11:00
☀
33°
|
12:00
☀
34°
|
13:00
☀
36°
|
14:00
⛅
37°
|
15:00
⛅
38°
|
17:00
⛅
38°
|
20:00
⛅
35°
|
23:00
☀
29°
⚠ Allerta arancione per temperature massime estreme: 2° turno sulla terra con caldo intenso
🎾 Programma del giorno — 16 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
|
R2
☀ Soleggiato
⚠ Allerta arancione
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Court 1 – ore 16:00
Naima Karamoko / Darja Semenistaja vs Rutuja Bhosale / Yu-Yun Li
Il match deve ancora iniziare
Aurora Zantedeschi vs Martina Trevisan Non prima 17:00
Il match deve ancora iniziare
Teodora Kostovic vs (4) Lucia Bronzetti
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 16:00
Darya Astakhova / Sofya Lansere vs (2) Lucija Ciric Bagaric / (2) Nika Radisic
Il match deve ancora iniziare
Danka Kovinic vs Julia Riera Non prima 16:00
Il match deve ancora iniziare
(7) Nuria Brancaccio vs Eva Vedder
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Iasi
Iasi, Romania · 16 Luglio 2026
|⛅
|
23°C
Prevalentemente soleggiato · Picco 32°C
|
|CIELO
|Prevalentemente soleggiato nelle ore centrali, poi sereno in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 16 Luglio
|
10:00
⛅
26°
|
11:00
⛅
28°
|
12:00
☀
28°
|
13:00
⛅
30°
|
14:00
⛅
30°
|
15:00
⛅
31°
|
16:00
⛅
32°
|
18:00
☀
31°
|
21:00
☀
26°
|
23:00
☀
24°
✅ Nessuna pioggia indicata: 2° turno sulla terra in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 16 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 250 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
|
R2
⛅ Prevalentemente soleggiato
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 12:00
Mayar Sherif vs Kaitlin Quevedo
WTA Iasi
Mayar Sherif
40
6
1
Kaitlin Quevedo•
15
3
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Mayar Sherif
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Mayar Sherif
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kaitlin Quevedo
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 6-3
Kaitlin Quevedo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Mayar Sherif
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Kaitlin Quevedo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Kaitlin Quevedo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Mayar Sherif
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
(3) Oleksandra Oliynykova vs Elena Pridankina
Il match deve ancora iniziare
Alevtina Ibragimova vs Paula Badosa Non prima 16:30
Il match deve ancora iniziare
(5) Panna Udvardy vs Katarzyna Kawa
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 12:00
Nicole Fossa Huergo / Lara Salden vs (2) Jesika Maleckova / (2) Miriam Skoch
WTA Iasi
Nicole Fossa Huergo / Lara Salden
40
3
4
Jesika Maleckova / Miriam Skoch [2]•
30
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
Nicole Fossa Huergo / Lara Salden
4-3 → 4-4
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Nicole Fossa Huergo / Lara Salden
2-3 → 3-3
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
2-2 → 2-3
Nicole Fossa Huergo / Lara Salden
1-2 → 2-2
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
1-1 → 1-2
Nicole Fossa Huergo / Lara Salden
0-1 → 1-1
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Nicole Fossa Huergo / Lara Salden
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
3-4 → 3-5
Nicole Fossa Huergo / Lara Salden
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-3 → 3-4
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
2-3 → 3-3
Nicole Fossa Huergo / Lara Salden
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-2 → 2-3
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-1 → 2-2
Nicole Fossa Huergo / Lara Salden
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Nicole Fossa Huergo / Lara Salden
0-0 → 1-0
(1) Magali Kempen / (1) Alexandra Panova vs Angelica Moratelli / Nadia Podoroska
Il match deve ancora iniziare
Alina Charaeva / Zhibek Kulambayeva vs Georgina Garcia Perez / Alevtina Ibragimova
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Athens
Atene, Grecia · 16 Luglio 2026
|☀
|
31°C
Soleggiato e caldo · Picco 35°C
|
|CIELO
|Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 16 Luglio
|
10:00
☀
29°
|
11:00
☀
31°
|
12:00
☀
33°
|
13:00
☀
34°
|
14:00
☀
34°
|
15:00
⛅
35°
|
16:00
⛅
35°
|
18:00
⛅
34°
|
21:00
☀
31°
|
23:00
☀
28°
⚠ Allerta gialla per temperature massime estreme: 2° turno sul cemento con caldo da gestire
🎾 Programma del giorno — 16 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 250 · Main Draw
2° Turno · Cemento
|
R2
☀ Soleggiato
⚠ Allerta caldo
🎾 2° Turno
🏸 Cemento
Center Court – ore 16:30
Alina Korneeva vs (2) Ann Li
Il match deve ancora iniziare
(3) Barbora Krejcikova vs Carole Monnet Non prima 18:30
Il match deve ancora iniziare
(1) Clara Tauson vs Miriana Tona
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 16:30
(7) Tereza Valentova vs Aliaksandra Sasnovich
Il match deve ancora iniziare
(3) Eudice Chong / (3) Katarzyna Piter vs Madeleine Brooks / Isabelle Haverlag
Il match deve ancora iniziare
(1) Hao-Ching Chan / (1) Miyu Kato vs Alina Korneeva / Polina Kudermetova
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Istanbul 2
Istanbul, Turchia · 16 Luglio 2026
|☀
|
26°C
Soleggiato e asciutto · Picco 32°C
|
|CIELO
|Prevalentemente soleggiato al mattino, poi soleggiato e sereno in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 16 Luglio
|
10:00
⛅
27°
|
11:00
⛅
29°
|
12:00
☀
30°
|
13:00
☀
30°
|
14:00
☀
31°
|
15:00
☀
32°
|
16:00
☀
31°
|
18:00
☀
30°
|
21:00
☀
26°
|
23:00
☀
24°
✅ Nessuna pioggia indicata: 2° turno sul cemento in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 16 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Main Draw
2° Turno · Cemento
|
R2
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏸 Cemento
Center Court – ore 14:00
Vera Zvonareva vs Viktoria Hruncakova
Il match deve ancora iniziare
(1) Anastasia Zakharova vs Alexandra Shubladze Non prima 16:00
Il match deve ancora iniziare
(1) Ena Shibahara / (1) Vera Zvonareva vs Irem Kurt / Duru Soke
Il match deve ancora iniziare
Court A – ore 14:00
Darya Khamutsianskaya vs (8) Tatiana Prozorova
Il match deve ancora iniziare
Xinyu Gao vs Vendula Valdmannova
Il match deve ancora iniziare
Aliona Falei / Polina Iatcenko vs Mariana Drazic / Isabella Shinikova
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Kitzbühel
Kitzbühel, Austria · 16 Luglio 2026
|🌩
|
17°C
Instabile con rovesci e temporali · Picco 28°C
|
|CIELO
|Sole e nuvole, con rovesci al mattino e temporali nel pomeriggio/sera
|PIOGGIA
|Rovesci tra 10:00 e 11:00, temporali tra 14:00 e 15:00 e di nuovo alle 23:00
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 16 Luglio
|
09:00
⛅
16°
|
10:00
🌧
18°
|
11:00
🌧
21°
|
12:00
☁
23°
|
13:00
⛅
26°
|
14:00
🌩
27°
|
15:00
🌩
27°
|
17:00
☁
28°
|
20:00
⛅
24°
|
23:00
🌩
23°
⚠ Allerta gialla per caldo, con rovesci e temporali: 2° turno sulla terra da monitorare
🎾 Programma del giorno — 16 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
|
R2
🌩 Temporali
⚠ Da monitorare
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Grandstand – ore 11:00
Eva Bennemann vs (2) Sinja Kraus
WTA Kitzbuhel 125
Eva Bennemann
0
1
1
0
Sinja Kraus [2]•
0
6
6
0
Vincitore: Kraus
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sinja Kraus
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-5 → 1-6
Eva Bennemann
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-4 → 1-5
Eva Bennemann
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Sinja Kraus
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sinja Kraus
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Eva Bennemann
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Sinja Kraus
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Eva Bennemann
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Eva Bennemann
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Gina Feistel vs (6) Laura Samson
WTA Kitzbuhel 125
Gina Feistel•
15
6
1
Laura Samson [6]
15
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Gina Feistel
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Gina Feistel
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Gina Feistel
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Laura Samson
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Gina Feistel
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Laura Samson
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Gina Feistel
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Maria Lourdes Carle vs Barbora Palicova
WTA Kitzbuhel 125
Maria Lourdes Carle
40
0
3
Barbora Palicova•
30
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Barbora Palicova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
Maria Lourdes Carle
2-1 → 3-1
Barbora Palicova
1-1 → 2-1
Maria Lourdes Carle
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Barbora Palicova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Maria Lourdes Carle
0-5 → 0-6
Barbora Palicova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-4 → 0-5
Maria Lourdes Carle
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-3 → 0-4
Barbora Palicova
0-2 → 0-3
Maria Lourdes Carle
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Barbora Palicova
0-0 → 0-1
Julia Grabher / Sinja Kraus vs (2) Yvonne Cavalle-Reimers / (2) Laura Pigossi
Il match deve ancora iniziare
Küchenmeister – ore 12:30
Polona Hercog vs (7) Jeline Vandromme
WTA Kitzbuhel 125
Polona Hercog
0
4
0
Jeline Vandromme [7]•
0
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jeline Vandromme
0-2 → 0-3
Polona Hercog
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Jeline Vandromme
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Polona Hercog
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
Jeline Vandromme
4-4 → 4-5
Polona Hercog
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Jeline Vandromme
3-3 → 3-4
Jeline Vandromme
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Jeline Vandromme
1-1 → 1-2
Polona Hercog
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Jeline Vandromme
0-0 → 0-1
(5) Marina Bassols Ribera vs Arantxa Rus
Il match deve ancora iniziare
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