ATP Challenger 75 Cordenons 2026: Bondioli vola ai quarti. Buona la prima per Dellien e Seyboth Wild, poi vince la pioggia

Si sono disputati tre incontri del secondo turno nella 23esima edizione dell’Atp Challenger 75 di Cordenons Serena Wines 1881/Acqua Maniva Tennis Cup Internazionali del Friuli Venezia Giulia, torneo dotato di un montepremi da 107.000 mila dollari, poi la pioggia si è resa nuovamente protagonista indesiderata costringendo gli organizzatori a rinviare a domani (giovedì 16 luglio) l’incontro tra l’indiano Sumit Nagal e Juan Bautista Torres e a dover completare l’incontro tra Stefano Napolitano e Alex Barrena sospeso sul punteggio di 6-4 3-6.

Il primo giocatore ad accedere ai quarti di finale è stato l’argentino Gonzalo Villanueva, proveniente dalle qualificazioni, che non ha dato scampo all’italo-argentino Juan Cruz Martin Manzano regolato con un perentorio 6-2 6-0. L’azzurro quest’oggi è apparso in ombra e particolarmente falloso rispetto al primo turno vinto contro il francese Mayot dove invece aveva mostrato un gioco efficace.

Chi invece ha nuovamente convinto è stato Federico Bondioli che nel match di apertura sul campo 12 ha sconfitto per 6-3 7-6 l’argentino Gonzalo Justo, testa di serie numero 6 del torneo friulano. Prestazione solida per Bondioli specie nel primo set dove spesso il tennista albiceleste è incappato nella chela mancina dell’italiano che lo ha costretto a molti errori gratuiti. Nel secondo parziale Justo è rientrato dopo il 2-0 iniziale del romagnolo riuscendo a trascinare la sfida al tie-break. Bondioli ha ordito nuovamente le sue trame da fondocampo e ha dominato fino al 7-3 conclusivo. Per il 21enne ravennate è il secondo quarto di finale raggiunto nel 2026 dopo la semifinale nel Challenger 125 di Napoli.

Nel frattempo si sono completati gli ultimi due incontri di primo turno sospesi ieri sera causa pioggia. Non tradisce le attese il boliviano Hugo Dellien testa di serie numero 1 ed ex top 60 del mondo: che concede l’inezia di cinque games al greco Ioannis Xilas e avanza al secondo turno dove affronterà in un match molto interessante, Enrico Dalla Valle vincitore 6-3 6-4 sul bosniaco Andrej Nedic.

Passa il primo turno a fatica il brasiliano Thiago Seyboth Wild, numero 8 del seeding friulano, che ribalta la sfida al qualificato ungherese Peter Makk con il punteggio di 2-6 6-3 7-5, riuscendo a costruire l’allungo decisivo soltanto nell’undicesimo gioco.

L’ingresso per assistere agli incontri sui vari campi sarà GRATUITO fino a GIOVEDÌ 16 Luglio 2026

VENERDÌ 17, SABATO 18 E DOMENICA 19 LUGLIO 2026 l’ingresso per assistere alle fasi finali del Torneo sul Campo Centrale sarà A PAGAMENTO.

Tariffe:

€ 10,00 intero giornaliero

€ 5,00 ridotto giornaliero per bambini fino ai 10 anni di età

Sarà possibile acquistare il biglietto:

alle ore 19:00 presso l’apposito desk che troverete all’ingresso del Campo Centrale del Circolo

Tutti gli incontri di singolare e doppio sono trasmessi in streaming ai seguenti link: sul sito ATP Tennis Tour e tennis.euro-sporting.it/live-streaming-2026-atp-challenger-75-cordenons/.

RISULTATI SECONDO TURNO TABELLONE SINGOLARE:

[Q] Gonzalo Villanueva (ARG) b. [WC] Juan Cruz Martin Manzano (ITA) 6-2 6-0

[7] Stefano Napolitano (ITA) vs Alex Barrena (ARG) 6-4 3-6 Sosp.

[3] Sumit Nagal (IND) vs Juan Bautista Torres (ARG)

Federico Bondioli (ITA) b. [6] Guido Ivan Justo (ARG) 6-3 7-6 (3)

RISULTATI PRIMO TURNO TABELLONE SINGOLARE:

[8] Thiago Seyboth Wild (BRA) b. [Q] Peter Makk (HUN) 2-6 6-3 7-5

[1] [SE] Hugo Dellien (BOL) b. [Alt] Ioannis Xilas (GRE) 6-2 6-3

[WC] Enrico Dalla Valle (ITA) b. Andrej Nedic (BIH) 6-3 6-4