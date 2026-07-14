ATP Gstaad, Cinà sfiora la vittoria: match point mancato contro Halys

Federico Cinà saluta l’ATP 250 di Gstaad al termine di una battaglia durata due ore e otto minuti. Dopo aver superato brillantemente le qualificazioni, il giovane azzurro ha ceduto al francese Quentin Halys con il punteggio di 6-3 3-6 7-6(6), arrivando a un solo punto dalla vittoria.

Il numero 184 del ranking ATP si era guadagnato un posto nel tabellone principale grazie ai successi ottenuti nel fine settimana contro il tedesco Patrick Zahraj, sconfitto per 7-5 6-3, e il francese Calvin Hemery, superato per 6-4 6-3.

Al debutto nel main draw sulla terra rossa svizzera, il diciannovenne palermitano ha confermato il proprio ottimo momento, giocando alla pari con Halys, numero 90 del mondo. A qualificarsi per gli ottavi è stato però il francese, che affronterà il kazako Alexander Bublik, prima testa di serie del torneo.

Halys parte meglio, Cinà reagisce

Il primo set è stato deciso nelle battute iniziali. Halys ha trasformato la seconda opportunità di break nel secondo game, portandosi immediatamente avanti. Il francese ha poi difeso con autorità i propri turni di servizio fino al 5-3.

Quando Halys ha servito per la frazione, Cinà ha provato a riaprire i giochi procurandosi due palle consecutive per recuperare il break. Il transalpino le ha però cancellate entrambe, chiudendo il parziale per 6-3.

La risposta del giovane italiano è arrivata nel secondo set. Nel quinto game “Pallino” ha superato un momento particolarmente delicato, annullando due palle break consecutive. Nel gioco successivo è stato invece Cinà a strappare la battuta al proprio avversario, conquistando il vantaggio del 4-2.

L’azzurro ha protetto il margine senza concedere altre opportunità e si è aggiudicato la seconda frazione per 6-3, rimandando ogni verdetto al set decisivo.

Un match point separa Cinà dalla vittoria

Nel terzo parziale i servizi sono diventati protagonisti assoluti. Nessuno dei due giocatori ha concesso palle break e l’equilibrio è rimasto intatto fino al 6-6, rendendo necessario il tie-break.

Anche il gioco decisivo è stato combattuto punto su punto. Cinà è riuscito a procurarsi un match point sul 6-5, ma Halys lo ha cancellato. Il francese ha quindi conquistato il punto successivo e ha trasformato immediatamente la propria occasione sul servizio dell’italiano, imponendosi per 8-6.

Il risultato lascia inevitabilmente qualche rimpianto, ma non cancella la buona settimana disputata dal palermitano. Cinà ha prima superato due turni di qualificazione senza perdere un set e poi ha portato un avversario compreso tra i primi cento del mondo fino al tie-break decisivo.

ATP Gstaad Federico Cina Federico Cina 3 6 6 Quentin Halys Quentin Halys 6 3 7 Vincitore: Halys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* ace 4*-5 ace 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 F. Cina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Q. Halys 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 ace 5-5 → 5-6 F. Cina 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Q. Halys 15-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 F. Cina 0-15 0-30 15-30 ace 40-30 A-40 3-4 → 4-4 Q. Halys 15-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 F. Cina 15-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 Q. Halys 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 40-40 df A-40 2-2 → 2-3 F. Cina 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 ace ace 1-2 → 2-2 Q. Halys 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 F. Cina 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Q. Halys 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Cina 15-0 30-0 5-3 → 6-3 Q. Halys 0-15 0-30 15-30 40-30 ace 5-2 → 5-3 F. Cina 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 Q. Halys 0-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 ace 40-A 3-2 → 4-2 F. Cina 0-15 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Q. Halys 15-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 F. Cina 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 Q. Halys 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Cina 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Q. Halys 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 3-5 → 3-6 F. Cina 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Q. Halys 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-4 → 2-5 F. Cina 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Q. Halys 15-0 30-0 ace 1-3 → 1-4 F. Cina 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Q. Halys 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 F. Cina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Q. Halys 15-0 30-0 ace ace 0-0 → 0-1





Marco Rossi