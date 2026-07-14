Bartoli incorona Sinner dopo Wimbledon: “È il nuovo Djokovic per i prossimi 10 o 15 anni”
Jannik Sinner continua a scrivere la storia del tennis italiano. A un anno dal primo trionfo, il numero uno del mondo ha difeso il titolo di Wimbledon, conquistando il quinto torneo del Grande Slam della carriera a soli 24 anni.
Un successo arrivato dopo la grande delusione vissuta al Roland Garros, dove l’azzurro era stato eliminato al secondo turno dopo aver accusato un colpo di calore. L’assenza di Carlos Alcaraz lo aveva reso il principale favorito del torneo parigino, ma ancora una volta Sinner ha dimostrato di saper reagire immediatamente ai momenti più difficili.
A Londra il suo percorso non era iniziato nel migliore dei modi. Nel match d’esordio contro Miomir Kecmanovic, Jannik aveva dovuto rimontare e imporsi al quinto set. Da quel momento, però, il suo livello è cresciuto partita dopo partita, fino a raggiungere il massimo nelle fasi decisive del torneo.
La crescita di Sinner durante Wimbledon
Superate le difficoltà iniziali, Sinner ha ritrovato il tennis che gli aveva permesso di dominare la prima parte della stagione e di conquistare consecutivamente i Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid e Roma.
In semifinale, il numero uno del mondo ha superato Novak Djokovic offrendo una prestazione praticamente perfetta, mentre nell’ultimo atto ha saputo soffrire contro una delle migliori versioni di Alexander Zverev.
Il tedesco ha vinto il primo set e ha messo in difficoltà l’italiano anche nel secondo, ma Sinner ha gestito meglio i momenti di maggiore pressione, prendendo progressivamente il controllo dell’incontro.
Dominio, aggressività, lucidità e capacità di trovare la soluzione giusta nei punti importanti: caratteristiche che hanno nuovamente alimentato il paragone tra Jannik e un giovane Djokovic.
Bartoli: “Mi ricorda moltissimo Djokovic”
Tra le personalità che hanno elogiato il campione italiano c’è anche Marion Bartoli, vincitrice di Wimbledon nel 2013. Intervenuta alla BBC dopo la seconda affermazione consecutiva di Sinner sui prati londinesi, la francese ha proposto un paragone importante.
“Credo che con Sinner abbiamo già visto il nuovo Djokovic per i prossimi dieci o quindici anni”, ha dichiarato Bartoli.
L’ex tennista è rimasta particolarmente impressionata dal modo in cui l’azzurro è riuscito a superare i passaggi più delicati della finale senza perdere lucidità.
“Il modo in cui ha saputo resistere alla tempesta quando era necessario e la capacità di eseguire un colpo straordinario proprio nel momento in cui ne aveva bisogno mi ricordano moltissimo Djokovic”, ha spiegato.
Sinner e Alcaraz verso una nuova epoca
Il paragone con Djokovic resta particolarmente impegnativo, considerando i risultati ottenuti dal serbo e la sua longevità ai massimi livelli. Sinner, però, sta mostrando alcune delle qualità che hanno caratterizzato la carriera dell’ex numero uno: continuità, solidità mentale e capacità di produrre il proprio miglior tennis nei punti più importanti.
Il secondo titolo consecutivo a Wimbledon rafforza ulteriormente la posizione dell’italiano al vertice del circuito. Accanto a lui resta Carlos Alcaraz, il principale rivale della nuova generazione, chiamato a rientrare dopo il problema al polso che lo tiene lontano dalle competizioni da aprile.
Sinner e Alcaraz sembrano destinati a contendersi i tornei più importanti nei prossimi anni. Secondo Bartoli, però, l’italiano possiede già le qualità necessarie per assumere il ruolo occupato a lungo da Djokovic e diventare il punto di riferimento del tennis mondiale per il prossimo decennio.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Jannik Sinner, Marion Bartoli
@ Onurb (#4654274)
Alcaraz e Sinner sono sempre stati considerati gli eredi di Federer e Nadal, in virtù del loro strepitoso talento e della loro entusiasmante rivalità. Ora che Alcaraz è fermo ai box è naturale che Sinner venga paragonato a Djokovic, il giocatore che più ha vinto in assenza di rivali del suo stesso livello. Per questo tutti ci auguriamo il ritorno di Alcaraz ai suoi livelli, perché è meglio vincere una finale contro Alcaraz che tre contro Zverev. Se Djokovic avesse fatto il Grande Slam nel 2021 che significato avrebbe avuto vincere i 4 Major battendo in finale avversari che non avevano mai vinto neppure uno Slam? Jannik e Carlos hanno bisogno l’ uno dell’ altro per scrivere pagine indelebili nella storia del tennis come già hanno saputo fare finora. Proprio perché Sinner non ha bisogno di essere facilitato dall’ assenza dell’ unico rivale credibile speriamo di rivedere lo spagnolo al top al più presto per tornare a vedere quel tennis stellare che entrambi sanno esprimere solo quando si affrontano
Qui ci sono lettori molto più bravi di me nella contabilità, ma vorrei anche ricordare:
– 2 Davis vinte (da lui!) che non è per tutti
– i 4 Masters in fila (con Alcaraz attivo!)
– una stagione con 44 vittorie e 3 sconfitte (1 per malore, chiaramente)
Ma la statistica più interessante sarebbe quella del numero dei “set” vinti/persi, che credo sia irraggiungibile anche per i Fab-Four..
…come non è stato “normale” vincere 2 Finals consecutive senza avere perso neppure 1 set 😉
@ Onurb (#4654274)
Con i se e con i ma non si va da nessuna parte.E’giustissimo dire che con Alcaraz,il livello di Jannik deve essere altissimo, e che avrebbe fatto più fatica a vincere tornei, se avesse dovuto incontrarlo. Ma da dopo usopen, quando Jannik ha perfezionato il servizio, Carlos ha sempre perso con il nostro. Quindi il pensiero, semmai,lo avrà lo spagnolo, che in primis,dovrà fugare i dubbi sulla sua condizione fisica. Non è scontato che ritorni il fenomeno che conosciamo, purtroppo…
Chi fa la ricerca ?
A 25 anni meno un mese,
quanti Slam avevano (es.)
Sampras
Agassi
Federer
Nadal
DJ
? 😉
Jannik è a 30 tornei vinti:
Quanti ne avevano quelli sopra alla stessa età .?
Interessante…
Ci stiamo dimenticando che si fanno i conti senza l oste…..e l oste si chiama alcaraz…..ovvio che senza l urlatore in canotta il nostro non ha rivali e potrebbe anche fare il grande slam….ma se lo spagnolo rientra e torna come prima allora ci si divide la torta e finiscono discorsi di un certo tipo….alcaraz questo anno in pratica salta 3 slam che non è poco ….ricordo che ha vinto 7 slam e ha 2 anni in meno di sinner….io non ne sento proprio la mancanza x adesso, però bisogna essere onesti e certi discorsi che leggo di un dominio o regno di sinner x anni a venire mi sembrano perlomeno fuorvianti …..ci si dimentica o si fa finta di dimenticarsi che con alcaraz in campo le vose sarebbero molto diverse e la torta da mangiare molto piu piccola
Vedremo…. tante cose possono succedere basta pochissimo
Tu capisci che stai affossando Zverev, Diokovic e via dicendo? “Guardate che avete perso più o meno nettamente da un Sinner depotenziato sennò finiva tanto a poco. Dispiace per Zverev che credeva di essere il terzo incomodo..
ad oggi sinner non ha bisogno di essere al 100% per vincere sempre.
può essere assurdo ma è cosi’.. perchè forzare dunque se non c’è bisogno del suo meglio per alzare i trofei?
@ omerjno (#4654245)
E nonostante tutte le cose negative elencate, ha vinto WIMBLEDON!!!Se fosse stato al 100% gli avrebbero dato anche quello dell’anno prossimo….
Sostanzialmente è accaduto quello che dici tu; tanti errori non da Sinner, ma anche tanti suoi punti da incorniciare e soprattutto punti nei momenti importanti nei match da lui disputati a Londra.
Il miglior Sinner, quello davvero De Luxe, va oltre e lascia chiaramente intendere il potenziale livello di gioco del Nostro Immenso tennista.
Ha raggiunto Nole come titoli al 25mo anno di età. Il dominio di Nole è iniziato coi primi problemi di Federer e Nadal dal 2015 in poi. Fino al 2014, 27 anni, aveva vinto 7 slam. Poi ha dominato dal 2015 al 2023 con 17 slam in 9 anni, dando il meglio dai 28 ai 36 anni. Auguro a Sinner di dare il meglio dai 28 anni in poi come da previsione di Cahill e Vagnozzi. Allora potremmo divertirci a lungo se ancora non è all’apice….
Redazione, voi avete la diagnosi “colpo di calore” a Parigi, mentre Sinner e il suo team non la conoscono?
Vorrei fare alcune mie riflessioni. A wimbledon non abbiamo
visto il miglior Sinner , giocava con il timore di stancarsi
e inotre molto teso soprattutto nei primi 2 set.
Poi gli ho visto fare alcuni errori non da lui, con palle
facili buttate fuori di metri.
Alcuni errori suoi tipici, voler fare il contro piede con l’avversario che sapendo di non poter raggiungere la pallina, sul lato opposto rimane fermo.
Credo che sul cemento lo vedremo al 100%
Marion occhio, qualche utente di LT potrebbe offendersi 🙂
Il presente è soprattutto Jannik Sinner e auguriamoci anche Carlos Alcaraz; gli altri a cominciare da Zverev, nonostante da ieri sia il n. 2 del Mondo, … seguono …
Per noi italiani trattasi di una bella novità di cui possiamo fregiarci per la prima volta e andarne fieri grazie all’attuale n. 1 del Mondo.
Il passato è passato e ciò che sarà in futuro si vedrà.
La signora ha il classico “buon senso” femminile e naturalmente sa pure “fare di conto” quindi…
…se Sinner a soli 24 anni ha già raggiunto 80 settimane da #1 (al 10° posto nell’era Open di ATP, pari merito con Hewitt) con 5 Slam, 2 Finals e tutti i Masters 1000 in saccoccia…
…forse non raggiungerà i record dell’inarrivabile Djokovic ma di sicuro farà delle ulteriori vendemmie (20 negli ultimi 3 anni) di titoli.
Poi non sono sicuro che regga altri 15 anni, probabilmente dopo i 35 compiuti potrebbe anche smettere, già completamente appagato 😉