Sinner insegue un record mai realizzato: vincere tutti i Masters 1000 della stagione

Dopo aver conquistato a Wimbledon il primo titolo del Grande Slam del 2026, Jannik Sinner si prepara ad affrontare una nuova sfida. Il numero uno del mondo ha vinto i primi cinque Masters 1000 della stagione e conserva la possibilità di completare un’impresa mai riuscita ad alcun giocatore: aggiudicarsi tutti e nove i tornei della categoria nello stesso anno.

Il prossimo appuntamento dovrebbe essere il Masters 1000 di Montreal, in programma dal 2 agosto. Darren Cahill ha confermato che il torneo canadese è inserito nel calendario di Sinner, anche se lo staff prenderà la decisione definitiva dopo aver valutato le condizioni fisiche dell’italiano.

I tempi per recuperare dalle fatiche di Wimbledon non saranno particolarmente lunghi. Jannik avrà circa due settimane per riposare, riprendere gli allenamenti e preparare il passaggio dall’erba al cemento nordamericano.

Cinque Masters 1000 consecutivi

La stagione di Sinner era cominciata con due sconfitte difficili da assorbire. Agli Australian Open il numero uno del mondo si era fermato in semifinale contro Novak Djokovic, mentre all’ATP 500 di Doha era stato eliminato da Jakub Mensik.

Da quel momento, però, l’azzurro ha cambiato marcia e ha conquistato consecutivamente i primi cinque Masters 1000 dell’anno. Ha inizialmente completato il prestigioso Sunshine Double, imponendosi a Indian Wells e Miami, per poi dominare anche la parte della stagione disputata sulla terra battuta.

Le vittorie ottenute a Monte-Carlo, Madrid e Roma gli hanno inoltre permesso di completare la propria collezione di titoli nella categoria, aggiungendo gli unici tre Masters 1000 che ancora mancavano al suo palmarès.

Montreal sarà la prima tappa verso il possibile record

Nella passata stagione Sinner aveva rinunciato al torneo canadese dopo il successo di Wimbledon, scegliendo di concedersi alcune settimane di riposo. Quest’anno la situazione è diversa: la possibilità di inseguire un risultato senza precedenti potrebbe spingerlo a tornare subito in campo.

A Montreal l’avversario più pericoloso dovrebbe essere Alexander Zverev, appena affrontato e battuto nella finale dei Championships. Sinner partirà comunque come principale favorito, sia per il livello espresso a Londra sia per l’eccezionale continuità mostrata nei Masters 1000.

Il numero uno del mondo conosce già molto bene i quattro appuntamenti che restano in calendario, avendoli vinti tutti almeno una volta. Dopo Montreal arriveranno infatti Cincinnati, Shanghai e Parigi.

Alcaraz dovrebbe rientrare a Cincinnati

Il livello della concorrenza dovrebbe aumentare nel successivo Masters 1000 di Cincinnati, dove è previsto il rientro di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è assente dal circuito da aprile a causa di un problema al polso e avrà bisogno di ritrovare il ritmo della competizione, ma resta uno degli avversari maggiormente in grado di fermare Sinner.

Alcaraz ha già sconfitto l’italiano nella finale del torneo statunitense dello scorso anno, quando Jannik fu costretto al ritiro dopo aver perso il primo set. Un precedente che aggiunge ulteriore interesse a una possibile nuova sfida tra i due.

Dopo Cincinnati sarà il momento dello US Open, dove Sinner dovrà difendere i punti della finale persa contro Alcaraz nel 2025. Soltanto successivamente l’attenzione tornerà sui Masters 1000, con gli appuntamenti di Shanghai e Parigi.

La gestione fisica sarà decisiva

L’ostacolo principale nella corsa al record potrebbe essere rappresentato dalla tenuta fisica. Al Roland Garros Sinner è stato eliminato dopo aver accusato alcuni problemi, prima di reagire nel migliore dei modi conquistando Wimbledon.

Anche nella scorsa stagione l’azzurro fu costretto al ritiro al Masters 1000 di Shanghai, per poi tornare a vincere nell’ultimo torneo della categoria disputato a Parigi. Affrontare senza pause Montreal, Cincinnati e lo US Open, prima della successiva tournée asiatica, richiederà quindi una gestione particolarmente attenta.

Vincere tutti e nove i Masters 1000 nella stessa stagione sarebbe un’impresa mai realizzata nella storia del tennis. Sinner ha già completato più della metà del percorso, ma il suo staff dovrà trovare il giusto equilibrio tra l’inseguimento del record e la necessità di proteggere il fisico in vista degli ultimi grandi appuntamenti del 2026.





Francesco Paolo Villarico