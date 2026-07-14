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ATP 250 Umago, Gstaad e Bastad: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Out Marco Cecchinato. Travaglia ritrova il successo nel circuito maggiore dopo oltre quattro anni in quel di Bastad

14/07/2026 19:40 11 commenti
Stefano Travaglia nella foto
Stefano Travaglia nella foto

Stefano Travaglia torna a vincere una partita nel circuito ATP dopo più di quattro anni. All’esordio assoluto nel torneo di Bastad, il trentaquattrenne azzurro ha superato il qualificato ceco Martin Krumich con il punteggio di 6-4 6-2.

Il numero 150 del ranking mondiale ha fatto valere la propria esperienza contro il ventitreenne di Kolín, numero 278 ATP, ottenendo anche la rivincita dell’unico precedente. Nel 2025, infatti, Krumich si era imposto al primo turno delle qualificazioni del Challenger di Bunschoten, disputato sempre sulla terra battuta. Al secondo turno sfiderà Mariano Navone n.4 del seeding

Un’attesa durata più di quattro anni

Travaglia non disputava un incontro nel tabellone principale di un torneo del circuito maggiore dagli US Open 2023. Per trovare la sua precedente vittoria a livello ATP bisogna invece tornare al primo turno dell’ATP 250 di Marsiglia di oltre quattro anni fa.

Ancora più lontano l’ultimo successo ottenuto sulla terra battuta nel circuito principale: risaliva al 2021 a Umago, torneo in programma proprio nella stessa settimana dell’appuntamento svedese.

Il tennista marchigiano ha raggiunto il proprio miglior ranking nel 2021, quando salì fino alla 60ª posizione mondiale. Nello stesso anno disputò anche la finale del Great Ocean Road Open di Melbourne, persa contro Jannik Sinner in un derby interamente italiano.

Travaglia controlla il match con esperienza

Il primo set ha visto Travaglia prendere rapidamente il comando delle operazioni. L’azzurro ha conquistato due break e si è portato sul 4-1 con il servizio a disposizione, prima di subire il tentativo di rimonta del giovane avversario. Krumich ha recuperato parte dello svantaggio, ma l’italiano ha mantenuto la lucidità necessaria per chiudere la frazione sul 6-4.

Nel secondo parziale la differenza tra i due giocatori è emersa con maggiore evidenza. Travaglia ha nuovamente strappato per due volte la battuta al ceco e non gli ha concesso la possibilità di riaprire l’incontro, archiviando la pratica con un netto 6-2.

Decisivo il divario nel gioco offensivo: il marchigiano ha concluso con 23 colpi vincenti, più del doppio rispetto ai dieci messi a segno da Krumich. Qualità ed esperienza hanno così premiato Travaglia contro un avversario che, dopo aver eliminato Francesco Passaro nel turno decisivo delle qualificazioni, disputava a Bastad la prima partita della propria carriera in un tabellone principale ATP.

Una stagione 2026 in crescita

Il successo in Svezia dà ulteriore valore alla risalita compiuta da Travaglia nel corso del 2026. Iniziata la stagione dalla posizione numero 191, l’azzurro ha recuperato terreno grazie soprattutto ai risultati ottenuti nel circuito Challenger.

Travaglia ha raggiunto la finale a Zadar e le semifinali nei tornei di Tenerife e Vicenza, tornando così tra i primi 150 giocatori del mondo. La vittoria di Bastad rappresenta ora un nuovo segnale positivo e premia il lavoro svolto per ritrovare competitività anche nel circuito maggiore.

🇭🇷
ATP 250 Umago
Umago, Croazia  ·  14 Luglio 2026

22°C
Parzialmente soleggiato, poi nuvoloso  ·  Picco 32°C
CIELO Sole e nuvole al mattino, poi cielo prevalentemente nuvoloso nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 14 Luglio
08:00
22°
09:00
23°
10:00
25°
11:00
26°
12:00
28°
13:00
30°
14:00
32°
16:00
32°
19:00
31°
23:00
25°
⚠  Nessuna pioggia indicata, ma caldo nel pomeriggio: 1° turno sulla terra con temperature elevate
🎾  Programma del giorno — 14 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
R1
⛅  Sole e nuvole
⚠  Caldo
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Goran Ivanisevic Stadium – ore 16:00
Matej Dodig CRO vs Pablo Carreno Busta ESP

ATP Umag
Matej Dodig
4
2
Pablo Carreno Busta
6
6
Vincitore: Carreno Busta
Mostra dettagli

Marco Cecchinato ITA vs Roman Andres Burruchaga ARG (Non prima 18:00)

ATP Umag
Marco Cecchinato
1
4
Roman Andres Burruchaga
6
6
Mostra dettagli

Titouan Droguet FRA vs Alexander Blockx BEL (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare



Studenac Arena – ore 16:00
Alex Molcan SVK vs Valentin Royer FRA

ATP Umag
Alex Molcan
6
7
Valentin Royer
4
5
Vincitore: Molcan
Mostra dettagli

Ziga Sesko SLO vs Daniel Merida ESP (Non prima 18:00)

ATP Umag
Ziga Sesko
0
0
Daniel Merida
0
0
Mostra dettagli

Fabian Marozsan HUN vs Juan Carlos Prado Angelo BOL (Non prima 19:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 16:00
Marko Topo GER vs Camilo Ugo Carabelli ARG

ATP Umag
Marko Topo
0
7
5
Camilo Ugo Carabelli [7]
0
6
4
Mostra dettagli

Federico Agustin Gomez ARG vs Niels McDonald GER

Il match deve ancora iniziare

Siddhant Banthia IND / Alexander Donski BUL vs Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 16:00
JiSung Nam KOR / Patrik Niklas-Salminen FIN vs Filip Duda CZE / Michael Vrbensky CZE

ATP Umag
JiSung Nam / Patrik Niklas-Salminen
3
6
10
Filip Duda / Michael Vrbensky
6
4
4
Vincitore: Nam / Niklas-Salminen
Mostra dettagli

Damir Dzumhur BIH / Stefan Latinovic SRB vs Andres Molteni ARG / Patrik Trhac USA

ATP Umag
Damir Dzumhur / Stefan Latinovic
0
2
Andres Molteni / Patrik Trhac [4]
0
1
Mostra dettagli

Arthur Reymond FRA / Luca Sanchez FRA vs David Stevenson GBR / Marcus Willis GBR

Il match deve ancora iniziare

Maximo Gonzalez ARG / Santiago Gonzalez MEX vs Pruchya Isaro THA / Niki Kaliyanda Poonacha IND

Il match deve ancora iniziare





🇨🇭
ATP 250 Gstaad
Gstaad, Svizzera  ·  14 Luglio 2026

17°C
Prevalentemente soleggiato  ·  Picco 29°C
CIELO Nuvole intermittenti per gran parte della giornata, con tratti parzialmente soleggiati
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 14 Luglio
08:00
15°
09:00
16°
10:00
18°
11:00
20°
12:00
23°
13:00
26°
14:00
28°
16:00
29°
19:00
27°
23:00
21°
✅  Nessuna pioggia indicata: 1° turno sulla terra in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 14 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
R1
⛅  Sole e nuvole
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Roy Emerson Arena – ore 10:30
Juan Manuel Cerundolo ARG vs Zdenek Kolar CZE

ATP Gstaad
Juan Manuel Cerundolo [6]
4
6
6
Zdenek Kolar
6
3
4
Vincitore: Cerundolo
Mostra dettagli

Jerome Kym SUI vs Dylan Dietrich SUI

ATP Gstaad
Jerome Kym
7
2
7
Dylan Dietrich
6
6
6
Vincitore: Kym
Mostra dettagli

Stefanos Tsitsipas GRE vs Ignacio Buse PER (Non prima 15:00)

ATP Gstaad
Stefanos Tsitsipas
6
6
Ignacio Buse [5]
4
4
Vincitore: Tsitsipas
Mostra dettagli

Jaime Faria POR vs Stan Wawrinka SUI (Non prima 17:30)

ATP Gstaad
Jaime Faria
0
1
Stan Wawrinka
0
1
Mostra dettagli



Court 1 – ore 10:30
Pedro Martinez ESP vs Yannick Hanfmann GER

ATP Gstaad
Pedro Martinez
6
1
Yannick Hanfmann
7
6
Vincitore: Hanfmann
Mostra dettagli

Lucas Miedler AUT / Marc Polmans AUS vs Raphael Collignon BEL / Arthur Rinderknech FRA

ATP Gstaad
Lucas Miedler / Marc Polmans [1]
6
7
Raphael Collignon / Arthur Rinderknech
3
6
Vincitore: Miedler / Polmans
Mostra dettagli

Federico Cina ITA vs Quentin Halys FRA

ATP Gstaad
Federico Cina
3
6
6
Quentin Halys
6
3
7
Vincitore: Halys
Mostra dettagli

Alexandre Muller FRA vs Aleksandr Shevchenko KAZ

ATP Gstaad
Alexandre Muller
30
6
3
1
Aleksandr Shevchenko
15
3
6
1
Mostra dettagli

Dylan Dietrich SUI / Dominic Stricker SUI vs Petr Nouza CZE / Neil Oberleitner AUT

Il match deve ancora iniziare





🇸🇪
ATP 250 Bastad
Bastad, Svezia  ·  14 Luglio 2026

15°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 25°C
CIELO Soleggiato o prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 14 Luglio
08:00
12°
09:00
14°
10:00
17°
11:00
20°
12:00
22°
13:00
24°
14:00
25°
16:00
24°
19:00
22°
23:00
17°
✅  Nessuna pioggia indicata: 1° turno sulla terra in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 14 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
R1
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Centre Court – ore 11:00
Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Andrea Pellegrino ITA

ATP Bastad
Nicolai Budkov Kjaer
3
2
Andrea Pellegrino
6
6
Vincitore: Pellegrino
Mostra dettagli

Dalibor Svrcina CZE vs Grigor Dimitrov BUL

ATP Bastad
Dalibor Svrcina
6
6
4
Grigor Dimitrov
7
1
6
Vincitore: Dimitrov
Mostra dettagli

Nuno Borges POR vs Moise Kouame FRA

ATP Bastad
Nuno Borges [5]
6
6
Moise Kouame
4
2
Vincitore: Borges
Mostra dettagli

Max Dahlin SWE vs Sebastian Baez ARG

ATP Bastad
Max Dahlin
15
6
2
Sebastian Baez [8]
0
4
1
Mostra dettagli



Court 1 – ore 11:00
Sebastian Ofner AUT vs Thiago Agustin Tirante ARG

ATP Bastad
Sebastian Ofner
3
4
Thiago Agustin Tirante [7]
6
6
Vincitore: Tirante
Mostra dettagli

Botic van de Zandschulp NED vs Taro Daniel JPN

ATP Bastad
Botic van de Zandschulp [6]
7
6
Taro Daniel
6
4
Vincitore: van de Zandschulp
Mostra dettagli

Daniel Altmaier GER vs Hugo Gaston FRA

ATP Bastad
Daniel Altmaier
6
7
Hugo Gaston
2
5
Vincitore: Altmaier
Mostra dettagli

Karol Drzewiecki POL / Filip Pieczonka POL vs Jean-Julien Rojer NED / Theodore Winegar USA

ATP Bastad
Karol Drzewiecki / Filip Pieczonka
15
3
2
Jean-Julien Rojer / Theodore Winegar
15
6
4
Mostra dettagli



Court 2 – ore 12:00
Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Miguel Damas ESP

ATP Bastad
Adolfo Daniel Vallejo
6
6
Miguel Damas
3
3
Vincitore: Vallejo
Mostra dettagli

Jan Choinski GBR vs Nikoloz Basilashvili GEO

ATP Bastad
Jan Choinski
4
6
Nikoloz Basilashvili
6
7
Vincitore: Basilashvili
Mostra dettagli



Court 3 – ore 12:00
Facundo Diaz Acosta ARG vs Lautaro Midon ARG

ATP Bastad
Facundo Diaz Acosta
6
4
2
Lautaro Midon
3
6
6
Vincitore: Midon
Mostra dettagli

Stefano Travaglia ITA vs Martin Krumich CZE

ATP Bastad
Stefano Travaglia
6
6
Martin Krumich
4
2
Vincitore: Travaglia
Mostra dettagli

TAG:

11 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Annie3 14-07-2026 20:05

@ tinapica (#4654563)

Guarda, sai che faccio? Mi riposo e confermo totalmente il tuo inappuntabile commento!!!

 11
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tinapica 14-07-2026 19:17

Beh, magari non contro un avversario di grido, ma grande Stetone!
Ancor meglio Pelle, contro un avversario veramente ostico, contro cui non credevo potesse farcela.
Peccato CinoCinà: c’è mancato veramente poco per battere un signor giocatore. Meglio sarebbe stato vincere, ma un risultato così deve solo che dar fiducia al ragazzo palermitano.

 10
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luis (Guest) 14-07-2026 17:40

Contentissimo per Steto con navone sarà durissima ma la vittoria di oggi è davvero importante per lui e per il suo team. Speriamo che ricominci a frequentare con maggiore assiduità i tornei del circuito maggiore (di ossa nei challengers se n’è fatte a sufficienza)

 9
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Vasco90 14-07-2026 16:30

Bravo steto… non era semplice pggi

 8
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+1: Detuqueridapresencia
MAURO (Guest) 14-07-2026 13:34

Ennesima sconfitta X l’ ormai inutile Pedro Martinez.

 7
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-1: Detuqueridapresencia, Purple Rain
JOA20 (Guest) 14-07-2026 13:23

Scritto da Miles
Ma perché Cobolli ha deciso di giocare questa settimana?

Pecunia non olet, dicono.
È iscritto pure a Kitzbühel la prossima settimana, mentre per il cemento aspetterà Montréal a inizio agosto, senza partecipare a Los Cabos o a Washington la settimana prima.

 6
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Molto Pollo (Guest) 14-07-2026 13:01

Scritto da Miles
Ma perché Cobolli ha deciso di giocare questa settimana?

Cashhhh

 5
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Marcello De Santis (Guest) 14-07-2026 12:52

Scritto da Miles
Ma perché Cobolli ha deciso di giocare questa settimana?

Di per sè è abbastanza carismatico, basta vedere la viralità delle sue interviste. Lo statue di top 10 lo ha reso ancor più popolare.
In Croazia gli italiani sono seguiti parecchio.
Fatti 2 conti e vedi che bell’ ingaggio ha avuto.
Se poi aggiungi che Umago è un bel posto estivo il gioco è semplice.
Magari farà pure un buon torneo, chissà!

 4
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LAVER (Guest) 14-07-2026 12:43

Scritto da Miles
Ma perché Cobolli ha deciso di giocare questa settimana?

Avra’ un ingaggio sostanzioso

 3
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Vasco90 14-07-2026 12:35

Magico il pelle !

 2
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+1: Detuqueridapresencia
Miles (Guest) 14-07-2026 11:12

Ma perché Cobolli ha deciso di giocare questa settimana?

 1
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-1: Vasco90