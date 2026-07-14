ATP 250 Umago, Gstaad e Bastad: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Out Marco Cecchinato. Travaglia ritrova il successo nel circuito maggiore dopo oltre quattro anni in quel di Bastad

Stefano Travaglia torna a vincere una partita nel circuito ATP dopo più di quattro anni. All’esordio assoluto nel torneo di Bastad, il trentaquattrenne azzurro ha superato il qualificato ceco Martin Krumich con il punteggio di 6-4 6-2.

Il numero 150 del ranking mondiale ha fatto valere la propria esperienza contro il ventitreenne di Kolín, numero 278 ATP, ottenendo anche la rivincita dell’unico precedente. Nel 2025, infatti, Krumich si era imposto al primo turno delle qualificazioni del Challenger di Bunschoten, disputato sempre sulla terra battuta. Al secondo turno sfiderà Mariano Navone n.4 del seeding

Un’attesa durata più di quattro anni

Travaglia non disputava un incontro nel tabellone principale di un torneo del circuito maggiore dagli US Open 2023. Per trovare la sua precedente vittoria a livello ATP bisogna invece tornare al primo turno dell’ATP 250 di Marsiglia di oltre quattro anni fa.

Ancora più lontano l’ultimo successo ottenuto sulla terra battuta nel circuito principale: risaliva al 2021 a Umago, torneo in programma proprio nella stessa settimana dell’appuntamento svedese.

Il tennista marchigiano ha raggiunto il proprio miglior ranking nel 2021, quando salì fino alla 60ª posizione mondiale. Nello stesso anno disputò anche la finale del Great Ocean Road Open di Melbourne, persa contro Jannik Sinner in un derby interamente italiano.

Travaglia controlla il match con esperienza

Il primo set ha visto Travaglia prendere rapidamente il comando delle operazioni. L’azzurro ha conquistato due break e si è portato sul 4-1 con il servizio a disposizione, prima di subire il tentativo di rimonta del giovane avversario. Krumich ha recuperato parte dello svantaggio, ma l’italiano ha mantenuto la lucidità necessaria per chiudere la frazione sul 6-4.

Nel secondo parziale la differenza tra i due giocatori è emersa con maggiore evidenza. Travaglia ha nuovamente strappato per due volte la battuta al ceco e non gli ha concesso la possibilità di riaprire l’incontro, archiviando la pratica con un netto 6-2.

Decisivo il divario nel gioco offensivo: il marchigiano ha concluso con 23 colpi vincenti, più del doppio rispetto ai dieci messi a segno da Krumich. Qualità ed esperienza hanno così premiato Travaglia contro un avversario che, dopo aver eliminato Francesco Passaro nel turno decisivo delle qualificazioni, disputava a Bastad la prima partita della propria carriera in un tabellone principale ATP.

Una stagione 2026 in crescita

Il successo in Svezia dà ulteriore valore alla risalita compiuta da Travaglia nel corso del 2026. Iniziata la stagione dalla posizione numero 191, l’azzurro ha recuperato terreno grazie soprattutto ai risultati ottenuti nel circuito Challenger.

Travaglia ha raggiunto la finale a Zadar e le semifinali nei tornei di Tenerife e Vicenza, tornando così tra i primi 150 giocatori del mondo. La vittoria di Bastad rappresenta ora un nuovo segnale positivo e premia il lavoro svolto per ritrovare competitività anche nel circuito maggiore.

🇭🇷 ATP 250 Umago Umago, Croazia · 14 Luglio 2026 ⛅ 22°C Parzialmente soleggiato, poi nuvoloso · Picco 32°C CIELO Sole e nuvole al mattino, poi cielo prevalentemente nuvoloso nel pomeriggio PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 14 Luglio 08:00 ☀ 22° 09:00 ⛅ 23° 10:00 ⛅ 25° 11:00 ☁ 26° 12:00 ☁ 28° 13:00 ⛅ 30° 14:00 ⛅ 32° 16:00 ☁ 32° 19:00 ☁ 31° 23:00 ⛅ 25° ⚠ Nessuna pioggia indicata, ma caldo nel pomeriggio: 1° turno sulla terra con temperature elevate 🎾 Programma del giorno — 14 Luglio 🎾 ATP 250 · Main Draw 1° Turno · Terra Battuta R1 ⛅ Sole e nuvole

⚠ Caldo

🎾 1° Turno

🏀 Terra Battuta

Goran Ivanisevic Stadium – ore 16:00

Matej Dodig vs Pablo Carreno Busta



ATP Umag Matej Dodig Matej Dodig 4 2 Pablo Carreno Busta Pablo Carreno Busta 6 6 Vincitore: Carreno Busta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-15 2-5 → 2-6 M. Dodig 0-15 15-15 40-15 1-5 → 2-5 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 M. Dodig 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-30 1-2 → 1-3 M. Dodig 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 P. Carreno Busta 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Dodig 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 M. Dodig 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 P. Carreno Busta 15-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Dodig 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Dodig 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 P. Carreno Busta 15-15 30-15 2-1 → 2-2 M. Dodig 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-1 → 2-1 P. Carreno Busta 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Dodig 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Marco Cecchinato vs Roman Andres Burruchaga (Non prima 18:00)



ATP Umag Marco Cecchinato Marco Cecchinato 1 4 Roman Andres Burruchaga Roman Andres Burruchaga 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Tiebreak 0-0

Titouan Droguet vs Alexander Blockx (Non prima 21:00)



Il match deve ancora iniziare

Studenac Arena – ore 16:00

Alex Molcan vs Valentin Royer



ATP Umag Alex Molcan Alex Molcan 6 7 Valentin Royer Valentin Royer 4 5 Vincitore: Molcan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Molcan 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 V. Royer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 A. Molcan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 V. Royer 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 A. Molcan 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 V. Royer 15-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Molcan 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 2-3 → 3-3 V. Royer 15-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 A. Molcan 15-0 15-15 40-15 40-30 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 V. Royer 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Molcan 15-0 30-0 1-0 → 2-0 V. Royer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Molcan 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 V. Royer 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 A. Molcan 15-0 30-0 3-4 → 4-4 V. Royer 0-15 15-15 30-15 40-30 ace 3-3 → 3-4 A. Molcan 15-0 15-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 V. Royer 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Molcan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 V. Royer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Molcan 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 V. Royer 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Ziga Sesko vs Daniel Merida (Non prima 18:00)



ATP Umag Ziga Sesko Ziga Sesko 0 0 Daniel Merida Daniel Merida 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Fabian Marozsan vs Juan Carlos Prado Angelo (Non prima 19:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 16:00

Marko Topo vs Camilo Ugo Carabelli



ATP Umag Marko Topo Marko Topo 0 7 5 Camilo Ugo Carabelli [7] • Camilo Ugo Carabelli [7] 0 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. Ugo Carabelli 5-4 M. Topo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 40-15 40-30 df 4-3 → 4-4 M. Topo 15-0 30-0 40-15 3-3 → 4-3 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-2 → 3-3 M. Topo 0-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 M. Topo 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Ugo Carabelli 0-15 df 15-15 30-15 1-0 → 1-1 M. Topo 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 6-2* df 6-6 → 7-6 M. Topo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 40-30 5-5 → 5-6 M. Topo 15-0 ace 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 C. Ugo Carabelli 30-0 40-0 40-30 5-3 → 5-4 M. Topo 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 M. Topo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Topo 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 M. Topo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 1-0 → 1-1 C. Ugo Carabelli 15-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Federico Agustin Gomez vs Niels McDonald



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Siddhant Banthia / Alexander Donski vs Constantin Frantzen / Robin Haase



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Court 2 – ore 16:00

JiSung Nam / Patrik Niklas-Salminen vs Filip Duda / Michael Vrbensky



ATP Umag JiSung Nam / Patrik Niklas-Salminen JiSung Nam / Patrik Niklas-Salminen 3 6 10 Filip Duda / Michael Vrbensky Filip Duda / Michael Vrbensky 6 4 4 Vincitore: Nam / Niklas-Salminen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-4 J. Nam / Niklas-Salminen 1-0 2-0 3-0 3-2 4-2 5-2 6-2 6-3 7-3 8-3 8-4 ace 9-4 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Nam / Niklas-Salminen 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 F. Duda / Vrbensky 30-0 40-0 5-3 → 5-4 J. Nam / Niklas-Salminen 30-0 4-3 → 5-3 F. Duda / Vrbensky 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 J. Nam / Niklas-Salminen 30-0 40-0 3-2 → 4-2 F. Duda / Vrbensky 30-0 40-0 3-1 → 3-2 J. Nam / Niklas-Salminen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 F. Duda / Vrbensky 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-0 → 2-1 J. Nam / Niklas-Salminen 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 F. Duda / Vrbensky 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Nam / Niklas-Salminen 15-0 30-0 30-30 30-40 3-5 → 3-6 F. Duda / Vrbensky 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 3-5 J. Nam / Niklas-Salminen 15-0 15-15 df 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 F. Duda / Vrbensky 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 3-2 → 3-3 J. Nam / Niklas-Salminen 15-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 F. Duda / Vrbensky 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 2-1 → 2-2 J. Nam / Niklas-Salminen 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Duda / Vrbensky 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Nam / Niklas-Salminen 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

Damir Dzumhur / Stefan Latinovic vs Andres Molteni / Patrik Trhac



ATP Umag Damir Dzumhur / Stefan Latinovic Damir Dzumhur / Stefan Latinovic 0 2 Andres Molteni / Patrik Trhac [4] • Andres Molteni / Patrik Trhac [4] 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Molteni / Trhac 2-1 D. Dzumhur / Latinovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Molteni / Trhac 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Dzumhur / Latinovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Arthur Reymond / Luca Sanchez vs David Stevenson / Marcus Willis



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Maximo Gonzalez / Santiago Gonzalez vs Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha



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🇨🇭 ATP 250 Gstaad Gstaad, Svizzera · 14 Luglio 2026 ⛅ 17°C Prevalentemente soleggiato · Picco 29°C CIELO Nuvole intermittenti per gran parte della giornata, con tratti parzialmente soleggiati PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 14 Luglio 08:00 ⛅ 15° 09:00 ⛅ 16° 10:00 ⛅ 18° 11:00 ⛅ 20° 12:00 ⛅ 23° 13:00 ⛅ 26° 14:00 ⛅ 28° 16:00 ⛅ 29° 19:00 ⛅ 27° 23:00 ⛅ 21° ✅ Nessuna pioggia indicata: 1° turno sulla terra in condizioni buone 🎾 Programma del giorno — 14 Luglio 🎾 ATP 250 · Main Draw 1° Turno · Terra Battuta R1 ⛅ Sole e nuvole

✅ Asciutto

🎾 1° Turno

🏀 Terra Battuta

Roy Emerson Arena – ore 10:30

Juan Manuel Cerundolo vs Zdenek Kolar



ATP Gstaad Juan Manuel Cerundolo [6] Juan Manuel Cerundolo [6] 4 6 6 Zdenek Kolar Zdenek Kolar 6 3 4 Vincitore: Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-30 5-4 → 6-4 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 J. Manuel Cerundolo 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 4-3 → 5-3 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 3-2 → 4-2 Z. Kolar 15-0 30-0 ace 40-0 3-1 → 3-2 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Z. Kolar 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 df 1-1 → 2-1 J. Manuel Cerundolo 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Z. Kolar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Z. Kolar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 ace 4-2 → 5-2 Z. Kolar 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Z. Kolar 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 J. Manuel Cerundolo 30-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Z. Kolar 0-15 15-15 30-15 40-30 4-5 → 4-6 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 Z. Kolar 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 Z. Kolar 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 A-40 2-3 → 2-4 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Z. Kolar 0-15 15-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 J. Manuel Cerundolo 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Jerome Kym vs Dylan Dietrich



ATP Gstaad Jerome Kym Jerome Kym 7 2 7 Dylan Dietrich Dylan Dietrich 6 6 6 Vincitore: Kym Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 J. Kym 15-0 40-0 5-6 → 6-6 D. Dietrich 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Kym 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 4-5 → 5-5 D. Dietrich 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 J. Kym 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-4 → 4-4 D. Dietrich 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Kym 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 D. Dietrich 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Kym 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 D. Dietrich 15-0 30-0 40-15 df 1-1 → 1-2 J. Kym 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Dietrich 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Kym 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 2-5 → 2-6 D. Dietrich 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 J. Kym 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 2-3 → 2-4 D. Dietrich 15-0 ace 30-0 2-2 → 2-3 J. Kym 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 1-2 → 2-2 D. Dietrich 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Kym 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 D. Dietrich 15-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 D. Dietrich 15-0 ace 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Kym 15-0 30-0 40-0 40-30 5-5 → 6-5 D. Dietrich 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 J. Kym 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-4 → 5-4 D. Dietrich 15-0 30-0 4-3 → 4-4 J. Kym 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 D. Dietrich 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 J. Kym 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-3 → 2-3 D. Dietrich 30-0 1-2 → 1-3 J. Kym 15-0 15-30 15-40 1-1 → 1-2 D. Dietrich 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Kym 15-0 30-0 ace 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Stefanos Tsitsipas vs Ignacio Buse (Non prima 15:00)



ATP Gstaad Stefanos Tsitsipas Stefanos Tsitsipas 6 6 Ignacio Buse [5] Ignacio Buse [5] 4 4 Vincitore: Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 I. Buse 0-15 15-30 df 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 I. Buse 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 4-4 S. Tsitsipas 15-0 15-30 15-40 3-3 → 3-4 I. Buse 15-0 15-15 15-30 40-30 3-2 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 I. Buse 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 I. Buse 0-15 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 I. Buse 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-4 → 5-4 I. Buse 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 I. Buse 15-0 30-0 3-2 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 3-2 I. Buse 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 I. Buse 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 30-0 0-0 → 1-0

Jaime Faria vs Stan Wawrinka (Non prima 17:30)



ATP Gstaad Jaime Faria Jaime Faria 0 1 Stan Wawrinka • Stan Wawrinka 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Wawrinka 1-1 J. Faria 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Wawrinka 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

Court 1 – ore 10:30

Pedro Martinez vs Yannick Hanfmann



ATP Gstaad Pedro Martinez Pedro Martinez 6 1 Yannick Hanfmann Yannick Hanfmann 7 6 Vincitore: Hanfmann Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 P. Martinez 0-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-4 → 1-5 P. Martinez 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-3 → 1-4 Y. Hanfmann 15-0 30-0 1-2 → 1-3 P. Martinez 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Y. Hanfmann 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 Y. Hanfmann 0-15 15-30 df 30-30 ace 4-4 → 4-5 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Y. Hanfmann 15-0 ace 30-0 ace ace 3-3 → 3-4 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Y. Hanfmann 15-0 40-0 2-2 → 2-3 P. Martinez 0-15 15-15 40-15 1-2 → 2-2 Y. Hanfmann 0-15 15-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Y. Hanfmann 15-0 30-0 ace ace 0-0 → 0-1

Lucas Miedler / Marc Polmans vs Raphael Collignon / Arthur Rinderknech



ATP Gstaad Lucas Miedler / Marc Polmans [1] Lucas Miedler / Marc Polmans [1] 6 7 Raphael Collignon / Arthur Rinderknech Raphael Collignon / Arthur Rinderknech 3 6 Vincitore: Miedler / Polmans Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-1* ace 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 L. Miedler / Polmans 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 R. Collignon / Rinderknech 15-0 15-30 30-30 5-5 → 5-6 L. Miedler / Polmans 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-5 → 5-5 R. Collignon / Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 L. Miedler / Polmans 0-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 R. Collignon / Rinderknech 15-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Miedler / Polmans 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R. Collignon / Rinderknech 0-15 15-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 L. Miedler / Polmans 15-0 30-0 1-2 → 2-2 R. Collignon / Rinderknech 15-0 30-0 ace 1-1 → 1-2 L. Miedler / Polmans 15-0 15-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Collignon / Rinderknech 15-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Miedler / Polmans 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 R. Collignon / Rinderknech 40-0 40-15 5-2 → 5-3 L. Miedler / Polmans 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 R. Collignon / Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 4-2 L. Miedler / Polmans 15-0 30-0 2-2 → 3-2 R. Collignon / Rinderknech 0-15 15-15 30-15 2-1 → 2-2 L. Miedler / Polmans 30-0 1-1 → 2-1 R. Collignon / Rinderknech 15-0 30-0 40-15 1-0 → 1-1 L. Miedler / Polmans 15-0 30-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Federico Cina vs Quentin Halys



ATP Gstaad Federico Cina Federico Cina 3 6 6 Quentin Halys Quentin Halys 6 3 7 Vincitore: Halys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* ace 4*-5 ace 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 F. Cina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Q. Halys 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 ace 5-5 → 5-6 F. Cina 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Q. Halys 15-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 F. Cina 0-15 0-30 15-30 ace 40-30 A-40 3-4 → 4-4 Q. Halys 15-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 F. Cina 15-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 Q. Halys 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 40-40 df A-40 2-2 → 2-3 F. Cina 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 ace ace 1-2 → 2-2 Q. Halys 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 F. Cina 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Q. Halys 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Cina 15-0 30-0 5-3 → 6-3 Q. Halys 0-15 0-30 15-30 40-30 ace 5-2 → 5-3 F. Cina 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 Q. Halys 0-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 ace 40-A 3-2 → 4-2 F. Cina 0-15 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Q. Halys 15-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 F. Cina 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 Q. Halys 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Cina 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Q. Halys 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 3-5 → 3-6 F. Cina 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Q. Halys 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-4 → 2-5 F. Cina 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Q. Halys 15-0 30-0 ace 1-3 → 1-4 F. Cina 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Q. Halys 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 F. Cina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Q. Halys 15-0 30-0 ace ace 0-0 → 0-1

Alexandre Muller vs Aleksandr Shevchenko



ATP Gstaad Alexandre Muller • Alexandre Muller 30 6 3 1 Aleksandr Shevchenko Aleksandr Shevchenko 15 3 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Muller 15-0 30-15 1-1 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 A. Muller 15-0 15-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Shevchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 A. Muller 15-0 30-0 2-5 → 3-5 A. Shevchenko 15-0 30-0 ace 2-4 → 2-5 A. Muller 15-0 30-15 1-4 → 2-4 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 A. Muller 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 A. Shevchenko 0-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Muller 0-15 0-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Shevchenko 15-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Muller 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 A. Shevchenko 15-15 30-30 40-30 ace 5-2 → 5-3 A. Muller 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Shevchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 A. Muller 15-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 2-2 A. Muller 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Shevchenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Muller 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Dylan Dietrich / Dominic Stricker vs Petr Nouza / Neil Oberleitner



Il match deve ancora iniziare

🇸🇪 ATP 250 Bastad Bastad, Svezia · 14 Luglio 2026 ☀ 15°C Soleggiato e asciutto · Picco 25°C CIELO Soleggiato o prevalentemente soleggiato per tutta la giornata PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 14 Luglio 08:00 ☀ 12° 09:00 ☀ 14° 10:00 ☀ 17° 11:00 ☀ 20° 12:00 ☀ 22° 13:00 ☀ 24° 14:00 ⛅ 25° 16:00 ⛅ 24° 19:00 ☀ 22° 23:00 ☀ 17° ✅ Nessuna pioggia indicata: 1° turno sulla terra in condizioni buone 🎾 Programma del giorno — 14 Luglio 🎾 ATP 250 · Main Draw 1° Turno · Terra Battuta R1 ☀ Soleggiato

✅ Asciutto

🎾 1° Turno

🏀 Terra Battuta

Centre Court – ore 11:00

Nicolai Budkov Kjaer vs Andrea Pellegrino



ATP Bastad Nicolai Budkov Kjaer Nicolai Budkov Kjaer 3 2 Andrea Pellegrino Andrea Pellegrino 6 6 Vincitore: Pellegrino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Pellegrino 15-0 30-0 2-5 → 2-6 N. Budkov Kjaer 0-15 15-15 30-15 30-30 2-4 → 2-5 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 N. Budkov Kjaer 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 N. Budkov Kjaer 0-15 15-15 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 3-5 → 3-6 N. Budkov Kjaer 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 A. Pellegrino 0-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 N. Budkov Kjaer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 A-40 ace ace 1-4 → 2-4 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 A. Pellegrino 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 N. Budkov Kjaer 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Dalibor Svrcina vs Grigor Dimitrov



ATP Bastad Dalibor Svrcina Dalibor Svrcina 6 6 4 Grigor Dimitrov Grigor Dimitrov 7 1 6 Vincitore: Dimitrov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 D. Svrcina 15-0 40-0 3-5 → 4-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 D. Svrcina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-3 → 3-3 D. Svrcina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 40-15 1-2 → 1-3 D. Svrcina 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-1 → 0-2 D. Svrcina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 15-40 df 5-1 → 6-1 D. Svrcina 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 D. Svrcina 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 G. Dimitrov 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 D. Svrcina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 df 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 D. Svrcina 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 D. Svrcina 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A df 5-3 → 5-4 G. Dimitrov 0-15 df 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 D. Svrcina 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 G. Dimitrov 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 D. Svrcina 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 G. Dimitrov 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 3-1 D. Svrcina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 D. Svrcina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Nuno Borges vs Moise Kouame



ATP Bastad Nuno Borges [5] Nuno Borges [5] 6 6 Moise Kouame Moise Kouame 4 2 Vincitore: Borges Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 N. Borges 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 M. Kouame 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-1 → 5-2 N. Borges 15-0 30-0 40-15 40-30 4-1 → 5-1 M. Kouame 0-15 15-30 ace 30-30 ace 40-30 4-0 → 4-1 N. Borges 30-0 30-15 3-0 → 4-0 M. Kouame 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 N. Borges 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Kouame 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Borges 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 M. Kouame 15-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 N. Borges 0-15 0-30 15-30 40-30 4-3 → 5-3 M. Kouame 15-0 ace 30-0 40-0 4-2 → 4-3 N. Borges 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Kouame 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 N. Borges 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-1 → 3-1 M. Kouame 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 N. Borges 15-0 30-0 0-1 → 1-1 M. Kouame 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

Max Dahlin vs Sebastian Baez



ATP Bastad Max Dahlin Max Dahlin 15 6 2 Sebastian Baez [8] • Sebastian Baez [8] 0 4 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Baez 0-15 2-1 M. Dahlin 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Baez 15-0 15-15 30-15 1-0 → 1-1 M. Dahlin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Baez 0-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 M. Dahlin 0-15 df 15-15 40-15 ace ace 4-4 → 5-4 S. Baez 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 M. Dahlin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 S. Baez 15-0 30-0 40-15 40-30 A-40 3-2 → 3-3 M. Dahlin 15-0 15-15 30-15 2-2 → 3-2 S. Baez 0-30 15-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Dahlin 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 S. Baez 15-0 15-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Dahlin 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 df ace 0-0 → 1-0

Court 1 – ore 11:00

Sebastian Ofner vs Thiago Agustin Tirante



ATP Bastad Sebastian Ofner Sebastian Ofner 3 4 Thiago Agustin Tirante [7] Thiago Agustin Tirante [7] 6 6 Vincitore: Tirante Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Agustin Tirante 30-0 40-0 4-5 → 4-6 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 T. Agustin Tirante 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-3 → 2-4 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 2-2 S. Ofner 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Agustin Tirante 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Agustin Tirante 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-4 → 2-4 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 S. Ofner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 T. Agustin Tirante 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 S. Ofner 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 0-1 → 0-2 T. Agustin Tirante 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Botic van de Zandschulp vs Taro Daniel



ATP Bastad Botic van de Zandschulp [6] Botic van de Zandschulp [6] 7 6 Taro Daniel Taro Daniel 6 4 Vincitore: van de Zandschulp Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Daniel 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 T. Daniel 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 4-2 → 5-2 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 30-30 ace 4-1 → 4-2 B. van de Zandschulp 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 3-1 → 4-1 T. Daniel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 B. van de Zandschulp 15-0 ace 40-0 ace 2-0 → 3-0 T. Daniel 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 6*-0 ace 6-6 → 7-6 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 T. Daniel 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 3-4 → 4-4 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 T. Daniel 15-0 30-0 2-2 → 2-3 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 40-30 ace 1-2 → 2-2 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1

Daniel Altmaier vs Hugo Gaston



ATP Bastad Daniel Altmaier Daniel Altmaier 6 7 Hugo Gaston Hugo Gaston 2 5 Vincitore: Altmaier Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-5 → 6-5 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 D. Altmaier 0-15 15-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 H. Gaston 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 D. Altmaier 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 H. Gaston 15-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Altmaier 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 H. Gaston 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 D. Altmaier 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 2-1 → 3-1 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 H. Gaston 15-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Altmaier 15-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

Karol Drzewiecki / Filip Pieczonka vs Jean-Julien Rojer / Theodore Winegar



ATP Bastad Karol Drzewiecki / Filip Pieczonka • Karol Drzewiecki / Filip Pieczonka 15 3 2 Jean-Julien Rojer / Theodore Winegar Jean-Julien Rojer / Theodore Winegar 15 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 K. Drzewiecki / Pieczonka 15-0 15-15 df 2-4 J. Rojer / Winegar 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 K. Drzewiecki / Pieczonka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 J. Rojer / Winegar 0-30 df 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 K. Drzewiecki / Pieczonka 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Rojer / Winegar 15-0 30-0 40-15 1-0 → 1-1 K. Drzewiecki / Pieczonka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Rojer / Winegar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-5 → 3-6 K. Drzewiecki / Pieczonka 15-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 3-5 J. Rojer / Winegar 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 3-4 K. Drzewiecki / Pieczonka 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Rojer / Winegar 0-15 0-30 15-30 40-30 2-2 → 2-3 K. Drzewiecki / Pieczonka 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-40 df 2-1 → 2-2 J. Rojer / Winegar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 K. Drzewiecki / Pieczonka 0-15 0-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Rojer / Winegar 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 2 – ore 12:00

Adolfo Daniel Vallejo vs Miguel Damas



ATP Bastad Adolfo Daniel Vallejo Adolfo Daniel Vallejo 6 6 Miguel Damas Miguel Damas 3 3 Vincitore: Vallejo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Daniel Vallejo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 M. Damas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 A. Daniel Vallejo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 M. Damas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Daniel Vallejo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Damas 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Daniel Vallejo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Damas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Daniel Vallejo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Damas 0-15 15-15 30-15 30-30 5-3 → 6-3 A. Daniel Vallejo 15-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 5-3 M. Damas 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-1 → 5-2 A. Daniel Vallejo 15-0 15-15 30-15 4-1 → 5-1 M. Damas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 A. Daniel Vallejo 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Damas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Daniel Vallejo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 1-1 M. Damas 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Jan Choinski vs Nikoloz Basilashvili



ATP Bastad Jan Choinski Jan Choinski 4 6 Nikoloz Basilashvili Nikoloz Basilashvili 6 7 Vincitore: Basilashvili Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 4*-3 df 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 N. Basilashvili 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 J. Choinski 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 N. Basilashvili 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. Choinski 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Choinski 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 N. Basilashvili 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 J. Choinski 15-0 15-15 15-30 40-30 2-2 → 3-2 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 J. Choinski 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Choinski 0-15 15-15 ace 30-30 ace 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Basilashvili 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-5 → 4-6 J. Choinski 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 N. Basilashvili 0-15 15-15 15-30 30-30 4-3 → 4-4 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 df 3-2 → 3-3 J. Choinski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 1-2 → 2-2 J. Choinski 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 N. Basilashvili 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Choinski 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 1-0

Court 3 – ore 12:00

Facundo Diaz Acosta vs Lautaro Midon



ATP Bastad Facundo Diaz Acosta Facundo Diaz Acosta 6 4 2 Lautaro Midon Lautaro Midon 3 6 6 Vincitore: Midon Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 F. Diaz Acosta 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 L. Midon 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 F. Diaz Acosta 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 L. Midon 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 F. Diaz Acosta 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 L. Midon 15-0 30-0 ace 40-0 0-2 → 0-3 F. Diaz Acosta 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 L. Midon 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Diaz Acosta 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-5 → 4-6 L. Midon 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 A-40 4-4 → 4-5 F. Diaz Acosta 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 L. Midon 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Diaz Acosta 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 L. Midon 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 2-2 → 2-3 F. Diaz Acosta 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Midon 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 F. Diaz Acosta 0-15 0-30 15-40 0-1 → 0-2 L. Midon 15-0 30-0 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Diaz Acosta 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 L. Midon 15-0 40-0 5-2 → 5-3 F. Diaz Acosta 0-15 0-30 0-40 5-1 → 5-2 L. Midon 15-0 30-0 40-0 ace 5-0 → 5-1 F. Diaz Acosta 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 L. Midon 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 F. Diaz Acosta 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 L. Midon 0-15 0-30 30-30 ace 30-40 1-0 → 2-0 F. Diaz Acosta 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Stefano Travaglia vs Martin Krumich

