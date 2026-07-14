ATP 250 Umago, Gstaad e Bastad: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Out Marco Cecchinato. Travaglia ritrova il successo nel circuito maggiore dopo oltre quattro anni in quel di Bastad

Stefano Travaglia nella foto
Stefano Travaglia torna a vincere una partita nel circuito ATP dopo più di quattro anni. All’esordio assoluto nel torneo di Bastad, il trentaquattrenne azzurro ha superato il qualificato ceco Martin Krumich con il punteggio di 6-4 6-2.
Il numero 150 del ranking mondiale ha fatto valere la propria esperienza contro il ventitreenne di Kolín, numero 278 ATP, ottenendo anche la rivincita dell’unico precedente. Nel 2025, infatti, Krumich si era imposto al primo turno delle qualificazioni del Challenger di Bunschoten, disputato sempre sulla terra battuta. Al secondo turno sfiderà
Mariano Navone n.4 del seeding Un’attesa durata più di quattro anni
Travaglia non disputava un incontro nel tabellone principale di un torneo del circuito maggiore dagli
US Open 2023. Per trovare la sua precedente vittoria a livello ATP bisogna invece tornare al primo turno dell’ATP 250 di Marsiglia di oltre quattro anni fa.
Ancora più lontano l’ultimo successo ottenuto sulla terra battuta nel circuito principale: risaliva al
2021 a Umago, torneo in programma proprio nella stessa settimana dell’appuntamento svedese.
Il tennista marchigiano ha raggiunto il proprio miglior ranking nel 2021, quando salì fino alla
60ª posizione mondiale. Nello stesso anno disputò anche la finale del Great Ocean Road Open di Melbourne, persa contro Jannik Sinner in un derby interamente italiano. Travaglia controlla il match con esperienza
Il primo set ha visto Travaglia prendere rapidamente il comando delle operazioni. L’azzurro ha conquistato due break e si è portato sul 4-1 con il servizio a disposizione, prima di subire il tentativo di rimonta del giovane avversario. Krumich ha recuperato parte dello svantaggio, ma l’italiano ha mantenuto la lucidità necessaria per chiudere la frazione sul
6-4.
Nel secondo parziale la differenza tra i due giocatori è emersa con maggiore evidenza. Travaglia ha nuovamente strappato per due volte la battuta al ceco e non gli ha concesso la possibilità di riaprire l’incontro, archiviando la pratica con un netto
6-2.
Decisivo il divario nel gioco offensivo: il marchigiano ha concluso con
23 colpi vincenti, più del doppio rispetto ai dieci messi a segno da Krumich. Qualità ed esperienza hanno così premiato Travaglia contro un avversario che, dopo aver eliminato Francesco Passaro nel turno decisivo delle qualificazioni, disputava a Bastad la prima partita della propria carriera in un tabellone principale ATP. Una stagione 2026 in crescita
Il successo in Svezia dà ulteriore valore alla risalita compiuta da Travaglia nel corso del 2026. Iniziata la stagione dalla posizione numero 191, l’azzurro ha recuperato terreno grazie soprattutto ai risultati ottenuti nel circuito Challenger.
Travaglia ha raggiunto la finale a
Zadar e le semifinali nei tornei di Tenerife e Vicenza, tornando così tra i primi 150 giocatori del mondo. La vittoria di Bastad rappresenta ora un nuovo segnale positivo e premia il lavoro svolto per ritrovare competitività anche nel circuito maggiore.
ATP 250 Umago
Umago, Croazia · 14 Luglio 2026
⛅
22°C
Parzialmente soleggiato, poi nuvoloso · Picco 32°C
CIELO
Sole e nuvole al mattino, poi cielo prevalentemente nuvoloso nel pomeriggio
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Terra Battuta
Andamento della giornata — 14 Luglio
08:00
☀
22°
09:00
⛅
23°
10:00
⛅
25°
11:00
☁
26°
12:00
☁
28°
13:00
⛅
30°
14:00
⛅
32°
16:00
☁
32°
19:00
☁
31°
23:00
⛅
25°
⚠ Nessuna pioggia indicata, ma caldo nel pomeriggio: 1° turno sulla terra con temperature elevate
🎾 Programma del giorno — 14 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
R1
⛅ Sole e nuvole
⚠ Caldo
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Goran Ivanisevic Stadium – ore 16:00
Matej Dodig vs Pablo Carreno Busta
ATP Umag
Matej Dodig
4
2
Pablo Carreno Busta
6
6
Vincitore: Carreno Busta
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Carreno Busta
2-5 → 2-6
P. Carreno Busta
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-4 → 1-5
M. Dodig
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-3 → 1-4
P. Carreno Busta
1-2 → 1-3
P. Carreno Busta
1-0 → 1-1
M. Dodig
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Carreno Busta
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
P. Carreno Busta
3-4 → 3-5
P. Carreno Busta
2-3 → 2-4
M. Dodig
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-2 → 2-3
P. Carreno Busta
2-1 → 2-2
M. Dodig
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
1-1 → 2-1
P. Carreno Busta
1-0 → 1-1
M. Dodig
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Marco Cecchinato
vs Roman Andres Burruchaga (Non prima 18:00)
ATP Umag
Marco Cecchinato
1
4
Roman Andres Burruchaga
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Titouan Droguet
vs Alexander Blockx (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
Studenac Arena – ore 16:00
Alex Molcan vs Valentin Royer
ATP Umag
Alex Molcan
6
7
Valentin Royer
4
5
Vincitore: Molcan
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Royer
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-5 → 6-5
A. Molcan
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
A. Molcan
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
A. Molcan
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
2-3 → 3-3
A. Molcan
15-0
15-15
40-15
40-30
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
V. Royer
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Royer
0-15
15-15
30-15
40-30
ace
3-3 → 3-4
V. Royer
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
A. Molcan
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
V. Royer
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Ziga Sesko
vs Daniel Merida (Non prima 18:00)
ATP Umag
Ziga Sesko
0
0
Daniel Merida
0
0
Fabian Marozsan
vs Juan Carlos Prado Angelo (Non prima 19:30)
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 16:00
Marko Topo vs Camilo Ugo Carabelli
ATP Umag
Marko Topo
0
7
5
Camilo Ugo Carabelli [7]
•
0
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Topo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
4-4 → 5-4
C. Ugo Carabelli
0-15
15-15
40-15
40-30
df
4-3 → 4-4
C. Ugo Carabelli
3-2 → 3-3
M. Topo
0-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
C. Ugo Carabelli
2-1 → 3-1
M. Topo
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
1-1 → 2-1
C. Ugo Carabelli
1-0 → 1-1
M. Topo
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
3-1*
4*-1
4*-2
5-2*
6-2*
df
6-6 → 7-6
M. Topo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
C. Ugo Carabelli
5-5 → 5-6
M. Topo
15-0
ace
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
C. Ugo Carabelli
5-3 → 5-4
C. Ugo Carabelli
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-3 → 4-3
M. Topo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
C. Ugo Carabelli
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
M. Topo
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
C. Ugo Carabelli
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-1 → 1-2
M. Topo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
40-40
40-A
1-0 → 1-1
C. Ugo Carabelli
0-0 → 1-0
Federico Agustin Gomez
vs Niels McDonald
Il match deve ancora iniziare
Siddhant Banthia
/ Alexander Donski vs Constantin Frantzen / Robin Haase
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 16:00
JiSung Nam / Patrik Niklas-Salminen vs Filip Duda / Michael Vrbensky
ATP Umag
JiSung Nam / Patrik Niklas-Salminen
3
6
10
Filip Duda / Michael Vrbensky
6
4
4
Vincitore: Nam / Niklas-Salminen
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Nam / Niklas-Salminen
1-0
2-0
3-0
3-2
4-2
5-2
6-2
6-3
7-3
8-3
8-4
ace
9-4
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Nam / Niklas-Salminen
5-4 → 6-4
F. Duda / Vrbensky
5-3 → 5-4
J. Nam / Niklas-Salminen
4-3 → 5-3
F. Duda / Vrbensky
4-2 → 4-3
J. Nam / Niklas-Salminen
3-2 → 4-2
F. Duda / Vrbensky
3-1 → 3-2
J. Nam / Niklas-Salminen
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
2-1 → 3-1
F. Duda / Vrbensky
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
2-0 → 2-1
J. Nam / Niklas-Salminen
1-0 → 2-0
F. Duda / Vrbensky
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Nam / Niklas-Salminen
3-5 → 3-6
F. Duda / Vrbensky
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-4 → 3-5
J. Nam / Niklas-Salminen
15-0
15-15
df
30-30
30-40
40-40
3-3 → 3-4
F. Duda / Vrbensky
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
3-2 → 3-3
J. Nam / Niklas-Salminen
2-2 → 3-2
F. Duda / Vrbensky
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
2-1 → 2-2
J. Nam / Niklas-Salminen
1-1 → 2-1
F. Duda / Vrbensky
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
J. Nam / Niklas-Salminen
0-0 → 1-0
Damir Dzumhur
/ Stefan Latinovic vs Andres Molteni / Patrik Trhac
ATP Umag
Damir Dzumhur / Stefan Latinovic
0
2
Andres Molteni / Patrik Trhac [4]
•
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Dzumhur / Latinovic
1-1 → 2-1
A. Molteni / Trhac
1-0 → 1-1
D. Dzumhur / Latinovic
0-0 → 1-0
Arthur Reymond
/ Luca Sanchez vs David Stevenson / Marcus Willis
Il match deve ancora iniziare
Maximo Gonzalez
/ Santiago Gonzalez vs Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Gstaad
Gstaad, Svizzera · 14 Luglio 2026
⛅
17°C
Prevalentemente soleggiato · Picco 29°C
CIELO
Nuvole intermittenti per gran parte della giornata, con tratti parzialmente soleggiati
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Terra Battuta
Andamento della giornata — 14 Luglio
08:00
⛅
15°
09:00
⛅
16°
10:00
⛅
18°
11:00
⛅
20°
12:00
⛅
23°
13:00
⛅
26°
14:00
⛅
28°
16:00
⛅
29°
19:00
⛅
27°
23:00
⛅
21°
✅ Nessuna pioggia indicata: 1° turno sulla terra in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 14 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
R1
⛅ Sole e nuvole
✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Roy Emerson Arena – ore 10:30
Juan Manuel Cerundolo vs Zdenek Kolar
ATP Gstaad
Juan Manuel Cerundolo [6]
4
6
6
Zdenek Kolar
6
3
4
Vincitore: Cerundolo
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Manuel Cerundolo
5-4 → 6-4
J. Manuel Cerundolo
0-15
df
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
4-3 → 5-3
J. Manuel Cerundolo
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
3-2 → 4-2
J. Manuel Cerundolo
2-1 → 3-1
Z. Kolar
0-15
df
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
40-40
df
1-1 → 2-1
J. Manuel Cerundolo
0-1 → 1-1
Z. Kolar
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Manuel Cerundolo
5-3 → 6-3
Z. Kolar
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
J. Manuel Cerundolo
4-2 → 5-2
Z. Kolar
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 4-2
J. Manuel Cerundolo
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
J. Manuel Cerundolo
2-0 → 3-0
Z. Kolar
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
J. Manuel Cerundolo
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Manuel Cerundolo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
3-5 → 4-5
Z. Kolar
15-0
30-0
30-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
J. Manuel Cerundolo
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-4 → 3-4
Z. Kolar
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
A-40
2-3 → 2-4
J. Manuel Cerundolo
1-3 → 2-3
J. Manuel Cerundolo
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
J. Manuel Cerundolo
0-0 → 1-0
Jerome Kym
vs Dylan Dietrich
ATP Gstaad
Jerome Kym
7
2
7
Dylan Dietrich
6
6
6
Vincitore: Kym
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6 → 7-6
J. Kym
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
df
40-30
4-5 → 5-5
J. Kym
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
3-4 → 4-4
D. Dietrich
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
D. Dietrich
0-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
J. Kym
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 2-2
D. Dietrich
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Kym
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
2-5 → 2-6
J. Kym
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
2-3 → 2-4
J. Kym
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
1-2 → 2-2
D. Dietrich
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
J. Kym
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
4-2*
4*-3
5*-3
6-3*
6-6 → 7-6
J. Kym
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
4-4 → 5-4
J. Kym
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
J. Kym
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
1-3 → 2-3
D. Dietrich
0-15
df
15-15
15-30
df
30-30
40-30
1-0 → 1-1
J. Kym
15-0
30-0
ace
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Stefanos Tsitsipas
vs Ignacio Buse (Non prima 15:00)
ATP Gstaad
Stefanos Tsitsipas
6
6
Ignacio Buse [5]
4
4
Vincitore: Tsitsipas
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Buse
0-15
15-30
df
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
I. Buse
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
3-4 → 4-4
S. Tsitsipas
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
I. Buse
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
2-1 → 2-2
I. Buse
0-15
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Buse
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
S. Tsitsipas
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
4-4 → 5-4
I. Buse
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
S. Tsitsipas
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-3 → 4-3
I. Buse
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
I. Buse
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
1-0 → 1-1
Jaime Faria
vs Stan Wawrinka (Non prima 17:30)
ATP Gstaad
Jaime Faria
0
1
Stan Wawrinka
•
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Faria
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Court 1 – ore 10:30
Pedro Martinez vs Yannick Hanfmann
ATP Gstaad
Pedro Martinez
6
1
Yannick Hanfmann
7
6
Vincitore: Hanfmann
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Hanfmann
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-4 → 1-5
P. Martinez
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
1-3 → 1-4
P. Martinez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
ace
0*-2
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
6-6 → 6-7
P. Martinez
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
P. Martinez
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
P. Martinez
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Lucas Miedler
/ Marc Polmans vs Raphael Collignon / Arthur Rinderknech
ATP Gstaad
Lucas Miedler / Marc Polmans [1]
6
7
Raphael Collignon / Arthur Rinderknech
3
6
Vincitore: Miedler / Polmans
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-1*
ace
3-1*
4*-1
5*-1
6-1*
6-6 → 7-6
L. Miedler / Polmans
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-6 → 6-6
R. Collignon / Rinderknech
5-5 → 5-6
L. Miedler / Polmans
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
4-5 → 5-5
R. Collignon / Rinderknech
4-4 → 4-5
L. Miedler / Polmans
3-4 → 4-4
R. Collignon / Rinderknech
3-3 → 3-4
L. Miedler / Polmans
2-3 → 3-3
R. Collignon / Rinderknech
2-2 → 2-3
L. Miedler / Polmans
1-2 → 2-2
R. Collignon / Rinderknech
1-1 → 1-2
L. Miedler / Polmans
0-1 → 1-1
R. Collignon / Rinderknech
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Miedler / Polmans
5-3 → 6-3
R. Collignon / Rinderknech
5-2 → 5-3
L. Miedler / Polmans
4-2 → 5-2
R. Collignon / Rinderknech
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
3-2 → 4-2
L. Miedler / Polmans
2-2 → 3-2
R. Collignon / Rinderknech
2-1 → 2-2
L. Miedler / Polmans
1-1 → 2-1
R. Collignon / Rinderknech
1-0 → 1-1
L. Miedler / Polmans
0-0 → 1-0
Federico Cina
vs Quentin Halys
ATP Gstaad
Federico Cina
3
6
6
Quentin Halys
6
3
7
Vincitore: Halys
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
3*-3
4-3*
4-4*
ace
4*-5
ace
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
6-6 → 6-7
F. Cina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
Q. Halys
15-0
15-15
df
15-30
30-30
ace
40-30
ace
5-5 → 5-6
F. Cina
0-15
0-30
15-30
ace
40-30
A-40
3-4 → 4-4
Q. Halys
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
40-30
40-40
df
A-40
2-2 → 2-3
F. Cina
0-15
df
0-30
15-30
ace
30-30
ace
ace
1-2 → 2-2
F. Cina
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Q. Halys
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Q. Halys
0-15
0-30
15-30
40-30
ace
5-2 → 5-3
Q. Halys
0-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
ace
40-A
3-2 → 4-2
F. Cina
0-15
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
F. Cina
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
df
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Q. Halys
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
3-5 → 3-6
F. Cina
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Q. Halys
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
2-4 → 2-5
F. Cina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Alexandre Muller
vs Aleksandr Shevchenko
ATP Gstaad
Alexandre Muller
•
30
6
3
1
Aleksandr Shevchenko
15
3
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Shevchenko
0-15
15-15
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Shevchenko
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-5 → 3-6
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Muller
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
A. Muller
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
A. Shevchenko
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
df
3-2 → 4-2
A. Muller
0-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
A. Shevchenko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
A-40
1-0 → 1-1
A. Muller
15-0
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Dylan Dietrich
/ Dominic Stricker vs Petr Nouza / Neil Oberleitner
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Bastad
Bastad, Svezia · 14 Luglio 2026
☀
15°C
Soleggiato e asciutto · Picco 25°C
CIELO
Soleggiato o prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Terra Battuta
Andamento della giornata — 14 Luglio
08:00
☀
12°
09:00
☀
14°
10:00
☀
17°
11:00
☀
20°
12:00
☀
22°
13:00
☀
24°
14:00
⛅
25°
16:00
⛅
24°
19:00
☀
22°
23:00
☀
17°
✅ Nessuna pioggia indicata: 1° turno sulla terra in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 14 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
R1
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Centre Court – ore 11:00
Nicolai Budkov Kjaer vs Andrea Pellegrino
ATP Bastad
Nicolai Budkov Kjaer
3
2
Andrea Pellegrino
6
6
Vincitore: Pellegrino
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Pellegrino
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
2-3 → 2-4
A. Pellegrino
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
A. Pellegrino
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Pellegrino
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
3-5 → 3-6
N. Budkov Kjaer
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
N. Budkov Kjaer
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
A-40
ace
ace
1-4 → 2-4
A. Pellegrino
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
A. Pellegrino
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Dalibor Svrcina
vs Grigor Dimitrov
ATP Bastad
Dalibor Svrcina
6
6
4
Grigor Dimitrov
7
1
6
Vincitore: Dimitrov
Servizio
Svolgimento
Set 3
G. Dimitrov
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
D. Svrcina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
G. Dimitrov
0-15
15-15
15-30
15-40
df
2-3 → 3-3
D. Svrcina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
D. Svrcina
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-2 → 1-2
G. Dimitrov
0-15
15-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
0-1 → 0-2
D. Svrcina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Svrcina
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
G. Dimitrov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-1 → 4-1
D. Svrcina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
G. Dimitrov
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
0-2*
0*-3
1*-3
2-3*
2-4*
3*-4
df
4*-4
4-5*
4-6*
5*-6
6-6 → 6-7
G. Dimitrov
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
6-5 → 6-6
D. Svrcina
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
5-5 → 6-5
D. Svrcina
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
df
5-3 → 5-4
G. Dimitrov
0-15
df
15-15
15-30
15-40
4-3 → 5-3
G. Dimitrov
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
D. Svrcina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-0 → 3-0
G. Dimitrov
15-0
15-15
15-30
15-40
df
1-0 → 2-0
Nuno Borges
vs Moise Kouame
ATP Bastad
Nuno Borges [5]
6
6
Moise Kouame
4
2
Vincitore: Borges
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Kouame
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
5-1 → 5-2
M. Kouame
0-15
15-30
ace
30-30
ace
40-30
4-0 → 4-1
M. Kouame
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 3-0
M. Kouame
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Borges
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
A-40
40-40
40-A
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
M. Kouame
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
N. Borges
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
2-1 → 3-1
M. Kouame
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Max Dahlin
vs Sebastian Baez
ATP Bastad
Max Dahlin
15
6
2
Sebastian Baez [8]
•
0
4
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Dahlin
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
M. Dahlin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Dahlin
0-15
df
15-15
40-15
ace
ace
4-4 → 5-4
M. Dahlin
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
S. Baez
15-0
30-0
40-15
40-30
A-40
3-2 → 3-3
M. Dahlin
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
df
ace
0-0 → 1-0
Court 1 – ore 11:00
Sebastian Ofner vs Thiago Agustin Tirante
ATP Bastad
Sebastian Ofner
3
4
Thiago Agustin Tirante [7]
6
6
Vincitore: Tirante
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Agustin Tirante
4-5 → 4-6
T. Agustin Tirante
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
3-4 → 3-5
T. Agustin Tirante
2-3 → 2-4
S. Ofner
15-0
30-0
30-15
30-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
df
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
df
2-2 → 2-3
T. Agustin Tirante
2-1 → 2-2
S. Ofner
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
T. Agustin Tirante
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
1-0 → 1-1
S. Ofner
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Agustin Tirante
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
S. Ofner
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-5 → 3-5
T. Agustin Tirante
2-4 → 2-5
S. Ofner
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
1-4 → 2-4
T. Agustin Tirante
1-3 → 1-4
S. Ofner
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
T. Agustin Tirante
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-2 → 0-3
S. Ofner
0-15
0-30
15-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
0-1 → 0-2
T. Agustin Tirante
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Botic van de Zandschulp
vs Taro Daniel
ATP Bastad
Botic van de Zandschulp [6]
7
6
Taro Daniel
6
4
Vincitore: van de Zandschulp
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. van de Zandschulp
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-3 → 5-4
T. Daniel
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
B. van de Zandschulp
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
4-2 → 5-2
T. Daniel
15-0
15-15
30-15
30-30
ace
4-1 → 4-2
B. van de Zandschulp
15-0
ace
15-15
15-30
df
30-30
ace
40-30
3-1 → 4-1
T. Daniel
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
B. van de Zandschulp
2-0 → 3-0
B. van de Zandschulp
15-0
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
4-0*
5*-0
6*-0
ace
6-6 → 7-6
B. van de Zandschulp
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
B. van de Zandschulp
4-5 → 5-5
T. Daniel
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
B. van de Zandschulp
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
3-4 → 4-4
B. van de Zandschulp
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
ace
2-3 → 3-3
B. van de Zandschulp
15-0
30-0
30-15
40-30
ace
1-2 → 2-2
B. van de Zandschulp
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
T. Daniel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
0-0 → 0-1
Daniel Altmaier
vs Hugo Gaston
ATP Bastad
Daniel Altmaier
6
7
Hugo Gaston
2
5
Vincitore: Altmaier
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Gaston
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
6-5 → 7-5
D. Altmaier
0-15
15-15
40-15
ace
40-30
40-40
40-A
5-3 → 5-4
H. Gaston
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 5-3
D. Altmaier
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
H. Gaston
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
D. Altmaier
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Altmaier
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
H. Gaston
0-15
15-15
30-15
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 4-2
D. Altmaier
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
H. Gaston
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
2-1 → 3-1
D. Altmaier
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Karol Drzewiecki
/ Filip Pieczonka vs Jean-Julien Rojer / Theodore Winegar
ATP Bastad
Karol Drzewiecki / Filip Pieczonka
•
15
3
2
Jean-Julien Rojer / Theodore Winegar
15
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Drzewiecki / Pieczonka
J. Rojer / Winegar
2-3 → 2-4
K. Drzewiecki / Pieczonka
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
J. Rojer / Winegar
0-30
df
15-40
30-40
40-40
2-1 → 2-2
K. Drzewiecki / Pieczonka
1-1 → 2-1
J. Rojer / Winegar
1-0 → 1-1
K. Drzewiecki / Pieczonka
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Rojer / Winegar
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
3-5 → 3-6
K. Drzewiecki / Pieczonka
3-4 → 3-5
J. Rojer / Winegar
3-3 → 3-4
K. Drzewiecki / Pieczonka
2-3 → 3-3
J. Rojer / Winegar
2-2 → 2-3
K. Drzewiecki / Pieczonka
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-40
df
2-1 → 2-2
J. Rojer / Winegar
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
1-1 → 2-1
K. Drzewiecki / Pieczonka
0-1 → 1-1
J. Rojer / Winegar
0-0 → 0-1
Court 2 – ore 12:00
Adolfo Daniel Vallejo vs Miguel Damas
ATP Bastad
Adolfo Daniel Vallejo
6
6
Miguel Damas
3
3
Vincitore: Vallejo
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Daniel Vallejo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-3 → 6-3
M. Damas
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-3 → 5-3
A. Daniel Vallejo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 4-3
M. Damas
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
A. Daniel Vallejo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
A. Daniel Vallejo
1-1 → 2-1
M. Damas
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
A. Daniel Vallejo
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Daniel Vallejo
5-2 → 5-3
M. Damas
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
5-1 → 5-2
A. Daniel Vallejo
4-1 → 5-1
M. Damas
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
A. Daniel Vallejo
2-1 → 3-1
M. Damas
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
A. Daniel Vallejo
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
1-0 → 1-1
M. Damas
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Jan Choinski
vs Nikoloz Basilashvili
ATP Bastad
Jan Choinski
4
6
Nikoloz Basilashvili
6
7
Vincitore: Basilashvili
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
2*-2
2-3*
3-3*
4*-3
df
4*-4
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
N. Basilashvili
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
J. Choinski
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
J. Choinski
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
3-3 → 4-3
N. Basilashvili
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
3-2 → 3-3
N. Basilashvili
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
J. Choinski
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
N. Basilashvili
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
J. Choinski
0-15
15-15
ace
30-30
ace
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Basilashvili
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
4-5 → 4-6
J. Choinski
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 4-5
J. Choinski
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
N. Basilashvili
15-0
15-15
15-30
df
15-40
df
1-2 → 2-2
J. Choinski
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
N. Basilashvili
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
1-0 → 1-1
J. Choinski
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
0-0 → 1-0
Court 3 – ore 12:00
Facundo Diaz Acosta vs Lautaro Midon
ATP Bastad
Facundo Diaz Acosta
6
4
2
Lautaro Midon
3
6
6
Vincitore: Midon
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Diaz Acosta
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-5 → 2-6
F. Diaz Acosta
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
F. Diaz Acosta
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Diaz Acosta
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
4-5 → 4-6
L. Midon
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
A-40
4-4 → 4-5
F. Diaz Acosta
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
L. Midon
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
2-2 → 2-3
L. Midon
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
L. Midon
15-0
30-0
40-15
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Diaz Acosta
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
F. Diaz Acosta
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-0 → 5-0
F. Diaz Acosta
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
L. Midon
0-15
0-30
30-30
ace
30-40
1-0 → 2-0
F. Diaz Acosta
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Stefano Travaglia
vs Martin Krumich
ATP Bastad
Stefano Travaglia
6
6
Martin Krumich
4
2
Vincitore: Travaglia
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Krumich
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
S. Travaglia
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
3-2 → 4-2
M. Krumich
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
S. Travaglia
30-0
ace
30-15
30-30
df
30-40
2-1 → 2-2
M. Krumich
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Krumich
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
5-3 → 5-4
S. Travaglia
15-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-1 → 3-1
M. Krumich
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
S. Travaglia
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
df
40-40
A-40
0-1 → 1-1
M. Krumich
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
0-0 → 0-1
@ tinapica (#4654563)
Guarda, sai che faccio? Mi riposo e confermo totalmente il tuo inappuntabile commento!!!
Beh, magari non contro un avversario di grido, ma grande Stetone!
Ancor meglio Pelle, contro un avversario veramente ostico, contro cui non credevo potesse farcela.
Peccato CinoCinà: c’è mancato veramente poco per battere un signor giocatore. Meglio sarebbe stato vincere, ma un risultato così deve solo che dar fiducia al ragazzo palermitano.
Contentissimo per Steto con navone sarà durissima ma la vittoria di oggi è davvero importante per lui e per il suo team. Speriamo che ricominci a frequentare con maggiore assiduità i tornei del circuito maggiore (di ossa nei challengers se n’è fatte a sufficienza)
Bravo steto… non era semplice pggi
Ennesima sconfitta X l’ ormai inutile Pedro Martinez.
Pecunia non olet, dicono.
È iscritto pure a Kitzbühel la prossima settimana, mentre per il cemento aspetterà Montréal a inizio agosto, senza partecipare a Los Cabos o a Washington la settimana prima.
Cashhhh
Di per sè è abbastanza carismatico, basta vedere la viralità delle sue interviste. Lo statue di top 10 lo ha reso ancor più popolare.
In Croazia gli italiani sono seguiti parecchio.
Fatti 2 conti e vedi che bell’ ingaggio ha avuto.
Se poi aggiungi che Umago è un bel posto estivo il gioco è semplice.
Magari farà pure un buon torneo, chissà!
Avra’ un ingaggio sostanzioso
Magico il pelle !
Ma perché Cobolli ha deciso di giocare questa settimana?