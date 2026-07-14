De Minaur e Boulter sposi: matrimonio segreto durante la finale di Wimbledon

Alex de Minaur e Katie Boulter sono diventati marito e moglie. I due tennisti si sono sposati nel fine settimana con una cerimonia intima nel Leicestershire, in Inghilterra, coronando una delle storie d’amore più conosciute e apprezzate del circuito internazionale.

La coppia ha scelto di celebrare il matrimonio nella massima riservatezza, circondata soltanto dai familiari e dagli amici più stretti. Una discrezione favorita anche dalla data scelta: le nozze si sono svolte mentre all’All England Club andava in scena la finale maschile di Wimbledon, uno degli appuntamenti capaci di catalizzare maggiormente l’attenzione dei media sportivi.

De Minaur e Boulter avevano reso pubblica la loro relazione diversi anni fa. Da quel momento sono diventati una presenza familiare per gli appassionati, condividendo sui social alcuni momenti della loro vita privata e sostenendosi reciprocamente nei tornei dei circuiti ATP e WTA.

Il fidanzamento ufficiale era arrivato alla fine del 2024, quando i due avevano annunciato la notizia attraverso una fotografia diventata rapidamente virale. Ora è arrivato il passo successivo, vissuto lontano dai riflettori e all’insegna dell’intimità.

Un Wimbledon deludente, seguito da una gioia indimenticabile

Le nozze hanno addolcito un’edizione di Wimbledon non particolarmente fortunata dal punto di vista sportivo. Né l’australiano né la britannica sono riusciti ad avanzare nel torneo quanto avrebbero desiderato, concludendo il proprio percorso prima del fine settimana conclusivo.

Alla delusione maturata in campo è però seguito uno dei momenti più importanti della loro vita. Terminati gli impegni nel torneo, la coppia ha potuto dedicarsi alla cerimonia e trasformare il fine settimana della finale di Wimbledon in un momento indimenticabile sul piano personale.

Dopo il matrimonio, De Minaur e Boulter proseguiranno le rispettive carriere professionistiche, cercando di conciliare gli impegni del calendario internazionale con la loro nuova vita da marito e moglie. Una relazione nata nel mondo del tennis ha così raggiunto un altro importante traguardo: quello del fatidico “sì”.





Marco Rossi