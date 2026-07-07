WTA 250 Iasi, Atene e WTA 125 Roma, Istanbul e Kitzbuhel: La situazione aggiornata
🎾 WTA 250 / WTA 125
ENTRY LIST 2026
DAL 13 LUGLIO 2026 • JASSY/IASI • ATENE • ISTANBUL • ROMA • KITZBÜHEL
🇷🇴 JASSY / IASI WTA 250 – DAL 13 LUGLIO, TERRA BATTUTA
MAIN DRAW
Cirstea 🇷🇴 •
Cristian 🇷🇴 •
Oliynykova 🇺🇦 •
Marcinko 🇭🇷 •
Sierra 🇦🇷 •
P. Udvardy 🇭🇺 •
Kalinina 🇺🇦 •
Bondar 🇭🇺 •
Korpatsch 🇩🇪 •
Jacquemot 🇫🇷 •
Putintseva 🇰🇿 •
Waltert 🇨🇭 •
Arango 🇨🇴 •
Ruse 🇷🇴 •
Quevedo 🇪🇸 •
Uchijima 🇯🇵 •
Jimenez Kasintseva 🇦🇩 •
Galfi 🇭🇺 •
Sorribes Tormo 🇪🇸 SR •
Teichmann 🇨🇭 SR •
Podoroska 🇦🇷 SR •
Badosa 🇪🇸 WC
CANCELLATE
Chwalinska 🇵🇱
QUALIFICAZIONI
Sherif 🇪🇬 •
Charaeva 🏳️ •
Kawa 🇵🇱 •
Salkova 🇨🇿 •
Lamens 🇳🇱 •
Zidansek 🇸🇮 •
Jeanjean 🇫🇷 •
Badosa 🇪🇸 •
Burel 🇫🇷 •
Romero Gormaz 🇪🇸 •
C. Liu 🇺🇸 •
Lazaro Garcia 🇪🇸 •
Lepchenko 🇺🇸 •
Pridankina 🏳️ •
Begu 🇷🇴 •
Avanesyan 🇦🇲 •
Gorgodze 🇬🇪 •
C. Werner 🇩🇪 •
K. Scott 🇺🇸 •
Ibragimova 🏳️
ITALIANE
Nessuna italiana indicata nel main draw o nelle qualificazioni
🇬🇷 ATENE WTA 250 – DAL 13 LUGLIO, CEMENTO
MAIN DRAW
Tauson 🇩🇰 •
A. Li 🇺🇸 •
Krejcikova 🇨🇿 •
Sakkari 🇬🇷 •
Bejlek 🇨🇿 •
Linette 🇵🇱 •
Yastremska 🇺🇦 •
Bouzas Maneiro 🇪🇸 •
Parry 🇫🇷 •
Valentova 🇨🇿 •
Osorio 🇨🇴 •
Parks 🇺🇸 •
Lys 🇩🇪 •
Timofeeva 🇺🇿 •
Seidel 🇩🇪 •
Tomljanovic 🇦🇺 •
Korneeva 🏳️ •
Blinkova 🏳️ •
L. Sun 🇳🇿 •
P. Kudermetova 🇺🇿 •
Sasnovich 🏳️ •
Mladenovic 🇫🇷 WC
CANCELLATE
Joint 🇦🇺 •
Zarazua 🇲🇽
QUALIFICAZIONI
Tagger 🇦🇹 •
Q. Zheng 🇨🇳 •
Masarova 🇨🇭 •
Costoulas 🇧🇪 •
Tomova 🇧🇬 •
Hunter 🇦🇺 •
Monnet 🇫🇷 •
Hontama 🇯🇵 •
Shymanovich 🏳️ •
C. Zhao 🇨🇦 •
A. Ito 🇯🇵 •
Hibino 🇯🇵 •
Ansari •
Morvayova 🇸🇰 •
Matoula 🇬🇷 •
Miyazaki 🇬🇧 •
Hodzic 🇩🇪 •
Kobori 🇯🇵 •
Y. Mansouri 🇫🇷 •
Micic 🇦🇺
ITALIANE
Nessuna italiana indicata nel main draw o nelle qualificazioni
🇹🇷 ISTANBUL WTA 125 – DAL 13 LUGLIO, CEMENTO
MAIN DRAW
Zakharova 🏳️ •
Tararudee 🇹🇭 •
Vandewinkel 🇧🇪 •
Y. Yuan 🇨🇳 •
Podrez 🇺🇦 •
Iatcenko 🏳️ •
L. Fruhvirtova 🇨🇿 •
Prozorova 🏳️ •
Klimovicova 🇵🇱 •
Bandecchi 🇨🇭 •
Andreescu 🇨🇦 •
Shubladze 🏳️ •
Garland 🇹🇼 •
Young Suh Lee 🇰🇷 •
Knutson 🇨🇿 •
H. Tan 🇫🇷 •
Valdmannova 🇨🇿 •
Havlickova 🇨🇿 •
Gasanova 🏳️ •
Falei 🏳️ •
Hruncakova 🇸🇰 •
F. Tian 🇨🇳 •
Thandi 🇮🇳 PR
ITALIANE
Nessuna italiana indicata nel main draw
🇮🇹 ROMA WTA 125 – DAL 13 LUGLIO, TERRA BATTUTA
MAIN DRAW
Selekhmeteva 🏳️ •
F. Jones 🇬🇧 •
Semenistaja 🇱🇻 •
L. Bronzetti 🇮🇹 •
Radivojevic 🇷🇸 •
Noha Akugue 🇩🇪 •
Boisson 🇫🇷 •
Koevermans 🇳🇱 •
T. Grant 🇮🇹 •
N. Brancaccio 🇮🇹 •
Maristany Zuleta de Reales 🇪🇸 •
Riera 🇦🇷 •
Kostovic 🇷🇸 •
Rakotomanga Rajaonah 🇫🇷 •
Ferro 🇫🇷 •
Vedder 🇳🇱 •
Rinaldo Persson 🇸🇪 •
Gjorcheska 🇲🇰 •
Ruggeri 🇮🇹 •
Tubello 🇫🇷 •
Yaneva 🇧🇬 •
Rame 🇫🇷 •
Kovinic 🇲🇪 PR
ITALIANE
Lucia Bronzetti 🇮🇹 •
Tyra Grant 🇮🇹 •
Nuria Brancaccio 🇮🇹 •
Jennifer Ruggeri 🇮🇹
🇦🇹 KITZBÜHEL WTA 125 – DAL 13 LUGLIO, TERRA BATTUTA
MAIN DRAW
Erjavec 🇸🇮 •
Kraus 🇦🇹 •
Maria 🇩🇪 •
Grabher 🇦🇹 •
Juvan 🇸🇮 •
Bassols Ribera 🇪🇸 •
Samson 🇨🇿 •
Papamichail 🇬🇷 •
Vandromme 🇧🇪 •
Rus 🇳🇱 •
Avdeeva 🏳️ •
Barthel 🇩🇪 •
Friedsam 🇩🇪 •
Hercog 🇸🇮 •
Pigossi 🇧🇷 •
Carle 🇦🇷 •
E. Andreeva 🏳️ •
Hennemann 🇸🇪 •
Zavatska 🇺🇦 •
Pohankova 🇦🇹 •
Wolff 🇺🇸 •
Tikhonova 🏳️ •
Bertea
ITALIANE
Nessuna italiana indicata nel main draw
TAG: WTA 125, WTA 125 Roma, WTA 25, WTA 250
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit