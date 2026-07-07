Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-compreso Wimbledon): I risultati completi con il dettaglio del 07 Luglio 2026

07/07/2026 07:39 Nessun commento
Andrea Pellegrino nella foto
Andrea Pellegrino nella foto

GBR Wimbledon – erba
QF Sinner ITA – Struff GER Inizio 14:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Pistola ITA/Popa ROU vs Lin TPE/Qu CHN 4° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare



COL CH 75 Bogota – terra
R32 Claverie ITA – Heredia COL Inizio 17:00

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 75 Trieste – terra
R32 Gomez ARG – Dalla Valle ITA Inizio 10:00

ATP Trieste
Federico Agustin Gomez [7]
0
6
3
Enrico Dalla Valle
0
4
3
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R32 Fellin ITA – Passaro ITA 2° inc. ore 10:00

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R32 Guerrieri ITA – Roca Batalla ESP 3° inc. ore 10:00

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R32 Pellegrino ITA – Alcala Gurri ESP Non prima 16:45

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R32 Caniato ITA – Dellien BOL 2° inc. ore 10:00

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R32 Martin Manzano ITA – Bernet SUI 4° inc. ore 10:00

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R32 Bondioli ITA – Schwaerzler AUT Non prima 20:00

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R16 Brancaccio ITA/Sanchez Izquierdo ESP – Fuchs USA/Thayne USA 4° inc. ore 10:00

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BEL CH 50 Liege – terra
R32 Forti ITA – Loge BEL Inizio 11:00

ATP Liege
Francesco Forti
15
2
Jack Loge
15
1
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R32 Raquillet FRA – Giustino ITA 2° inc. ore 10:00

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GBR CH 50 Nottingham – erba
R32 Romano ITA – Basing GBR Inizio 12:00

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FRA WTA Contrexeville 125 – terra
1T Zantedeschi ITA – Jacquemot FRA 3 incontro dalle 11:00

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1T Fita Boluda ESP – Pigato ITA 4 incontro dalle 11:00

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