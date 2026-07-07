Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-compreso Wimbledon): I risultati completi con il dettaglio del 07 Luglio 2026

Andrea Pellegrino nella foto
Wimbledon – erba
QF Sinner – Struff Inizio 14:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Pistola /Popa vs Lin /Qu 4° inc. ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Bogota – terra
R32 Claverie – Heredia Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Trieste – terra
R32 Gomez – Dalla Valle Inizio 10:00
ATP Trieste
Federico Agustin Gomez [7]
0
6
3
Enrico Dalla Valle•
0
4
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Agustin Gomez
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-3 → 3-3
E. Dalla Valle
0-15
0-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
2-2 → 2-3
F. Agustin Gomez
15-0
30-0
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
1-2 → 2-2
F. Agustin Gomez
0-1 → 1-1
E. Dalla Valle
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Agustin Gomez
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
F. Agustin Gomez
3-4 → 4-4
F. Agustin Gomez
2-3 → 3-3
F. Agustin Gomez
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
1-2 → 2-2
E. Dalla Valle
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
F. Agustin Gomez
0-1 → 1-1
R32 Fellin – Passaro 2° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Guerrieri – Roca Batalla 3° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Pellegrino – Alcala Gurri Non prima 16:45
Il match deve ancora iniziare
R32 Caniato – Dellien 2° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Martin Manzano – Bernet 4° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Bondioli – Schwaerzler Non prima 20:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Brancaccio /Sanchez Izquierdo – Fuchs /Thayne 4° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
CH 50 Liege – terra
R32 Forti – Loge Inizio 11:00
ATP Liege
Francesco Forti
15
2
Jack Loge•
15
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Forti
15-0
30-0
30-30
40-30
ace
1-1 → 2-1
J. Loge
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
F. Forti
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
0-0 → 1-0
R32 Raquillet – Giustino 2° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
CH 50 Nottingham – erba
R32 Romano – Basing Inizio 12:00
Il match deve ancora iniziare
WTA Contrexeville 125 – terra
1T Zantedeschi – Jacquemot 3 incontro dalle 11:00
Il match deve ancora iniziare
1T Fita Boluda – Pigato 4 incontro dalle 11:00
Il match deve ancora iniziare
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