Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 9. Jannik Sinner alla caccia delle Semifinali (LIVE)
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Soleggiato e caldo · Picco 33°C
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✅ Asciutto
🎾 QF + 1 Ottavo
🌿 Erba
Centre Court – Ore: 2:30pm
J. Pegula vs C. Gauff
J. Lehecka vs A. Zverev
F. Auger-Aliassime vs N. Djokovic
No.1 Court – Ore: 2:00pm
J. Sinner vs J. Struff
N. Osaka vs K. Muchova
No.2 Court – Ore: 12:00am
J. Cabal / R. Farah vs M. Baghdatis / X. Malisse
K. Siniakova / T. Townsend vs A. Muhammad / F. Stollar
H. Heliovaara / H. Patten vs G. Andreozzi / M. Guinard
C. Harrison / S. Zhang vs M. Arevalo / J. Ostapenko
No.3 Court – Ore: 12:00am
T. Oda vs G. Reid
T. Egberink vs A. Hewett
L. Shuker vs X. Li
Y. Kamiji vs J. Griffioen
Court 12 – Ore: 12:00am
A. Radwanska / C. Wozniacki vs M. Rybarikova / L. Safarova
S. Hunter / C. McNally vs G. Dabrowski / L. Stefani
A. Krajicek / N. Mektic vs T. Kokkinakis / A. Kovacevic
M. Polmans / S. Hunter vs M. Pavic / F. Stollar
T. Haas / M. Hingis vs F. Santoro / R. Stubbs
Court 18 – Ore: 12:30am
R. Krajicek / A. Keothavong vs S. Grosjean / T. Golovin
L. Noskova / R. Sramkova vs K. Piter / A. Siskova
S. Lisicki / K.O’Brien vs V. King / Y. Shvedova
G. Rusedski / J. Konta vs T. Johansson / B. Schett
M. Philippoussis / C. Black vs M. Bahrami / I. Majoli
Court 4 – Ore: 12:00am
M. Ceban vs J. Mackenzie
O.Page vs Z. Sesko
L.Channon vs D. Kisimov
C. Clarke / O. Traynor vs S. Bekker / L. Zingg
Court 5 – Ore: 12:00am
R. Lawlor vs F. Thomas
A. Johnson vs V. Reisach
S. Rybkin vs D. Pagani
J. Kovackova / K. Zajickova vs S. Bielinska / N. Lagaev
Court 6 – Ore: 12:00am
K. Hance vs A. Paparkar
L. Miguel vs J. Secord
A. James / S. Larraya Guidi vs C. Hoo / I. Marinkovic
X. Sun / R. Zhang vs J. Hazelitt / W. Newman
Court 7 – Ore: 12:00am
K. Chen vs D. Brand
M. Domenc vs C. Hewitt
D. Jovanovski vs Z. Nurlanuly
I. Pistola / G. Popa vs Y. Lin / Y. Qu
Court 8 – Ore: 12:00am
R. Lindstedt / H. Tecau vs J. Blake / K. Edmund
J. Murray / B. Soares vs J. Chardy / J. Delgado
B. Bryan / M. Bryan vs F. Fognini / L. Hewitt
Court 9 – Ore: 12:00am
T. Konduri vs S. Suljic
D. Zhalgasbay vs C. Doig
D. Britton / E. Griffiths vs T. Hermanova / V. Sekerkova
Court 10 – Ore: 12:00am
D. Jade vs T. Boogaard
M. Lei / Y. Lin vs C. Esquiva Banuls / P. Pinera Celorio
P. Berezina / A. Cvetkovic vs S. Hettlerova / Y. Shao
N. Lee / J. Preston vs M. Pop / A. Tu
Court 11 – Ore: 12:00am
T. Chavez vs J. Lee
R. Tabata vs N. Baena
I. Wobker / D. Zoldakova vs B. Kostecka / M. Makarova
R. Alame / A. Lacinova vs F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva
Court 14 – Ore: 12:00am
B. Bartram vs T. Miki
D. Caverzaschi vs G. Fernandez
Z. Zhu vs D. De Groot
Z. Wang vs A. Bernal
Court 15 – Ore: 12:00am
A. Penney vs M. Ter Hofte
S. Lysov vs Z. Ji
K. Chasteau vs C. Oosthuizen
L. Guo vs J. Bos
Court 17 – Ore: 12:00am
M. De la Puente vs R. Spaargaren
S. Houdet vs C. Ratzlaff
A. Van Koot vs K. Montjane
M. Ohtani vs L. De Greef
To be arranged 1 – Ore: 6:00pm
K. Flipkens / D. Hantuchova vs A. Kerber / A. Petkovic
D. Cibulkova / B. Strycova vs E. Bouchard / A. Kontaveit
TAG: Wimbledon, Wimbledon 2026
@ JOA20 (#4648959)
lo stiamo vedendo come commentatore su SKI.
Nardi, avrà cambiato ancora ?
Quest’anno la regola a Wimbledon è che si chiude il tettuccio sul centrale e il campo 1 se la temperatura supera i 30 gradi, ed oggi quella è la previsione nel primo pomeriggio (nei prossimi due tre giorni si prevede)… insomma al 90% si giocherà indoor, la condizione ideale per Jannick
E allora stai a casa con il condizionatore a palla…
Sinner non avrà problemi. Il Tedesco, forse, avrebbe potuto creare qualche grana a inizio torneo. Ha speso tantissimo in maratone assurde, ha 36 anni, non c’è bisogno di andare in ansia per i tifosi tremebondi del tirolese.
Aperta la partita tra Nole e Aliassime. La leggenda ha dalla sua la testa, ma il canadese l’ anagrafica forma fisica. Non la so pronosticare.
Nel femminile credo vinceranno Pegula ed Osaka.
Lascia perdere.
Ma scusa e, adesso però mi fai arrabbiare, cioè…no.. vabbè…tu adesso vorresti farmi credere che Paolini ha raggiunto questo traguardo Senza Furlan? Suvvia! Eddai! Se dobbiamo proprio prenderci in giro aspettiamo almeno il primo aprile.
si, al pub…
Momento, momento, Furlan non segue Nardi ora?
Previsti 30 gradi, pero’ StrAff non e’ uno da scambi lunghi, questo fa una bella differenza.
Cerchiamo di evitare i tie magari, li’ il tedescone fa paura….
Qui sopra indicano tra 31° e 33°
Stavo guardando il percorso del nostro amico StrAff.. 😥
di 4 partite 3 vinte al 5° (conto anche quella con Ubi vinta x ritiro) + quella con Medvedev 3-0 con 2 tie e un 7-5
di 18 set disputati ben 9 tie (7V-2P) + 3 finiti 7-5 (3V)!
Gran cagnaccio!!
Forza Jannik!
Pericolo caldo per Sinner? Qualcuno sa che temperature sono previste per oggi pomeriggio a Wimbledon?
Il “predestinato” FAA avrebbe (ormai da 5 anni) tutte le qualità fisiche e tecniche per stare con i migliori ma purtroppo è un “cuore di coniglio” e spesso finisce per perdere con giocatori molto più deboli di lui…
…invece è molto forte al chiuso e mi viene in mente la dichiarazione di un mio amico che ha sempre giocato decisamente meglio in inverno: “nel pallone mi sento tranquillo e protetto, come se fossi nel grembo materno”.
Ahahahah 😀
Oggi seguirò Canada>Serbia. Giappone>Cekia. Italia>Germania c’è Struff che è stuff. Ha giocato troppo e farà vincere per non stancarsi ancora
Il caldo mi fa una paura folle
FAA, e lo dimostra la reazione durante la partita contro DF, si sta caricando da tempo. L’assenza di Alcaraz, con Sinner che d’ogni tanto ha qualche passaggio a vuoto, la vittoria di Zverev a Parigi, lo stanno convincendo che potrebbe essere il momento giusto anche per lui. La partita contro Djokovic sarà una battaglia, non è detto che la vinca, ma non si risparmierà.
Straff…alcione…
Ci siamo,le ultime 8 per un titolo, C’è Paolini,con il suo coach Furlan.
Sta prendendo più piede la sensazione che potrebbe essere roba cechia.
Due dei tre tornei maggiori della stagione su erba sono stati vinti da Muchova su Osaka a Berlino e Noskova su Pegula a Bad Homburg.
I Bookmakers però vedono in questo momento Naomi Osaka come favorita numero 1,era difficile pensare che questa tennista sarebbe tornata ad essere considerata favorita numero 1 a tre turni dalla conclusione,questo è merito suo,poi però vincere è altra cosa,io non sono concorde con questo ruolo ricevuto dai Bookmakers,fateci sapere come la vedete voi.
Osaka 3,75
Pegula 5,00
Kostyuk 5,50
Muchova Noskova 7,00
Gauff 8,50
Paolini 13,00
Mertens 15.00
Sul mio personalissimo cartellino:
Pegula
Muchova
Kostyuk (domani)
Noskova (domani)
No no, nel corso delle notizie sportive ha ribadito “incontrerà il tedesco Straff” 🙄
Sinner dovrà migliorare la risposta anche in vista della probabile semifinale con Djokovic.
Zverev chiamato a chiudere velocemente la sfida con Lehecka, è avanti di due set ma il terzo è on serve. Se il ceco allunga la partita il rischio che Djokovic-Auger inizi tardi non è remoto.
Il canadese ha una bella montagna da scalare ma un set dovrebbe riuscire a vincerlo, due mi pare troppo, tre figuriamoci.
Struff è un giocatore che pochi conoscono.
Magarí il giornalista ha letto il nome e pensato fosse Inglese 🙂
Titoli del TG1 delle ore 8:
“A Wimbledon Sinner incontra “Straff” per raggiungere le semifinali” 😕 😕 😡
La competenza, questa sconosciuta…….