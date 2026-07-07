Wimbledon 2026 - Day 9 ATP, Copertina, WTA

Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 9. Jannik Sinner alla caccia delle Semifinali (LIVE)

07/07/2026 08:38 22 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

🇬🇧
Wimbledon
Londra, Regno Unito  ·  7 Luglio 2026

18°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 33°C
CIELO Soleggiato o parzialmente soleggiato per gran parte della giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore principali
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 7 Luglio
08:00
21°
09:00
24°
10:00
25°
11:00
27°
12:00
28°
13:00
30°
14:00
31°
15:00
32°
17:00
33°
20:00
30°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per quarti di finale e ottavi sull’erba
🎾  Programma del giorno — 7 Luglio
🎾
Wimbledon · Quarti di Finale / Ottavi
Quarti di Finale e 1 incontro di Ottavi · Erba
QF / R16
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  QF + 1 Ottavo
🌿  Erba

Centre Court – Ore: 2:30pm
J. Pegula USA vs C. Gauff USA

Il match deve ancora iniziare

J. Lehecka CZE vs A. Zverev GER

Slam Wimbledon
J. Lehecka [13]
0
4
5
3
A. Zverev [2]
0
6
7
3
Mostra dettagli

F. Auger-Aliassime CAN vs N. Djokovic SRB

Il match deve ancora iniziare



No.1 Court – Ore: 2:00pm
J. Sinner ITA vs J. Struff GER

Il match deve ancora iniziare

N. Osaka JPN vs K. Muchova CZE

Il match deve ancora iniziare



No.2 Court – Ore: 12:00am
J. Cabal COL / R. Farah COL vs M. Baghdatis CYP / X. Malisse BEL

Il match deve ancora iniziare

K. Siniakova CZE / T. Townsend USA vs A. Muhammad USA / F. Stollar HUN

Il match deve ancora iniziare

H. Heliovaara FIN / H. Patten GBR vs G. Andreozzi ARG / M. Guinard FRA

Il match deve ancora iniziare

C. Harrison USA / S. Zhang CHN vs M. Arevalo ESA / J. Ostapenko LAT

Il match deve ancora iniziare




No.3 Court – Ore: 12:00am
T. Oda JPN vs G. Reid GBR
Il match deve ancora iniziare

T. Egberink NED vs A. Hewett GBR

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L. Shuker GBR vs X. Li CHN

Il match deve ancora iniziare

Y. Kamiji JPN vs J. Griffioen NED

Il match deve ancora iniziare



Court 12 – Ore: 12:00am
A. Radwanska POL / C. Wozniacki DEN vs M. Rybarikova SVK / L. Safarova CZE

Il match deve ancora iniziare

S. Hunter AUS / C. McNally USA vs G. Dabrowski CAN / L. Stefani BRA

Il match deve ancora iniziare

A. Krajicek USA / N. Mektic CRO vs T. Kokkinakis AUS / A. Kovacevic USA

Il match deve ancora iniziare

M. Polmans AUS / S. Hunter AUS vs M. Pavic CRO / F. Stollar HUN

Il match deve ancora iniziare

T. Haas GER / M. Hingis SUI vs F. Santoro FRA / R. Stubbs AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 18 – Ore: 12:30am
R. Krajicek NED / A. Keothavong GBR vs S. Grosjean FRA / T. Golovin FRA

Il match deve ancora iniziare

L. Noskova CZE / R. Sramkova SVK vs K. Piter POL / A. Siskova CZE

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S. Lisicki GER / K.O’Brien GBR vs V. King USA / Y. Shvedova KAZ

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G. Rusedski GBR / J. Konta GBR vs T. Johansson SWE / B. Schett AUT

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M. Philippoussis AUS / C. Black ZIM vs M. Bahrami IRI / I. Majoli CRO

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Court 4 – Ore: 12:00am
M. Ceban GBR vs J. Mackenzie GER
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O.Page GBR vs Z. Sesko SLO

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L.Channon GBR vs D. Kisimov BUL

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C. Clarke USA / O. Traynor USA vs S. Bekker GBR / L. Zingg GBR

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Court 5 – Ore: 12:00am
R. Lawlor GBR vs F. Thomas SUI

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A. Johnson USA vs V. Reisach GER

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S. Rybkin IOA vs D. Pagani ARG

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J. Kovackova CZE / K. Zajickova CZE vs S. Bielinska UKR / N. Lagaev CAN

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Court 6 – Ore: 12:00am
K. Hance USA vs A. Paparkar IND

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L. Miguel BRA vs J. Secord USA

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A. James JAM / S. Larraya Guidi ARG vs C. Hoo USA / I. Marinkovic SWE

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X. Sun CHN / R. Zhang CHN vs J. Hazelitt USA / W. Newman USA

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Court 7 – Ore: 12:00am
K. Chen TPE vs D. Brand ISR
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M. Domenc FRA vs C. Hewitt AUS

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D. Jovanovski AUS vs Z. Nurlanuly KAZ

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I. Pistola ITA / G. Popa ROU vs Y. Lin TPE / Y. Qu CHN

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Court 8 – Ore: 12:00am
R. Lindstedt SWE / H. Tecau ROU vs J. Blake USA / K. Edmund GBR

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J. Murray GBR / B. Soares BRA vs J. Chardy FRA / J. Delgado GBR

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B. Bryan USA / M. Bryan USA vs F. Fognini ITA / L. Hewitt AUS

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Court 9 – Ore: 12:00am
T. Konduri USA vs S. Suljic SLO

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D. Zhalgasbay KAZ vs C. Doig RSA

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D. Britton GBR / E. Griffiths GBR vs T. Hermanova CZE / V. Sekerkova CZE

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Court 10 – Ore: 12:00am
D. Jade FRA vs T. Boogaard NED

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M. Lei CHN / Y. Lin CHN vs C. Esquiva Banuls ESP / P. Pinera Celorio ESP

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P. Berezina IOA / A. Cvetkovic SRB vs S. Hettlerova CZE / Y. Shao CHN

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N. Lee USA / J. Preston USA vs M. Pop ROU / A. Tu USA

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Court 11 – Ore: 12:00am
T. Chavez ESP vs J. Lee USA

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R. Tabata JPN vs N. Baena PER

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I. Wobker GER / D. Zoldakova CZE vs B. Kostecka POL / M. Makarova IOA

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R. Alame AUS / A. Lacinova LAT vs F. Dorofeeva-Rybas IOA / A. Pushkareva IOA

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Court 14 – Ore: 12:00am
B. Bartram GBR vs T. Miki JPN
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D. Caverzaschi ESP vs G. Fernandez ARG

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Z. Zhu CHN vs D. De Groot NED

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Z. Wang CHN vs A. Bernal COL

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Court 15 – Ore: 12:00am
A. Penney GBR vs M. Ter Hofte NED
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S. Lysov ISR vs Z. Ji CHN

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K. Chasteau FRA vs C. Oosthuizen GBR

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L. Guo CHN vs J. Bos NED

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Court 17 – Ore: 12:00am
M. De la Puente ESP vs R. Spaargaren NED
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S. Houdet FRA vs C. Ratzlaff USA

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A. Van Koot NED vs K. Montjane RSA

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M. Ohtani JPN vs L. De Greef NED

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To be arranged 1 – Ore: 6:00pm
K. Flipkens BEL / D. Hantuchova SVK vs A. Kerber GER / A. Petkovic GER
Il match deve ancora iniziare

D. Cibulkova SVK / B. Strycova CZE vs E. Bouchard CAN / A. Kontaveit EST

Il match deve ancora iniziare

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22 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

omerjno 07-07-2026 11:32

@ JOA20 (#4648959)

lo stiamo vedendo come commentatore su SKI.
Nardi, avrà cambiato ancora ?

 22
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NonSoloSinner (Guest) 07-07-2026 11:22

Quest’anno la regola a Wimbledon è che si chiude il tettuccio sul centrale e il campo 1 se la temperatura supera i 30 gradi, ed oggi quella è la previsione nel primo pomeriggio (nei prossimi due tre giorni si prevede)… insomma al 90% si giocherà indoor, la condizione ideale per Jannick

 21
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Giampi 07-07-2026 11:19

Scritto da Angy005
Il caldo mi fa una paura folle

E allora stai a casa con il condizionatore a palla…

 20
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OspiteSgradito (Guest) 07-07-2026 11:18

Sinner non avrà problemi. Il Tedesco, forse, avrebbe potuto creare qualche grana a inizio torneo. Ha speso tantissimo in maratone assurde, ha 36 anni, non c’è bisogno di andare in ansia per i tifosi tremebondi del tirolese.
Aperta la partita tra Nole e Aliassime. La leggenda ha dalla sua la testa, ma il canadese l’ anagrafica forma fisica. Non la so pronosticare.
Nel femminile credo vinceranno Pegula ed Osaka.

 19
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Leprotto (Guest) 07-07-2026 11:17

Scritto da JOA20

Scritto da Gaz
C’è Paolini,con il suo coach Furlan

Momento, momento, Furlan non segue Nardi ora?

Lascia perdere.

 18
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Gaz (Guest) 07-07-2026 11:12

Scritto da JOA20

Scritto da Gaz
C’è Paolini,con il suo coach Furlan

Momento, momento, Furlan non segue Nardi ora?

Ma scusa e, adesso però mi fai arrabbiare, cioè…no.. vabbè…tu adesso vorresti farmi credere che Paolini ha raggiunto questo traguardo Senza Furlan? Suvvia! Eddai! Se dobbiamo proprio prenderci in giro aspettiamo almeno il primo aprile.

 17
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walden 07-07-2026 11:08

Scritto da JOA20

Scritto da Gaz
C’è Paolini,con il suo coach Furlan

Momento, momento, Furlan non segue Nardi ora?

si, al pub…

 16
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JOA20 (Guest) 07-07-2026 11:04

Scritto da Gaz
C’è Paolini,con il suo coach Furlan

Momento, momento, Furlan non segue Nardi ora?

 15
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borg (Guest) 07-07-2026 10:53

Scritto da Tonino
Pericolo caldo per Sinner? Qualcuno sa che temperature sono previste per oggi pomeriggio a Wimbledon?

Previsti 30 gradi, pero’ StrAff non e’ uno da scambi lunghi, questo fa una bella differenza.
Cerchiamo di evitare i tie magari, li’ il tedescone fa paura….

 14
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Palu 07-07-2026 10:50

Scritto da Tonino
Pericolo caldo per Sinner? Qualcuno sa che temperature sono previste per oggi pomeriggio a Wimbledon?

Qui sopra indicano tra 31° e 33°

 13
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Palu 07-07-2026 10:48

Stavo guardando il percorso del nostro amico StrAff.. 😥

di 4 partite 3 vinte al 5° (conto anche quella con Ubi vinta x ritiro) + quella con Medvedev 3-0 con 2 tie e un 7-5

di 18 set disputati ben 9 tie (7V-2P) + 3 finiti 7-5 (3V)!

Gran cagnaccio!!

Forza Jannik!

 12
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Tonino (Guest) 07-07-2026 10:42

Pericolo caldo per Sinner? Qualcuno sa che temperature sono previste per oggi pomeriggio a Wimbledon?

 11
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JannikUberAlles 07-07-2026 10:41

Scritto da JOA20
Sinner dovrà migliorare la risposta anche in vista della probabile semifinale con Djokovic.
Zverev chiamato a chiudere velocemente la sfida con Lehecka, è avanti di due set ma il terzo è on serve. Se il ceco allunga la partita il rischio che Djokovic-Auger inizi tardi non è remoto.
Il canadese ha una bella montagna da scalare ma un set dovrebbe riuscire a vincerlo, due mi pare troppo, tre figuriamoci.

Il “predestinato” FAA avrebbe (ormai da 5 anni) tutte le qualità fisiche e tecniche per stare con i migliori ma purtroppo è un “cuore di coniglio” e spesso finisce per perdere con giocatori molto più deboli di lui…

…invece è molto forte al chiuso e mi viene in mente la dichiarazione di un mio amico che ha sempre giocato decisamente meglio in inverno: “nel pallone mi sento tranquillo e protetto, come se fossi nel grembo materno”.

Ahahahah 😀

 10
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Leprotto (Guest) 07-07-2026 10:36

Oggi seguirò Canada>Serbia. Giappone>Cekia. Italia>Germania c’è Struff che è stuff. Ha giocato troppo e farà vincere per non stancarsi ancora

 9
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Angy005 (Guest) 07-07-2026 10:25

Il caldo mi fa una paura folle

 8
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-1: Detuqueridapresencia
walden 07-07-2026 10:15

Scritto da JOA20
Sinner dovrà migliorare la risposta anche in vista della probabile semifinale con Djokovic.
Zverev chiamato a chiudere velocemente la sfida con Lehecka, è avanti di due set ma il terzo è on serve. Se il ceco allunga la partita il rischio che Djokovic-Auger inizi tardi non è remoto.
Il canadese ha una bella montagna da scalare ma un set dovrebbe riuscire a vincerlo, due mi pare troppo, tre figuriamoci.

FAA, e lo dimostra la reazione durante la partita contro DF, si sta caricando da tempo. L’assenza di Alcaraz, con Sinner che d’ogni tanto ha qualche passaggio a vuoto, la vittoria di Zverev a Parigi, lo stanno convincendo che potrebbe essere il momento giusto anche per lui. La partita contro Djokovic sarà una battaglia, non è detto che la vinca, ma non si risparmierà.

 7
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Nicox (Guest) 07-07-2026 09:39

Scritto da Cogi53

Scritto da OspiteSgradito

Scritto da Cogi53
Titoli del TG1 delle ore 8:
“A Wimbledon Sinner incontra “Straff” per raggiungere le semifinali”
La competenza, questa sconosciuta…….

Struff è un giocatore che pochi conoscono.
Magarí il giornalista ha letto il nome e pensato fosse Inglese

No no, nel corso delle notizie sportive ha ribadito “incontrerà il tedesco Straff”

Straff…alcione…

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+1: JannikUberAlles, Palu
Gaz (Guest) 07-07-2026 09:15

Ci siamo,le ultime 8 per un titolo, C’è Paolini,con il suo coach Furlan.
Sta prendendo più piede la sensazione che potrebbe essere roba cechia.
Due dei tre tornei maggiori della stagione su erba sono stati vinti da Muchova su Osaka a Berlino e Noskova su Pegula a Bad Homburg.
I Bookmakers però vedono in questo momento Naomi Osaka come favorita numero 1,era difficile pensare che questa tennista sarebbe tornata ad essere considerata favorita numero 1 a tre turni dalla conclusione,questo è merito suo,poi però vincere è altra cosa,io non sono concorde con questo ruolo ricevuto dai Bookmakers,fateci sapere come la vedete voi.

Osaka 3,75
Pegula 5,00
Kostyuk 5,50
Muchova Noskova 7,00
Gauff 8,50
Paolini 13,00
Mertens 15.00

Sul mio personalissimo cartellino:
Pegula
Muchova
Kostyuk (domani)
Noskova (domani)

 5
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Cogi53 07-07-2026 09:09

Scritto da OspiteSgradito

Scritto da Cogi53
Titoli del TG1 delle ore 8:
“A Wimbledon Sinner incontra “Straff” per raggiungere le semifinali”
La competenza, questa sconosciuta…….

Struff è un giocatore che pochi conoscono.
Magarí il giornalista ha letto il nome e pensato fosse Inglese

No no, nel corso delle notizie sportive ha ribadito “incontrerà il tedesco Straff” 🙄

 4
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+1: Marco Tullio Cicerone, Detuqueridapresencia
-1: Mats
JOA20 (Guest) 07-07-2026 08:47

Sinner dovrà migliorare la risposta anche in vista della probabile semifinale con Djokovic.
Zverev chiamato a chiudere velocemente la sfida con Lehecka, è avanti di due set ma il terzo è on serve. Se il ceco allunga la partita il rischio che Djokovic-Auger inizi tardi non è remoto.
Il canadese ha una bella montagna da scalare ma un set dovrebbe riuscire a vincerlo, due mi pare troppo, tre figuriamoci.

 3
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+1: Palu
OspiteSgradito (Guest) 07-07-2026 08:41

Scritto da Cogi53
Titoli del TG1 delle ore 8:
“A Wimbledon Sinner incontra “Straff” per raggiungere le semifinali”
La competenza, questa sconosciuta…….

Struff è un giocatore che pochi conoscono.
Magarí il giornalista ha letto il nome e pensato fosse Inglese 🙂

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Cogi53 07-07-2026 08:14

Titoli del TG1 delle ore 8:
“A Wimbledon Sinner incontra “Straff” per raggiungere le semifinali” 😕 😕 😡
La competenza, questa sconosciuta…….

 1
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+1: Detuqueridapresencia