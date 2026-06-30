Challenger Trieste, Braunschweig, Newport, Iasi, Bogotà, Liegi e Nottingham: La situazione aggiornata dei tornei in programma la prossima settimana
🎾 ATP CHALLENGER WEEK 27
ENTRY LIST 2026
6-12 LUGLIO 2026 • BRAUNSCHWEIG • NEWPORT • IASI • BOGOTA • TRIESTE • LIEGI • NOTTINGHAM
🇩🇪 ATP CHALLENGER 125 BRAUNSCHWEIG – 6-12 LUGLIO, TERRA BATTUTA
MAIN DRAW
Burruchaga 🇦🇷 (62) • Vallejo 🇵🇾 (71) • Altmaier 🇩🇪 (81) • Merida 🇪🇸 (83) • Comesana 🇦🇷 (88) • Popyrin 🇦🇺 (90) • Molcan 🇸🇰 (101) • Choinski 🇬🇧 (106) • Svrcina 🇨🇿 (110) • Kypson 🇺🇸 (114) • Gaston 🇫🇷 (117) • Basilashvili 🇬🇪 (118) • Garin 🇨🇱 (119) • Ofner 🇦🇹 (123) • Muller 🇫🇷 (125) • Diaz Acosta 🇦🇷 (127) • Gaubas 🇱🇹 (129) • Safiullin 🏳️ (131) • Prado Angelo 🇧🇴 (157) • Kouame 🇫🇷 NG (217) • Dedura 🇩🇪 NG (262)
ALTERNATES
1. Virtanen 🇫🇮 (160) • 2. Carballes Baena 🇪🇸 (172) • 3. Nardi 🇮🇹 (173) • 4. Skatov 🇰🇿 (176) • 5. Bueno 🇵🇪 (183) • 6. Tabur 🇫🇷 (196) • 7. Sachko 🇺🇦 (199) • 8. Jarry 🇨🇱 (204) • 9. Daniel 🇯🇵 (206) • 10. Djere 🇷🇸 (225)
🇺🇸 ATP CHALLENGER 125 NEWPORT – 6-12 LUGLIO, ERBA
MAIN DRAW
Brooksby 🇺🇸 (73) • Walton 🇦🇺 (91) • Spizzirri 🇺🇸 (95) • Vukic 🇦🇺 (98) • Y. Wu 🇨🇳 (99) • Hijikata 🇦🇺 (104) • Bu 🇨🇳 (107) • McDonald 🇺🇸 (128) • Fearnley 🇬🇧 (130) • Gea 🇫🇷 (135) • Mochizuki 🇯🇵 (138) • Holmgren 🇩🇰 (143) • Sakamoto 🇯🇵 (148) • Schoolkate 🇦🇺 (149) • Lajal 🇪🇪 (166) • Glinka 🇪🇪 (170) • Ymer 🇸🇪 (182) • Galarneau 🇨🇦 (188) • Tomic 🇦🇺 (192) • Bertola 🇨🇭 (197) • Ficovich 🇦🇷 (198)
ALTERNATES
1. McCabe 🇦🇺 (205) • 2. Broady 🇬🇧 (209) • 3. Blanch 🇺🇸 (211) • 4. Noguchi 🇯🇵 (218) • 5. Uchida 🇯🇵 (254) • 6. Ilagan 🇺🇸 (257) • 7. Jung 🇹🇼 PR (258) • 8. Sun 🇨🇳 (261) • 9. Broom 🇬🇧 (273) • 10. Watanuki 🇯🇵 (289)
🇷🇴 ATP CHALLENGER 100 IASI – 6-12 LUGLIO, TERRA BATTUTA
MAIN DRAW
Royer 🇫🇷 (75) • Prizmic 🇭🇷 (82) • Dzumhur 🇧🇦 (105) • Droguet 🇫🇷 (112) • Maestrelli 🇮🇹 (124) • Martinez 🇪🇸 (136) • Barrios Vera 🇨🇱 (137) • Moller 🇩🇰 (151) • Rodionov 🇦🇹 (152) • Kolar 🇨🇿 (156) • Misolic 🇦🇹 (162) • Blanchet 🇫🇷 (171) • Piros 🇭🇺 (175) • Cinà 🇮🇹 (181) • Gojo 🇭🇷 (184) • Heide 🇧🇷 (187) • Kym 🇨🇭 (201) • Olivieri 🇦🇷 (202) • Mayot 🇫🇷 (203) • Faurel 🇫🇷 NG (310) • Brunclik 🇨🇿 NG (334)
ALTERNATES
1. Jarry 🇨🇱 (204) • 2. Daniel 🇯🇵 (206) • 3. Pavlovic 🇫🇷 (219) • 4. Djere 🇷🇸 (225) • 5. Midon 🇦🇷 (227) • 6. Ferreira Silva 🇵🇹 (232) • 7. Tseng 🇹🇼 (234) • 8. Brancaccio 🇮🇹 (236) • 9. Andrade 🇪🇨 (239) • 10. Nedic 🇧🇦 (255)
🇨🇴 ATP CHALLENGER 75 BOGOTA – 6-12 LUGLIO, TERRA BATTUTA
MAIN DRAW
Mejia 🇨🇴 (164) • Pacheco Mendez 🇲🇽 (281) • Dellien 🇧🇴 (304) • Varillas 🇵🇪 (305) • Galan 🇨🇴 (312) • Soto 🇨🇱 (317) • Ambrogi 🇦🇷 (324) • Hardt 🇩🇴 (340) • Mena 🇦🇷 (350) • Olivo 🇦🇷 PR (363) • Ribeiro 🇧🇷 (381) • Rodriguez Taverna 🇦🇷 (399) • Pucinelli De Almeida 🇧🇷 (409) • Casanova 🇦🇷 (421) • Soriano Barrera 🇨🇴 (440) • Ayeni 🇺🇸 (445) • Alves 🇧🇷 (454) • Hernandez 🇲🇽 (455) • Rodriguez 🇦🇷 (459) • Aboian 🇦🇷 (467) • Sakamoto 🇧🇷 (496)
ALTERNATES
1. Saraiva Dos Santos 🇧🇷 (499) • 2. Rodriguez 🇨🇴 (546) • 3. Janvier 🇫🇷 (567) • 4. Gomez 🇨🇴 (577) • 5. McCormick 🇺🇸 (592) • 6. Dickerson 🇺🇸 (593) • 7. Fernandez 🇧🇷 (604) • 8. Alvarez 🇲🇽 (616) • 9. Linde Palacios 🇨🇴 (635) • 10. Zeitune 🇦🇷 (642)
🇮🇹 ATP CHALLENGER 75 TRIESTE – 6-12 LUGLIO, TERRA BATTUTA
MAIN DRAW
Travaglia 🇮🇹 (132) • Dellien 🇧🇴 (163) • Neumayer 🇦🇹 (165) • Cecchinato 🇮🇹 (167) • Mikrut 🇭🇷 (168) • Schwaerzler 🇦🇹 (174) • Passaro 🇮🇹 (178) • Cadenasso 🇮🇹 (194) • Barrena 🇦🇷 (207) • Dodig 🇭🇷 (212) • Gomez 🇦🇷 (214) • Sanchez Izquierdo 🇪🇸 (216) • Martin Tiffon 🇪🇸 (220) • Roncadelli 🇺🇾 (226) • Butvilas 🇱🇹 (229) • Guerrieri 🇮🇹 (230) • Squire 🇩🇪 (235) • Brancaccio 🇮🇹 (236) • Dietrich 🇨🇭 (CO 1) • Vasami 🇮🇹 JR (5) • Mrva 🇨🇿 NG (287)
ALTERNATES
1. Napolitano 🇮🇹 (245) • 2. Justo 🇦🇷 (248) • 3. Nedic 🇧🇦 (255) • 4. Agamenone 🇮🇹 (264) • 5. Guillen Meza 🇪🇨 (266) • 6. Krumich 🇨🇿 (268) • 7. Rincon 🇪🇸 (271) • 8. Alcala Gurri 🇪🇸 (272) • 9. Bar Biryukov 🏳️ (274) • 10. Nagal 🇮🇳 (277)
🇧🇪 ATP CHALLENGER 50 LIEGI – 6-12 LUGLIO, TERRA BATTUTA
MAIN DRAW
Onclin 🇧🇪 (186) • Giustino 🇮🇹 (210) • Bailly 🇧🇪 (215) • Coppejans 🇧🇪 (221) • Boscardin Dias 🇧🇷 (241) • Den Ouden 🇳🇱 (243) • Barton 🇨🇿 (247) • Henning 🇿🇦 (252) • Gadamauri 🇧🇪 (260) • Damas 🇪🇸 (269) • Blanch 🇺🇸 (291) • Fomin 🇺🇿 (295) • Michalski 🇵🇱 (303) • Marmousez 🇫🇷 (307) • Coulibaly 🇨🇮 (311) • Balshaw 🇫🇷 (322) • Martineau 🇫🇷 (333) • Kopp 🇦🇹 (337) • Alvarez Varona 🇪🇸 PR (338) • Santamarta Roig 🇪🇸 JR (10) • Dhamne 🇮🇳 NG (378)
ALTERNATES
1. Stricker 🇨🇭 (347) • 2. Gakhov 🏳️ (361) • 3. Sanchez Jover 🇪🇸 (371) • 4. Forti 🇮🇹 (372) • 5. Dhamne 🇮🇳 (378) • 6. Erhard 🇫🇷 (379) • 7. Broska 🇩🇪 (382) • 8. Matusevich 🇬🇧 (385) • 9. Blancaneaux 🇫🇷 (387) • 10. Ursu 🇺🇦 (388)
🇬🇧 ATP CHALLENGER 50 NOTTINGHAM – 6-12 LUGLIO, ERBA
MAIN DRAW
Chidekh 🇫🇷 (200) • Gill 🇬🇧 (222) • Wendelken 🇬🇧 (224) • Zhou 🇨🇳 (253) • Gray 🇬🇧 (270) • Loffhagen 🇬🇧 (276) • Monday 🇬🇧 (294) • Romano 🇮🇹 (298) • Ghibaudo 🇫🇷 (300) • Marcondes 🇧🇷 (327) • Basing 🇬🇧 (330) • Tarvet 🇬🇧 (344) • Searle 🇬🇧 (354) • Castelnuovo 🇨🇭 (356) • Gengel 🇨🇿 (365) • Zahraj 🇩🇪 (401) • Maxted 🇬🇧 (405) • Visker 🇳🇱 (458) • Planinsek 🇸🇮 (525) • Hudd 🇬🇧 (531) • Leong 🇲🇾 (552)
ALTERNATES
1. Janvier 🇫🇷 (567) • 2. Catry 🇫🇷 (579) • 3. Barroso Campos 🇪🇸 (591) • 4. Azkara 🇹🇷 (594) • 5. De Jonge 🇳🇱 (614) • 6. Dalmasso 🇫🇷 (627) • 7. Wessels 🇩🇪 (643) • 8. Dougaz 🇹🇳 (646) • 9. Ivanov 🇧🇬 (649) • 10. Sakellaridis 🇬🇷
TAG: Circuito Challenger
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