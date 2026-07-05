Circolo Tennis Bari, a fine settembre in programma il Challenger ATP

Torna il grande tennis maschile al Circolo Tennis di Bari. I campi in terra rossa della struttura barese ospiteranno il Challenger Atp dal 28 settembre al 4 ottobre 2026. L’organizzazione del torneo internazionale è affidata all’associazione Ad Sport, mentre la Wave Productions si occuperà del marketing e della comunicazione della manifestazione sportiva, che porterà tennisti di assoluto richiamo al circolo presieduto da Nicoletta Virgintino. Il direttore del torneo sarà Enzo Ormas, punto di riferimento del tennis in Puglia poiché già alla guida del Challenger Atp maschile di Barletta e del Wta125 femminile di Foggia.

La conferenza stampa di presentazione dell’evento tennistico barese è in programma venerdì 17 luglio alle ore 11 al Circolo Tennis di via Martinez.