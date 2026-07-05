Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 05 Luglio 2026
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Store (Slovenia), terra battuta – Finale
10:00 Baroni N. vs Wiedenmann L.
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Umag (Croazia), terra battuta – Finale
11:00 Angelini L. vs Castagnola L.
ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Rabat (Marocco), terra battuta – Finale
12:00 Bennani R. vs Giunta M.
ITF DONNE – SINGOLARE: W100 Cary, NC (USA), cemento – Finale
01:30 Broadus S. vs Stefanini L.
ITF DONNE – SINGOLARE: W35 Aix-les-Bains (Francia), terra battuta – Finale
15:00 Granwehr A. vs Zantedeschi A.
TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
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Finalmente un piccolo acuto della Stefanini!