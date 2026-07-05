Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 05 Luglio 2026

05/07/2026 08:04 1 commento
Massimo Giunta nella foto
Massimo Giunta nella foto

ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Store (Slovenia), terra battuta – Finale
10:00 Baroni N. ITA vs Wiedenmann L. GER

Il match deve ancora iniziare



ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Umag (Croazia), terra battuta – Finale
11:00 Angelini L. ITA vs Castagnola L. ITA

Il match deve ancora iniziare



ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Rabat (Marocco), terra battuta – Finale
12:00 Bennani R. MAR vs Giunta M. ITA

Il match deve ancora iniziare



ITF DONNE – SINGOLARE: W100 Cary, NC (USA), cemento – Finale
01:30 Broadus S. USA vs Stefanini L. ITA

Il match deve ancora iniziare



ITF DONNE – SINGOLARE: W35 Aix-les-Bains (Francia), terra battuta – Finale
15:00 Granwehr A. SUI vs Zantedeschi A. ITA

Il match deve ancora iniziare

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1 commento

PAOLO (Guest) 05-07-2026 11:44

Finalmente un piccolo acuto della Stefanini!

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