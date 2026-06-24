Aspria Tennis Cup – Trofeo BCS compie 20 anni: presentata l’edizione 2026. Ecco le prime wild card (con la situazione dei tornei challenger della prossima settimana)

Dal 2006 l’Aspria Harbour Club ospita il prestigioso Atp Challenger, si parte domenica 28 giugno: attesa per Vasamì, Cecchinato difende il titolo, in tabellone numerosi italiani ed ex top 100 del ranking

Ampia copertura televisiva: tutti i giorni su Challenger TV, finale in diretta su SuperTennis

Rafa Nadal aveva appena vinto il suo secondo Roland Garros, Roger Federer avrebbe di lì a poco calato il poker a Wimbledon. Novak Djokovic si apprestava a conquistare il suo primo titolo Atp, mentre Jannik Sinner e Carlos Alcaraz dovevano ancora muovere i primi passi sui campi da tennis.

Com’è cambiato, il tennis, dal 2006 ad oggi. Ma l’Aspria Tennis Cup-Trofeo BCS è ancora qui, pronto a compiere 20 anni e a farlo in grande stile. Venti edizioni, considerando quella del 2020 saltata per via del Covid: un traguardo importante che proietta l’Atp Challenger meneghino tra gli appuntamenti immancabili dell’estate tennistica.

Dal 28 giugno al 5 luglio

Tra i campi in terra rossa dell’Aspria Harbour Club di Via Cascina Bellaria si incrociano tradizione e innovazione, per un torneo che nei suoi due decenni di vita è riuscito a modernizzarsi e adeguarsi ai tempi che cambiano, ritagliandosi un posto di prestigio nel calendario internazionale e ospitando grandi campioni come Sinner, Cobolli, Auger-Aliassime, Jodar e Prizmic (protagonisti proprio della scorsa edizione).

Quest’anno, l’attesa è ancora più alta. Il torneo, dal 28 giugno al 5 luglio, coincide infatti con l’inizio di Wimbledon: questo consentirà a Milano di riconquistare la fascia di giocatori che solitamente frequentano il mondo Challenger, quelli compresi tra la 100esima e la 200esima posizione, non più “occupati” dalle qualificazioni dello Slam londinese.

Forte anche la copertura televisiva, con la finale di domenica 5 luglio che sarà trasmessa in diretta da SuperTennis e tutto il torneo che sarà disponibile in live streaming su Challenger TV.

Presentata l’edizione 2026

L’Aspria Tennis Cup 2026 – Trofeo BCS è stata presentata presso l’Aspria Harbour Club di Via Cascina Bellaria a Milano, sotto la conduzione di Carlo Annovazzi. A fare gli onori di casa Roberta Minardi, General Manger dell’Aspria Harbour Club: “E’ la ventesima edizione, facciamo le nozze di porcellana con Makers che organizza da sempre il torneo con grande soddisfazione. È un momento di celebrazione del tennis ma anche un momento di ispirazione per i bambini, che ogni anno possono vedere i grandi atleti che ospitiamo nel circolo”.

Federica Picchi, Sottosegretario Sport & Giovani di Regione Lombardia, che anche quest’anno ha rinnovato l’importante supporto all’organizzazione dell’evento, ha dichiarato: “Sosteniamo da anni questo evento, è una manifestazione importante anche a livello internazionale. Qui sono passati nomi molto importanti ed è bello vedere come riusciamo a catturare questi giovani talenti e a valorizzarli. Questo circolo e questo torneo sono davvero un’eccellenza per la nostra regione e una ricchezza per la Lombardia e l’Italia intera”.

“Il mondo del tennis continua a ottenere risultati straordinari, aumentano i praticanti, quindi l’invito è lavorare sempre di più sui giovani. Milano e la Lombardia continuino a essere un’eccellenza”, le parole di Marco Riva, Presidente Coni Lombardia.

Presente anche Roberto Recalcati della FITP Lombardia: “Conosco bene quali sono le difficoltà nel portare avanti un torneo come questo. L’Italia è una delle nazioni che organizzano il maggior numero di Challenger, consentendo ai nostri giocatori di giocare in casa ed evitare trasferte lunghe e onerose”.

Il Cavaliere Giuseppe Fumagalli, Presidente di BCS e title sponsor del torneo, ha invece detto: “Sono molto contento di festeggiare insieme questo ventesimo anniversario, la longevità ha sempre fatto parte della nostra filosofia aziendale. I rapporti con i nostri clienti sono sempre molto lunghi con grande soddisfazione da parte di tutti. Il segreto di questa longevità è l’innovazione, noi portiamo sempre nuovi prodotti e servizi, e questa è una delle caratteristiche di questo torneo che ogni anno si innova, propone nuovi format sia in ambito sportivo che negli eventi collaterali”.

Al tavolo dei relatori anche Martina Riva, assessore Sport, Turismo e Politiche Giovanili Comune di Milano: “Questo torneo è speciale perché mette in contatto i futuri campioni con i giovani della nostra città, creando un link tra sport di vertice e sport di base”.

Tra i partner presenti anche Febal Casa, con Erika D’Amico (Brand & Communication Director): “Febal Casa, brand di Colombini Group, è una delle principali realtà dell’arredo in Italia e in campo internazionale. È il primo anno e speriamo che questa collaborazione possa durare. Sposiamo la causa e sposiamo il tennis che ci rappresenta molto come valori. Ci accomuna l’amore per l’organizzazione e la cura delle cose”. Patrizia Aste, CEO di Norqain: “Siamo orgogliosi di questa collaborazione con il circolo e il torneo, il nostro testimonial è Stan Wawrinka e ci impegneremo in futuro per portarlo qui”. Nicolò Di Leo, CEO di Voyage: “Organizziamo viaggi di gruppo, con comfort e organizzazione di alto livello. Vi aspettiamo tutti e vi auguro buon tennis”.

Conclusioni poi affidate a Carlo Alagna, presidente di Makers, società che organizza il torneo sin dalla prima edizione: “Sono stati 20 anni ricchi di soddisfazione, un percorso esaltante, agli inizi il tennis non era così popolare come lo è oggi, ci sono stati anni duri ma adesso il tennis è percepito in modo differente da tutti, sia tifosi che aziende. Per i nostri 20 anni ci siamo voluti regalare un ricco programma di iniziative, un nuovo logo, un’agenda ricca di appuntamenti di cultura, benessere e tanti momenti di confronto con i nostri partner. Inoltre, sarà presente una Corporate Hospitality per vivere il torneo a un livello superiore e godere dello spettacolo del tennis da bordocampo, un’esperienza unica. Infine, ultimo dei regali è Giorgio Tarantola, che ha ricoperto tutti i ruoli nel mondo del tennis e quest’anno è Direttore Organizzativo del torneo”.

Proprio il Direttore Organizzativo Giorgio Tarantola ha chiuso: “Oltre al tennis, spazio anche alle iniziative sociali: il giorno delle semifinali sono in programma esibizioni di wheelchairs e anche blind tennis, dedicato ai non vedenti. Per capire l’importanza dei tornei challenger, bisogna vedere il passato: l’anno scorso abbiamo avuto una semifinale tra Jodar e Prizmic, che oggi giocano sui campi più importanti del mondo. Qui si vedono da vicino giocatori che altrimenti sarebbe impossibile vedere in condizioni normali”.

Al termine della conferenza stampa, è stata riproposta la tradizionale piantumazione dell’ulivo nel giardino del circolo, quest’anno particolarmente sentita perché simbolo di longevità.

I campioni in campo

A guidare l’elenco dei giocatori ammessi al tabellone principale, troviamo l’argentino Francisco Comesana, numero 89 del ranking Atp. Poi diversi ex top 100 come Dusan Lajovic (finalista a Montecarlo nel 2019 e sconfitto dal nostro Fognini), Nikoloz Basilashvili (già numero 16 del ranking mondiale) e Hugo Dellien. Quest’ultimo, fa anche parte del quartetto di ex vincitori che torneranno a Milano per ritentare la corsa al titolo: insieme a lui, Federico Gomez, Facundo Diaz Acosta e Marco Cecchinato.

Ci sarà tanta Italia all’Aspria Tennis Cup – Trofeo BCS 2026. Insieme a Marco Cecchinato, campione in carica a Milano e due volte vincitore sulla terra rossa meneghina, i connazionali Luca Nardi, Francesco Passaro, Stefano Travaglia e Jacopo Vasamì, quest’ultimo protagonista nel 2025 con una splendida semifinale e nome più atteso in prospettiva futura. Assegnate poi anche le prime wild card del torneo: Pierluigi Basile e Filippo Romano, assegnate dalla Federazione, e un terzo invito sarà invece deciso da Makers nei prossimi giorni.

Biglietti in vendita

L’Entry List dell’Aspria Tennis Cup – Trofeo BCS 2026 promette grande spettacolo e otto giorni di tennis di altissimo livello. Per questo, gli appassionati possono già prenotare un posto sulle tribune dell’Aspria Harbour Club di Via Cascina Bellaria: i tagliandi, anche per la nuova Area Hospitality, sono in vendita sul circuito Ticketone. In alternativa, dal 1° luglio sarà aperta una biglietteria presso il circolo. Nei giorni da domenica 28 giugno a martedì 30 giugno, l’ingresso sarà invece gratuito.

I partner

L’edizione numero 20 dell’Atp Challenger di Milano promette di essere un’edizione da record e questo è possibile grazie ai partner e agli sponsor che hanno deciso di affiancare l’organizzazione del torneo: il title sponsor BCS, poi Febal Casa, Norqain, Mood, Co.Ver.Lit. Srl, Imoon, Carol, KoRo, Equistasi, Numero Blu, Motta, Fineco, EA7, Metro 5, Eglue, Vimex, Non solo giardini, Powerade, CDI, Vivay, Shark|Ninja, Forte Village, Rummo, ApenGroup, Ecolife Milano, Head, Supertennis, We4Show, Centri Estivi FIT, Profineco, Woyage, Ercole, Passione Pizzeria, Food Writers, Felmoka, Latteria Sorrentina, Monsupello, Pizza a Teatro, Don’t call me Base, Poke&Go, Gruppo Felsineo. Un ringraziamento particolare a Lombarda Motori, unico referente per il servizio di transportation, e Melià Hotel per l’accomodation.