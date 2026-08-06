Chalenger Hagen, Grodzisk, Lexington, Istanbul, Plovdiv: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)
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16°C
Parzialmente soleggiato, poi nuvoloso · Picco 24°C
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08:00
☀
17°
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09:00
⛅
18°
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10:00
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19°
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11:00
☁
21°
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12:00
☁
22°
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13:00
☁
22°
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15:00
☁
23°
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17:00
☁
24°
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20:00
☀
21°
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23:00
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16°
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✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Platzmann Centre Court – ore 11:00
Matej Dodig vs Lorenzo Giustino
Jerome Kym vs Max Houkes
Raul Brancaccio vs Elmer Moller
Carlos Taberner vs Marko Topo (Non prima 17:00)
Sparkassen Premium Court – ore 11:00
Boris Arias / Johannes Ingildsen vs Andrew Paulson / Joran Vliegen
Alexandru Jecan / Bogdan Pavel vs Finn Bass / Jarno Jans
Admir Kalender / Nino Serdarusic vs Thijmen Loof / Kaito Uesugi
Zdenek Kolar / Matej Vocel vs Stefan Latinovic / Federico Zeballos
|🌩
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23°C
Sole, poi temporali e rovesci · Picco 32°C
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08:00
☀
25°
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09:00
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27°
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10:00
🌩
28°
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11:00
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29°
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12:00
⛅
30°
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13:00
🌩
30°
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15:00
☁
32°
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16:00
🌧
30°
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18:00
☁
28°
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21:00
⛅
26°
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⚠ Caldo/Temporali
🎾 2° Turno
🏸 Cemento
Center Court – ore 12:00
Damir Dzumhur vs Mathys Erhard
Joel Schwaerzler vs Aziz Dougaz
Younes Lalami / Filip Pieczonka vs Szymon Kielan / Piotr Matuszewski (Non prima 16:00)
Ivan Marrero Curbelo vs Maks Kasnikowski (Non prima 19:00)
Court 12 – ore 12:00
Siddhant Banthia / Alexander Donski vs S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha
Geoffrey Blancaneaux / Viktor Durasovic vs Victor Cornea / Daniel Cukierman
Inigo Cervantes / Denys Molchanov vs Mirza Basic / Damir Dzumhur
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24°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 35°C
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09:00
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24°
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10:00
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25°
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11:00
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28°
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12:00
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29°
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13:00
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31°
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14:00
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32°
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15:00
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33°
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16:00
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35°
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19:00
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33°
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23:00
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27°
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⚠ Caldo estremo
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Court 1 – ore 14:00
Radu Mihai Papoe vs Franco Agamenone
Gabriele Piraino vs Ognjen Milic
Charles Barry / Anthony Genov vs Madhwin Kamath / Atharva Sharma
Court 2 – ore 14:00
Samuele Pieri vs Gerard Campana Lee
Yannick Theodor Alexandrescou vs Petr Brunclik
Joao Victor Couto Loureiro / Eduardo Ribeiro vs Christopher Papa / Baoluo Zheng
Court 3 – ore 14:00
Tadija Radovanovic / Cosme Rolland De Ravel vs Hernan Casanova / Murkel Dellien
Gerard Campana Lee / Vasilios Caripi vs Lorenzo Carboni / Volodoymyr Uzhylovskyi
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26°C
Prevalentemente soleggiato · Picco 31°C
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09:00
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27°
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10:00
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28°
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11:00
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29°
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12:00
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30°
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13:00
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30°
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14:00
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31°
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15:00
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31°
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18:00
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29°
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21:00
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26°
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23:00
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25°
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✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏸 Cemento
Center Court – ore 14:00
Arda Azkara / James Mackinlay vs Adrian Boitan / Lucio Ratti
Gijs Brouwer vs Yanki Erel
Kenta Miyoshi vs Mert Alkaya (Non prima 18:00)
Court A – ore 14:00
Lucas Poullain vs Alexander Binda
Paul Inchauspe vs Koki Matsuda
Petr Bar Biryukov / Alexander Binda vs Daniil Ostapenkov / Tiago Pereira
Court B – ore 14:00
Fajing Sun / Denis Yevseyev vs Sergey Betov / Ilia Simakin
Jeevan Nedunchezhiyan / Aoran Wang vs Constantin Bittoun Kouzmine / Aziz Ouakaa
|⛅
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22°C
Parzialmente sereno, poi nuvole intermittenti · Picco 29°C
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02:00
⛅
20°
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03:00
⛅
20°
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04:00
⛅
20°
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06:00
⛅
20°
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08:00
⛅
22°
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09:00
⛅
23°
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10:00
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25°
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11:00
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27°
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12:00
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28°
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13:00
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29°
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✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏸 Cemento
TAG: Circuito Challenger
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