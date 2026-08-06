Circuito Challenger Challenger, Copertina

Chalenger Hagen, Grodzisk, Lexington, Istanbul, Plovdiv: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

06/08/2026 07:37 Nessun commento
Gabriele Piraino nella foto
Gabriele Piraino nella foto

🇩🇪
Challenger 100 Hagen
Hagen, Germania  ·  6 Agosto 2026

16°C
Parzialmente soleggiato, poi nuvoloso  ·  Picco 24°C
CIELO Sole al mattino, poi nubi in aumento nel corso della giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 6 Agosto
08:00
17°
09:00
18°
10:00
19°
11:00
21°
12:00
22°
13:00
22°
15:00
23°
17:00
24°
20:00
21°
23:00
16°
✅  Nessuna pioggia indicata: 2° turno sulla terra in condizioni regolari
🎾  Programma del giorno — 6 Agosto
🎾
ATP Challenger 100 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
2T
⛅  Sole e nuvole
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Platzmann Centre Court – ore 11:00
Matej Dodig CRO vs Lorenzo Giustino ITA

Il match deve ancora iniziare

Jerome Kym SUI vs Max Houkes NED

Il match deve ancora iniziare

Raul Brancaccio ITA vs Elmer Moller DEN

Il match deve ancora iniziare

Carlos Taberner ESP vs Marko Topo GER (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare



Sparkassen Premium Court – ore 11:00
Boris Arias BOL / Johannes Ingildsen DEN vs Andrew Paulson CZE / Joran Vliegen BEL

Il match deve ancora iniziare

Alexandru Jecan ROU / Bogdan Pavel ROU vs Finn Bass GBR / Jarno Jans NED

Il match deve ancora iniziare

Admir Kalender CRO / Nino Serdarusic CRO vs Thijmen Loof NED / Kaito Uesugi JPN

Il match deve ancora iniziare

Zdenek Kolar CZE / Matej Vocel CZE vs Stefan Latinovic SRB / Federico Zeballos BOL

Il match deve ancora iniziare





🇵🇱
Challenger 75 Grodzisk Mazowiecki
Grodzisk Mazowiecki, Polonia  ·  6 Agosto 2026

🌩
23°C
Sole, poi temporali e rovesci  ·  Picco 32°C
CIELO Soleggiato al mattino, poi nubi e temporali tra tarda mattina e pomeriggio
PIOGGIA Temporali alle 10:00 e alle 13:00, rovesci alle 16:00
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 6 Agosto
08:00
25°
09:00
27°
10:00
🌩
28°
11:00
29°
12:00
30°
13:00
🌩
30°
15:00
32°
16:00
🌧
30°
18:00
28°
21:00
26°
⚠  Allarme rosso per caldo e allarme arancio per temporali: 2° turno sul cemento da monitorare
🎾  Programma del giorno — 6 Agosto
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
2° Turno · Cemento
2T
🌩  Temporali/Rovesci
⚠  Caldo/Temporali
🎾  2° Turno
🏸  Cemento

Center Court – ore 12:00
Damir Dzumhur BIH vs Mathys Erhard FRA

Il match deve ancora iniziare

Joel Schwaerzler AUT vs Aziz Dougaz TUN

Il match deve ancora iniziare

Younes Lalami MAR / Filip Pieczonka POL vs Szymon Kielan POL / Piotr Matuszewski POL (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Ivan Marrero Curbelo ESP vs Maks Kasnikowski POL (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare




Court 12 – ore 12:00
Siddhant Banthia IND / Alexander Donski BUL vs S D Prajwal Dev IND / Nitin Kumar Sinha IND
Il match deve ancora iniziare

Geoffrey Blancaneaux FRA / Viktor Durasovic NOR vs Victor Cornea ROU / Daniel Cukierman ISR

Il match deve ancora iniziare

Inigo Cervantes ESP / Denys Molchanov UKR vs Mirza Basic BIH / Damir Dzumhur BIH

Il match deve ancora iniziare





🇧🇬
Challenger 50 Plovdiv 2
Plovdiv, Bulgaria  ·  6 Agosto 2026

24°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 35°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, poi prevalentemente sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 6 Agosto
09:00
24°
10:00
25°
11:00
28°
12:00
29°
13:00
31°
14:00
32°
15:00
33°
16:00
35°
19:00
33°
23:00
27°
⚠  Allarme giallo per temperature massime estreme dalle 13:00 alle 18:00: 2° turno sulla terra con caldo da gestire
🎾  Programma del giorno — 6 Agosto
🎾
ATP Challenger 50 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
2T
☀  Soleggiato
⚠  Caldo estremo
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Court 1 – ore 14:00
Radu Mihai Papoe ROU vs Franco Agamenone ITA

Il match deve ancora iniziare

Gabriele Piraino ITA vs Ognjen Milic SRB

Il match deve ancora iniziare

Charles Barry IRL / Anthony Genov BUL vs Madhwin Kamath IND / Atharva Sharma IND

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 14:00
Samuele Pieri ITA vs Gerard Campana Lee KOR

Il match deve ancora iniziare

Yannick Theodor Alexandrescou FRA vs Petr Brunclik CZE

Il match deve ancora iniziare

Joao Victor Couto Loureiro BRA / Eduardo Ribeiro BRA vs Christopher Papa USA / Baoluo Zheng CHN

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 14:00
Tadija Radovanovic SRB / Cosme Rolland De Ravel FRA vs Hernan Casanova ARG / Murkel Dellien BOL

Il match deve ancora iniziare

Gerard Campana Lee KOR / Vasilios Caripi RSA vs Lorenzo Carboni ITA / Volodoymyr Uzhylovskyi UKR

Il match deve ancora iniziare





🇹🇷
Challenger 50 Istanbul 2
Istanbul, Turchia  ·  6 Agosto 2026

26°C
Prevalentemente soleggiato  ·  Picco 31°C
CIELO Prevalentemente soleggiato al mattino, poi soleggiato e stabile
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 6 Agosto
09:00
27°
10:00
28°
11:00
29°
12:00
30°
13:00
30°
14:00
31°
15:00
31°
18:00
29°
21:00
26°
23:00
25°
✅  Nessuna pioggia indicata: 2° turno sul cemento in condizioni regolari
🎾  Programma del giorno — 6 Agosto
🎾
ATP Challenger 50 · Main Draw
2° Turno · Cemento
2T
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏸  Cemento

Center Court – ore 14:00
Arda Azkara TUR / James Mackinlay GBR vs Adrian Boitan ROU / Lucio Ratti ARG

Il match deve ancora iniziare

Gijs Brouwer NED vs Yanki Erel TUR

Il match deve ancora iniziare

Kenta Miyoshi JPN vs Mert Alkaya TUR (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare



Court A – ore 14:00
Lucas Poullain FRA vs Alexander Binda ITA

Il match deve ancora iniziare

Paul Inchauspe FRA vs Koki Matsuda JPN

Il match deve ancora iniziare

Petr Bar Biryukov RUS / Alexander Binda ITA vs Daniil Ostapenkov BLR / Tiago Pereira POR

Il match deve ancora iniziare



Court B – ore 14:00
Fajing Sun CHN / Denis Yevseyev KAZ vs Sergey Betov BLR / Ilia Simakin RUS

Il match deve ancora iniziare

Jeevan Nedunchezhiyan IND / Aoran Wang CHN vs Constantin Bittoun Kouzmine FRA / Aziz Ouakaa TUN

Il match deve ancora iniziare





🇺🇸
Challenger 75 Lexington
Lexington, USA  ·  6 Agosto 2026

22°C
Parzialmente sereno, poi nuvole intermittenti  ·  Picco 29°C
CIELO Parzialmente nuvoloso nelle prime ore, poi nuvole intermittenti dalla mattina
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 6 Agosto
02:00
20°
03:00
20°
04:00
20°
06:00
20°
08:00
22°
09:00
23°
10:00
25°
11:00
27°
12:00
28°
13:00
29°
✅  Nessuna pioggia indicata: 2° turno sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 6 Agosto
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
2° Turno · Cemento
2T
⛅  Nuvole intermittenti
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏸  Cemento
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