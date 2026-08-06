Masters 1000 Montreal e WTA 1000 Toronto: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. In campo Musetti e Darderi in singolare (LIVE)
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Sereno, poi nuvoloso e temporali · Picco 27°C
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🎾 3° Turno
🏸 Cemento
Center Court – ore 18:30
Mariano Navone vs Arthur Fils
Cameron Norrie vs Alex de Minaur
Rafael Jodar vs Lorenzo Musetti (Non prima 01:00)
Frances Tiafoe vs Arthur Rinderknech
Rogers Court – ore 18:30
Luciano Darderi vs Juncheng Shang
Yannick Hanfmann vs Nuno Borges
Jiri Lehecka vs Alexander Blockx (Non prima 00:00)
Brandon Nakashima vs Titouan Droguet
Court 5 – ore 18:30
Lucas Miedler / Marc Polmans vs Andre Goransson / Casper Ruud
Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry vs Julian Cash / Lloyd Glasspool
Alex Michelsen / Learner Tien vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic (Non prima 22:00)
Austin Krajicek / Nikola Mektic vs Guido Andreozzi / Manuel Guinard
Court 9 – ore 18:30
Harri Heliovaara / Henry Patten vs Ignacio Buse / Flavio Cobolli
Marcelo Melo / Alexander Zverev vs Duncan Chan / Alexis Galarneau
Liam Draxl / Cleeve Harper vs Fabian Marozsan / Daniil Medvedev
Francisco Cabral / JJ Tracy vs Rajeev Ram / Joe Salisbury
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Sereno, temporali al mattino · Picco 26°C
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🎾 3° Turno
🏸 Cemento
Centre Court – ore 18:30
Viktorija Golubic vs (7) Iga Swiatek Inizio 18:30
(3) Jessica Pegula vs Kamilla Rakhimova
(1) Aryna Sabalenka vs Shuai Zhang Non prima 01:00
Miyu Kato / Liudmila Samsonova vs Alexandra Eala / Venus Williams
Grandstand – ore 17:00
Talia Gibson vs (16) Ekaterina Alexandrova Inizio 17:00
(17) Anna Kalinskaya vs (15) Diana Shnaider
(10) Marta Kostyuk vs (19) Madison Keys
Nikola Bartunkova vs (8) Amanda Anisimova Non prima 23:00
(9) Elina Svitolina vs (24) Anastasia Potapova
Court 1 – ore 18:30
(7) Ellen Perez / (7) Demi Schuurs vs Lyudmyla Kichenok / Maia Lumsden Inizio 18:30
Ekaterina Alexandrova / Gabriela Dabrowski vs Coco Gauff / Caty McNally Non prima 20:00
Bianca Fernandez / Leylah Fernandez vs (6) Elise Mertens / (6) Diana Shnaider
Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu vs Marie Bouzkova / Linda Noskova
Court 4 – ore 18:30
Storm Hunter / Desirae Krawczyk vs Katarzyna Piter / Janice Tjen Inizio 18:30
Ann Li / Clara Tauson vs Magali Kempen / Alexandra Panova
(5) Su-Wei Hsieh / (5) Jelena Ostapenko vs Maria Sakkari / Donna Vekic
Hao-Ching Chan / Maya Joint vs (8) Shuko Aoyama / (8) En-Shuo Liang
TAG: Masters 1000 Montreal, Masters 1000 Montreal 2026, WTA 1000 Toronto, WTA 1000 Toronto 2026
3 commenti
Draper, Rune, Fils non hanno potuto ancora esprimere il loro potenziale, probabilmente tutti top5.
Arrivano Jodar, Fonseca e Mensik.
Alcaraz speriamo torni completamente.
Musetti ora o mai più.
Una top10 non da poco.
Solo due top10 ai sedicesimi di un master 1000…
Quando si parla di livello attuale per qualcuno è difficile riconoscere che non siamo certo in un momento eccelso perché, inutile nasconderselo,sapendo chi c’è in vetta si teme venga così sminuito il suo valore.In realtà Sinner non prevale nella mediocrità,il suo livello è di eccellenza,ma il suo livello trova ostacoli “inconsistenti”,incapaci di metterlo davvero alle corde. È un po’ come ai tempi della Graf che probabilmente non si migliorò non avendo ostacoli mentre almeno Jannik cerca dei progressi per il suo modo di essere,per la ricerca di una perfezione personale benché forse non necessaria.
Guardo i risultati di Montreal: Zverev,Fritz, Medvedev…sono questi i rivali? Spero che arrivino,per il bene del tennis, concorrenti di livello,sani e come Sinner determinati perché sono i grandi duelli a fare del tennis uno sport spettacolare.