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Masters 1000 Montreal e WTA 1000 Toronto: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. In campo Musetti e Darderi in singolare (LIVE)

06/08/2026 07:26 3 commenti
Lorenzo Musetti in azione (Getty Images)
Lorenzo Musetti in azione (Getty Images)

🇨🇦
Masters 1000 Montreal
Montreal, Canada  ·  6 Agosto 2026

🌩
22°C
Sereno, poi nuvoloso e temporali  ·  Picco 27°C
CIELO Parzialmente nuvoloso nelle prime ore, poi nuvoloso dalla mattina
PIOGGIA Temporali indicati alle 13:00
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 6 Agosto
02:00
22°
03:00
22°
04:00
22°
05:00
21°
06:00
21°
07:00
22°
08:00
23°
09:00
24°
11:00
26°
13:00
🌩
27°
⚠  Temporali indicati alle 13:00: 3° turno sul cemento da monitorare
🎾  Programma del giorno — 6 Agosto
🎾
ATP Masters 1000 · Main Draw
3° Turno · Cemento
3T
☁  Nuvoloso
⚠  Temporali
🎾  3° Turno
🏸  Cemento

Center Court – ore 18:30
Mariano Navone ARG vs Arthur Fils FRA

Il match deve ancora iniziare

Cameron Norrie GBR vs Alex de Minaur AUS

Il match deve ancora iniziare

Rafael Jodar ESP vs Lorenzo Musetti ITA (Non prima 01:00)

Il match deve ancora iniziare

Frances Tiafoe USA vs Arthur Rinderknech FRA

Il match deve ancora iniziare



Rogers Court – ore 18:30
Luciano Darderi ITA vs Juncheng Shang CHN

Il match deve ancora iniziare

Yannick Hanfmann GER vs Nuno Borges POR

Il match deve ancora iniziare

Jiri Lehecka CZE vs Alexander Blockx BEL (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

Brandon Nakashima USA vs Titouan Droguet FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 18:30
Lucas Miedler AUT / Marc Polmans AUS vs Andre Goransson SWE / Casper Ruud NOR

Il match deve ancora iniziare

Francisco Cerundolo ARG / Tomas Martin Etcheverry ARG vs Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR

Il match deve ancora iniziare

Alex Michelsen USA / Learner Tien USA vs Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare

Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO vs Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA

Il match deve ancora iniziare




Court 9 – ore 18:30
Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Ignacio Buse PER / Flavio Cobolli ITA
Il match deve ancora iniziare

Marcelo Melo BRA / Alexander Zverev GER vs Duncan Chan CAN / Alexis Galarneau CAN

Il match deve ancora iniziare

Liam Draxl CAN / Cleeve Harper CAN vs Fabian Marozsan HUN / Daniil Medvedev RUS

Il match deve ancora iniziare

Francisco Cabral POR / JJ Tracy USA vs Rajeev Ram USA / Joe Salisbury GBR

Il match deve ancora iniziare





🇨🇦
WTA 1000 Toronto
Toronto, Canada  ·  6 Agosto 2026

22°C
Sereno, temporali al mattino  ·  Picco 26°C
CIELO Sereno nelle prime ore, poi sole e nuvole intermittenti
PIOGGIA Temporali indicati alle 09:00
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 6 Agosto
02:00
21°
03:00
21°
04:00
20°
05:00
20°
06:00
20°
07:00
20°
08:00
21°
09:00
🌩
22°
11:00
24°
13:00
26°
⚠  Temporali indicati alle 09:00: 3° turno sul cemento da monitorare
🎾  Programma del giorno — 6 Agosto
🎾
WTA 1000 · Main Draw
3° Turno · Cemento
3T
⛅  Sole e nuvole
⚠  Temporali
🎾  3° Turno
🏸  Cemento

Centre Court – ore 18:30
Viktorija Golubic SUI vs (7) Iga Swiatek POL Inizio 18:30

Il match deve ancora iniziare

(3) Jessica Pegula USA vs Kamilla Rakhimova UZB

Il match deve ancora iniziare

(1) Aryna Sabalenka BLR vs Shuai Zhang CHN Non prima 01:00

Il match deve ancora iniziare

Miyu Kato JPN / Liudmila Samsonova RUS vs Alexandra Eala PHI / Venus Williams USA

Il match deve ancora iniziare




Grandstand – ore 17:00
Talia Gibson AUS vs (16) Ekaterina Alexandrova RUS Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare

(17) Anna Kalinskaya RUS vs (15) Diana Shnaider RUS

Il match deve ancora iniziare

(10) Marta Kostyuk UKR vs (19) Madison Keys USA

Il match deve ancora iniziare

Nikola Bartunkova CZE vs (8) Amanda Anisimova USA Non prima 23:00

Il match deve ancora iniziare

(9) Elina Svitolina UKR vs (24) Anastasia Potapova AUT

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 18:30
(7) Ellen Perez AUS / (7) Demi Schuurs NED vs Lyudmyla Kichenok UKR / Maia Lumsden GBR Inizio 18:30
Il match deve ancora iniziare

Ekaterina Alexandrova RUS / Gabriela Dabrowski CAN vs Coco Gauff USA / Caty McNally USA Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare

Bianca Fernandez CAN / Leylah Fernandez CAN vs (6) Elise Mertens BEL / (6) Diana Shnaider RUS

Il match deve ancora iniziare

Xinyu Jiang CHN / Fang-Hsien Wu TPE vs Marie Bouzkova CZE / Linda Noskova CZE

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – ore 18:30
Storm Hunter AUS / Desirae Krawczyk USA vs Katarzyna Piter POL / Janice Tjen INA Inizio 18:30
Il match deve ancora iniziare

Ann Li USA / Clara Tauson DEN vs Magali Kempen BEL / Alexandra Panova RUS

Il match deve ancora iniziare

(5) Su-Wei Hsieh TPE / (5) Jelena Ostapenko LAT vs Maria Sakkari GRE / Donna Vekic CRO

Il match deve ancora iniziare

Hao-Ching Chan TPE / Maya Joint AUS vs (8) Shuko Aoyama JPN / (8) En-Shuo Liang TPE

Il match deve ancora iniziare

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3 commenti

Miles (Guest) 06-08-2026 08:55

Draper, Rune, Fils non hanno potuto ancora esprimere il loro potenziale, probabilmente tutti top5.
Arrivano Jodar, Fonseca e Mensik.
Alcaraz speriamo torni completamente.
Musetti ora o mai più.
Una top10 non da poco.

 3
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-1: Gilgamesh
Miles (Guest) 06-08-2026 08:47

Solo due top10 ai sedicesimi di un master 1000…

 2
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Pier no guest 06-08-2026 08:13

Quando si parla di livello attuale per qualcuno è difficile riconoscere che non siamo certo in un momento eccelso perché, inutile nasconderselo,sapendo chi c’è in vetta si teme venga così sminuito il suo valore.In realtà Sinner non prevale nella mediocrità,il suo livello è di eccellenza,ma il suo livello trova ostacoli “inconsistenti”,incapaci di metterlo davvero alle corde. È un po’ come ai tempi della Graf che probabilmente non si migliorò non avendo ostacoli mentre almeno Jannik cerca dei progressi per il suo modo di essere,per la ricerca di una perfezione personale benché forse non necessaria.
Guardo i risultati di Montreal: Zverev,Fritz, Medvedev…sono questi i rivali? Spero che arrivino,per il bene del tennis, concorrenti di livello,sani e come Sinner determinati perché sono i grandi duelli a fare del tennis uno sport spettacolare.

 1
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+1: Peter Parker