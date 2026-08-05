Montreal, serata agrodolce per l’Italia: Cobolli eliminato, Darderi avanza dopo il ritiro di Diallo

Il Masters 1000 di Montreal regala sensazioni contrastanti al tennis italiano. Flavio Cobolli incassa una pesante eliminazione contro Yannick Hanfmann, mentre Luciano Darderi accede al terzo turno approfittando del ritiro per infortunio del canadese Gabriel Diallo.

Cobolli, sesta testa di serie, è stato sconfitto dal tedesco con il punteggio di 7-6(5), 7-6(2) dopo due ore e 11 minuti. Darderi conduceva invece per 6-4, 2-3, 15-0 quando Diallo è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un problema al ginocchio sinistro.

Cobolli non ritrova la brillantezza di Wimbledon

Il giocatore romano non è riuscito a esprimere il tennis ammirato fino a poche settimane fa. Dopo i quarti di finale raggiunti a Wimbledon, Cobolli sembra aver perso parte della brillantezza, della continuità e della fiducia che lo avevano trasformato in uno dei principali protagonisti della stagione.

Sul Rogers Court l’azzurro ha alternato buone soluzioni a numerosi errori gratuiti, senza trovare sufficiente stabilità al servizio e negli scambi da fondo campo. Hanfmann ha interpretato la partita con maggiore coraggio, cercando profondità con il diritto e sfruttando le esitazioni dell’avversario.

Il primo set è rimasto in equilibrio tra break e contro-break. Nessuno dei due è riuscito a costruire un vantaggio definitivo e la frazione è approdata al tie-break. Nei punti più importanti il tedesco ha mostrato maggiore lucidità, imponendosi per sette punti a cinque.

Tre match point annullati, ma il tie-break condanna ancora Cobolli

Le difficoltà di Cobolli sono aumentate nel secondo parziale. Dopo uno scambio di break nei primi due giochi, Hanfmann è riuscito a trovare un nuovo strappo e si è portato sul 4-2.

Il romano ha avuto una reazione d’orgoglio quando il tedesco si è avvicinato alla vittoria. Cobolli ha cancellato tre match point nell’ottavo game e, nel gioco successivo, ha strappato a zero il servizio all’avversario, riportando la partita in equilibrio.

La rimonta ha condotto anche il secondo set al tie-break. Cobolli ha conquistato il primo mini-break, ma il vantaggio si è rivelato soltanto momentaneo. Hanfmann ha ribaltato immediatamente la situazione e ha dominato la parte conclusiva, chiudendo per 7-2.

Le statistiche evidenziano soprattutto la maggiore freddezza del tedesco nei momenti decisivi. Cobolli ha realizzato sette ace contro i tre dell’avversario e ha ottenuto un rendimento migliore con la seconda di servizio, ma Hanfmann ha trovato maggiore incisività con la prima e ha controllato entrambi i tie-break.

Per il romano si tratta di un’eliminazione pesante anche in prospettiva ATP Finals. La corsa verso Torino richiede continuità soprattutto nei Masters 1000 e nei grandi appuntamenti sul cemento nordamericano. Cobolli dovrà provare a ritrovare rapidamente fiducia e solidità in vista di Cincinnati e dello US Open.

Darderi controlla il primo set contro Diallo

La serata di Luciano Darderi ha avuto un epilogo completamente differente. L’italiano, numero 19 del seeding, ha conquistato il primo set contro Diallo grazie a un break ottenuto nel terzo gioco.

Darderi ha vinto nove punti consecutivi tra il secondo e il quarto game, portandosi rapidamente sul 3-1. Pur non riuscendo più a incidere in risposta, l’azzurro ha protetto con grande attenzione i propri turni di battuta e non ha concesso alcuna opportunità di contro-break al canadese.

Il primo parziale si è così concluso sul 6-4 dopo 37 minuti. Darderi ha sfruttato l’unica palla break avuta a disposizione e ha mantenuto il vantaggio senza attraversare particolari momenti di difficoltà.

Diallo si infortuna e lascia il campo in lacrime

Il secondo set è iniziato con entrambi i giocatori molto efficaci al servizio. L’equilibrio si è però spezzato nel quinto game, quando Diallo ha accusato un problema al ginocchio sinistro durante l’esecuzione della battuta.

Il canadese ha mostrato immediatamente una smorfia di dolore e ha cominciato a zoppicare. Nonostante le difficoltà, è riuscito a completare il gioco e a portarsi sul 3-2, recuperando da 0-30.

Al cambio di campo Diallo ha richiesto l’intervento del fisioterapista, ma è apparso subito consapevole della gravità della situazione. Dopo essere rientrato in campo, ha disputato un solo punto prima di alzare bandiera bianca. Il giocatore di casa ha lasciato il terreno di gioco in lacrime, accompagnato dagli applausi del pubblico.

Al momento del ritiro Darderi aveva conquistato 43 punti contro i 40 del canadese. Entrambi avevano realizzato dieci vincenti, mentre l’italiano stava ottenendo un rendimento leggermente migliore sia con la prima sia con la seconda di servizio.

Darderi affronterà Shang al terzo turno

Darderi accede così ai sedicesimi di finale, dove affronterà il cinese Shang Juncheng. La qualificazione rappresenta un risultato importante, anche se il modo in cui è maturata lascia inevitabilmente spazio al dispiacere per l’infortunio subito da Diallo davanti al pubblico della sua città.





Marco Rossi