Masters e WTA 1000 Cincinnati: La situazione aggiornata

🇺🇸 ATP MASTERS 1000 CINCINNATI – 13-23 AGOSTO, CEMENTO

TABELLONE PRINCIPALE

Jannik Sinner 🇮🇹 (1) •

Alexander Zverev 🇩🇪 (2) •

Carlos Alcaraz 🇪🇸 (3) •

Felix Auger-Aliassime 🇨🇦 (4) •

Alex de Minaur 🇦🇺 (5) •

Ben Shelton 🇺🇸 (6) •

Novak Djokovic 🇷🇸 (7) •

Daniil Medvedev 🏳️ (8) •

Flavio Cobolli 🇮🇹 (9) •

Taylor Fritz 🇺🇸 (10) •

Alexander Bublik 🇰🇿 (11) •

Jiri Lehecka 🇨🇿 (12) •

Casper Ruud 🇳🇴 (13) •

Lorenzo Musetti 🇮🇹 (14) •

Holger Rune 🇩🇰 (PR 14) PR •

Learner Tien 🇺🇸 (15) •

Andrey Rublev 🏳️ (16) •

Frances Tiafoe 🇺🇸 (17) •

Luciano Darderi 🇮🇹 (18) •

Jakub Mensik 🇨🇿 (19) •

Alejandro Davidovich Fokina 🇪🇸 (20) •

Valentin Vacherot 🇲🇨 (21) •

Francisco Cerundolo 🇦🇷 (22) •

Arthur Fils 🇫🇷 (23) •

Tommy Paul 🇺🇸 (24) •

Rafael Jodar 🇪🇸 (25) •

Karen Khachanov 🏳️ (26) •

Joao Fonseca 🇧🇷 (27) •

Arthur Rinderknech 🇫🇷 (28) •

Ugo Humbert 🇫🇷 (29) •

Tomas Martin Etcheverry 🇦🇷 (30) •

Alejandro Tabilo 🇨🇱 (31) •

Brandon Nakashima 🇺🇸 (32) •

Ignacio Buse 🇵🇪 (33) •

Matteo Arnaldi 🇮🇹 (34) •

Zizou Bergs 🇧🇪 (35) •

Arthur Fery 🇬🇧 (36) •

Alexander Blockx 🇧🇪 (37) •

Cameron Norrie 🇬🇧 (38) •

Denis Shapovalov 🇨🇦 (39) •

Corentin Moutet 🇫🇷 (40) •

Jan-Lennard Struff 🇩🇪 (41) •

Raphael Collignon 🇧🇪 (42) •

Matteo Berrettini 🇮🇹 (43) •

Jaume Munar 🇪🇸 (44) •

Juan Manuel Cerundolo 🇦🇷 (45) •

Alex Michelsen 🇺🇸 (46) •

Ethan Quinn 🇺🇸 (47) •

Mariano Navone 🇦🇷 (48) •

Adrian Mannarino 🇫🇷 (49) •

Terence Atmane 🇫🇷 (50) •

Yannick Hanfmann 🇩🇪 (51) •

Nuno Borges 🇵🇹 (52) •

Tomas Machac 🇨🇿 (53) •

Fabian Marozsan 🇭🇺 (54) •

Botic van de Zandschulp 🇳🇱 (55) •

Sebastian Baez 🇦🇷 (56) •

Juncheng Shang 🇨🇳 (PR 56) PR •

Tallon Griekspoor 🇳🇱 (57) •

Camilo Ugo Carabelli 🇦🇷 (58) •

Miomir Kecmanovic 🇷🇸 (59) •

Daniel Altmaier 🇩🇪 (60) •

Thiago Tirante 🇦🇷 (61) •

Martin Landaluce 🇪🇸 (62) •

Vit Kopriva 🇨🇿 (64) •

Pablo Carreno Busta 🇪🇸 (65) •

Kamil Majchrzak 🇵🇱 (66) •

Roman Andres Burruchaga 🇦🇷 (67) •

Hubert Hurkacz 🇵🇱 (68) •

Hamad Medjedovic 🇷🇸 (69) •

Aleksandar Kovacevic 🇺🇸 (70) •

Adolfo Daniel Vallejo 🇵🇾 (71) •

Zachary Svajda 🇺🇸 (72) •

Jesper de Jong 🇳🇱 (73) •

James Duckworth 🇦🇺 (74) •

Jan Choinski 🇬🇧 (75) •

Jenson Brooksby 🇺🇸 (76) •

Valentin Royer 🇫🇷 (77) IN

RITIRATI DAL TABELLONE PRINCIPALE

Sebastian Korda 🇺🇸 (63)

ALTERNATES TABELLONE PRINCIPALE

Marton Fucsovics 🇭🇺 (78) •

Adam Walton 🇦🇺 (79) •

Mattia Bellucci 🇮🇹 (80) •

Daniel Merida 🇪🇸 (82) •

Lorenzo Sonego 🇮🇹 (83) •

Dino Prizmic 🇭🇷 (84) •

Thanasi Kokkinakis 🇦🇺 (PR 84) •

Stefanos Tsitsipas 🇬🇷 (85)

QUALIFICAZIONI

Stefanos Tsitsipas 🇬🇷 (51) •

Daniel Merida 🇪🇸 (59) •

Marton Fucsovics 🇭🇺 (76) •

Lorenzo Sonego 🇮🇹 (77) •

Luca Van Assche 🇫🇷 (78) •

Quentin Halys 🇫🇷 (83) •

Aleksandr Shevchenko 🇰🇿 (84) •

Thanasi Kokkinakis 🇦🇺 (PR 84) •

Marcos Giron 🇺🇸 (85) •

Marin Cilic 🇭🇷 (86) •

Jaime Faria 🇵🇹 (88) •

Giovanni Mpetshi Perricard 🇫🇷 (89) •

Gabriel Diallo 🇨🇦 (92) •

Marco Trungelliti 🇦🇷 (95) •

Sho Shimabukuro 🇯🇵 (97) •

Adam Walton 🇦🇺 (99) •

Francisco Comesana 🇦🇷 (101) •

Aleksandar Vukic 🇦🇺 (102) •

Benjamin Bonzi 🇫🇷 (103) •

Alexei Popyrin 🇦🇺 (104) •

Martin Damm 🇺🇸 (105) •

Yibing Wu 🇨🇳 (106) •

Eliot Spizzirri 🇺🇸 (107) •

Hugo Gaston 🇫🇷 (109) •

Yunchaokete Bu 🇨🇳 (110) •

Coleman Wong 🇭🇰 (112) •

Patrick Kypson 🇺🇸 (113) •

Titouan Droguet 🇫🇷 (114) •

Dalibor Svrcina 🇨🇿 (115) •

Pablo Llamas Ruiz 🇪🇸 (117) •

Michael Zheng 🇺🇸 (120) •

Jacob Fearnley 🇬🇧 (121) •

Dane Sweeny 🇦🇺 (122) •

Henrique Rocha 🇵🇹 (123) •

Sebastian Ofner 🇦🇹 (124) •

Otto Virtanen 🇫🇮 (125) •

Christopher O’Connell 🇦🇺 (126) •

Toby Samuel 🇬🇧 (127) •

Nikoloz Basilashvili 🇬🇪 (130) •

Nicolai Budkov Kjaer 🇳🇴 (131) •

Reilly Opelka 🇺🇸 (132) IN •

Kyrian Jacquet 🇫🇷 (134) IN •

Nicolas Mejia 🇨🇴 (136) IN

FUORI DALLE QUALIFICAZIONI

Valentin Royer 🇫🇷 (75) •

Rinky Hijikata 🇦🇺 (96) •

Emilio Nava 🇺🇸 (100)

ALTERNATES QUALIFICAZIONI

Gustavo Heide 🇧🇷 (137) •

Mackenzie McDonald 🇺🇸 (140) •

Cristian Garin 🇨🇱 (141) •

Hugo Dellien 🇧🇴 (144) •

Nishesh Basavareddy 🇺🇸 (146) •

Seongchan Hong 🇰🇷 (PR 147) •

Stefanos Sakellaridis 🇬🇷 (148) •

Francesco Maestrelli 🇮🇹 (149) •

Mark Lajal 🇪🇪 (150) •

Moez Echargui 🇹🇳 (151) •

Dusan Lajovic 🇷🇸 (152)

CANCELLATO DAGLI ALTERNATES DELLE QUALIFICAZIONI

Jack Draper 🇬🇧 (147)

ITALIANI NEL TABELLONE PRINCIPALE

Jannik Sinner 🇮🇹 (1) •

Flavio Cobolli 🇮🇹 (9) •

Lorenzo Musetti 🇮🇹 (14) •

Luciano Darderi 🇮🇹 (18) •

Matteo Arnaldi 🇮🇹 (34) •

Matteo Berrettini 🇮🇹 (43)

ITALIANI NELLE QUALIFICAZIONI

Lorenzo Sonego 🇮🇹 (77)

ALTRI ITALIANI TRA GLI ALTERNATES

Mattia Bellucci 🇮🇹 – alternate tabellone principale •

Francesco Maestrelli 🇮🇹 – alternate qualificazioni

RIEPILOGO ITALIANI

6 italiani nel tabellone principale •

Lorenzo Sonego nelle qualificazioni •

Mattia Bellucci alternate del tabellone principale •

Francesco Maestrelli alternate delle qualificazioni •

ATP Masters 1000 sul cemento outdoor