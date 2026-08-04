Masters e WTA 1000 Cincinnati: La situazione aggiornata
🎾 ATP MASTERS 1000
CINCINNATI 2026
13-23 AGOSTO 2026 • CINCINNATI • CEMENTO OUTDOOR
🇺🇸 ATP MASTERS 1000 CINCINNATI – 13-23 AGOSTO, CEMENTO
TABELLONE PRINCIPALE
Jannik Sinner 🇮🇹 (1) •
Alexander Zverev 🇩🇪 (2) •
Carlos Alcaraz 🇪🇸 (3) •
Felix Auger-Aliassime 🇨🇦 (4) •
Alex de Minaur 🇦🇺 (5) •
Ben Shelton 🇺🇸 (6) •
Novak Djokovic 🇷🇸 (7) •
Daniil Medvedev 🏳️ (8) •
Flavio Cobolli 🇮🇹 (9) •
Taylor Fritz 🇺🇸 (10) •
Alexander Bublik 🇰🇿 (11) •
Jiri Lehecka 🇨🇿 (12) •
Casper Ruud 🇳🇴 (13) •
Lorenzo Musetti 🇮🇹 (14) •
Holger Rune 🇩🇰 (PR 14) PR •
Learner Tien 🇺🇸 (15) •
Andrey Rublev 🏳️ (16) •
Frances Tiafoe 🇺🇸 (17) •
Luciano Darderi 🇮🇹 (18) •
Jakub Mensik 🇨🇿 (19) •
Alejandro Davidovich Fokina 🇪🇸 (20) •
Valentin Vacherot 🇲🇨 (21) •
Francisco Cerundolo 🇦🇷 (22) •
Arthur Fils 🇫🇷 (23) •
Tommy Paul 🇺🇸 (24) •
Rafael Jodar 🇪🇸 (25) •
Karen Khachanov 🏳️ (26) •
Joao Fonseca 🇧🇷 (27) •
Arthur Rinderknech 🇫🇷 (28) •
Ugo Humbert 🇫🇷 (29) •
Tomas Martin Etcheverry 🇦🇷 (30) •
Alejandro Tabilo 🇨🇱 (31) •
Brandon Nakashima 🇺🇸 (32) •
Ignacio Buse 🇵🇪 (33) •
Matteo Arnaldi 🇮🇹 (34) •
Zizou Bergs 🇧🇪 (35) •
Arthur Fery 🇬🇧 (36) •
Alexander Blockx 🇧🇪 (37) •
Cameron Norrie 🇬🇧 (38) •
Denis Shapovalov 🇨🇦 (39) •
Corentin Moutet 🇫🇷 (40) •
Jan-Lennard Struff 🇩🇪 (41) •
Raphael Collignon 🇧🇪 (42) •
Matteo Berrettini 🇮🇹 (43) •
Jaume Munar 🇪🇸 (44) •
Juan Manuel Cerundolo 🇦🇷 (45) •
Alex Michelsen 🇺🇸 (46) •
Ethan Quinn 🇺🇸 (47) •
Mariano Navone 🇦🇷 (48) •
Adrian Mannarino 🇫🇷 (49) •
Terence Atmane 🇫🇷 (50) •
Yannick Hanfmann 🇩🇪 (51) •
Nuno Borges 🇵🇹 (52) •
Tomas Machac 🇨🇿 (53) •
Fabian Marozsan 🇭🇺 (54) •
Botic van de Zandschulp 🇳🇱 (55) •
Sebastian Baez 🇦🇷 (56) •
Juncheng Shang 🇨🇳 (PR 56) PR •
Tallon Griekspoor 🇳🇱 (57) •
Camilo Ugo Carabelli 🇦🇷 (58) •
Miomir Kecmanovic 🇷🇸 (59) •
Daniel Altmaier 🇩🇪 (60) •
Thiago Tirante 🇦🇷 (61) •
Martin Landaluce 🇪🇸 (62) •
Vit Kopriva 🇨🇿 (64) •
Pablo Carreno Busta 🇪🇸 (65) •
Kamil Majchrzak 🇵🇱 (66) •
Roman Andres Burruchaga 🇦🇷 (67) •
Hubert Hurkacz 🇵🇱 (68) •
Hamad Medjedovic 🇷🇸 (69) •
Aleksandar Kovacevic 🇺🇸 (70) •
Adolfo Daniel Vallejo 🇵🇾 (71) •
Zachary Svajda 🇺🇸 (72) •
Jesper de Jong 🇳🇱 (73) •
James Duckworth 🇦🇺 (74) •
Jan Choinski 🇬🇧 (75) •
Jenson Brooksby 🇺🇸 (76) •
Valentin Royer 🇫🇷 (77) IN
RITIRATI DAL TABELLONE PRINCIPALE
Sebastian Korda 🇺🇸 (63)
ALTERNATES TABELLONE PRINCIPALE
Marton Fucsovics 🇭🇺 (78) •
Adam Walton 🇦🇺 (79) •
Mattia Bellucci 🇮🇹 (80) •
Daniel Merida 🇪🇸 (82) •
Lorenzo Sonego 🇮🇹 (83) •
Dino Prizmic 🇭🇷 (84) •
Thanasi Kokkinakis 🇦🇺 (PR 84) •
Stefanos Tsitsipas 🇬🇷 (85)
QUALIFICAZIONI
Stefanos Tsitsipas 🇬🇷 (51) •
Daniel Merida 🇪🇸 (59) •
Marton Fucsovics 🇭🇺 (76) •
Lorenzo Sonego 🇮🇹 (77) •
Luca Van Assche 🇫🇷 (78) •
Quentin Halys 🇫🇷 (83) •
Aleksandr Shevchenko 🇰🇿 (84) •
Thanasi Kokkinakis 🇦🇺 (PR 84) •
Marcos Giron 🇺🇸 (85) •
Marin Cilic 🇭🇷 (86) •
Jaime Faria 🇵🇹 (88) •
Giovanni Mpetshi Perricard 🇫🇷 (89) •
Gabriel Diallo 🇨🇦 (92) •
Marco Trungelliti 🇦🇷 (95) •
Sho Shimabukuro 🇯🇵 (97) •
Adam Walton 🇦🇺 (99) •
Francisco Comesana 🇦🇷 (101) •
Aleksandar Vukic 🇦🇺 (102) •
Benjamin Bonzi 🇫🇷 (103) •
Alexei Popyrin 🇦🇺 (104) •
Martin Damm 🇺🇸 (105) •
Yibing Wu 🇨🇳 (106) •
Eliot Spizzirri 🇺🇸 (107) •
Hugo Gaston 🇫🇷 (109) •
Yunchaokete Bu 🇨🇳 (110) •
Coleman Wong 🇭🇰 (112) •
Patrick Kypson 🇺🇸 (113) •
Titouan Droguet 🇫🇷 (114) •
Dalibor Svrcina 🇨🇿 (115) •
Pablo Llamas Ruiz 🇪🇸 (117) •
Michael Zheng 🇺🇸 (120) •
Jacob Fearnley 🇬🇧 (121) •
Dane Sweeny 🇦🇺 (122) •
Henrique Rocha 🇵🇹 (123) •
Sebastian Ofner 🇦🇹 (124) •
Otto Virtanen 🇫🇮 (125) •
Christopher O’Connell 🇦🇺 (126) •
Toby Samuel 🇬🇧 (127) •
Nikoloz Basilashvili 🇬🇪 (130) •
Nicolai Budkov Kjaer 🇳🇴 (131) •
Reilly Opelka 🇺🇸 (132) IN •
Kyrian Jacquet 🇫🇷 (134) IN •
Nicolas Mejia 🇨🇴 (136) IN
FUORI DALLE QUALIFICAZIONI
Valentin Royer 🇫🇷 (75) •
Rinky Hijikata 🇦🇺 (96) •
Emilio Nava 🇺🇸 (100)
ALTERNATES QUALIFICAZIONI
Gustavo Heide 🇧🇷 (137) •
Mackenzie McDonald 🇺🇸 (140) •
Cristian Garin 🇨🇱 (141) •
Hugo Dellien 🇧🇴 (144) •
Nishesh Basavareddy 🇺🇸 (146) •
Seongchan Hong 🇰🇷 (PR 147) •
Stefanos Sakellaridis 🇬🇷 (148) •
Francesco Maestrelli 🇮🇹 (149) •
Mark Lajal 🇪🇪 (150) •
Moez Echargui 🇹🇳 (151) •
Dusan Lajovic 🇷🇸 (152)
CANCELLATO DAGLI ALTERNATES DELLE QUALIFICAZIONI
Jack Draper 🇬🇧 (147)
ITALIANI NEL TABELLONE PRINCIPALE
Jannik Sinner 🇮🇹 (1) •
Flavio Cobolli 🇮🇹 (9) •
Lorenzo Musetti 🇮🇹 (14) •
Luciano Darderi 🇮🇹 (18) •
Matteo Arnaldi 🇮🇹 (34) •
Matteo Berrettini 🇮🇹 (43)
ITALIANI NELLE QUALIFICAZIONI
Lorenzo Sonego 🇮🇹 (77)
ALTRI ITALIANI TRA GLI ALTERNATES
Mattia Bellucci 🇮🇹 – alternate tabellone principale •
Francesco Maestrelli 🇮🇹 – alternate qualificazioni
RIEPILOGO ITALIANI
6 italiani nel tabellone principale •
Lorenzo Sonego nelle qualificazioni •
Mattia Bellucci alternate del tabellone principale •
Francesco Maestrelli alternate delle qualificazioni •
ATP Masters 1000 sul cemento outdoor
🎾 WTA 1000
CINCINNATI 2026
13-23 AGOSTO 2026 • CINCINNATI • CEMENTO OUTDOOR
🇺🇸 WTA 1000 CINCINNATI – 13-23 AGOSTO, CEMENTO
TABELLONE PRINCIPALE
Aryna Sabalenka 🏳️ (1) •
Elena Rybakina 🇰🇿 (2) •
Jessica Pegula 🇺🇸 (3) •
Coco Gauff 🇺🇸 (4) •
Mirra Andreeva 🏳️ (5) •
Karolina Muchova 🇨🇿 (6) •
Linda Noskova 🇨🇿 (7) •
Iga Swiatek 🇵🇱 (8) •
Amanda Anisimova 🇺🇸 (9) •
Elina Svitolina 🇺🇦 (10) •
Marta Kostyuk 🇺🇦 (11) •
Naomi Osaka 🇯🇵 (13) •
Belinda Bencic 🇨🇭 (14) •
Jasmine Paolini 🇮🇹 (15) •
Iva Jovic 🇺🇸 (16) •
Sorana Cirstea 🇷🇴 (17) •
Diana Shnaider 🏳️ (18) •
Ekaterina Alexandrova 🏳️ (19) •
Anna Kalinskaya 🏳️ (20) •
Marie Bouzkova 🇨🇿 (21) •
Maja Chwalinska 🇵🇱 (22) •
Madison Keys 🇺🇸 (23) •
Elise Mertens 🇧🇪 (24) •
Leylah Fernandez 🇨🇦 (25) •
Emma Navarro 🇺🇸 (26) •
Anastasia Potapova 🇦🇹 (27) •
Alexandra Eala 🇵🇭 (28) •
Jelena Ostapenko 🇱🇻 (29) •
Clara Tauson 🇩🇰 (30) •
Ann Li 🇺🇸 (31) •
Barbora Krejcikova 🇨🇿 (32) •
Katerina Siniakova 🇨🇿 (34) •
Donna Vekic 🇭🇷 (35) •
Jaqueline Cristian 🇷🇴 (36) •
Maria Sakkari 🇬🇷 (37) •
Janice Tjen 🇮🇩 (39) •
Xinyu Wang 🇨🇳 (40) •
Cristina Bucsa 🇪🇸 (41) •
Sara Bejlek 🇨🇿 (42) •
Nikola Bartunkova 🇨🇿 (43) •
Magdalena Frech 🇵🇱 (44) •
Petra Marcinko 🇭🇷 (45) •
McCartney Kessler 🇺🇸 (46) •
Viktorija Golubic 🇨🇭 (47) •
Zeynep Sonmez 🇹🇷 (48) •
Tereza Valentova 🇨🇿 (49) •
Antonia Ruzic 🇭🇷 (50) •
Magda Linette 🇵🇱 (51) •
Oleksandra Oliynykova 🇺🇦 (52) •
Camila Osorio 🇨🇴 (53) •
Shuai Zhang 🇨🇳 (54) •
Diane Parry 🇫🇷 (55) •
Daria Snigur 🇺🇦 (56) •
Caty McNally 🇺🇸 (57) •
Talia Gibson 🇦🇺 (58) •
Anhelina Kalinina 🇺🇦 (59) •
Peyton Stearns 🇺🇸 (60) •
Yuliia Starodubtseva 🇺🇦 (61) •
Jessica Bouzas Maneiro 🇪🇸 (62) •
Daria Kasatkina 🇦🇺 (63) •
Karolina Pliskova 🇨🇿 (64) •
Kimberly Birrell 🇦🇺 (65) •
Ashlyn Krueger 🇺🇸 (66) •
Katie Boulter 🇬🇧 (67) •
Elisabetta Cocciaretto 🇮🇹 (68) •
Liudmila Samsonova 🏳️ (69) •
Alycia Parks 🇺🇸 (70) •
Panna Udvardy 🇭🇺 (71) •
Elena-Gabriela Ruse 🇷🇴 (72) •
Anna Bondar 🇭🇺 (73) •
Dayana Yastremska 🇺🇦 (74) •
Tamara Korpatsch 🇩🇪 (75) •
Tatjana Maria 🇩🇪 (76) •
Maya Joint 🇦🇺 (77) •
Lois Boisson 🇫🇷 PR
PROTECTED RANKING
Lois Boisson 🇫🇷 PR
ASSENTI / NON ISCRITTE
Victoria Mboko 🇨🇦 •
Hailey Baptiste 🇺🇸 •
Emma Raducanu 🇬🇧
ITALIANE PRESENTI
Jasmine Paolini 🇮🇹 (15) •
Elisabetta Cocciaretto 🇮🇹 (68)
RIEPILOGO ITALIANE
2 italiane nel tabellone principale •
Jasmine Paolini presente da numero 15 •
Elisabetta Cocciaretto presente da numero 68 •
WTA 1000 sul cemento outdoor
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4 commenti
Ma come Enzolab??? Prima hai fatto l’apologia del che fico, e perché e per come. Poi però non ci credi molto.
E ci credo che ci prendi sempre dicendo che è vero A ma lo stesso A è pure falso!!! 🙂
Alta filosofia! Ma ci sta se, da quanto inter-leggo, vivi molto vicino al quore della Magna Grecia 🙂
Bellucci non si è nemmeno iscritto alle quali? Vabbè che è fuori di 3 ma speriamo bene… Anche per Sonego che è 2 posizioni più indietro
Ragazzi, bella grafica.. 🙂
Sarò pure vecchio, ma anticipo i tempi meglio di uno giovane. Alcaraz si sta allenando con un particolare cono applicato all’occhio. Perchè? i suoi fanno capito che la percezione istantanea, la prontezza dei riflessi è la dote numero uno del campione. Il fisico bestiale ci vuole, come ci vuole pure la resistenza alla fatica, però senza riflessi eccezionali, non si sale in alto. Fino ad oggi si è pensato che è impossibile migliorarli, sono un dono che la natura fa ai campioni. La scienza però non si rassegna e quello su Alcaraz è un tentativo di miglioramento. Riuscirà? Non ci credo molto, però…….. enzo