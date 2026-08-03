Ranking ATP: La situazione di questa settimana. Carlos Alcaraz ritorna al n.2 del mondo per una settimana
03/08/2026 10:46 Nessun commento
Classifica Atp Entry System Singolo (03-08-2026)
1
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
13450
Punti
16
Tornei
2
Best: 1
▲
1
Carlos Alcaraz
ESP, 05-05-2003
8160
Punti
16
Tornei
3
Best: 2
▼
-1
Alexander Zverev
GER, 20-04-1997
8120
Punti
19
Tornei
4
Best: 4
--
0
Felix Auger-Aliassime
CAN, 08-08-2000
4740
Punti
22
Tornei
5
Best: 1
--
0
Novak Djokovic
SRB, 22-05-1987
3760
Punti
15
Tornei
6
Best: 1
▲
1
Daniil Medvedev
RUS, 11-02-1996
3620
Punti
22
Tornei
7
Best: 5
▼
-1
Alex de Minaur
AUS, 17-02-1999
3560
Punti
23
Tornei
8
Best: 8
▲
1
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
3330
Punti
25
Tornei
9
Best: 4
▲
1
Taylor Fritz
USA, 28-10-1997
3230
Punti
21
Tornei
10
Best: 5
▼
-2
Ben Shelton
USA, 09-10-2002
2680
Punti
21
Tornei
11
Best: 10
--
0
Alexander Bublik
KAZ, 17-06-1997
2535
Punti
25
Tornei
12
Best: 12
--
0
Jiri Lehecka
CZE, 08-11-2001
2380
Punti
20
Tornei
13
Best: 5
▲
2
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
2375
Punti
21
Tornei
14
Best: 9
▼
-1
Casper Ruud
NOR, 22-12-1998
2345
Punti
21
Tornei
15
Best: 15
▲
9
Rafael Jodar
ESP, 0
2243
Punti
23
Tornei
16
Best: 10
▼
-2
Andrey Rublev
RUS, 20-10-1997
2230
Punti
22
Tornei
17
Best: 12
--
0
Jakub Mensik
CZE, 01-09-2005
2205
Punti
20
Tornei
18
Best: 16
--
0
Valentin Vacherot
MON, 16-11-1998
2176
Punti
22
Tornei
19
Best: 15
▼
-3
Learner Tien
USA, 02-12-2005
2155
Punti
21
Tornei
20
Best: 11
▼
-1
Frances Tiafoe
USA, 20-01-1998
2105
Punti
21
Tornei
21
Best: 8
--
0
Tommy Paul
USA, 17-05-1997
2075
Punti
21
Tornei
22
Best: 16
▲
1
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
2025
Punti
30
Tornei
23
Best: 18
▼
-3
Francisco Cerundolo
ARG, 13-08-1998
2010
Punti
22
Tornei
24
Best: 14
▼
-2
Arthur Fils
FRA, 12-06-2004
1940
Punti
17
Tornei
25
Best: 14
--
0
Alejandro Davidovich Fokina
ESP, 05-06-1999
1830
Punti
23
Tornei
26
Best: 26
▲
4
Alejandro Tabilo
CHI, 02-06-1997
1728
Punti
34
Tornei
27
Best: 24
--
0
Joao Fonseca
BRA, 21-08-2006
1700
Punti
18
Tornei
28
Best: 18
▲
1
Ugo Humbert
FRA, 26-06-1998
1625
Punti
26
Tornei
29
Best: 24
▼
-1
Arthur Rinderknech
FRA, 23-07-1995
1623
Punti
26
Tornei
30
Best: 25
▲
1
Tomas Martin Etcheverry
ARG, 18-07-1999
1510
Punti
28
Tornei
31
Best: 29
▲
2
Brandon Nakashima
USA, 03-08-2001
1510
Punti
24
Tornei
32
Best: 32
--
0
Alexander Blockx
BEL, 08-04-2005
1353
Punti
22
Tornei
33
Best: 31
▲
1
Ignacio Buse
PER, 25-03-2004
1350
Punti
25
Tornei
34
Best: 34
▲
2
Zizou Bergs
BEL, 03-06-1999
1340
Punti
27
Tornei
35
Best: 29
--
0
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
1299
Punti
21
Tornei
36
Best: 36
▲
1
Arthur Fery
GBR, 12-07-2002
1285
Punti
20
Tornei
37
Best: 8
▲
2
Cameron Norrie
GBR, 23-08-1995
1255
Punti
24
Tornei
38
Best: 37
--
0
Raphael Collignon
BEL, 13-01-2002
1234
Punti
25
Tornei
39
Best: 9
▼
-13
Karen Khachanov
RUS, 21-05-1996
1130
Punti
23
Tornei
40
Best: 6
▲
1
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
1088
Punti
22
Tornei
41
Best: 21
▲
1
Jan-Lennard Struff
GER, 25-04-1990
1066
Punti
25
Tornei
42
Best: 30
▼
-2
Alex Michelsen
USA, 25-08-2004
1065
Punti
25
Tornei
43
Best: 10
▲
25
Denis Shapovalov
CAN, 15-04-1999
1045
Punti
22
Tornei
44
Best: 29
--
0
Mariano Navone
ARG, 27-02-2001
1030
Punti
29
Tornei
45
Best: 33
▼
-2
Jaume Munar
ESP, 05-05-1997
1020
Punti
23
Tornei
46
Best: 41
▲
10
Terence Atmane
FRA, 09-01-2002
1007
Punti
27
Tornei
47
Best: 40
--
0
Adrian Mannarino
FRA, 29-06-1988
1005
Punti
30
Tornei
48
Best: 18
▲
5
Sebastian Baez
ARG, 28-12-2000
1000
Punti
29
Tornei
49
Best: 48
▼
-1
Luca Van Assche
FRA, 11-05-2004
998
Punti
23
Tornei
50
Best: 23
▲
9
Sebastian Korda
USA, 05-07-2000
990
Punti
22
Tornei
51
Best: 45
▼
-5
Ethan Quinn
USA, 12-03-2004
989
Punti
26
Tornei
52
Best: 42
▼
-2
Juan Manuel Cerundolo
ARG, 15-11-2001
989
Punti
29
Tornei
53
Best: 3
▼
-2
Stefanos Tsitsipas
GRE, 12-08-1998
980
Punti
24
Tornei
54
Best: 46
▼
-2
Quentin Halys
FRA, 26-10-1996
980
Punti
28
Tornei
55
Best: 30
▼
-6
Nuno Borges
POR, 19-02-1997
970
Punti
29
Tornei
56
Best: 56
▲
2
Roman Andres Burruchaga
ARG, 23-01-2002
962
Punti
29
Tornei
57
Best: 45
▼
-12
Yannick Hanfmann
GER, 13-11-1991
961
Punti
24
Tornei
58
Best: 22
▼
-4
Tomas Machac
CZE, 13-10-2000
960
Punti
20
Tornei
59
Best: 30
▼
-2
Corentin Moutet
FRA, 19-04-1999
945
Punti
27
Tornei
60
Best: 44
▲
2
Daniel Altmaier
GER, 12-09-1998
939
Punti
32
Tornei
61
Best: 36
▼
-6
Fabian Marozsan
HUN, 08-10-1999
930
Punti
23
Tornei
62
Best: 42
▼
-2
Miomir Kecmanovic
SRB, 31-08-1999
925
Punti
30
Tornei
63
Best: 59
▼
-2
Daniel Merida
ESP, 26-09-2004
925
Punti
27
Tornei
64
Best: 55
▼
-1
Martin Landaluce
ESP, 08-01-2006
920
Punti
28
Tornei
65
Best: 52
▼
-1
Thiago Agustin Tirante
ARG, 10-04-2001
919
Punti
27
Tornei
66
Best: 63
▼
-1
Adolfo Daniel Vallejo
PAR, 28-04-2004
918
Punti
28
Tornei
67
Best: 45
▲
5
Kamil Majchrzak
POL, 13-01-1996
907
Punti
24
Tornei
68
Best: 65
▼
-2
Pablo Carreno Busta
ESP, 12-07-1991
891
Punti
21
Tornei
69
Best: 21
▼
-2
Tallon Griekspoor
NED, 02-07-1996
885
Punti
28
Tornei
70
Best: 22
▼
-1
Botic van de Zandschulp
NED, 04-10-1995
882
Punti
26
Tornei
71
Best: 55
▼
-1
Vit Kopriva
CZE, 15-06-1997
868
Punti
30
Tornei
72
Best: 6
▼
-1
Hubert Hurkacz
POL, 11-02-1997
865
Punti
21
Tornei
73
Best: 56
--
0
Hamad Medjedovic
SRB, 18-07-2003
844
Punti
18
Tornei
74
Best: 41
▲
3
Jenson Brooksby
USA, 26-10-2000
810
Punti
23
Tornei
75
Best: 38
▼
-1
Alex Molcan
SVK, 01-12-1997
791
Punti
20
Tornei
76
Best: 43
▼
-1
Camilo Ugo Carabelli
ARG, 17-06-1999
790
Punti
27
Tornei
77
Best: 75
▲
11
Jan Choinski
GBR, 10-06-1996
770
Punti
29
Tornei
78
Best: 54
--
0
Valentin Royer
FRA, 29-05-2001
763
Punti
32
Tornei
79
Best: 79
--
0
Jaime Faria
POR, 06-08-2003
760
Punti
26
Tornei
80
Best: 63
▲
1
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
754
Punti
28
Tornei
81
Best: 43
▲
4
Marcos Giron
USA, 24-07-1993
745
Punti
28
Tornei
82
Best: 82
▲
45
Arthur Gea
FRA, 02-01-2005
744
Punti
25
Tornei
83
Best: 49
▲
1
Marton Fucsovics
HUN, 08-02-1992
740
Punti
19
Tornei
84
Best: 84
▲
23
Facundo Diaz Acosta
ARG, 15-12-2000
732
Punti
29
Tornei
85
Best: 3
▲
1
Marin Cilic
CRO, 28-09-1988
721
Punti
21
Tornei
86
Best: 74
▼
-3
James Duckworth
AUS, 21-01-1992
721
Punti
25
Tornei
87
Best: 62
▼
-11
Zachary Svajda
USA, 29-11-2002
719
Punti
16
Tornei
88
Best: 35
▼
-8
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
718
Punti
24
Tornei
89
Best: 45
--
0
Aleksandr Shevchenko
KAZ, 29-11-2000
699
Punti
26
Tornei
90
Best: 76
▲
1
Marco Trungelliti
ARG, 31-01-1990
693
Punti
24
Tornei
91
Best: 29
▼
-4
Giovanni Mpetshi Perricard
FRA, 08-07-2003
690
Punti
27
Tornei
92
Best: 92
▲
16
Coleman Wong
HKG, 06-06-2004
680
Punti
27
Tornei
93
Best: 62
--
0
Rinky Hijikata
AUS, 23-02-2001
677
Punti
29
Tornei
94
Best: 89
--
0
Sho Shimabukuro
JPN, 30-07-1997
677
Punti
27
Tornei
95
Best: 54
--
0
Aleksandar Kovacevic
USA, 29-08-1998
676
Punti
30
Tornei
96
Best: 58
▼
-6
Hugo Gaston
FRA, 26-09-2000
672
Punti
27
Tornei
97
Best: 74
▼
-1
Adam Walton
AUS, 17-04-1999
654
Punti
31
Tornei
98
Best: 70
--
0
Dino Prizmic
CRO, 05-08-2005
652
Punti
14
Tornei
99
Best: 4
▼
-17
Holger Rune
DEN, 29-04-2003
650
Punti
15
Tornei
100
Best: 100
▲
4
Martin Damm
USA, 30-09-2003
650
Punti
25
Tornei
101
Best: 78
▲
4
Aleksandar Vukic
AUS, 06-04-1996
649
Punti
27
Tornei
102
Best: 36
▼
-10
Roman Safiullin
RUS, 07-08-1997
648
Punti
15
Tornei
103
Best: 42
▼
-2
Benjamin Bonzi
FRA, 09-06-1996
639
Punti
20
Tornei
104
Best: 23
▼
-2
Damir Dzumhur
BIH, 20-05-1992
632
Punti
32
Tornei
105
Best: 71
▲
1
Jesper de Jong
NED, 31-05-2000
618
Punti
23
Tornei
106
Best: 74
▼
-9
Emilio Nava
USA, 02-12-2001
604
Punti
27
Tornei
107
Best: 54
▼
-7
Francisco Comesana
ARG, 06-10-2000
603
Punti
24
Tornei
108
Best: 33
▼
-9
Gabriel Diallo
CAN, 24-09-2001
595
Punti
26
Tornei
109
Best: 109
▲
3
Toby Samuel
GBR, 06-09-2002
576
Punti
27
Tornei
110
Best: 49
--
0
Jacob Fearnley
GBR, 15-07-2001
574
Punti
27
Tornei
111
Best: 86
▲
5
Dalibor Svrcina
CZE, 02-10-2002
574
Punti
23
Tornei
112
Best: 89
▲
1
Patrick Kypson
USA, 28-10-1999
570
Punti
20
Tornei
113
Best: 113
▲
5
Michael Zheng
USA, 27-01-2004
565
Punti
16
Tornei
114
Best: 91
▲
1
Otto Virtanen
FIN, 21-06-2001
564
Punti
20
Tornei
115
Best: 67
▼
-6
Eliot Spizzirri
USA, 23-12-2001
557
Punti
15
Tornei
116
Best: 88
▲
1
Yibing Wu
CHN, 14-10-1999
553
Punti
19
Tornei
117
Best: 92
▼
-3
Shintaro Mochizuki
JPN, 02-06-2003
547
Punti
23
Tornei
118
Best: 64
▼
-7
Yunchaokete Bu
CHN, 19-01-2002
546
Punti
19
Tornei
119
Best: 107
--
0
Titouan Droguet
FRA, 15-06-2001
532
Punti
26
Tornei
120
Best: 101
▲
8
Vilius Gaubas
LTU, 29-12-2004
523
Punti
27
Tornei
121
Best: 102
▼
-1
Kyrian Jacquet
FRA, 11-05-2001
521
Punti
18
Tornei
122
Best: 121
▼
-1
Dane Sweeny
AUS, 12-02-2001
518
Punti
30
Tornei
123
Best: 119
▼
-1
Zsombor Piros
HUN, 13-10-1999
517
Punti
16
Tornei
124
Best: 3
▲
1
Stan Wawrinka
SUI, 28-03-1985
513
Punti
22
Tornei
125
Best: 118
▼
-2
Henrique Rocha
POR, 06-04-2004
509
Punti
29
Tornei
126
Best: 37
▼
-2
Sebastian Ofner
AUT, 12-05-1996
505
Punti
24
Tornei
127
Best: 116
▲
2
Pablo Llamas Ruiz
ESP, 13-10-2002
489
Punti
21
Tornei
128
Best: 116
▲
2
Leandro Riedi
SUI, 27-01-2002
487
Punti
15
Tornei
129
Best: 129
▲
2
Nicolas Mejia
COL, 11-02-2000
485
Punti
25
Tornei
130
Best: 16
▲
3
Nikoloz Basilashvili
GEO, 23-02-1992
482
Punti
24
Tornei
131
Best: 131
▲
3
Gustavo Heide
BRA, 28-02-2002
474
Punti
23
Tornei
132
Best: 87
▲
4
Jurij Rodionov
AUT, 16-05-1999
463
Punti
28
Tornei
133
Best: 77
▼
-7
Christopher O\'Connell
AUS, 03-06-1994
461
Punti
21
Tornei
134
Best: 109
▲
3
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
454
Punti
20
Tornei
135
Best: 38
▼
-3
Alexandre Muller
FRA, 01-02-1997
445
Punti
27
Tornei
136
Best: 17
▲
3
Cristian Garin
CHI, 30-05-1996
438
Punti
16
Tornei
137
Best: 19
▲
3
Grigor Dimitrov
BUL, 16-05-1991
432
Punti
20
Tornei
138
Best: 58
▲
3
Arthur Cazaux
FRA, 23-08-2002
432
Punti
19
Tornei
139
Best: 19
▼
-36
Alexei Popyrin
AUS, 05-08-1999
430
Punti
26
Tornei
140
Best: 60
▲
2
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
429
Punti
29
Tornei
141
Best: 79
▲
2
Hugo Dellien
BOL, 16-06-1993
426
Punti
24
Tornei
142
Best: 17
▼
-7
Reilly Opelka
USA, 28-08-1997
421
Punti
17
Tornei
143
Best: 4
▲
4
Jack Draper
GBR, 22-12-2001
410
Punti
16
Tornei
144
Best: 37
▲
1
Mackenzie McDonald
USA, 16-04-1995
405
Punti
24
Tornei
145
Best: 107
▼
-7
Tomas Barrios Vera
CHI, 10-12-1997
400
Punti
29
Tornei
146
Best: 99
--
0
Nishesh Basavareddy
USA, 02-05-2005
399
Punti
16
Tornei
147
Best: 123
▲
3
Timofey Skatov
KAZ, 21-01-2001
391
Punti
31
Tornei
148
Best: 47
--
0
Pedro Martinez
ESP, 26-04-1997
386
Punti
30
Tornei
149
Best: 23
▲
3
Dusan Lajovic
SRB, 30-06-1990
378
Punti
25
Tornei
150
Best: 137
▲
3
Chris Rodesch
LUX, 18-07-2001
377
Punti
19
Tornei
151
Best: 151
▲
6
Juan Carlos Prado Angelo
BOL, 06-03-2005
375
Punti
29
Tornei
152
Best: 118
▼
-8
Nicolai Budkov Kjaer
NOR, 01-09-2006
373
Punti
27
Tornei
153
Best: 52
▲
5
Soonwoo Kwon
KOR, 02-12-1997
371
Punti
12
Tornei
154
Best: 153
--
0
Zdenek Kolar
CZE, 09-10-1996
370
Punti
37
Tornei
155
Best: 146
--
0
Stefanos Sakellaridis
GRE, 13-09-2004
368
Punti
25
Tornei
156
Best: 31
--
0
Zhizhen Zhang
CHN, 16-10-1996
365
Punti
22
Tornei
157
Best: 145
▲
32
Mark Lajal
EST, 12-05-2003
361
Punti
24
Tornei
158
Best: 125
▲
10
Alex Bolt
AUS, 05-01-1993
354
Punti
17
Tornei
159
Best: 159
--
0
Clement Tabur
FRA, 24-01-2000
353
Punti
26
Tornei
160
Best: 17
▲
11
Bernard Tomic
AUS, 21-10-1992
352
Punti
31
Tornei
161
Best: 108
▼
-12
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
349
Punti
24
Tornei
162
Best: 101
▲
1
Billy Harris
GBR, 25-01-1995
349
Punti
25
Tornei
163
Best: 72
▲
1
Borna Gojo
CRO, 27-02-1998
348
Punti
14
Tornei
164
Best: 67
▲
1
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
346
Punti
19
Tornei
165
Best: 148
▲
1
Rei Sakamoto
JPN, 24-06-2006
344
Punti
23
Tornei
166
Best: 166
▲
3
Daniil Glinka
EST, 12-05-2000
341
Punti
29
Tornei
167
Best: 167
▲
3
Gauthier Onclin
BEL, 01-01-1900
339
Punti
30
Tornei
168
Best: 106
▼
-6
Tristan Boyer
USA, 21-04-2001
338
Punti
20
Tornei
169
Best: 157
▲
4
Lukas Neumayer
AUT, 06-09-2002
334
Punti
26
Tornei
170
Best: 16
▲
4
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
332
Punti
30
Tornei
171
Best: 171
▲
6
Max Alcala Gurri
ESP, 11-09-2002
323
Punti
28
Tornei
172
Best: 132
--
0
Jack Pinnington Jones
GBR, 30-03-2003
322
Punti
17
Tornei
173
Best: 160
▼
-13
Gonzalo Bueno
PER, 03-04-2004
322
Punti
32
Tornei
174
Best: 133
▲
17
Federico Agustin Gomez
ARG, 26-11-1996
320
Punti
27
Tornei
175
Best: 153
▼
-8
Alexis Galarneau
CAN, 02-03-1999
320
Punti
26
Tornei
176
Best: 176
▲
3
Remy Bertola
SUI, 31-08-1998
319
Punti
33
Tornei
177
Best: 9
▲
3
Roberto Bautista Agut
ESP, 14-04-1988
318
Punti
22
Tornei
178
Best: 174
▲
3
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
318
Punti
28
Tornei
179
Best: 31
▲
3
Lloyd Harris
RSA, 24-02-1997
317
Punti
17
Tornei
180
Best: 159
▼
-2
Luka Mikrut
CRO, 16-04-2004
317
Punti
13
Tornei
181
Best: 181
▲
6
Michael Mmoh
USA, 10-01-1998
315
Punti
18
Tornei
182
Best: 169
▲
1
Joel Schwaerzler
AUT, 27-01-2006
315
Punti
27
Tornei
183
Best: 58
▲
2
Taro Daniel
JPN, 27-01-1993
311
Punti
18
Tornei
184
Best: 102
▲
6
Elmer Moller
DEN, 09-07-2003
308
Punti
20
Tornei
185
Best: 185
▲
1
Tom Gentzsch
GER, 05-09-2003
308
Punti
33
Tornei
186
Best: 184
▲
2
David Jorda Sanchis
ESP, 14-06-1994
305
Punti
29
Tornei
187
Best: 95
▼
-26
Tristan Schoolkate
AUS, 26-02-2001
302
Punti
27
Tornei
188
Best: 49
▼
-12
Roberto Carballes Baena
ESP, 23-03-1993
299
Punti
25
Tornei
189
Best: 164
▲
3
Vitaliy Sachko
UKR, 14-07-1997
298
Punti
22
Tornei
190
Best: 142
▼
-15
Ugo Blanchet
FRA, 05-01-1999
296
Punti
22
Tornei
191
Best: 191
▲
5
Lautaro Midon
ARG, 29-03-2004
293
Punti
28
Tornei
192
Best: 190
▲
6
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
289
Punti
28
Tornei
193
Best: 193
▲
4
Diego Dedura
GER, 0
288
Punti
29
Tornei
194
Best: 134
▼
-43
Moez Echargui
TUN, 10-01-1993
287
Punti
28
Tornei
195
Best: 195
▲
4
Keegan Smith
USA, 23-06-1998
287
Punti
31
Tornei
196
Best: 24
▼
-3
Yoshihito Nishioka
JPN, 27-09-1995
286
Punti
13
Tornei
197
Best: 133
▼
-13
Colton Smith
USA, 05-03-2003
283
Punti
21
Tornei
198
Best: 127
▲
3
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
283
Punti
32
Tornei
199
Best: 93
▲
3
Liam Broady
GBR, 04-01-1994
282
Punti
29
Tornei
200
Best: 118
▲
6
Thiago Seyboth Wild
BRA, 10-03-2000
281
Punti
20
Tornei
201
Best: 201
▲
4
Harry Wendelken
GBR, 18-12-2001
281
Punti
30
Tornei
202
Best: 176
▲
2
Clement Chidekh
FRA, 13-01-2001
280
Punti
30
Tornei
203
Best: 181
▲
4
Daniel Rincon
ESP, 07-01-2003
274
Punti
28
Tornei
204
Best: 184
▲
4
Luka Pavlovic
FRA, 30-03-2000
273
Punti
25
Tornei
205
Best: 123
▼
-11
Jerome Kym
SUI, 12-02-2003
271
Punti
15
Tornei
206
Best: 197
▲
3
Pol Martin Tiffon
ESP, 30-07-1999
269
Punti
25
Tornei
207
Best: 27
▲
3
Laslo Djere
SRB, 02-06-1995
268
Punti
22
Tornei
208
Best: 105
▼
-5
Elias Ymer
SWE, 10-04-1996
266
Punti
22
Tornei
209
Best: 113
▲
2
Liam Draxl
CAN, 05-12-2001
265
Punti
22
Tornei
210
Best: 196
▲
2
Rio Noguchi
JPN, 28-12-1998
265
Punti
27
Tornei
211
Best: 211
▲
3
Henri Squire
GER, 27-09-2000
265
Punti
30
Tornei
212
Best: 211
▲
1
Moise Kouame
FRA, 06-03-2009
263
Punti
19
Tornei
213
Best: 213
▲
2
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
261
Punti
27
Tornei
214
Best: 214
▲
2
Nikolas Sanchez Izquierdo
ESP, 15-03-1999
261
Punti
32
Tornei
215
Best: 97
▲
3
Kimmer Coppejans
BEL, 07-02-1994
260
Punti
26
Tornei
216
Best: 216
▲
18
Braden Shick
USA, 24-10-2003
260
Punti
27
Tornei
217
Best: 214
--
0
Henry Searle
GBR, 29-03-2006
259
Punti
25
Tornei
218
Best: 216
▲
1
Felix Gill
GBR, 01-06-2002
259
Punti
30
Tornei
219
Best: 118
▲
1
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
258
Punti
24
Tornei
220
Best: 194
▲
4
Dan Added
FRA, 13-04-1999
254
Punti
31
Tornei
221
Best: 211
▲
5
Darwin Blanch
USA, 28-09-2007
249
Punti
29
Tornei
222
Best: 147
▼
-27
Guy Den Ouden
NED, 08-04-2002
249
Punti
17
Tornei
223
Best: 131
▼
-23
Genaro Alberto Olivieri
ARG, 04-08-1998
249
Punti
27
Tornei
224
Best: 141
▲
3
August Holmgren
DEN, 22-04-1998
247
Punti
28
Tornei
225
Best: 183
▲
3
Oliver Crawford
GBR, 30-04-1999
247
Punti
26
Tornei
226
Best: 121
▲
3
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
245
Punti
20
Tornei
227
Best: 201
▲
3
Gilles Arnaud Bailly
BEL, 19-09-2005
245
Punti
30
Tornei
228
Best: 168
▲
7
Frederico Ferreira Silva
POR, 18-03-1995
245
Punti
34
Tornei
229
Best: 223
▼
-6
Guido Ivan Justo
ARG, 17-12-1997
244
Punti
33
Tornei
230
Best: 230
▲
12
Kilian Feldbausch
SUI, 07-09-2005
241
Punti
19
Tornei
231
Best: 231
▲
2
Maks Kasnikowski
POL, 06-07-2003
241
Punti
29
Tornei
232
Best: 232
▲
42
Juan Pablo Varillas
PER, 06-10-1995
240
Punti
27
Tornei
233
Best: 225
▼
-8
Franco Roncadelli
URU, 06-02-2000
240
Punti
29
Tornei
234
Best: 151
▼
-3
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
239
Punti
12
Tornei
235
Best: 219
▲
11
Sumit Nagal
IND, 16-08-1997
239
Punti
24
Tornei
236
Best: 142
▼
-15
Alejandro Moro Canas
ESP, 07-12-2000
239
Punti
31
Tornei
237
Best: 230
▼
-1
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
237
Punti
28
Tornei
238
Best: 174
▼
-1
Jay Clarke
GBR, 27-07-1998
236
Punti
32
Tornei
239
Best: 164
▼
-1
James McCabe
AUS, 05-07-2003
235
Punti
29
Tornei
240
Best: 217
▼
-1
Yi Zhou
CHN, 14-03-2005
234
Punti
25
Tornei
241
Best: 158
▼
-19
Yu Hsiou Hsu
TPE, 02-04-1999
232
Punti
25
Tornei
242
Best: 231
▼
-1
Max Houkes
NED, 03-07-2000
231
Punti
28
Tornei
243
Best: 243
▲
5
Andre Ilagan
USA, 16-11-2000
231
Punti
30
Tornei
244
Best: 161
▼
-4
Marc-Andrea Huesler
SUI, 24-06-1996
230
Punti
22
Tornei
245
Best: 50
▼
-2
Pavel Kotov
RUS, 18-11-1998
226
Punti
16
Tornei
246
Best: 237
▼
-2
Andrej Nedic
BIH, 16-10-2004
226
Punti
27
Tornei
247
Best: 247
--
0
Florent Bax
FRA, 16-06-1999
223
Punti
29
Tornei
248
Best: 246
▲
1
Felix Balshaw
FRA, 15-06-2006
220
Punti
25
Tornei
249
Best: 249
▲
12
Martin Krumich
CZE, 26-12-2002
220
Punti
32
Tornei
250
Best: 250
▲
7
Max Basing
GBR, 02-10-2002
219
Punti
23
Tornei
251
Best: 210
▲
11
Andy Andrade
ECU, 14-12-1998
219
Punti
23
Tornei
252
Best: 251
▼
-1
Buvaysar Gadamauri
BEL, 10-07-2000
219
Punti
27
Tornei
253
Best: 95
▼
-21
Hugo Grenier
FRA, 23-03-1996
218
Punti
22
Tornei
254
Best: 147
--
0
Kaichi Uchida
JPN, 23-08-1994
218
Punti
32
Tornei
255
Best: 103
--
0
Harold Mayot
FRA, 04-02-2002
217
Punti
18
Tornei
256
Best: 240
▼
-4
Matias Soto
CHI, 27-04-1999
214
Punti
25
Tornei
257
Best: 199
▲
1
Matej Dodig
CRO, 19-07-2005
214
Punti
25
Tornei
258
Best: 187
▲
1
Joao Lucas Reis Da Silva
BRA, 26-03-2000
214
Punti
28
Tornei
259
Best: 257
▲
93
Mili Poljicak
CRO, 13-07-2004
213
Punti
21
Tornei
260
Best: 260
▲
3
Cezar Cretu
ROU, 24-04-2001
211
Punti
23
Tornei
261
Best: 167
▲
3
Alex Barrena
ARG, 10-10-2002
211
Punti
29
Tornei
262
Best: 108
▲
3
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
210
Punti
30
Tornei
263
Best: 247
▲
5
Hynek Barton
CZE, 05-04-2004
210
Punti
30
Tornei
264
Best: 237
▲
2
Alastair Gray
GBR, 22-06-1998
209
Punti
23
Tornei
265
Best: 259
▲
2
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
209
Punti
31
Tornei
266
Best: 266
▲
10
Juan Bautista Torres
ARG, 02-04-2002
208
Punti
32
Tornei
267
Best: 181
▲
2
Abdullah Shelbayh
JOR, 16-11-2003
206
Punti
23
Tornei
268
Best: 217
▼
-18
Edas Butvilas
LTU, 23-07-2004
205
Punti
25
Tornei
269
Best: 266
▲
3
Inaki Montes-De La Torre
ESP, 03-10-2002
204
Punti
25
Tornei
270
Best: 253
▼
-17
Giles Hussey
GBR, 26-05-1997
204
Punti
28
Tornei
271
Best: 105
▲
19
Daniel Elahi Galan
COL, 18-06-1996
203
Punti
22
Tornei
272
Best: 83
▼
-12
Chun-Hsin Tseng
TPE, 08-08-2001
202
Punti
18
Tornei
273
Best: 267
▲
2
Nick Hardt
DOM, 20-09-2000
202
Punti
18
Tornei
274
Best: 222
▼
-18
Pedro Boscardin Dias
BRA, 28-01-2003
201
Punti
31
Tornei
275
Best: 261
▼
-4
Stefan Dostanic
USA, 04-11-2001
200
Punti
17
Tornei
276
Best: 138
▲
27
Thiago Monteiro
BRA, 31-05-1994
200
Punti
21
Tornei
277
Best: 275
▲
20
Matheus Pucinelli De Almeida
BRA, 01-04-2001
199
Punti
24
Tornei
278
Best: 175
▼
-1
Alvaro Guillen Meza
ECU, 02-01-2003
199
Punti
29
Tornei
279
Best: 210
--
0
Filip Cristian Jianu
ROU, 18-09-2001
197
Punti
33
Tornei
280
Best: 280
▲
7
Yanki Erel
TUR, 25-09-2000
196
Punti
24
Tornei
281
Best: 281
▼
-11
Juncheng Shang
CHN, 0
195
Punti
12
Tornei
282
Best: 282
▲
281
J.J. Wolf
USA, 21-12-1998
195
Punti
9
Tornei
283
Best: 267
▼
-3
Matteo Martineau
FRA, 16-01-1999
195
Punti
29
Tornei
284
Best: 126
▼
-39
Pierre-Hugues Herbert
FRA, 18-03-1991
194
Punti
15
Tornei
285
Best: 267
▼
-4
Petr Bar Biryukov
RUS, 28-02-2002
194
Punti
29
Tornei
286
Best: 282
▼
-4
Juan Manuel La Serna
ARG, 05-02-2004
193
Punti
24
Tornei
287
Best: 235
▼
-4
Charles Broom
GBR, 24-04-1998
192
Punti
29
Tornei
288
Best: 172
▼
-3
Murphy Cassone
USA, 16-08-2002
190
Punti
27
Tornei
289
Best: 286
▼
-3
Sandro Kopp
AUT, 26-05-2000
190
Punti
30
Tornei
290
Best: 284
▼
-6
Florian Broska
GER, 01-01-1998
189
Punti
21
Tornei
291
Best: 288
▼
-3
Akira Santillan
JPN, 22-05-1997
189
Punti
34
Tornei
292
Best: 7
▼
-14
David Goffin
BEL, 07-12-1990
188
Punti
15
Tornei
293
Best: 196
▲
27
Rodrigo Pacheco Mendez
MEX, 25-04-2005
188
Punti
26
Tornei
294
Best: 290
▼
-3
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
186
Punti
33
Tornei
295
Best: 256
▼
-3
Stefan Kozlov
USA, 01-02-1998
185
Punti
21
Tornei
296
Best: 180
▼
-3
Justin Engel
GER, 01-10-2007
185
Punti
23
Tornei
297
Best: 214
▼
-3
Ilia Simakin
RUS, 27-10-2003
185
Punti
24
Tornei
298
Best: 250
▼
-3
Philip Henning
RSA, 10-11-2000
184
Punti
23
Tornei
299
Best: 298
▼
-1
Mert Alkaya
TUR, 14-06-2000
183
Punti
30
Tornei
300
Best: 257
▼
-11
Miguel Damas
ESP, 21-12-1999
183
Punti
33
Tornei
301
Best: 299
▼
-2
Sean Cuenin
FRA, 16-02-2004
181
Punti
24
Tornei
302
Best: 177
▲
5
Duje Ajdukovic
CRO, 05-02-2001
181
Punti
30
Tornei
303
Best: 298
▼
-3
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
180
Punti
27
Tornei
304
Best: 301
▼
-3
Philip Sekulic
AUS, 05-09-2003
180
Punti
28
Tornei
305
Best: 290
▼
-3
Sergey Fomin
UZB, 01-02-2001
180
Punti
30
Tornei
306
Best: 306
▲
19
Daniel Milavsky
USA, 12-09-2001
178
Punti
31
Tornei
307
Best: 307
▲
2
Matthew Dellavedova
AUS, 30-05-2000
178
Punti
41
Tornei
308
Best: 284
▼
-2
Dali Blanch
USA, 05-03-2003
177
Punti
28
Tornei
309
Best: 309
▲
19
Hayato Matsuoka
JPN, 15-01-2005
177
Punti
30
Tornei
310
Best: 258
▼
-14
Igor Marcondes
BRA, 16-06-1997
175
Punti
19
Tornei
311
Best: 26
▼
-3
Jordan Thompson
AUS, 20-04-1994
173
Punti
10
Tornei
312
Best: 312
▼
-2
Max Schoenhaus
GER, 0
172
Punti
24
Tornei
313
Best: 311
▼
-2
Luciano Emanuel Ambrogi
ARG, 19-11-2003
171
Punti
31
Tornei
314
Best: 314
▲
62
Jay Friend
JPN, 22-12-2003
170
Punti
14
Tornei
315
Best: 212
▼
-3
Johannus Monday
GBR, 22-01-2002
170
Punti
17
Tornei
316
Best: 268
▼
-1
Gonzalo Villanueva
ARG, 13-01-1995
168
Punti
34
Tornei
317
Best: 271
▼
-13
Maxim Mrva
CZE, 02-08-2007
167
Punti
27
Tornei
318
Best: 116
--
0
Calvin Hemery
FRA, 28-01-1995
164
Punti
24
Tornei
319
Best: 287
--
0
Marvin Moeller
GER, 18-01-1999
164
Punti
28
Tornei
320
Best: 278
▲
23
Tyler Zink
USA, 01-01-1900
164
Punti
28
Tornei
321
Best: 315
▲
2
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
164
Punti
29
Tornei
322
Best: 193
▼
-9
Sascha Gueymard Wayenburg
FRA, 01-08-2003
164
Punti
30
Tornei
323
Best: 323
▼
-2
Thomas Faurel
FRA, 0
162
Punti
30
Tornei
324
Best: 182
▼
-10
Mikhail Kukushkin
KAZ, 26-12-1987
162
Punti
21
Tornei
325
Best: 263
▼
-8
Eliakim Coulibaly
CIV, 05-05-2002
162
Punti
25
Tornei
326
Best: 197
▼
-4
Fajing Sun
CHN, 03-10-1996
162
Punti
27
Tornei
327
Best: 202
▼
-3
Dominic Stricker
SUI, 16-08-2002
161
Punti
17
Tornei
328
Best: 168
▼
-1
Murkel Dellien
BOL, 16-09-1997
160
Punti
27
Tornei
329
Best: 329
--
0
Juan Estevez
ARG, 22-09-2005
160
Punti
31
Tornei
330
Best: 221
▲
4
Hernan Casanova
ARG, 06-02-1994
159
Punti
21
Tornei
331
Best: 276
▲
9
Petr Brunclik
CZE, 17-07-2006
158
Punti
17
Tornei
332
Best: 230
▲
7
Max Hans Rehberg
GER, 13-09-2003
158
Punti
18
Tornei
333
Best: 208
▼
-3
Facundo Mena
ARG, 22-09-1992
157
Punti
21
Tornei
334
Best: 300
▼
-3
Hamish Stewart
GBR, 30-07-1999
157
Punti
26
Tornei
335
Best: 78
▼
-2
Yasutaka Uchiyama
JPN, 05-08-1992
156
Punti
19
Tornei
336
Best: 336
▲
172
Jan Kumstat
CZE, 01-01-1900
156
Punti
20
Tornei
337
Best: 337
▼
-1
Ognjen Milic
SRB, 0
156
Punti
22
Tornei
338
Best: 241
▼
-33
Daniel Michalski
POL, 11-01-2000
156
Punti
25
Tornei
339
Best: 212
▼
-2
Michael Geerts
BEL, 17-01-1995
156
Punti
26
Tornei
340
Best: 250
▲
41
Andres Martin
USA, 07-07-2001
154
Punti
27
Tornei
341
Best: 125
▼
-68
Juan Pablo Ficovich
ARG, 24-01-1997
153
Punti
23
Tornei
342
Best: 316
▼
-4
Oriol Roca Batalla
ESP, 30-04-1993
153
Punti
23
Tornei
343
Best: 343
▼
-11
Tiago Torres
POR, 0
153
Punti
27
Tornei
344
Best: 344
▼
-3
Carl Emil Overbeck
DEN, 0
152
Punti
21
Tornei
345
Best: 345
▲
43
Raphael Perot
FRA, 30-06-2001
152
Punti
26
Tornei
346
Best: 235
▲
2
Marko Topo
GER, 13-09-2003
151
Punti
21
Tornei
347
Best: 6
▼
-21
Gael Monfils
FRA, 01-09-1986
150
Punti
11
Tornei
348
Best: 348
▲
43
Edward Winter
AUS, 15-09-2004
149
Punti
17
Tornei
349
Best: 159
▼
-3
Mitchell Krueger
USA, 12-01-1994
148
Punti
22
Tornei
350
Best: 342
▼
-8
Anton Matusevich
GBR, 30-05-2001
147
Punti
23
Tornei
351
Best: 287
▼
-2
Antoine Ghibaudo
FRA, 25-01-2005
146
Punti
23
Tornei
352
Best: 352
▲
33
Radu Mihai Papoe
ROU, 28-08-2002
145
Punti
22
Tornei
353
Best: 339
▼
-2
Andrey Chepelev
RUS, 02-08-1998
144
Punti
38
Tornei
354
Best: 354
--
0
Jake Delaney
AUS, 14-05-1997
143
Punti
30
Tornei
355
Best: 254
--
0
Mats Rosenkranz
GER, 23-08-1998
142
Punti
16
Tornei
356
Best: 116
▼
-6
Marc Polmans
AUS, 02-05-1997
142
Punti
19
Tornei
357
Best: 357
▲
14
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
142
Punti
24
Tornei
358
Best: 358
--
0
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
141
Punti
27
Tornei
359
Best: 249
▲
24
Mathys Erhard
FRA, 26-10-2001
141
Punti
31
Tornei
360
Best: 356
▼
-4
Ivan Marrero Curbelo
ESP, 27-09-1998
140
Punti
19
Tornei
361
Best: 305
▼
-2
Alex Martinez
ESP, 19-03-2001
139
Punti
22
Tornei
362
Best: 362
▲
10
Manas Dhamne
IND, 29-12-2007
139
Punti
26
Tornei
363
Best: 158
▼
-6
Tung-Lin Wu
TPE, 12-05-1998
138
Punti
22
Tornei
364
Best: 360
▼
-4
Petr Nesterov
BUL, 07-03-2003
138
Punti
26
Tornei
365
Best: 78
▲
4
Nicolas Kicker
ARG, 16-08-1992
138
Punti
29
Tornei
366
Best: 335
▼
-4
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
137
Punti
16
Tornei
367
Best: 286
▼
-22
Jonas Forejtek
CZE, 10-03-2001
137
Punti
25
Tornei
368
Best: 278
▼
-5
Robin Bertrand
FRA, 15-03-2003
137
Punti
37
Tornei
369
Best: 177
▼
-22
Andrea Collarini
ARG, 31-01-1992
136
Punti
21
Tornei
370
Best: 370
▲
242
Cruz Hewitt
AUS, 11-12-2008
136
Punti
26
Tornei
371
Best: 365
▼
-6
Max Wiskandt
GER, 01-02-2002
135
Punti
28
Tornei
372
Best: 354
▼
-6
Eduardo Ribeiro
BRA, 17-03-1998
134
Punti
22
Tornei
373
Best: 306
▼
-29
Blaise Bicknell
JAM, 26-11-2001
134
Punti
24
Tornei
374
Best: 315
▼
-13
Cedrik-Marcel Stebe
GER, 09-10-1990
131
Punti
11
Tornei
375
Best: 180
▼
-40
Paul Jubb
GBR, 31-10-1999
131
Punti
20
Tornei
376
Best: 229
▼
-3
Marek Gengel
CZE, 17-09-1995
131
Punti
26
Tornei
377
Best: 260
▼
-3
Carlos Sanchez Jover
ESP, 21-07-2000
131
Punti
30
Tornei
378
Best: 158
▼
-3
Dimitar Kuzmanov
BUL, 28-07-1993
131
Punti
33
Tornei
379
Best: 289
▼
-11
Lilian Marmousez
FRA, 03-01-2002
130
Punti
14
Tornei
380
Best: 364
▼
-16
Lucio Ratti
ARG, 27-01-2004
130
Punti
25
Tornei
381
Best: 279
▼
-11
Garrett Johns
USA, 17-12-2000
130
Punti
29
Tornei
382
Best: 347
▼
-4
Ioannis Xilas
GRE, 12-05-2001
130
Punti
31
Tornei
383
Best: 358
▲
53
Trevor Svajda
USA, 20-04-2006
129
Punti
12
Tornei
384
Best: 379
▼
-5
Jack Kennedy
USA, 01-01-1900
129
Punti
18
Tornei
385
Best: 181
▼
-5
Yuta Shimizu
JPN, 09-06-1999
129
Punti
23
Tornei
386
Best: 386
▲
14
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
129
Punti
30
Tornei
387
Best: 387
▼
-5
Carlos Maria Zarate
ARG, 0
128
Punti
29
Tornei
388
Best: 387
▼
-1
Georgii Kravchenko
UKR, 28-07-2000
128
Punti
31
Tornei
389
Best: 260
▼
-22
Tiago Pereira
POR, 20-06-2004
127
Punti
40
Tornei
390
Best: 176
▼
-13
Daniel Masur
GER, 06-11-1994
125
Punti
21
Tornei
391
Best: 363
▼
-1
Justin Boulais
CAN, 20-10-2001
125
Punti
25
Tornei
392
Best: 243
▲
1
Marat Sharipov
RUS, 09-10-2002
125
Punti
25
Tornei
393
Best: 353
▼
-40
Dhakshineswar Suresh
IND, 29-03-2000
124
Punti
12
Tornei
394
Best: 382
▼
-2
Andrew Fenty
USA, 01-01-1900
124
Punti
27
Tornei
395
Best: 93
▲
9
Andrej Martin
SVK, 20-09-1989
123
Punti
19
Tornei
396
Best: 392
▲
2
Lui Maxted
GBR, 01-01-1900
123
Punti
21
Tornei
397
Best: 185
▼
-3
Santiago Rodriguez Taverna
ARG, 16-07-1999
123
Punti
31
Tornei
398
Best: 393
▼
-3
Arthur Weber
FRA, 09-05-1992
122
Punti
18
Tornei
399
Best: 395
▼
-3
Stefan Palosi
ROU, 28-01-2000
122
Punti
23
Tornei
400
Best: 399
▼
-1
Arthur Nagel
FRA, 14-04-2003
121
Punti
27
Tornei
401
Best: 299
▲
15
Vadym Ursu
UKR, 01-01-1997
121
Punti
28
Tornei
402
Best: 401
▼
-1
Ilya Ivashka
BLR, 24-02-1994
120
Punti
13
Tornei
403
Best: 167
▼
-19
Laurent Lokoli
FRA, 18-10-1994
120
Punti
15
Tornei
404
Best: 341
▼
-2
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
120
Punti
24
Tornei
405
Best: 405
▲
33
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
120
Punti
25
Tornei
406
Best: 346
▼
-3
Kasidit Samrej
THA, 20-01-2001
120
Punti
30
Tornei
407
Best: 368
▼
-21
Olle Wallin
SWE, 22-10-2001
118
Punti
24
Tornei
408
Best: 240
▲
36
Patrick Zahraj
GER, 17-07-1999
118
Punti
29
Tornei
409
Best: 83
▼
-4
Carlos Taberner
ESP, 08-08-1997
117
Punti
11
Tornei
410
Best: 147
▼
-94
Yosuke Watanuki
JPN, 12-04-1998
117
Punti
15
Tornei
411
Best: 191
▼
-5
Nerman Fatic
BIH, 24-10-1994
117
Punti
16
Tornei
412
Best: 256
--
0
Johan Nikles
SUI, 23-03-1997
116
Punti
22
Tornei
413
Best: 407
▼
-6
Sergio Callejon Hernando
ESP, 16-09-2004
116
Punti
25
Tornei
414
Best: 248
▼
-6
Geoffrey Blancaneaux
FRA, 08-08-1998
116
Punti
27
Tornei
415
Best: 340
▼
-6
Masamichi Imamura
JPN, 23-11-1998
116
Punti
28
Tornei
416
Best: 411
▼
-5
Mees Rottgering
NED, 07-07-2007
115
Punti
18
Tornei
417
Best: 289
▲
3
Mika Brunold
SUI, 02-10-2004
115
Punti
18
Tornei
418
Best: 80
▲
5
Norbert Gombos
SVK, 13-08-1990
115
Punti
21
Tornei
419
Best: 171
▼
-6
Beibit Zhukayev
KAZ, 12-10-2000
114
Punti
20
Tornei
420
Best: 415
▼
-5
Eric Vanshelboim
UKR, 15-07-2001
114
Punti
26
Tornei
421
Best: 414
▲
3
Semen Pankin
RUS, 04-09-1999
113
Punti
23
Tornei
422
Best: 418
▼
-4
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
113
Punti
28
Tornei
423
Best: 419
▼
-4
Niels Visker
NED, 05-10-2001
113
Punti
28
Tornei
424
Best: 424
▲
83
Constantin Bittoun Kouzmine
FRA, 04-01-1999
113
Punti
35
Tornei
425
Best: 307
▼
-11
Oleg Prihodko
MKD, 03-10-1997
112
Punti
22
Tornei
426
Best: 404
▼
-5
Cannon Kingsley
USA, 06-05-2001
112
Punti
22
Tornei
427
Best: 410
▼
-5
Cyril Vandermeersch
FRA, 06-05-1999
112
Punti
24
Tornei
428
Best: 424
▼
-1
Valerio Aboian
ARG, 14-06-2002
111
Punti
25
Tornei
429
Best: 428
▼
-1
Mika Petkovic
GER, 29-12-2006
111
Punti
29
Tornei
430
Best: 397
▼
-4
Henry Bernet
SUI, 25-01-2007
110
Punti
21
Tornei
431
Best: 426
▼
-1
Vladyslav Orlov
UKR, 17-05-1995
110
Punti
26
Tornei
432
Best: 170
▲
10
James Trotter
JPN, 01-01-1900
109
Punti
20
Tornei
433
Best: 301
▼
-16
Maximus Jones
THA, 05-09-2004
109
Punti
27
Tornei
434
Best: 139
▼
-3
Thanasi Kokkinakis
AUS, 10-04-1996
108
Punti
8
Tornei
435
Best: 284
▼
-6
Adrian Boitan
ROU, 11-07-1999
108
Punti
22
Tornei
436
Best: 324
▼
-3
Oliver Tarvet
GBR, 29-10-2003
107
Punti
12
Tornei
437
Best: 434
▼
-3
Dylan Dietrich
SUI, 22-09-2004
107
Punti
8
Tornei
438
Best: 295
▼
-3
Corentin Denolly
FRA, 06-06-1997
107
Punti
23
Tornei
439
Best: 153
▲
2
Denis Yevseyev
KAZ, 22-05-1993
107
Punti
28
Tornei
440
Best: 437
▼
-3
Alejo Sanchez Quilez
ESP, 25-06-2005
106
Punti
21
Tornei
441
Best: 441
▲
19
Yannik Kelm
GER, 01-01-1900
106
Punti
26
Tornei
442
Best: 321
▼
-2
Robert Strombachs
LAT, 15-09-1999
105
Punti
28
Tornei
443
Best: 342
▼
-11
Luca Castelnuovo
SUI, 29-01-1997
104
Punti
24
Tornei
444
Best: 319
▼
-19
Daniel Dutra da Silva
BRA, 05-07-1988
104
Punti
31
Tornei
445
Best: 123
--
0
Ryan Peniston
GBR, 10-11-1995
103
Punti
13
Tornei
446
Best: 252
--
0
Tom Paris
FRA, 02-09-2002
103
Punti
16
Tornei
447
Best: 316
▲
2
Mateus Alves
BRA, 23-01-2001
103
Punti
20
Tornei
448
Best: 302
▲
8
Renta Tokuda
JPN, 29-03-1998
103
Punti
26
Tornei
449
Best: 449
▲
9
Karim Bennani
MAR, 0
102
Punti
20
Tornei
450
Best: 281
--
0
Jie Cui
CHN, 24-01-1998
102
Punti
24
Tornei
451
Best: 395
--
0
Alafia Ayeni
USA, 10-08-1999
101
Punti
17
Tornei
452
Best: 351
▼
-63
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
101
Punti
26
Tornei
453
Best: 453
▲
2
Matthew William Donald
CZE, 08-11-2004
101
Punti
26
Tornei
454
Best: 424
▲
17
Lorenzo Joaquin Rodriguez
ARG, 29-09-1999
101
Punti
29
Tornei
455
Best: 318
▲
2
Christian Langmo
USA, 01-06-1996
101
Punti
34
Tornei
456
Best: 387
▼
-4
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
100
Punti
19
Tornei
457
Best: 211
▼
-60
Javier Barranco Cosano
ESP, 17-11-1998
99
Punti
18
Tornei
458
Best: 458
▼
-10
Daniel Siniakov
CZE, 0
99
Punti
19
Tornei
459
Best: 409
▲
39
Alex Hernandez
MEX, 23-06-1999
99
Punti
25
Tornei
460
Best: 373
▲
9
Bor Artnak
SLO, 04-06-2004
98
Punti
19
Tornei
461
Best: 447
--
0
Sergi Perez Contri
ESP, 20-01-1998
98
Punti
29
Tornei
462
Best: 63
--
0
Jason Kubler
AUS, 19-05-1993
97
Punti
10
Tornei
463
Best: 463
▲
11
Reda Bennani
MAR, 01-01-1900
97
Punti
20
Tornei
464
Best: 76
--
0
Filip Misolic
AUT, 08-08-2001
96
Punti
12
Tornei
465
Best: 270
▲
3
Blake Ellis
AUS, 06-01-1999
96
Punti
18
Tornei
466
Best: 356
▼
-1
Maxime Chazal
FRA, 24-04-1993
96
Punti
23
Tornei
467
Best: 4
▲
254
Kei Nishikori
JPN, 29-12-1989
95
Punti
9
Tornei
468
Best: 463
▲
62
Pedro Vives Marcos
ESP, 13-04-2001
95
Punti
14
Tornei
469
Best: 142
▼
-10
Ivan Gakhov
RUS, 04-11-1996
95
Punti
22
Tornei
470
Best: 357
▼
-23
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
95
Punti
23
Tornei
471
Best: 449
▼
-17
Quinn Vandecasteele
USA, 01-09-2002
95
Punti
24
Tornei
472
Best: 472
--
0
Dusan Obradovic
SRB, 23-03-2001
95
Punti
30
Tornei
473
Best: 314
▲
7
Moerani Bouzige
AUS, 13-07-1999
95
Punti
32
Tornei
474
Best: 467
▼
-7
Yassine Dlimi
MAR, 05-05-2003
94
Punti
15
Tornei
475
Best: 222
▲
15
Viktor Durasovic
NOR, 19-03-1997
94
Punti
25
Tornei
476
Best: 356
▼
-13
Milos Karol
SVK, 13-12-2002
93
Punti
15
Tornei
477
Best: 200
▼
-24
George Loffhagen
GBR, 19-04-2001
93
Punti
16
Tornei
478
Best: 477
▲
36
Koki Matsuda
JPN, 31-10-2000
93
Punti
20
Tornei
479
Best: 432
▼
-3
Sebastian Sorger
AUT, 19-12-2005
93
Punti
22
Tornei
480
Best: 424
▼
-14
Eero Vasa
FIN, 01-02-1997
93
Punti
22
Tornei
481
Best: 415
▼
-11
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
93
Punti
25
Tornei
482
Best: 482
▲
9
Karl Poling
USA, 04-08-1999
93
Punti
29
Tornei
483
Best: 481
▼
-2
Thijs Boogaard
NED, 05-07-2008
92
Punti
13
Tornei
484
Best: 484
▼
-1
Enzo Aguiard
AUS, 0
92
Punti
20
Tornei
485
Best: 403
▼
-75
Jack Loge
BEL, 16-11-2004
92
Punti
30
Tornei
486
Best: 486
--
0
Ozan Baris
USA, 31-03-2004
91
Punti
13
Tornei
487
Best: 160
--
0
Li Tu
AUS, 27-05-1996
91
Punti
13
Tornei
488
Best: 347
▼
-4
Rudolf Molleker
GER, 26-10-2000
91
Punti
20
Tornei
489
Best: 485
▼
-1
Patrick Schoen
SUI, 04-05-2005
91
Punti
21
Tornei
490
Best: 490
▼
-1
Anton Shepp
NZL, 0
91
Punti
22
Tornei
491
Best: 347
▼
-48
Sanhui Shin
KOR, 18-03-1997
91
Punti
25
Tornei
492
Best: 177
▲
3
Omar Jasika
AUS, 18-05-1997
91
Punti
28
Tornei
493
Best: 449
▼
-1
Miguel Tobon
COL, 01-01-1900
91
Punti
29
Tornei
494
Best: 485
▼
-9
Aziz Ouakaa
TUN, 07-08-1999
91
Punti
39
Tornei
495
Best: 357
▼
-2
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
90
Punti
7
Tornei
496
Best: 347
▼
-2
Samir Banerjee
USA, 02-10-2003
90
Punti
9
Tornei
497
Best: 482
▼
-15
Joaquin Aguilar Cardozo
URU, 08-04-2005
90
Punti
17
Tornei
498
Best: 280
▼
-21
Dominik Palan
CZE, 30-09-2000
90
Punti
23
Tornei
499
Best: 485
▼
-2
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
90
Punti
24
Tornei
500
Best: 244
▼
-61
Lucas Poullain
FRA, 05-12-1995
90
Punti
28
Tornei
501
Best: 320
▼
-5
Pedro Sakamoto
BRA, 29-06-1993
90
Punti
30
Tornei
502
Best: 261
▼
-27
Alex Rybakov
USA, 27-01-1997
89
Punti
21
Tornei
503
Best: 340
▲
8
Colin Sinclair
NMI, 19-12-1994
89
Punti
28
Tornei
504
Best: 424
▼
-5
Ryan Nijboer
NED, 28-07-1999
89
Punti
28
Tornei
505
Best: 502
▼
-3
Cesar Bouchelaghem
FRA, 28-06-2004
88
Punti
26
Tornei
506
Best: 421
▼
-3
Hikaru Shiraishi
JPN, 22-05-2000
88
Punti
28
Tornei
507
Best: 39
▲
12
Radu Albot
MDA, 11-11-1989
87
Punti
16
Tornei
508
Best: 227
▲
12
Khumoyun Sultanov
UZB, 27-10-1998
87
Punti
18
Tornei
509
Best: 187
▼
-3
Benjamin Hassan
LBN, 04-02-1995
87
Punti
22
Tornei
510
Best: 510
▲
82
Filip Jeff Planinsek
SLO, 29-06-2001
87
Punti
27
Tornei
511
Best: 364
▼
-1
Hiroki Moriya
JPN, 16-10-1990
86
Punti
24
Tornei
512
Best: 507
--
0
Tai Sach
AUS, 16-09-2002
86
Punti
30
Tornei
513
Best: 390
--
0
Tibo Colson
BEL, 12-07-2000
85
Punti
14
Tornei
514
Best: 449
▲
3
Fares Zakaria
EGY, 13-05-2001
85
Punti
24
Tornei
515
Best: 383
--
0
Aidan McHugh
GBR, 09-07-2000
84
Punti
11
Tornei
516
Best: 288
▼
-12
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
84
Punti
18
Tornei
517
Best: 517
▲
1
Emile Hudd
GBR, 27-05-2000
84
Punti
29
Tornei
518
Best: 318
▼
-2
Alex Marti Pujolras
ESP, 10-02-1999
83
Punti
20
Tornei
519
Best: 183
▲
5
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
81
Punti
22
Tornei
520
Best: 508
▲
5
Pavle Marinkov
AUS, 04-02-2006
81
Punti
23
Tornei
521
Best: 521
▲
5
Luca Staeheli
SUI, 08-03-2000
81
Punti
26
Tornei
522
Best: 439
▲
5
Oleksii Krutykh
UKR, 10-03-2000
81
Punti
27
Tornei
523
Best: 523
▲
5
Louis Wessels
GER, 27-08-1998
81
Punti
28
Tornei
524
Best: 524
▲
5
Spencer Johnson
USA, 0
80
Punti
10
Tornei
525
Best: 525
▲
77
Kenta Miyoshi
JPN, 16-03-2004
80
Punti
11
Tornei
526
Best: 526
▼
-17
Niels McDonald
GER, 0
80
Punti
19
Tornei
527
Best: 498
▲
48
Paulo Andre Saraiva Dos Santos
BRA, 23-06-2000
80
Punti
25
Tornei
528
Best: 528
▲
4
Izan Almazan Valiente
ESP, 0
80
Punti
25
Tornei
529
Best: 127
▲
4
Jelle Sels
NED, 10-08-1995
80
Punti
26
Tornei
530
Best: 530
▲
5
Timo Legout
FRA, 13-03-2002
79
Punti
9
Tornei
531
Best: 449
▼
-9
Maxim Zhukov
RUS, 30-01-2005
79
Punti
15
Tornei
532
Best: 427
▼
-27
Joao Eduardo Schiessl
BRA, 19-08-2004
79
Punti
20
Tornei
533
Best: 533
▲
3
Daniil Ostapenkov
BLR, 08-05-2003
79
Punti
23
Tornei
534
Best: 433
▼
-56
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
79
Punti
24
Tornei
535
Best: 527
▲
4
Michael Bassem Sobhy
EGY, 07-05-2004
78
Punti
23
Tornei
536
Best: 520
▲
4
Sidharth Rawat
IND, 21-04-1993
78
Punti
23
Tornei
537
Best: 436
▼
-3
Sebastian Gima
ROU, 17-05-2002
78
Punti
31
Tornei
538
Best: 263
▼
-17
Christoph Negritu
GER, 21-03-1994
77
Punti
20
Tornei
539
Best: 539
▲
2
Luca Wiedenmann
GER, 01-01-1900
77
Punti
24
Tornei
540
Best: 485
▲
4
Digvijay Pratap Singh
IND, 02-06-2000
77
Punti
29
Tornei
541
Best: 334
▲
1
Leo Borg
SWE, 15-05-2003
76
Punti
22
Tornei
542
Best: 507
▲
1
Kaylan Bigun
USA, 23-05-2006
76
Punti
24
Tornei
543
Best: 542
▲
2
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
76
Punti
27
Tornei
544
Best: 537
▼
-7
Mitsuki Wei Kang Leong
MAS, 06-08-2004
76
Punti
27
Tornei
545
Best: 485
▲
1
Taha Baadi
MAR, 19-07-2001
75
Punti
18
Tornei
546
Best: 546
▲
1
Peter Makk
HUN, 0
75
Punti
24
Tornei
547
Best: 161
▲
1
Filip Peliwo
POL, 30-01-1994
75
Punti
26
Tornei
548
Best: 530
▲
1
M Rifki Fitriadi
INA, 23-01-1999
75
Punti
27
Tornei
549
Best: 449
▼
-26
Takuya Kumasaka
JPN, 12-10-1998
75
Punti
27
Tornei
550
Best: 550
--
0
Toufik Sahtali
ALG, 0
75
Punti
34
Tornei
551
Best: 527
▼
-13
Alexander Donski
BUL, 01-08-1998
74
Punti
13
Tornei
552
Best: 552
▼
-1
Gavin Young
USA, 0
74
Punti
18
Tornei
553
Best: 486
▲
4
Alec Beckley
RSA, 18-06-2001
74
Punti
18
Tornei
554
Best: 554
▲
25
Alan Magadan
MEX, 26-05-2001
74
Punti
27
Tornei
555
Best: 550
▼
-2
Matyas Fuele
HUN, 22-12-1998
73
Punti
17
Tornei
556
Best: 556
▲
11
Dimitris Sakellaridis
GRE, 30-04-2006
73
Punti
49
Tornei
557
Best: 455
▼
-1
James Story
GBR, 05-03-2001
72
Punti
14
Tornei
558
Best: 479
▲
12
Tomasz Berkieta
POL, 21-07-2006
72
Punti
24
Tornei
559
Best: 433
▲
6
Maxime Janvier
FRA, 18-10-1996
72
Punti
25
Tornei
560
Best: 145
▲
157
Felipe Meligeni Alves
BRA, 19-02-1998
71
Punti
10
Tornei
561
Best: 298
▼
-1
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
71
Punti
15
Tornei
562
Best: 562
▲
156
Pavel Lagutin
RUS, 0
71
Punti
19
Tornei
563
Best: 561
▼
-2
Ivan Ivanov
BUL, 01-01-1900
71
Punti
24
Tornei
564
Best: 564
▲
7
Lorenzo Angelini
ITA, 0
71
Punti
26
Tornei
565
Best: 565
▲
13
Yanis Ghazouani Durand
FRA, 04-07-2000
71
Punti
27
Tornei
566
Best: 424
▼
-4
Kokoro Isomura
JPN, 22-01-2003
71
Punti
28
Tornei
567
Best: 564
▼
-3
Alexander Vasilev
BUL, 01-01-1900
70
Punti
16
Tornei
568
Best: 502
▲
17
Adrian Oetzbach
GER, 29-10-1997
70
Punti
26
Tornei
569
Best: 383
▼
-1
Lukas Pokorny
SVK, 28-02-2002
69
Punti
16
Tornei
570
Best: 358
▼
-1
Svyatoslav Gulin
RUS, 04-12-2002
69
Punti
20
Tornei
571
Best: 368
▼
-92
Alexander Binda
ITA, 22-09-2001
69
Punti
27
Tornei
572
Best: 477
▼
-6
Kirill Kivattsev
RUS, 10-10-1997
69
Punti
30
Tornei
573
Best: 573
▲
358
Jamie Mackenzie
GER, 0
68
Punti
11
Tornei
574
Best: 469
▼
-2
Juan Sebastian Gomez
COL, 05-03-1992
68
Punti
13
Tornei
575
Best: 361
▼
-2
Hyeon Chung
KOR, 19-05-1996
68
Punti
18
Tornei
576
Best: 361
▼
-103
Viacheslav Bielinskyi
UKR, 02-12-2003
68
Punti
18
Tornei
577
Best: 577
▼
-3
Alec Deckers
NED, 0
68
Punti
23
Tornei
578
Best: 229
▼
-26
Mukund Sasikumar
IND, 14-01-1997
68
Punti
24
Tornei
579
Best: 532
▼
-3
John Echeverria
ESP, 30-11-2001
68
Punti
25
Tornei
580
Best: 418
▼
-25
Mae Malige
FRA, 29-03-2006
68
Punti
25
Tornei
581
Best: 573
▼
-4
Mario Gonzalez Fernandez
ESP, 28-04-2002
68
Punti
26
Tornei
582
Best: 582
▲
249
Keegan Rice
CAN, 0
67
Punti
6
Tornei
583
Best: 99
▼
-3
Alexander Ritschard
SUI, 24-03-1994
67
Punti
8
Tornei
584
Best: 546
▼
-3
Aidan Kim
USA, 24-11-2004
67
Punti
10
Tornei
585
Best: 431
▼
-3
Gerard Campana Lee
KOR, 01-10-2004
67
Punti
31
Tornei
586
Best: 448
▲
36
Branko Djuric
SRB, 10-02-2005
66
Punti
15
Tornei
587
Best: 519
▼
-4
Amr Elsayed
EGY, 04-03-1999
66
Punti
20
Tornei
588
Best: 447
▼
-4
Kuan-Yi Lee
TPE, 09-09-1996
66
Punti
23
Tornei
589
Best: 570
▼
-3
Marcel Zielinski
POL, 27-10-2000
66
Punti
25
Tornei
590
Best: 563
▲
17
Evan Zhu
USA, 15-08-1998
66
Punti
29
Tornei
591
Best: 574
▼
-3
Romain Faucon
BEL, 04-09-2002
66
Punti
31
Tornei
592
Best: 470
▼
-5
Imanol Lopez Morillo
ESP, 18-11-1999
66
Punti
31
Tornei
593
Best: 191
▼
-4
Dragos Nicolae Madaras
SWE, 12-09-1997
65
Punti
13
Tornei
594
Best: 285
▼
-63
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
65
Punti
14
Tornei
595
Best: 479
▼
-5
Jacob Bradshaw
AUS, 23-10-2002
65
Punti
22
Tornei
596
Best: 586
▼
-5
Karol Filar
POL, 31-08-1998
65
Punti
24
Tornei
597
Best: 554
▼
-39
Guillaume Dalmasso
FRA, 14-10-2002
65
Punti
25
Tornei
598
Best: 388
▼
-44
Karan Singh
IND, 30-06-2003
65
Punti
26
Tornei
599
Best: 517
▼
-6
Nino Ehrenschneider
GER, 31-03-2001
65
Punti
28
Tornei
600
Best: 600
▲
79
Paul Inchauspe
FRA, 25-02-2004
64
Punti
8
Tornei
601
Best: 150
▼
-7
Joao Domingues
POR, 05-10-1993
64
Punti
16
Tornei
602
Best: 467
▲
24
Carlos Lopez Montagud
ESP, 06-07-2000
64
Punti
20
Tornei
603
Best: 597
▼
-6
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
64
Punti
23
Tornei
604
Best: 410
▼
-6
Stefan Popovic
SRB, 25-05-2003
64
Punti
32
Tornei
605
Best: 128
▼
-5
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
63
Punti
3
Tornei
606
Best: 606
▼
-5
Duncan Chan
CAN, 0
63
Punti
10
Tornei
607
Best: 597
▼
-4
Daniel De Jonge
NED, 17-08-1999
63
Punti
18
Tornei
608
Best: 438
▼
-13
Ergi Kirkin
TUR, 27-01-1999
63
Punti
20
Tornei
609
Best: 491
▼
-5
Robin Catry
FRA, 06-03-2002
63
Punti
22
Tornei
610
Best: 561
▼
-11
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
63
Punti
30
Tornei
611
Best: 109
▼
-5
Lukas Klein
SVK, 22-03-1998
62
Punti
8
Tornei
612
Best: 563
▼
-4
Andrew Paulson
CZE, 16-11-2001
61
Punti
4
Tornei
613
Best: 296
▼
-17
Oleksandr Ovcharenko
UKR, 17-10-2001
61
Punti
20
Tornei
614
Best: 316
▼
-3
Alberto Barroso Campos
ESP, 04-06-1996
61
Punti
21
Tornei
615
Best: 524
▼
-10
Bruno Kuzuhara
USA, 01-04-2004
61
Punti
29
Tornei
616
Best: 586
▼
-2
Nicolas Tepmahc
FRA, 23-05-2001
61
Punti
30
Tornei
617
Best: 432
▼
-2
Iliyan Radulov
BUL, 11-06-2005
60
Punti
14
Tornei
618
Best: 613
▼
-2
Marlon Vankan
GER, 27-08-2000
60
Punti
22
Tornei
619
Best: 615
▼
-1
Kai Wehnelt
GER, 27-11-1995
60
Punti
23
Tornei
620
Best: 620
▼
-61
Pablo Martinez Gomez
ESP, 0
59
Punti
11
Tornei
621
Best: 430
▼
-2
Erik Arutiunian
BLR, 19-10-2004
59
Punti
11
Tornei
622
Best: 569
▼
-12
Alan Fernando Rubio Fierros
MEX, 03-02-1999
59
Punti
15
Tornei
623
Best: 474
▼
-3
Tsung-Hao Huang
TPE, 22-11-1999
59
Punti
18
Tornei
624
Best: 416
▼
-3
Etienne Donnet
FRA, 16-02-2001
58
Punti
10
Tornei
625
Best: 285
▲
64
Aidan Mayo
USA, 14-05-2003
58
Punti
11
Tornei
626
Best: 626
▲
18
Tuncay Duran
TUR, 02-06-2004
58
Punti
15
Tornei
627
Best: 627
▼
-4
Pierluigi Basile
ITA, 0
58
Punti
16
Tornei
628
Best: 595
▼
-4
S D Prajwal Dev
IND, 27-05-1996
58
Punti
17
Tornei
629
Best: 603
▼
-2
Amir Omarkhanov
KAZ, 17-11-2007
58
Punti
22
Tornei
630
Best: 378
▼
-129
Dan Martin
CAN, 09-05-1999
58
Punti
23
Tornei
631
Best: 594
▼
-2
Strong Kirchheimer
USA, 26-04-1995
58
Punti
25
Tornei
632
Best: 458
▼
-19
Maxwell Mckennon
USA, 17-05-2002
58
Punti
28
Tornei
633
Best: 476
▼
-3
Ignacio Monzon
ARG, 05-01-1998
58
Punti
30
Tornei
634
Best: 136
▼
-2
Alexey Vatutin
RUS, 27-10-1992
57
Punti
10
Tornei
635
Best: 520
▼
-4
Conner Huertas del Pino
PER, 20-12-1995
57
Punti
11
Tornei
636
Best: 633
▼
-3
Fryderyk Lechno-Wasiutynski
POL, 20-03-2005
57
Punti
12
Tornei
637
Best: 634
▼
-3
Matisse Bobichon
FRA, 01-01-1900
57
Punti
22
Tornei
638
Best: 638
▼
-10
Maximo Zeitune
ARG, 0
57
Punti
23
Tornei
639
Best: 540
▼
-3
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
57
Punti
30
Tornei
640
Best: 433
▼
-3
Aristotelis Thanos
GRE, 07-04-2001
56
Punti
13
Tornei
641
Best: 640
▼
-1
Chase Ferguson
AUS, 02-01-1999
56
Punti
25
Tornei
642
Best: 642
▼
-1
Bruno Fernandez
BRA, 0
56
Punti
26
Tornei
643
Best: 443
▼
-8
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
56
Punti
26
Tornei
644
Best: 623
▼
-2
Samuel Heredia
COL, 07-06-2006
56
Punti
30
Tornei
645
Best: 645
--
0
Alejandro Juan Mano
ESP, 14-01-2005
55
Punti
18
Tornei
646
Best: 484
▲
9
Tristan McCormick
USA, 01-04-1999
55
Punti
22
Tornei
647
Best: 647
▼
-1
Pieter De Lange
NED, 0
55
Punti
22
Tornei
648
Best: 648
▲
15
Radu David Turcanu
ROU, 01-01-1900
55
Punti
23
Tornei
649
Best: 513
▲
15
Stefan Adrian Andreescu
ROU, 24-12-2001
55
Punti
23
Tornei
650
Best: 481
▼
-2
Ryan Seggerman
USA, 06-08-1999
54
Punti
8
Tornei
651
Best: 536
▼
-2
Joshua Sheehy
USA, 28-01-1997
54
Punti
11
Tornei
652
Best: 517
▼
-1
Shunsuke Mitsui
JPN, 20-05-2002
54
Punti
13
Tornei
653
Best: 384
▼
-14
Neil Oberleitner
AUT, 05-08-1999
54
Punti
13
Tornei
654
Best: 613
▼
-2
Nikita Mashtakov
UKR, 18-03-1999
54
Punti
17
Tornei
655
Best: 477
▼
-2
Peter Fajta
HUN, 23-05-2002
54
Punti
19
Tornei
656
Best: 634
▼
-2
Leo Raquillet
FRA, 04-10-2005
54
Punti
21
Tornei
657
Best: 638
▼
-1
Melios Efstathiou
CYP, 02-03-1999
54
Punti
23
Tornei
658
Best: 515
▼
-11
Emilien Demanet
BEL, 25-04-2005
54
Punti
23
Tornei
659
Best: 237
▼
-2
Saba Purtseladze
GEO, 20-08-2001
54
Punti
25
Tornei
660
Best: 660
▲
99
Naoya Honda
JPN, 01-01-1900
54
Punti
26
Tornei
661
Best: 99
▼
-3
Brandon Holt
USA, 06-04-1998
53
Punti
11
Tornei
662
Best: 538
▼
-3
Johan Alexander Rodriguez
COL, 26-09-2003
53
Punti
9
Tornei
663
Best: 315
▼
-3
Alfredo Perez
USA, 22-05-1997
53
Punti
11
Tornei
664
Best: 664
▼
-2
Ryan Colby
USA, 0
53
Punti
17
Tornei
665
Best: 625
▼
-4
Igor Kudriashov
RUS, 27-09-2003
52
Punti
14
Tornei
666
Best: 170
▼
-41
Dmitry Popko
KAZ, 24-10-1996
52
Punti
18
Tornei
667
Best: 614
▲
2
Yuta Kawahashi
JPN, 26-01-1998
52
Punti
19
Tornei
668
Best: 624
▲
2
Yaroslav Demin
RUS, 30-08-2005
52
Punti
20
Tornei
669
Best: 590
▼
-52
Ryan Dickerson
USA, 08-05-1997
52
Punti
21
Tornei
670
Best: 542
▼
-5
Millen Hurrion
GBR, 22-06-1999
52
Punti
24
Tornei
671
Best: 671
▲
14
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
52
Punti
26
Tornei
672
Best: 450
▲
1
Yurii Dzhavakian
UKR, 07-05-1993
52
Punti
34
Tornei
673
Best: 673
▲
56
Roger Pascual Ferra
ESP, 0
51
Punti
9
Tornei
674
Best: 455
▼
-31
Olaf Pieczkowski
POL, 01-04-2004
51
Punti
10
Tornei
675
Best: 553
▲
111
Pedro Rodenas
ESP, 30-03-2004
51
Punti
15
Tornei
676
Best: 616
▼
-2
Karlis Ozolins
LAT, 15-06-2002
51
Punti
15
Tornei
677
Best: 588
▼
-1
Yuta Kikuchi
JPN, 27-09-1999
51
Punti
19
Tornei
678
Best: 599
▼
-7
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
51
Punti
23
Tornei
679
Best: 672
▼
-7
Amit Vales
ISR, 07-06-2005
51
Punti
23
Tornei
680
Best: 668
▲
2
Pierre Delage
FRA, 22-01-2001
51
Punti
23
Tornei
681
Best: 552
▲
2
Keisuke Saitoh
JPN, 29-04-2001
51
Punti
24
Tornei
682
Best: 238
▼
-5
Yusuke Takahashi
JPN, 17-10-1997
51
Punti
24
Tornei
683
Best: 677
▼
-5
Samir Hamza Reguig
ALG, 19-01-2002
51
Punti
32
Tornei
684
Best: 233
--
0
Gabriel Debru
FRA, 21-12-2005
50
Punti
1
Tornei
685
Best: 685
▼
-5
Michael Antonius
USA, 0
50
Punti
9
Tornei
686
Best: 465
▼
-5
Egor Agafonov
RUS, 05-09-2002
50
Punti
18
Tornei
687
Best: 684
▼
-3
Thiago Cigarran
ARG, 26-03-2000
50
Punti
23
Tornei
688
Best: 687
▲
25
Oscar Jose Gutierrez
ESP, 25-04-1993
50
Punti
27
Tornei
689
Best: 689
▼
-3
Timofei Derepasko
RUS, 0
50
Punti
28
Tornei
690
Best: 208
▼
-3
Aziz Dougaz
TUN, 26-03-1997
49
Punti
10
Tornei
691
Best: 207
▼
-3
Arthur Bouquier
FRA, 25-12-2000
49
Punti
11
Tornei
692
Best: 463
▼
-2
Sander Jong
NED, 18-05-2000
49
Punti
18
Tornei
693
Best: 439
▼
-1
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
49
Punti
19
Tornei
694
Best: 694
▲
29
Martin Van Der Meerschen
BEL, 14-06-2000
49
Punti
20
Tornei
695
Best: 395
▼
-2
Tiago Cacao
POR, 28-02-1998
49
Punti
21
Tornei
696
Best: 625
▼
-1
Leo Vithoontien
JPN, 18-08-1999
49
Punti
25
Tornei
697
Best: 438
▼
-1
Orel Kimhi
ISR, 19-08-2003
48
Punti
11
Tornei
698
Best: 162
▼
-48
Hady Habib
LBN, 21-08-1998
48
Punti
11
Tornei
699
Best: 289
▼
-32
Adria Soriano Barrera
COL, 02-06-1999
48
Punti
12
Tornei
700
Best: 552
▼
-62
Igor Gimenez
BRA, 20-02-2000
48
Punti
12
Tornei
701
Best: 689
▼
-4
Oscar Weightman
GBR, 19-11-2001
48
Punti
13
Tornei
702
Best: 219
▼
-4
Nicolas Alvarez Varona
ESP, 18-05-2001
48
Punti
13
Tornei
703
Best: 586
▼
-4
Gabriel Ghetu
ROU, 07-11-2007
48
Punti
15
Tornei
704
Best: 704
▼
-3
Dong Ju Kim
KOR, 0
48
Punti
18
Tornei
705
Best: 651
▼
-11
Nicolas Villalon
CHI, 21-02-2004
48
Punti
22
Tornei
706
Best: 696
▼
-3
Andreja Petrovic
NOR, 01-02-2000
48
Punti
22
Tornei
707
Best: 707
▼
-3
Marc Majdandzic
GER, 0
48
Punti
24
Tornei
708
Best: 708
▲
231
Evan Bynoe
USA, 27-05-1999
48
Punti
26
Tornei
709
Best: 709
▲
113
Dragos Nicolae Cazacu
ROU, 10-02-2004
48
Punti
28
Tornei
710
Best: 277
▲
34
Michael Vrbensky
CZE, 26-12-1999
47
Punti
11
Tornei
711
Best: 705
▼
-6
Daniel Jade
FRA, 16-03-2009
47
Punti
12
Tornei
712
Best: 74
▼
-103
Mirza Basic
BIH, 12-07-1991
47
Punti
13
Tornei
713
Best: 526
▼
-7
Maxence Beauge
FRA, 08-06-2000
47
Punti
15
Tornei
714
Best: 595
▼
-7
Theo Papamalamis
FRA, 09-01-2006
47
Punti
15
Tornei
715
Best: 700
▼
-7
Arklon Huertas Del Pino Cordova
PER, 16-07-1994
47
Punti
15
Tornei
716
Best: 527
▼
-7
Ye Cong Mo
CHN, 26-06-2000
47
Punti
16
Tornei
717
Best: 653
▼
-17
Matyas Cerny
CZE, 15-10-2001
47
Punti
16
Tornei
718
Best: 620
▼
-8
Josip Simundza
CRO, 20-12-2004
47
Punti
19
Tornei
719
Best: 549
▼
-7
Tianhui Zhang
CHN, 19-02-2006
47
Punti
23
Tornei
720
Best: 704
▼
-6
Shinji Hazawa
JPN, 12-04-1999
47
Punti
29
Tornei
721
Best: 708
▼
-5
Khololwam Montsi
RSA, 20-11-2002
46
Punti
7
Tornei
722
Best: 719
▼
-3
Rafael Izquierdo Luque
ESP, 10-01-2000
46
Punti
20
Tornei
723
Best: 723
▼
-1
Anton Arzhankin
RUS, 0
45
Punti
16
Tornei
724
Best: 279
▼
-49
Jakub Nicod
CZE, 21-07-2004
45
Punti
16
Tornei
725
Best: 725
▼
-34
Daniel Antonio Nunez
CHI, 0
45
Punti
17
Tornei
726
Best: 725
▼
-1
Vincent Marysko
GER, 04-02-2006
45
Punti
21
Tornei
727
Best: 705
▼
-3
Manish Sureshkumar
IND, 13-08-1999
45
Punti
21
Tornei
728
Best: 728
--
0
Nikolai Barsukov
GER, 0
45
Punti
27
Tornei
729
Best: 617
▲
1
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
44
Punti
10
Tornei
730
Best: 448
▼
-62
Aleksandre Bakshi
GEO, 15-07-1997
44
Punti
13
Tornei
731
Best: 728
--
0
Hunter Heck
USA, 15-05-2002
44
Punti
15
Tornei
732
Best: 483
▼
-21
Yuki Mochizuki
JPN, 23-11-1997
44
Punti
21
Tornei
733
Best: 700
--
0
Franco Ribero
ARG, 09-09-1999
44
Punti
22
Tornei
734
Best: 656
▼
-8
Maik Steiner
GER, 19-06-1994
44
Punti
23
Tornei
735
Best: 508
▲
5
Loann Massard
FRA, 27-07-2005
44
Punti
23
Tornei
736
Best: 734
▼
-2
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
44
Punti
26
Tornei
737
Best: 707
▼
-2
Seydina Andre
SEN, 08-08-2003
44
Punti
29
Tornei
738
Best: 456
▼
-2
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
43
Punti
13
Tornei
739
Best: 327
▼
-2
Naoki Nakagawa
JPN, 19-11-1996
43
Punti
15
Tornei
740
Best: 620
▼
-2
Ben Jones
GBR, 19-05-1998
43
Punti
19
Tornei
741
Best: 618
▼
-2
Santiago De La Fuente
ARG, 06-02-2002
43
Punti
21
Tornei
742
Best: 437
▼
-1
Michiel De Krom
NED, 27-06-1998
43
Punti
28
Tornei
743
Best: 710
▲
9
Kalin Ivanovski
MKD, 11-05-2004
42
Punti
4
Tornei
744
Best: 744
▼
-2
Noa Vukadin
CRO, 0
42
Punti
5
Tornei
745
Best: 745
--
0
Herman Hoeyeraal
NOR, 0
42
Punti
16
Tornei
746
Best: 746
--
0
Oskar Brostrom Poulsen
DEN, 0
42
Punti
19
Tornei
747
Best: 576
▼
-15
Michal Krajci
SVK, 14-01-2005
42
Punti
20
Tornei
748
Best: 587
--
0
Pawit Sornlaksup
THA, 24-08-1999
42
Punti
21
Tornei
749
Best: 716
--
0
Wilson Leite
BRA, 06-11-1991
42
Punti
22
Tornei
750
Best: 688
--
0
Yanaki Milev
BUL, 15-04-2004
42
Punti
23
Tornei
751
Best: 751
--
0
Matteo Covato
ITA, 0
42
Punti
26
Tornei
752
Best: 604
▲
2
Andres Santamarta Roig
ESP, 01-01-1900
41
Punti
13
Tornei
753
Best: 546
▼
-51
Uisung Park
KOR, 27-09-2000
41
Punti
16
Tornei
754
Best: 544
▲
1
Adhithya Ganesan
USA, 24-10-2005
41
Punti
18
Tornei
755
Best: 627
▲
2
Ryan Fishback
USA, 27-04-2002
41
Punti
19
Tornei
756
Best: 756
▲
2
Ignacio Parisca Romera
VEN, 20-08-2005
41
Punti
23
Tornei
757
Best: 757
▲
3
Nicolas Zanellato
BRA, 22-01-2002
41
Punti
27
Tornei
758
Best: 758
▲
3
John Hallquist Lithen
SWE, 03-12-2001
41
Punti
28
Tornei
759
Best: 741
▲
3
Joshua Charlton
AUS, 01-01-1900
41
Punti
29
Tornei
760
Best: 96
▲
3
Nicolas Jarry
CHI, 11-10-1995
40
Punti
9
Tornei
761
Best: 622
▲
3
Mate Valkusz
HUN, 13-08-1998
40
Punti
6
Tornei
762
Best: 762
▲
32
Matt Hulme
AUS, 17-02-1999
40
Punti
10
Tornei
763
Best: 747
▲
3
Juan Sebastian Osorio
COL, 14-10-1997
40
Punti
16
Tornei
764
Best: 724
▼
-17
Fernando Cavallo
ARG, 13-12-2005
40
Punti
19
Tornei
765
Best: 648
▲
2
Attila Boros
HUN, 22-12-2003
40
Punti
19
Tornei
766
Best: 509
▼
-10
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
40
Punti
19
Tornei
767
Best: 767
▲
23
Mert Naci Turker
TUR, 16-08-1998
40
Punti
21
Tornei
768
Best: 451
▲
2
Marko Miladinovic
SRB, 07-12-2000
40
Punti
23
Tornei
769
Best: 689
▼
-1
Rodrigo Alujas
MEX, 26-08-2002
40
Punti
23
Tornei
770
Best: 636
▲
5
Aleksandr Braynin
UKR, 29-08-1999
40
Punti
29
Tornei
771
Best: 771
▼
-28
Matthew Forbes
USA, 0
39
Punti
6
Tornei
772
Best: 447
▼
-3
Tomas Farjat
ARG, 15-02-2001
39
Punti
15
Tornei
773
Best: 496
▼
-2
Denis Klok
RUS, 26-05-1998
39
Punti
22
Tornei
774
Best: 774
--
0
Daniel Salazar
COL, 0
39
Punti
24
Tornei
775
Best: 694
▼
-2
Maxence Bertimon
FRA, 20-09-1999
39
Punti
26
Tornei
776
Best: 55
▼
-276
Facundo Bagnis
ARG, 27-02-1990
38
Punti
4
Tornei
777
Best: 381
▲
1
Stuart Parker
GBR, 30-07-1997
38
Punti
6
Tornei
778
Best: 778
▲
4
Kasra Rahmani
IRI, 0
38
Punti
17
Tornei
779
Best: 779
▲
4
Sora Fukuda
JPN, 0
38
Punti
19
Tornei
780
Best: 362
▼
-8
Tim Handel
GER, 18-10-1996
38
Punti
24
Tornei
781
Best: 653
▲
11
Taisei Ichikawa
JPN, 21-12-2000
38
Punti
29
Tornei
782
Best: 284
▲
3
Emil Ruusuvuori
FIN, 02-04-1999
37
Punti
8
Tornei
783
Best: 783
▲
4
Noah Zamora
USA, 0
37
Punti
15
Tornei
784
Best: 782
▲
4
Matt Ponchet
FRA, 22-06-2004
37
Punti
18
Tornei
785
Best: 724
▲
6
Matt Kuhar
USA, 17-06-1996
37
Punti
22
Tornei
786
Best: 724
▼
-59
Carles Hernandez
ESP, 25-04-2001
37
Punti
27
Tornei
787
Best: 606
▲
6
Alexis Gautier
FRA, 07-04-1997
36
Punti
8
Tornei
788
Best: 522
▲
7
Michael Agwi
IRL, 04-09-2003
36
Punti
13
Tornei
789
Best: 387
▼
-24
Mariano Kestelboim
ARG, 06-02-1996
36
Punti
13
Tornei
790
Best: 402
▲
6
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
36
Punti
14
Tornei
791
Best: 791
▲
6
Scott Jones
AUS, 01-01-1900
36
Punti
16
Tornei
792
Best: 792
▲
19
Keshav Chopra
USA, 24-10-2001
36
Punti
18
Tornei
793
Best: 722
▲
5
Alejandro Turriziani Alvarez
ESP, 12-02-2003
36
Punti
22
Tornei
794
Best: 794
▲
19
Andrea De Marchi
ITA, 0
36
Punti
23
Tornei
795
Best: 795
▲
4
Nikola Slavic
SWE, 01-01-1900
36
Punti
25
Tornei
796
Best: 716
▲
4
Dinko Dinev
BUL, 13-02-2004
36
Punti
25
Tornei
797
Best: 351
▲
4
Nicholas David Ionel
ROU, 12-10-2002
36
Punti
26
Tornei
798
Best: 575
▼
-14
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
36
Punti
27
Tornei
799
Best: 562
▲
4
Cooper Williams
USA, 17-06-2005
35
Punti
6
Tornei
800
Best: 288
▲
4
Jakub Paul
SUI, 22-03-1999
35
Punti
7
Tornei
801
Best: 801
▲
4
Andrew Johnson
USA, 0
35
Punti
8
Tornei
802
Best: 802
▲
5
Thomas Fancutt
AUS, 25-02-1995
35
Punti
10
Tornei
803
Best: 470
▼
-23
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
35
Punti
11
Tornei
804
Best: 760
▲
5
Gian Luca Tanner
SUI, 12-01-2001
35
Punti
13
Tornei
805
Best: 805
▲
5
Grigory Shebekin
RUS, 0
35
Punti
14
Tornei
806
Best: 468
▼
-17
Ryuki Matsuda
JPN, 28-12-1999
35
Punti
20
Tornei
807
Best: 675
▲
7
Francisco Rocha
POR, 04-10-1999
35
Punti
23
Tornei
808
Best: 745
▲
7
Taiyo Yamanaka
JPN, 05-09-2001
35
Punti
26
Tornei
809
Best: 771
▲
7
Cosme Rolland De Ravel
FRA, 01-01-1900
34
Punti
5
Tornei
810
Best: 810
▼
-144
Lucas Andrade Da Silva
BRA, 0
34
Punti
5
Tornei
811
Best: 680
▲
7
Abel Forger
NED, 25-07-2005
34
Punti
15
Tornei
812
Best: 712
▲
8
Benjamin Torrealba
CHI, 23-06-2005
34
Punti
21
Tornei
813
Best: 812
▼
-1
Dimitris Azoidis
GRE, 09-10-2000
34
Punti
22
Tornei
814
Best: 803
▲
7
Michel Hopp
GER, 01-01-1900
34
Punti
24
Tornei
815
Best: 815
▲
8
Nicolas Jadoun
FRA, 09-08-2002
34
Punti
28
Tornei
816
Best: 805
▲
1
Nicolas Oliveira
BRA, 14-04-2006
33
Punti
5
Tornei
817
Best: 451
▲
8
Dan Alexandru Tomescu
ROU, 30-03-1999
33
Punti
9
Tornei
818
Best: 578
▲
27
Jose Pereira
BRA, 26-01-1991
33
Punti
14
Tornei
819
Best: 812
▲
7
Maximilian Homberg
GER, 25-01-2003
33
Punti
16
Tornei
820
Best: 820
▲
9
Benjamin Pietri
FRA, 0
33
Punti
24
Tornei
821
Best: 635
▲
9
John Sperle
GER, 30-01-2002
33
Punti
24
Tornei
822
Best: 161
▼
-46
Alibek Kachmazov
RUS, 17-08-2002
32
Punti
5
Tornei
823
Best: 21
▼
-46
Daniel Evans
GBR, 23-05-1990
32
Punti
5
Tornei
824
Best: 824
▲
8
Jangjun Kim
KOR, 0
32
Punti
7
Tornei
825
Best: 533
▼
-19
Luis Carlos Alvarez
MEX, 03-09-2004
32
Punti
7
Tornei
826
Best: 143
▼
-47
Federico Coria
ARG, 09-03-1992
32
Punti
8
Tornei
827
Best: 810
▲
6
Patrick Brady
GBR, 14-11-2004
32
Punti
10
Tornei
828
Best: 486
▲
7
Alex Knaff
LUX, 26-11-1997
32
Punti
12
Tornei
829
Best: 541
▼
-21
Arda Azkara
TUR, 14-03-2003
32
Punti
12
Tornei
830
Best: 817
▼
-3
Natan Rodrigues
BRA, 02-02-2002
32
Punti
16
Tornei
831
Best: 831
▲
6
Calvin Mueller
GER, 0
32
Punti
18
Tornei
832
Best: 832
▲
7
Jorge Plans
ESP, 0
32
Punti
26
Tornei
833
Best: 597
▲
222
Julio Cesar Porras
ARG, 25-02-1998
31
Punti
8
Tornei
834
Best: 834
▲
6
Arvid Nordquist
SWE, 01-01-1900
31
Punti
8
Tornei
835
Best: 835
▼
-1
Guto Miguel
BRA, 0
31
Punti
10
Tornei
836
Best: 836
▲
8
Stefan Horia Haita
ROU, 0
31
Punti
11
Tornei
837
Best: 837
▲
4
Hoyoung Roh
KOR, 0
31
Punti
11
Tornei
838
Best: 459
▲
4
Nikolay Vylegzhanin
RUS, 18-04-2000
31
Punti
11
Tornei
839
Best: 638
▲
4
Yusuke Kusuhara
JPN, 09-08-1997
31
Punti
12
Tornei
840
Best: 840
▲
6
Jesse Flores
CRC, 0
31
Punti
19
Tornei
841
Best: 841
▲
16
Carles Cordoba
ESP, 0
31
Punti
25
Tornei
842
Best: 828
▲
5
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
31
Punti
27
Tornei
843
Best: 80
▲
41
Jozef Kovalik
SVK, 04-11-1992
30
Punti
8
Tornei
844
Best: 844
▲
6
Jannik Opitz
GER, 0
30
Punti
10
Tornei
845
Best: 845
▲
7
Aleksa Ciric
SRB, 0
30
Punti
13
Tornei
846
Best: 784
▼
-10
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
30
Punti
13
Tornei
847
Best: 847
▲
6
Dominik Recek
CZE, 0
30
Punti
13
Tornei
848
Best: 848
▼
-20
Anas Mazdrashki
BUL, 0
30
Punti
21
Tornei
849
Best: 849
▲
7
Nicolas Robert
FRA, 0
30
Punti
23
Tornei
850
Best: 850
▲
5
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
30
Punti
24
Tornei
851
Best: 851
▼
-13
Joao Victor Couto Loureiro
BRA, 0
30
Punti
25
Tornei
852
Best: 852
▲
6
Samuel Alejandro Linde Palacios
COL, 0
30
Punti
28
Tornei
853
Best: 853
▲
6
Alaa Trifi
TUN, 0
30
Punti
28
Tornei
854
Best: 488
▲
7
Peter Bertran
DOM, 05-03-1996
29
Punti
8
Tornei
855
Best: 855
▲
5
Emon Van Loben Sels
USA, 0
29
Punti
9
Tornei
856
Best: 429
▲
7
Tadeas Paroulek
CZE, 30-12-1999
29
Punti
10
Tornei
857
Best: 857
▲
5
Keaton Hance
USA, 0
29
Punti
12
Tornei
858
Best: 638
▼
-4
William Grant
USA, 13-02-2001
29
Punti
20
Tornei
859
Best: 859
▲
6
Alan Wazny
POL, 0
29
Punti
21
Tornei
860
Best: 852
▲
6
Michael Zhu
USA, 12-08-1992
29
Punti
26
Tornei
861
Best: 669
▲
6
Kosuke Ogura
JPN, 09-02-1996
29
Punti
33
Tornei
862
Best: 862
▲
6
Lorenzo Claverie
ITA, 28-09-2002
28
Punti
2
Tornei
863
Best: 107
▲
7
Nicolas Moreno De Alboran
USA, 14-07-1997
28
Punti
4
Tornei
864
Best: 272
▲
7
Orlando Luz
BRA, 08-02-1998
28
Punti
4
Tornei
865
Best: 865
▲
7
Jack Anthrop
USA, 0
28
Punti
5
Tornei
866
Best: 866
▲
512
Max Dahlin
SWE, 27-12-2005
28
Punti
5
Tornei
867
Best: 858
▲
6
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
28
Punti
6
Tornei
868
Best: 655
▲
8
Thanapet Chanta
THA, 09-09-1999
28
Punti
17
Tornei
869
Best: 769
▲
8
Miles Jones
USA, 26-12-2000
28
Punti
19
Tornei
870
Best: 870
▲
9
Tomas Martinez
ARG, 0
28
Punti
21
Tornei
871
Best: 871
▲
67
William Rejchtman Vinciguerra
SWE, 0
28
Punti
22
Tornei
872
Best: 872
▲
38
Isaac Becroft
NZL, 29-10-2000
28
Punti
22
Tornei
873
Best: 688
▲
7
Alexandre Aubriot
FRA, 06-06-1999
28
Punti
25
Tornei
874
Best: 691
▲
7
Matthew Summers
GBR, 25-09-1998
28
Punti
28
Tornei
875
Best: 875
▲
7
Bryce Nakashima
USA, 20-02-2004
27
Punti
6
Tornei
876
Best: 876
▲
7
Sebastian Gorzny
USA, 24-01-2004
27
Punti
7
Tornei
877
Best: 569
▲
9
James Watt
NZL, 09-06-2000
27
Punti
8
Tornei
878
Best: 878
▲
10
Theodore Dean
USA, 0
27
Punti
11
Tornei
879
Best: 879
▲
10
Stijn Paardekooper
NED, 29-08-2003
27
Punti
12
Tornei
880
Best: 774
▲
10
Nitin Kumar Sinha
IND, 20-02-1999
27
Punti
13
Tornei
881
Best: 515
▲
10
Felix Corwin
USA, 26-05-1996
27
Punti
15
Tornei
882
Best: 882
▼
-18
Nikita Belozertsev
UZB, 0
27
Punti
16
Tornei
883
Best: 883
▲
10
Ronit Karki
USA, 0
27
Punti
17
Tornei
884
Best: 884
▲
11
Giulio Perego
ITA, 09-04-2003
27
Punti
17
Tornei
885
Best: 694
▼
-10
Xiaofei Wang
CHN, 10-01-2003
27
Punti
17
Tornei
886
Best: 403
▲
10
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
27
Punti
19
Tornei
887
Best: 666
▲
10
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
27
Punti
21
Tornei
888
Best: 879
▲
31
Sam Ryan Ziegann
AUS, 25-07-1998
27
Punti
23
Tornei
889
Best: 729
▲
10
Tomas Curras Abasolo
ESP, 02-05-2000
27
Punti
25
Tornei
890
Best: 794
▲
23
Grigoriy Lomakin
KAZ, 18-03-1998
27
Punti
29
Tornei
891
Best: 614
▼
-4
Alejandro Manzanera Pertusa
ESP, 08-04-2003
26
Punti
8
Tornei
892
Best: 892
▲
8
Davide Tortora
ITA, 01-01-1900
26
Punti
9
Tornei
893
Best: 114
▲
9
Jason Jung
TPE, 15-06-1989
26
Punti
10
Tornei
894
Best: 894
▲
9
Charlie Robertson
GBR, 0
26
Punti
11
Tornei
895
Best: 520
▲
9
Dominik Kellovsky
CZE, 24-07-1996
26
Punti
12
Tornei
896
Best: 866
▲
9
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
26
Punti
15
Tornei
897
Best: 385
▲
9
Maximilian Neuchrist
AUT, 22-07-1991
26
Punti
15
Tornei
898
Best: 878
▲
9
Tristan Stringer
USA, 18-10-2005
26
Punti
16
Tornei
899
Best: 719
▼
-5
Hanyi Liu
CHN, 23-05-2001
26
Punti
16
Tornei
900
Best: 900
▲
11
Tom Zeuch
GER, 0
26
Punti
22
Tornei
901
Best: 561
▼
-3
Fermin Tenti
ARG, 14-06-1997
26
Punti
23
Tornei
902
Best: 902
▲
10
Finn Murgett
GBR, 0
26
Punti
25
Tornei
903
Best: 684
▲
19
Ali Yazdani
IRI, 09-09-2003
26
Punti
29
Tornei
904
Best: 500
▼
-80
Elmar Ejupovic
GER, 01-02-1993
25
Punti
2
Tornei
904
Best: 584
▼
-35
Kyle Kang
USA, 27-01-2005
25
Punti
2
Tornei
906
Best: 633
▲
8
Nick Kyrgios
AUS, 27-04-1995
25
Punti
5
Tornei
907
Best: 907
▲
8
Zsombor Velcz
HUN, 0
25
Punti
5
Tornei
908
Best: 523
▼
-23
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
25
Punti
6
Tornei
909
Best: 638
▲
7
Johannes Ingildsen
DEN, 01-07-1997
25
Punti
6
Tornei
910
Best: 910
▲
7
Luis Felipe Miguel
BRA, 0
25
Punti
7
Tornei
911
Best: 673
▼
-158
Gustavo Ribeiro De Almeida
BRA, 19-04-2006
25
Punti
7
Tornei
912
Best: 479
▼
-11
Ilya Snitari
MDA, 20-03-2002
25
Punti
9
Tornei
913
Best: 913
▲
5
Nico Hipfl
AUT, 0
25
Punti
14
Tornei
914
Best: 914
▲
114
Robert Guna
ROU, 0
25
Punti
15
Tornei
915
Best: 810
▲
36
Kristijan Juhas
SRB, 04-06-2001
25
Punti
16
Tornei
916
Best: 622
▼
-38
Amaury Raynel
FRA, 29-06-2002
25
Punti
19
Tornei
917
Best: 835
▲
3
Younes Lalami
MAR, 18-04-2001
25
Punti
25
Tornei
918
Best: 918
▲
3
Egor Pleshivtsev
RUS, 0
25
Punti
25
Tornei
919
Best: 919
▲
4
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
25
Punti
29
Tornei
920
Best: 917
▲
4
Muhammad Shoaib
PAK, 01-01-1900
24
Punti
4
Tornei
921
Best: 29
▼
-72
Christopher Eubanks
USA, 05-05-1996
24
Punti
5
Tornei
922
Best: 822
▲
3
Ofek Shimanov
ISR, 03-07-2005
24
Punti
6
Tornei
923
Best: 745
▲
3
Pierre Yves Bailly
BEL, 01-01-1900
24
Punti
6
Tornei
924
Best: 924
▲
3
Kriish Tyagi
IND, 0
24
Punti
7
Tornei
925
Best: 399
▲
4
Dennis Novak
AUT, 28-08-1993
24
Punti
7
Tornei
926
Best: 926
▲
4
Oliver Bonding
GBR, 0
24
Punti
10
Tornei
927
Best: 814
▲
5
Jeffrey Von Der Schulenburg
SUI, 13-02-2002
24
Punti
11
Tornei
928
Best: 928
▲
45
Yannick Theodor Alexandrescou
FRA, 0
24
Punti
11
Tornei
929
Best: 852
▲
4
Ivan Nedelko
RUS, 12-05-1986
24
Punti
14
Tornei
930
Best: 867
▲
4
Qian Sun
CHN, 12-07-2001
24
Punti
15
Tornei
931
Best: 931
▲
4
Christopher Li
PER, 0
24
Punti
15
Tornei
932
Best: 839
▼
-23
Yaojie Zeng
CHN, 30-01-2002
24
Punti
19
Tornei
933
Best: 736
▲
4
Jakub Filip
CZE, 25-09-2005
24
Punti
20
Tornei
934
Best: 934
▲
19
Louis Larue
FRA, 0
24
Punti
24
Tornei
935
Best: 659
▲
5
Wishaya Trongcharoenchaikul
THA, 08-04-1995
24
Punti
27
Tornei
936
Best: 908
▲
5
Daniil Sarksian
ARM, 20-06-2006
24
Punti
28
Tornei
937
Best: 237
▲
5
Nicolas Barrientos
COL, 24-04-1987
23
Punti
4
Tornei
938
Best: 938
▲
5
Pablo Perez Ramos
ESP, 0
23
Punti
4
Tornei
939
Best: 736
▲
5
Martin Borisiouk
BLR, 04-07-2000
23
Punti
6
Tornei
940
Best: 940
▲
6
Noritaka Koizumi
JPN, 0
23
Punti
8
Tornei
941
Best: 372
▲
6
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
23
Punti
10
Tornei
942
Best: 845
▲
51
Shunsuke Nakagawa
JPN, 07-03-2000
23
Punti
10
Tornei
943
Best: 911
▲
5
Kacper Szymkowiak
POL, 10-12-2004
23
Punti
11
Tornei
944
Best: 62
▲
5
Kenny De Schepper
FRA, 29-05-1987
23
Punti
13
Tornei
945
Best: 889
▼
-53
Markus Molder
EST, 10-05-2005
23
Punti
15
Tornei
946
Best: 946
▲
4
Marc Van Der Merwe
RSA, 0
23
Punti
15
Tornei
947
Best: 364
▼
-11
Mikalai Haliak
BLR, 14-08-1998
23
Punti
16
Tornei
948
Best: 362
▲
14
Bastian Malla
CHI, 22-09-1996
23
Punti
16
Tornei
949
Best: 536
▲
17
Ryotaro Taguchi
JPN, 30-06-2000
23
Punti
18
Tornei
950
Best: 950
▲
32
Michele Mecarelli
ITA, 0
23
Punti
18
Tornei
951
Best: 931
▲
1
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
23
Punti
19
Tornei
952
Best: 704
▼
-133
Mwendwa Mbithi
USA, 10-01-1998
23
Punti
20
Tornei
953
Best: 861
▲
1
Marcus Walters
GBR, 03-04-1998
23
Punti
23
Tornei
954
Best: 954
▲
1
Adan Freire Da Silva
FRA, 0
23
Punti
25
Tornei
955
Best: 955
▲
1
Kerem Yilmaz
TUR, 0
23
Punti
25
Tornei
956
Best: 956
▲
1
Benjamin O\'Connell
AUS, 0
23
Punti
27
Tornei
957
Best: 278
▼
-12
Lucas Gerch
GER, 20-12-1994
22
Punti
7
Tornei
958
Best: 319
▼
-30
Patrick Maloney
USA, 09-02-2000
22
Punti
7
Tornei
959
Best: 673
--
0
Blu Baker
GBR, 28-08-2001
22
Punti
12
Tornei
960
Best: 960
--
0
Ziga Sesko
SLO, 0
22
Punti
13
Tornei
961
Best: 961
--
0
Bekkhan Atlangeriev
RUS, 0
22
Punti
14
Tornei
962
Best: 962
▲
17