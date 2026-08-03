CTB Gardens Cup, conto alla rovescia: il grande tennis internazionale torna ai Giardini Margherita

Da lunedì 31 agosto a domenica 6 settembre il Circolo Tennis Bologna ospita il torneo ITF maschile da 15.000 $ di montepremi. Un appuntamento che si inserisce nel momento d’oro del tennis azzurro, sulla scia dei grandi successi del movimento italiano a livello mondiale.

BOLOGNA – In un momento storico di straordinario fermento per il tennis italiano, trainato dai tanti trionfi azzurri degli ultimi mesi, il Circolo Tennis Bologna si prepara a riaccendere i riflettori sul grande tennis internazionale. Torna infatti il CTB Gardens Cup, torneo maschile del circuito ITF con un montepremi di 15.000 dollari, pronto a replicare e superare il successo delle passate edizioni.

L’albo d’oro del singolare parla siciliano: lo scorso anno a dominare la terra rossa di Bologna è stato il siciliano Giorgio Tabacco, autore di una finale a senso unico vinta con un rapido 6-0, 6-1 ai danni di Juan Martin Manzano, giovane tennista italo-argentino. Nella prima edizione (2024) il titolo era andato invece a Gabriele Piraino sul francese Mathys Erhard. Tra i protagonisti attesi c’è grande curiosità per i migliori talenti emergenti del panorama italiano ed europeo.

Il programma e la formula del torneo

Il tabellone principale del singolare vedrà la partecipazione di 32 giocatori: 20 ammessi di diritto in base al ranking ATP, 8 provenienti dal tabellone di qualificazione e 4 wild card assegnate dagli organizzatori. Saranno invece 16 le coppie che si contenderanno il titolo del doppio, dove i campioni in carica da battere sono Giulio Perego e Matteo Sciahbasi, vincitori della passata edizione dopo una bella finale contro il duo composto dall’iraniano Kasra Rahmani e Daniele Rapagnetta.

I motori si accenderanno ufficialmente lunedì 31 agosto con i primi match di qualificazione. L’atto conclusivo, la finalissima del singolare, è in programma per domenica 6 settembre alle ore 10. Previsto il match serale, alle 19, da martedì a venerdì compresi; giovedì, invece, andrà in scena il Kids Day, che vedrà i giovani tennisti palleggiare coi protagonisti del CTB Gardens Cup. L’evento verrà ufficialmente presentato a media e istituzioni durante la conferenza stampa ufficiale, prevista per venerdì 28 agosto alle ore 12.

Le parole dei protagonisti

“Ospitare nuovamente un appuntamento internazionale di questo livello è per noi motivo di grande orgoglio e responsabilità” dichiara il Presidente del CTB, Andrea Canossi. “Il tennis italiano sta vivendo un’epoca d’oro e i nostri campi storici, che in passato hanno visto transitare campioni assoluti, continuano a essere il palcoscenico ideale per le giovani promesse che qui cercano i punti decisivi per lanciarsi nel circuito maggiore. Questo torneo è il frutto di un grande lavoro di squadra: un ringraziamento speciale va ai nostri soci per la passione, a tutta la macchina organizzativa e ai partner che sposano i nostri valori sportivi”. Confermato alla direzione tecnica del torneo l’ex top 100 ATP di doppio Alessandro Motti.

Bologna capitale del tennis

Il legame tra il Circolo Tennis Bologna e la grande storia della racchetta è profondo e radicato. Proprio sui campi dei Giardini Margherita, nel 1976, l’Italia disputò una sfida decisiva di Coppa Davis nel memorabile percorso che condusse la squadra azzurra ad alzare la sua prima, storica “insalatiera”. Il club bolognese ha ospitato la Davis anche nel 1956 e nel 1966, oltre alla Federation Cup femminile nel 2002 (con un netto 4-1 sul Belgio).