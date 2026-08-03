Masters 1000 Montreal e WTA 1000 Toronto: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Oggi in campo 4 azzurri (LIVE)

Lorenzo Sonego - Foto Getty Images
Masters 1000 Montreal
Montreal, Canada · 3 Agosto 2026
|🌩
|
21°C
Temporali e pioggia · Picco 23°C
|
|CIELO
|Nuvoloso, con temporali nelle prime ore e pioggia dalla mattina fino a tarda mattinata
|PIOGGIA
|Temporali dalle 03:00 alle 06:00, pioggia dalle 08:00 alle 11:00
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 3 Agosto
|
02:00
☁
21°
|
03:00
🌩
20°
|
04:00
🌩
20°
|
05:00
🌩
20°
|
06:00
🌩
20°
|
07:00
☁
21°
|
08:00
🌧
21°
|
09:00
🌧
22°
|
10:00
🌧
22°
|
11:00
🌧
23°
⚠ Temporali e pioggia: 1° turno sul cemento da monitorare
🎾 Programma del giorno — 3 Agosto
|
|
🎾
|
ATP Masters 1000 · Main Draw
1° Turno · Cemento
|
1T
🌩 Temporali/Pioggia
⚠ Da monitorare
🎾 1° Turno
🏸 Cemento
Center Court – ore 17:00
Alexis Galarneau vs Vit Kopriva
Il match deve ancora iniziare
Aleksandar Kovacevic vs Nuno Borges
ATP Montreal
Aleksandar Kovacevic
15
7
2
0
Nuno Borges•
40
6
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Kovacevic
0-15
ace
15-30
ace
15-40
df
30-40
ace
ace
2-3 → 2-4
N. Borges
0-30
df
0-40
30-40
ace
40-40
2-2 → 2-3
A. Kovacevic
15-15
df
30-30
ace
40-30
ace
40-40
ace
A-40
ace
40-40
A-40
ace
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
df
0-2*
1*-2
ace
3-2*
ace
3-3*
4*-3
ace
4*-4
ace
5-4*
ace
5*-6
ace
7-6*
ace
8*-7
ace
ace
6-6 → 7-6
N. Borges
15-0
15-15
ace
30-15
30-40
ace
A-40
40-A
ace
ace
5-6 → 6-6
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
30-15
ace
30-30
ace
30-40
ace
ace
5-5 → 5-6
N. Borges
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
5-4 → 5-5
A. Kovacevic
0-15
ace
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
ace
4-4 → 5-4
N. Borges
15-0
30-0
30-15
ace
40-15
40-30
ace
40-40
ace
A-40
ace
4-3 → 4-4
A. Kovacevic
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
ace
3-3 → 4-3
N. Borges
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
3-2 → 3-3
A. Kovacevic
0-15
df
0-30
ace
15-30
ace
30-30
ace
40-30
ace
ace
2-2 → 3-2
N. Borges
30-0
ace
30-15
ace
40-15
ace
2-1 → 2-2
A. Kovacevic
0-15
ace
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
ace
1-1 → 2-1
A. Kovacevic
0-15
ace
15-15
ace
15-30
ace
30-30
ace
40-30
ace
40-40
ace
A-40
ace
ace
0-0 → 1-0
Gabriel Diallo vs Kyrian Jacquet (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Terence Atmane vs Jack Draper
Il match deve ancora iniziare
Kamil Majchrzak vs Gael Monfils (Non prima 01:00)
Il match deve ancora iniziare
Martin Damm vs Stefanos Tsitsipas
Il match deve ancora iniziare
Rogers Court – ore 17:00
Matteo Berrettini vs Mariano Navone
Il match deve ancora iniziare
Sho Shimabukuro vs Marin Cilic
Il match deve ancora iniziare
Camilo Ugo Carabelli vs Cameron Norrie
Il match deve ancora iniziare
Daniel Merida vs Liam Draxl (Non prima 00:00)
Il match deve ancora iniziare
Pablo Carreno Busta vs Valentin Royer
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 17:00
Nicolas Mejia vs Martin Landaluce
Il match deve ancora iniziare
Michael Zheng vs Miomir Kecmanovic
ATP Montreal
Michael Zheng
0
4
6
0
Miomir Kecmanovic•
0
6
4
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Zheng
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
A-40
5-4 → 6-4
M. Zheng
0-15
15-15
30-15
40-30
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
M. Kecmanovic
30-15
40-15
40-40
40-A
A-40
2-2 → 2-3
M. Zheng
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Zheng
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
4-5 → 4-6
M. Kecmanovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
4-4 → 4-5
M. Kecmanovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
M. Kecmanovic
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
M. Kecmanovic
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
M. Zheng
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
df
1-0 → 1-1
M. Kecmanovic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Marton Fucsovics vs Corentin Moutet
Il match deve ancora iniziare
Hubert Hurkacz vs Marcos Giron
Il match deve ancora iniziare
Giovanni Mpetshi Perricard vs Botic van de Zandschulp
Il match deve ancora iniziare
Lorenzo Sonego vs Tallon Griekspoor
Il match deve ancora iniziare
Court 9 – ore 17:00
James Duckworth vs Christopher O’Connell
ATP Montreal
James Duckworth
0
0
Christopher O'Connell
0
0
Benjamin Bonzi vs Yannick Hanfmann
Il match deve ancora iniziare
Alex Michelsen vs Jan-Lennard Struff
Il match deve ancora iniziare
Adam Walton vs Jenson Brooksby
Il match deve ancora iniziare
Juan Manuel Cerundolo vs Hamad Medjedovic
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 17:00
Luca Van Assche
vs Titouan Droguet
Il match deve ancora iniziare
Aleksandar Vukic vs Daniel Altmaier
Il match deve ancora iniziare
Jacob Fearnley vs Adrian Mannarino
Il match deve ancora iniziare
Sebastian Baez vs Mattia Bellucci
Il match deve ancora iniziare
Shintaro Mochizuki vs Fabian Marozsan
Il match deve ancora iniziare
WTA 1000 Toronto
Toronto, Canada · 3 Agosto 2026
|⛅
|
19°C
Nuvoloso, poi soleggiato · Picco 25°C
|
|CIELO
|Nuvoloso nelle prime ore, poi prevalentemente soleggiato e soleggiato dalla mattina
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 3 Agosto
|
02:00
☁
18°
|
03:00
☁
18°
|
04:00
☁
18°
|
05:00
☁
18°
|
06:00
☁
18°
|
07:00
☁
18°
|
08:00
☀
18°
|
09:00
☀
19°
|
10:00
☀
21°
|
13:00
☀
25°
✅ Nessuna pioggia indicata: 1° turno sul cemento in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 3 Agosto
|
|
🎾
|
WTA 1000 · Main Draw
1° Turno · Cemento
|
1T
⛅ Nuvole e sole
✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🏸 Cemento
Centre Court – ore 18:30
Katie Boulter vs Kayla Cross Inizio 18:30
Il match deve ancora iniziare
Nikola Bartunkova vs Bianca Andreescu
WTA Toronto
Nikola Bartunkova
0
0
Bianca Andreescu
0
0
Rebecca Marino vs Zeynep Sonmez Non prima 01:00
Il match deve ancora iniziare
Xinyu Wang vs Daria Kasatkina
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 17:00
Oleksandra Oliynykova vs Karolina Pliskova Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare
McCartney Kessler vs Cadence Brace Non prima 18:30
Il match deve ancora iniziare
Magdalena Frech vs Leolia Jeanjean
WTA Toronto
Magdalena Frech•
0
4
Leolia Jeanjean
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Magdalena Frech
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Leolia Jeanjean
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Magdalena Frech
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Leolia Jeanjean
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Magdalena Frech
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Carol Zhao vs Magda Linette
Il match deve ancora iniziare
Panna Udvardy vs Eva Lys Non prima 23:00
Il match deve ancora iniziare
Solana Sierra vs Sloane Stephens
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 17:00
Alina Korneeva
vs Polina Kudermetova Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare
Talia Gibson vs Elisabetta Cocciaretto Non prima 18:30
Il match deve ancora iniziare
Yulia Putintseva vs Shuai Zhang
Il match deve ancora iniziare
Janice Tjen vs Liudmila Samsonova
Il match deve ancora iniziare
Tereza Valentova vs Taylor Townsend
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 17:00
Diane Parry
vs Kayla Day Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare
Elena-Gabriela Ruse vs Peyton Stearns Non prima 18:30
Il match deve ancora iniziare
Lois Boisson vs Antonia Ruzic
WTA Toronto
Lois Boisson•
0
5
Antonia Ruzic
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Antonia Ruzic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Lois Boisson
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Lois Boisson
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Antonia Ruzic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Lois Boisson
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Yuliia Starodubtseva vs Maya Joint
Il match deve ancora iniziare
Tatjana Maria vs Caty McNally
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 17:00
Anhelina Kalinina
vs Anna Bondar Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare
Rebecca Sramkova vs Anna Blinkova Non prima 18:30
Il match deve ancora iniziare
Emerson Jones vs Lanlana Tararudee
WTA Toronto
Emerson Jones
0
0
Lanlana Tararudee
0
0
Victoria Jimenez Kasintseva vs Alycia Parks
Il match deve ancora iniziare
Renata Zarazua vs Tamara Korpatsch
Il match deve ancora iniziare
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit