Masters e WTA 1000 Canada ATP, Copertina, WTA

Masters 1000 Montreal e WTA 1000 Toronto: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Oggi in campo 4 azzurri (LIVE)

03/08/2026 07:07 Nessun commento
Lorenzo Sonego - Foto Getty Images
Lorenzo Sonego - Foto Getty Images

🇨🇦
Masters 1000 Montreal
Montreal, Canada  ·  3 Agosto 2026

🌩
21°C
Temporali e pioggia  ·  Picco 23°C
CIELO Nuvoloso, con temporali nelle prime ore e pioggia dalla mattina fino a tarda mattinata
PIOGGIA Temporali dalle 03:00 alle 06:00, pioggia dalle 08:00 alle 11:00
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 3 Agosto
02:00
21°
03:00
🌩
20°
04:00
🌩
20°
05:00
🌩
20°
06:00
🌩
20°
07:00
21°
08:00
🌧
21°
09:00
🌧
22°
10:00
🌧
22°
11:00
🌧
23°
⚠  Temporali e pioggia: 1° turno sul cemento da monitorare
🎾  Programma del giorno — 3 Agosto
🎾
ATP Masters 1000 · Main Draw
1° Turno · Cemento
1T
🌩  Temporali/Pioggia
⚠  Da monitorare
🎾  1° Turno
🏸  Cemento

Center Court – ore 17:00
Alexis Galarneau CAN vs Vit Kopriva CZE

Il match deve ancora iniziare

Aleksandar Kovacevic USA vs Nuno Borges POR

ATP Montreal
Aleksandar Kovacevic
15
7
2
0
Nuno Borges
40
6
6
0
Mostra dettagli

Gabriel Diallo CAN vs Kyrian Jacquet FRA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Terence Atmane FRA vs Jack Draper GBR

Il match deve ancora iniziare

Kamil Majchrzak POL vs Gael Monfils FRA (Non prima 01:00)

Il match deve ancora iniziare

Martin Damm USA vs Stefanos Tsitsipas GRE

Il match deve ancora iniziare



Rogers Court – ore 17:00
Matteo Berrettini ITA vs Mariano Navone ARG

Il match deve ancora iniziare

Sho Shimabukuro JPN vs Marin Cilic CRO

Il match deve ancora iniziare

Camilo Ugo Carabelli ARG vs Cameron Norrie GBR

Il match deve ancora iniziare

Daniel Merida ESP vs Liam Draxl CAN (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

Pablo Carreno Busta ESP vs Valentin Royer FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 17:00
Nicolas Mejia COL vs Martin Landaluce ESP

Il match deve ancora iniziare

Michael Zheng USA vs Miomir Kecmanovic SRB

ATP Montreal
Michael Zheng
0
4
6
0
Miomir Kecmanovic
0
6
4
0
Mostra dettagli

Marton Fucsovics HUN vs Corentin Moutet FRA

Il match deve ancora iniziare

Hubert Hurkacz POL vs Marcos Giron USA

Il match deve ancora iniziare

Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Botic van de Zandschulp NED

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Sonego ITA vs Tallon Griekspoor NED

Il match deve ancora iniziare



Court 9 – ore 17:00
James Duckworth AUS vs Christopher O’Connell AUS

ATP Montreal
James Duckworth
0
0
Christopher O'Connell
0
0
Mostra dettagli

Benjamin Bonzi FRA vs Yannick Hanfmann GER

Il match deve ancora iniziare

Alex Michelsen USA vs Jan-Lennard Struff GER

Il match deve ancora iniziare

Adam Walton AUS vs Jenson Brooksby USA

Il match deve ancora iniziare

Juan Manuel Cerundolo ARG vs Hamad Medjedovic SRB

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 17:00
Luca Van Assche FRA vs Titouan Droguet FRA
Il match deve ancora iniziare

Aleksandar Vukic AUS vs Daniel Altmaier GER

Il match deve ancora iniziare

Jacob Fearnley GBR vs Adrian Mannarino FRA

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Baez ARG vs Mattia Bellucci ITA

Il match deve ancora iniziare

Shintaro Mochizuki JPN vs Fabian Marozsan HUN

Il match deve ancora iniziare





🇨🇦
WTA 1000 Toronto
Toronto, Canada  ·  3 Agosto 2026

19°C
Nuvoloso, poi soleggiato  ·  Picco 25°C
CIELO Nuvoloso nelle prime ore, poi prevalentemente soleggiato e soleggiato dalla mattina
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 3 Agosto
02:00
18°
03:00
18°
04:00
18°
05:00
18°
06:00
18°
07:00
18°
08:00
18°
09:00
19°
10:00
21°
13:00
25°
✅  Nessuna pioggia indicata: 1° turno sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 3 Agosto
🎾
WTA 1000 · Main Draw
1° Turno · Cemento
1T
⛅  Nuvole e sole
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🏸  Cemento

Centre Court – ore 18:30
Katie Boulter GBR vs Kayla Cross CAN Inizio 18:30

Il match deve ancora iniziare

Nikola Bartunkova CZE vs Bianca Andreescu CAN

WTA Toronto
Nikola Bartunkova
0
0
Bianca Andreescu
0
0
Mostra dettagli

Rebecca Marino CAN vs Zeynep Sonmez TUR Non prima 01:00

Il match deve ancora iniziare

Xinyu Wang CHN vs Daria Kasatkina AUS

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 17:00
Oleksandra Oliynykova UKR vs Karolina Pliskova CZE Inizio 17:00

Il match deve ancora iniziare

McCartney Kessler USA vs Cadence Brace CAN Non prima 18:30

Il match deve ancora iniziare

Magdalena Frech POL vs Leolia Jeanjean FRA

WTA Toronto
Magdalena Frech
0
4
Leolia Jeanjean
0
4
Mostra dettagli

Carol Zhao CAN vs Magda Linette POL

Il match deve ancora iniziare

Panna Udvardy HUN vs Eva Lys GER Non prima 23:00

Il match deve ancora iniziare

Solana Sierra ARG vs Sloane Stephens USA

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 17:00
Alina Korneeva RUS vs Polina Kudermetova UZB Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare

Talia Gibson AUS vs Elisabetta Cocciaretto ITA Non prima 18:30

Il match deve ancora iniziare

Yulia Putintseva KAZ vs Shuai Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare

Janice Tjen INA vs Liudmila Samsonova RUS

Il match deve ancora iniziare

Tereza Valentova CZE vs Taylor Townsend USA

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – ore 17:00
Diane Parry FRA vs Kayla Day USA Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare

Elena-Gabriela Ruse ROU vs Peyton Stearns USA Non prima 18:30

Il match deve ancora iniziare

Lois Boisson FRA vs Antonia Ruzic CRO

WTA Toronto
Lois Boisson
0
5
Antonia Ruzic
0
3
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Yuliia Starodubtseva UKR vs Maya Joint AUS

Il match deve ancora iniziare

Tatjana Maria GER vs Caty McNally USA

Il match deve ancora iniziare




Court 3 – ore 17:00
Anhelina Kalinina UKR vs Anna Bondar HUN Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare

Rebecca Sramkova SVK vs Anna Blinkova RUS Non prima 18:30

Il match deve ancora iniziare

Emerson Jones AUS vs Lanlana Tararudee THA

WTA Toronto
Emerson Jones
0
0
Lanlana Tararudee
0
0
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Victoria Jimenez Kasintseva AND vs Alycia Parks USA

Il match deve ancora iniziare

Renata Zarazua MEX vs Tamara Korpatsch GER

Il match deve ancora iniziare

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