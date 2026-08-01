WTA 125 Varsavia: Il Tabellone Principale e di Qualificazione
WTA 125 Varsavia – Tabellone Principale – terra
(1) Elsa Jacquemot vs Carol Young Suh Lee
Aliona Falei vs Qualifier
(WC) Amelia Paszun vs (WC) Weronika Falkowska
Julia Avdeeva vs (7) Noma Noha Akugue
(4) Jeline Vandromme vs Vendula Valdmannova
(WC) Zuzanna Pawlikowska vs Qualifier
Viktoria Hruncakova vs Susan Bandecchi
Qualifier vs (6) Veronika Podrez
(8) Teodora Kostovic vs Martyna Kubka
Laura Samson vs Mona Barthel
Linda Klimovicova vs Elizara Yaneva
Qualifier vs (3) Yue Yuan
(5) Katarzyna Kawa vs Linda Fruhvirtova
(WC) Weronika Ewald vs Justina Mikulskyte
Gabriela Knutson vs Sofia Costoulas
Dalma Galfi vs (2) Ella Seidel
WTA 125 Varsavia – Tabellone Qualificazione (turno unico) – terra
(1) Elena Micic vs Georgina Garcia Perez
(2) Lia Karatancheva vs (WC) Nika Hurkacz
(3) Alana Smith vs (WC) Daria Gorska
(4) Marcelina Podlinska vs Urszula Radwanska
TAG: WTA 125 Varsavia, WTA 125 Varsavia 2026
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