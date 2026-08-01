WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Varsavia: Il Tabellone Principale e di Qualificazione

01/08/2026 23:03 Nessun commento
Noma Noha Akugue nella foto - Foto Getty Images
Noma Noha Akugue nella foto - Foto Getty Images

POL WTA 125 Varsavia – Tabellone Principale – terra
(1) Elsa Jacquemot FRA vs Carol Young Suh Lee USA
Aliona Falei BLR vs Qualifier
(WC) Amelia Paszun POL vs (WC) Weronika Falkowska POL
Julia Avdeeva RUS vs (7) Noma Noha Akugue GER

(4) Jeline Vandromme BEL vs Vendula Valdmannova CZE
(WC) Zuzanna Pawlikowska POL vs Qualifier
Viktoria Hruncakova SVK vs Susan Bandecchi SUI
Qualifier vs (6) Veronika Podrez UKR

(8) Teodora Kostovic SRB vs Martyna Kubka POL
Laura Samson CZE vs Mona Barthel GER
Linda Klimovicova POL vs Elizara Yaneva BUL
Qualifier vs (3) Yue Yuan CHN

(5) Katarzyna Kawa POL vs Linda Fruhvirtova CZE
(WC) Weronika Ewald POL vs Justina Mikulskyte LTU
Gabriela Knutson CZE vs Sofia Costoulas BEL
Dalma Galfi HUN vs (2) Ella Seidel GER



POL WTA 125 Varsavia – Tabellone Qualificazione (turno unico) – terra
(1) Elena Micic AUS vs Georgina Garcia Perez ESP
(2) Lia Karatancheva BUL vs (WC) Nika Hurkacz POL
(3) Alana Smith USA vs (WC) Daria Gorska POL
(4) Marcelina Podlinska POL vs Urszula Radwanska POL

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