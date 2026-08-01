Masters 1000 Montreal ATP, Copertina

Masters 1000 Montreal: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di oggi. Stefanos Tstsipas n.1 del seeding cadetto

01/08/2026 06:50 7 commenti
Stefanos Tsitsipas GRE, 12-08-199 - Foto Getty Images
Stefanos Tsitsipas GRE, 12-08-199 - Foto Getty Images

CAN Masters 1000 Montreal – Tabellone Qualificazione – hard
(Alt) (1) Stefanos Tsitsipas GRE vs Player Competing it
(2) Jaime Faria POR vs (22) Christopher O’Connell AUS

(3) Marcos Giron USA vs (23) Pablo Llamas Ruiz ESP
(4) Aleksandr Shevchenko KAZ vs (18) Kyrian Jacquet FRA

(5) Hugo Gaston FRA vs (WC) (30) Duncan Chan CAN
(6) Marco Trungelliti ARG vs (24) Nicolas Mejia COL

(7) Sho Shimabukuro JPN vs (27) Nicolai Budkov Kjaer NOR
(8) Adam Walton AUS vs (WC) (28) Justin Boulais CAN

(9) Benjamin Bonzi FRA vs (Alt) (26) Hugo Dellien BOL
(10) Alexei Popyrin AUS vs (PR) (29) Thanasi Kokkinakis AUS

(11) Martin Damm USA vs (20) Henrique Rocha POR
(12) Aleksandar Vukic AUS vs (25) Tomas Barrios Vera CHI

(13) Jacob Fearnley GBR vs (21) Sebastian Ofner AUT
(14) Shintaro Mochizuki JPN vs (19) Dane Sweeny AUS

(15) Dalibor Svrcina CZE vs (17) Titouan Droguet FRA
(16) Michael Zheng USA vs (WC) (31) Kei Nishikori JPN


Center Court – ore 16:30
Michael Zheng USA vs Kei Nishikori JPN
Alexei Popyrin AUS vs Thanasi Kokkinakis AUS
Hugo Gaston FRA vs Duncan Chan CAN
Stefanos Tsitsipas GRE vs Player Competing it (Non prima 21:30)

Rogers Court – ore 16:30
Martin Damm USA vs Henrique Rocha POR
Adam Walton AUS vs Justin Boulais CAN
Jaime Faria POR vs Christopher O’Connell AUS

Court 5 – ore 16:30
Marcos Giron USA vs Pablo Llamas Ruiz ESP
Jacob Fearnley GBR vs Sebastian Ofner AUT
Benjamin Bonzi FRA vs Hugo Dellien BOL
Dalibor Svrcina CZE vs Titouan Droguet FRA (Non prima 21:30)

Court 9 – ore 16:30
Marco Trungelliti ARG vs Nicolas Mejia COL
Sho Shimabukuro JPN vs Nicolai Budkov Kjaer NOR
Shintaro Mochizuki JPN vs Dane Sweeny AUS

Court 2 – ore 16:30
Aleksandr Shevchenko KAZ vs Kyrian Jacquet FRA
Aleksandar Vukic AUS vs Tomas Barrios Vera CHI

TAG: ,

7 commenti

Rovescio al tramonto 01-08-2026 09:59

Scritto da PeteBondurant
Certo che wuattro anni fa immaginare Tsitsi passare per le quali sarebbe stato incredibile

Peccato veramente, per quanto Tsitsi non sia mai stato un serial winner (il suo score nelle finali parla chiaro), per anni è stato un ottimo top 10.

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Rovescio al tramonto 01-08-2026 09:59

Scritto da PeteBondurant
Certo che wuattro anni fa immaginare Tsitsi passare per le quali sarebbe stato incredibile

Peccato veramente, per quanto Tsitsi non sia mai stato un serial winner (il suo score nelle finali parla chiaro), per anni è stato un ottimo top 10.

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 01-08-2026 09:48

Scritto da Robeppe
Cosa vuol dire tsitsipas Vs player competing

Il suo avversario è ancora impegnato in un altro torneo, quindi se non si libera in tempo verrà rimpiazzato da un alternate

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
sin&son (Guest) 01-08-2026 09:48

Tsitsi: Sic transit gloria mundi!

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Robeppe (Guest) 01-08-2026 09:27

Cosa vuol dire tsitsipas Vs player competing

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
PeteBondurant 01-08-2026 08:28

Certo che wuattro anni fa immaginare Tsitsi passare per le quali sarebbe stato incredibile

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Rovescio al tramonto
JOA20 (Guest) 01-08-2026 07:13

Qualcuno sa perché per il Canada fanno solo un turno di qualificazione? È mai stata data una ragione ufficiale?

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!