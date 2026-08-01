Masters 1000 Montreal: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di oggi. Stefanos Tstsipas n.1 del seeding cadetto
Masters 1000 Montreal – Tabellone Qualificazione – hard
(Alt) (1) Stefanos Tsitsipas vs Player Competing
(2) Jaime Faria vs (22) Christopher O’Connell
(3) Marcos Giron vs (23) Pablo Llamas Ruiz
(4) Aleksandr Shevchenko vs (18) Kyrian Jacquet
(5) Hugo Gaston vs (WC) (30) Duncan Chan
(6) Marco Trungelliti vs (24) Nicolas Mejia
(7) Sho Shimabukuro vs (27) Nicolai Budkov Kjaer
(8) Adam Walton vs (WC) (28) Justin Boulais
(9) Benjamin Bonzi vs (Alt) (26) Hugo Dellien
(10) Alexei Popyrin vs (PR) (29) Thanasi Kokkinakis
(11) Martin Damm vs (20) Henrique Rocha
(12) Aleksandar Vukic vs (25) Tomas Barrios Vera
(13) Jacob Fearnley vs (21) Sebastian Ofner
(14) Shintaro Mochizuki vs (19) Dane Sweeny
(15) Dalibor Svrcina vs (17) Titouan Droguet
(16) Michael Zheng vs (WC) (31) Kei Nishikori
Center Court – ore 16:30
Michael Zheng vs Kei Nishikori
Alexei Popyrin vs Thanasi Kokkinakis
Hugo Gaston vs Duncan Chan
Stefanos Tsitsipas vs Player Competing (Non prima 21:30)
Rogers Court – ore 16:30
Martin Damm vs Henrique Rocha
Adam Walton vs Justin Boulais
Jaime Faria vs Christopher O’Connell
Court 5 – ore 16:30
Marcos Giron vs Pablo Llamas Ruiz
Jacob Fearnley vs Sebastian Ofner
Benjamin Bonzi vs Hugo Dellien
Dalibor Svrcina vs Titouan Droguet (Non prima 21:30)
Court 9 – ore 16:30
Marco Trungelliti vs Nicolas Mejia
Sho Shimabukuro vs Nicolai Budkov Kjaer
Shintaro Mochizuki vs Dane Sweeny
Court 2 – ore 16:30
Aleksandr Shevchenko vs Kyrian Jacquet
Aleksandar Vukic vs Tomas Barrios Vera
TAG: Masters 1000 Montreal, Masters 1000 Montreal 2026
7 commenti
Peccato veramente, per quanto Tsitsi non sia mai stato un serial winner (il suo score nelle finali parla chiaro), per anni è stato un ottimo top 10.
Peccato veramente, per quanto Tsitsi non sia mai stato un serial winner (il suo score nelle finali parla chiaro), per anni è stato un ottimo top 10.
Il suo avversario è ancora impegnato in un altro torneo, quindi se non si libera in tempo verrà rimpiazzato da un alternate
Tsitsi: Sic transit gloria mundi!
Cosa vuol dire tsitsipas Vs player competing
Certo che wuattro anni fa immaginare Tsitsi passare per le quali sarebbe stato incredibile
Qualcuno sa perché per il Canada fanno solo un turno di qualificazione? È mai stata data una ragione ufficiale?