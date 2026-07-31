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WTA 1000 Toronto: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Presenza di Lucrezia Stefanini

31/07/2026 22:58 Nessun commento
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998

CAN WTA 1000 Toronto – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Maya Joint AUS vs (WC) Ana Grubor CAN
(2) Lanlana Tararudee THA vs Qinwen Zheng CHN

(3) Tatjana Maria GER vs (WC) Isabella Marton CAN
(4) Alina Korneeva RUS vs Mary Stoiana USA

(5) Katie Volynets USA vs Sloane Stephens USA
(6) Emiliana Arango COL vs (WC) Lois Boisson FRA

(7) Oksana Selekhmeteva ESP vs Aoi Ito JPN
(8) Anna Blinkova RUS vs Elvina Kalieva USA

(9) Moyuka Uchijima JPN vs Himeno Sakatsume JPN
(10) Polina Kudermetova UZB vs (WC) Avery Alexander CAN

(11) Mananchaya Sawangkaew THA vs Rebecca Sramkova SVK
(12) Darja Vidmanova CZE vs Kayla Day USA

(13) Sofia Kenin USA vs Lucrezia Stefanini ITA
(14) Leolia Jeanjean FRA vs Lin Zhu CHN

(15) Taylah Preston AUS vs Emerson Jones AUS
(16) Victoria Jimenez Kasintseva AND vs Marina Bassols Ribera ESP

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