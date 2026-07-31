WTA 1000 Toronto: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Presenza di Lucrezia Stefanini
WTA 1000 Toronto – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Maya Joint vs (WC) Ana Grubor
(2) Lanlana Tararudee vs Qinwen Zheng
(3) Tatjana Maria vs (WC) Isabella Marton
(4) Alina Korneeva vs Mary Stoiana
(5) Katie Volynets vs Sloane Stephens
(6) Emiliana Arango vs (WC) Lois Boisson
(7) Oksana Selekhmeteva vs Aoi Ito
(8) Anna Blinkova vs Elvina Kalieva
(9) Moyuka Uchijima vs Himeno Sakatsume
(10) Polina Kudermetova vs (WC) Avery Alexander
(11) Mananchaya Sawangkaew vs Rebecca Sramkova
(12) Darja Vidmanova vs Kayla Day
(13) Sofia Kenin vs Lucrezia Stefanini
(14) Leolia Jeanjean vs Lin Zhu
(15) Taylah Preston vs Emerson Jones
(16) Victoria Jimenez Kasintseva vs Marina Bassols Ribera
TAG: Lucrezia Stefanini, WTA 1000 Toronto, WTA 1000 Toronto 2026
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