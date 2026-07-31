Bertolucci difende la scelta di Sinner: “I Masters 1000 sono la Serie C, gli Slam il campionato del mondo”
Paolo Bertolucci non ha dubbi: la rinuncia di Jannik Sinner al Masters 1000 del Canada è una decisione sensata, programmata da tempo e perfettamente coerente con gli obiettivi del numero uno del mondo. Intervistato da ilfattoquotidiano.it, l’ex tennista azzurro ha risposto alle polemiche nate intorno alla scelta dell’altoatesino, invitando gli appassionati a fidarsi del giocatore e del suo staff.
Secondo Bertolucci, l’assenza di Sinner a Montreal non sarebbe stata decisa dopo Wimbledon, ma rientrava già da tempo nella pianificazione della seconda parte della stagione. L’obiettivo è arrivare nelle migliori condizioni possibili allo US Open, evitando di sovraccaricare il fisico dopo mesi particolarmente intensi.
“La rinuncia al Canada era già stata programmata”
Bertolucci, numero 12 del mondo in carriera e componente della squadra italiana vincitrice della Coppa Davis nel 1976, ha spiegato di essere venuto a conoscenza della decisione già durante Wimbledon.
“Avevo saputo che non avrebbe giocato il Masters 1000 in Canada, quindi era tutto programmato per tempo”, ha raccontato. Secondo l’attuale commentatore di Sky, soltanto Sinner e il suo gruppo di lavoro possono conoscere davvero le condizioni fisiche e mentali del giocatore.
“Jannik esegue i test fisici e bisogna anche capire come sta mentalmente. Loro conoscono perfettamente la situazione dall’interno”, ha aggiunto Bertolucci, invitando quindi a “fidarsi della sua programmazione”.
La maturità di Sinner rappresenta un altro elemento determinante. “Ha un super staff alle spalle e non è soltanto un ragazzo maturo: è molto di più, mille volte di più”, ha sottolineato con la consueta ironia.
“Gli Slam contano più di tutto”
La riflessione più netta di Bertolucci riguarda la gerarchia dei tornei. L’ex azzurro ha utilizzato una metafora molto diretta per spiegare perché uno Slam debba avere la precedenza rispetto a un Masters 1000.
“I Masters 1000 sono la Serie C e molti non lo hanno ancora capito. Gli Slam sono il campionato del mondo: sono quelli che contano. Subito dopo ci sono le ATP Finals di Torino e soltanto in seguito arrivano i Masters 1000. Sono importanti, ma fino a un certo punto”.
In alcuni casi, secondo Bertolucci, i tornei di questa categoria possono essere considerati quasi degli appuntamenti di preparazione per i Major. Il discorso vale soprattutto durante la tournée nordamericana, dove Canada e Cincinnati precedono di poche settimane lo US Open.
Provare a vincere tutte e tre le competizioni significa sottoporre il corpo a un enorme dispendio di energie. Nell’Era Open soltanto Patrick Rafter nel 1998, Andy Roddick nel 2003 e Rafael Nadal nel 2013 sono riusciti a completare la tripletta Canada-Cincinnati-US Open.
Il record dei nove Masters 1000 sarebbe una “medaglia di latta”
Prima della rinuncia a Montreal, Sinner conservava la possibilità di conquistare tutti e nove i Masters 1000 della stagione, impresa mai realizzata nella storia del tennis. L’italiano aveva vinto i primi cinque appuntamenti dell’anno e alcuni osservatori ritenevano che dovesse presentarsi in Canada per continuare a inseguire il primato.
Bertolucci considera però il record estremamente difficile e, soprattutto, poco rilevante rispetto alla possibilità di conquistare un altro titolo del Grande Slam.
“Ci sono ancora quattro Masters 1000 da disputare, quindi sarebbe già complicatissimo vincerli tutti. Ma anche riuscendoci, cosa avresti ottenuto? Sarebbe una medaglia di latta da mettere al petto, qualcosa che non porta nulla e che può distruggerti fisicamente”, ha osservato.
Il confronto con lo US Open è impietoso: “Dall’altra parte c’è una vittoria Slam che ti ricopre di gloria”. Sinner avrebbe inoltre imparato la lezione al Roland Garros, dove avrebbe pagato il grande dispendio fisico e mentale accumulato durante una primavera nella quale aveva disputato tutti i Masters 1000 sulla terra battuta.
“Tutti ricordano gli Slam, quasi nessuno i Masters 1000”
Per rendere ancora più chiaro il concetto, Bertolucci ha proposto un semplice confronto basato sulla memoria degli appassionati.
“Se chiedi quanti Slam abbiano vinto Djokovic, Nadal e Federer, tutti rispondono immediatamente: 24, 22 e 20. Se invece domandi quanti Masters 1000 abbiano conquistato, quasi nessuno lo ricorda. Questo è il tennis”.
I numeri confermano comunque la grandezza dei tre campioni anche nella categoria immediatamente inferiore agli Slam: Novak Djokovic ha vinto 40 Masters 1000, Rafael Nadal 36 e Roger Federer 28. Il serbo, inoltre, ha disputato tutti i tornei stagionali di questa categoria soltanto sei volte in carriera.
Sinner, dal canto suo, non può certamente essere accusato di sottovalutare i Masters 1000. A 24 anni ne ha già conquistati dieci, occupa la settima posizione nella graduatoria storica ed è uno dei soli due giocatori, insieme a Djokovic, ad aver vinto tutti i tornei della categoria.
La priorità è riconquistare lo US Open
La decisione di rinunciare al Canada non rappresenta dunque una mancanza di rispetto verso il torneo, ma la normale programmazione di un campione che assegna la priorità agli appuntamenti più prestigiosi. È quanto hanno fatto per anni anche Federer, Nadal e Djokovic, riducendo progressivamente gli impegni per presentarsi nelle migliori condizioni agli Slam.
Il grande obiettivo di Sinner è tornare a vincere lo US Open dopo il primo trionfo del 2024. A Flushing Meadows dovrebbe rientrare anche Carlos Alcaraz, assente da aprile per un problema al polso destro e vincitore della finale giocata contro l’italiano nell’edizione precedente.
Anche esperti come Rick Macci e Rennae Stubbs hanno condiviso la scelta del numero uno mondiale, sottolineando come ogni decisione debba essere indirizzata verso New York. Per Bertolucci, quindi, la questione è molto semplice: un possibile record nei Masters 1000 non può valere quanto la possibilità di conquistare un altro Slam.
Marco Rossi
TAG: Jannik Sinner, Paolo Bertolucci
Ma anche un campionato continentale, dai. La serie A non è niente rispetto a un mondiale!
Poteva anche dire serie A.
Lo slam rappresenta la coppa del mondo di calcio e i master la serie A.La serie C è un paragone abusato.
Per me il torneo più importante è il Six Kings, perché oltre ad un montepremi superiore a qualsiasi Slam, è quello di cui si parla di più e si dibatte di più fra le “suocere” e le “ nuore “ di questo sito
I giocatori di tennis vengono ricordati per aver vinto uno o più Slam, non per altro; poi i più raffinati ne confrontano le varie tecniche e i punti di forza. Parlate del serbo ogni tre per due per i suoi 24 Slam un record probabilmente imbattibile ed è proprio quello che voleva sottintendere Bertolucci..
@ Dr Ivo (#4660981)
Stesso pensiero mio..a differenza mia hai trovato le parole giuste
mmmh… se penso all’euforia di qualche anno fa quando un italiano riusciva a vincere un 250 …
I giocatori di tennis vengono ricordati per aver vinto uno o più Slam, non per altro, poi i più raffinati ne confrontano le varie tecniche e i punti di forza. Parlate del serbo ogni tre per due per i suoi 24 Slam un record probabilmente imbattibile ed è proprio quello che voleva sottintendere Bertolucci.
I giocatori di tennis vengono ricordati per aver vinto uno o più Slam, non per altro, poi i più raffinati ne confrontano le varie tecniche e i punti di forza. Parlate del serbo ogni tre per due per i suoi 24 Slam un record probabilmente imbattibile ed è proprio quello che voleva sottintendere Bertolucci…
I giocatori di tennis vengono ricordati per aver vinto uno o più Slam, non per altro, poi i più raffinati ne confrontano le varie tecniche e i punti di forza. Parlate del serbo ogni tre per due per i suoi 24 Slam — un record probabilmente imbattibile — ed è proprio quello che voleva sottintendere Bertolucci…»
I giocatori di tennis vengono ricordati per aver vinto uno o più Slam, non per altro; poi i più raffinati ne confrontano le varie tecniche e i punti di forza. Parlate del serbo ogni tre per due per i suoi 24 Slam un record probabilmente imbattibile ed è proprio quello che voleva sottintendere Bertolucci.
@ zedarioz (#4661092)
Non ricapiterá più, sia perchè vincere i primi 1000 dell’anno consecutivamente difficilmente accadrebbe di nuovo, sia perchè credo che la preparazione di Sinner per gli anni a venire sia giá definita: 7 m1000 di cui 2 su 3 su terra.
Per il resto concordo. Vincere 9 su 8 m1000 sarebbe stata un’impresa pazzesca. Ma avranno deciso per il meglio.
Troppo riduttivo definire i m1000 di serie C….Sono tornei pazzeschi per quanto ovviamente sotto slam e atp finals. E allora un 250 cos’è? Un torneo di dilettanti ? Bisogna saper calibrare le parole
@ zedarioz (#4661092)
Non ricapiterá più, sia perchè vincere i primi 1000 dell’anno consecutivamente difficilmente accadrebbe di nuovo, sia perchè credo che la preparazione di Sinner per gli anni a venire sia giá definita: 7 m1000 di cui 2 su 3 su terra.
Per il resto concordo. Vincere 9 su 8 m1000 sarebbe stata un’impresa pazzesca. Ma avranno deciso per il meglio.
Troppo riduttivo definire i m1000 di serie C….Sono tornei pazzeschi per quanto ovviamente sotto slam e atp finals. E allora un 250 cos’è? Un torneo di dilettanti ? Bisogna saper calibrare le parole
I giocatori di tennis vengono ricordati per aver vinto uno o più Slam, non per altro; poi i più raffinati ne confrontano le varie tecniche e i punti di forza. Parlate del serbo ogni tre per due per i suoi 24 Slam un record probabilmente imbattibile ed è proprio quello che voleva sottintendere Bertolucci…
Bertolucci parla per iperboli (se non per parabole). Se avesse detto: gli slam valgono più dei M1000 sarebbe stata un’ovvietà. Così invece fa discutere, ma è da condividere il messaggio: Sinner ha fatto bene a saltare Montreal per una settimana in più di riposo.
Questa gli è uscita male, malissimo. A volte è meglio tacere e basta
A livello di punteggio assegnato, ha perfettamente ragione.
SLAM 2000 – SERIE A
FINALS 1500 – SERIE B
MASTER 1000 – SERIE C
Quindi nel paragone con il calcio si passa dal vincere il campionato di serie C al campionato del mondo? Ma è del mestiere questo? Cit. Cos’è che diceva il trio medusa??? Ci siamo capiti…
Si scusi, è un’offesa agli sportivi, amanti del tennis, a tutti i ragazzini e ragazzine, commento vergognoso.
Non ricapiterà né a lui né a nessuno altro, se ci fosse l’aldilà potremmo verificare anche fra mille anni, ma purtroppo pare che lassù, o laggiù perché prima di Cristo si andava laggiù, non abbiano l’abbonamento Sky..
La bestemmia vera di Bertolucci non è “la serie C”, che intendeva il terzo livello di importanza, ma dire che vincere tutti i 1000 in una stagione è una “medaglia di latta”. E’ un’impresa galattica. Se a Sinner dovesse ricapitare una cosa del genere, magari dopo aver vinto tanti altri slam, secondo me un pensiero potrebbe farcelo. Ma sarebbe veramente un record clamoroso, altro che medaglia di latta.
A proposito di tornei 1000 , stanno facendo rivedere la famosa finale tra Federer e Nadal agli internazionali risoltasi al tie break del quinto. Che gioco e che impegno stanno mettendo in campo questi 2 straordinari campioni per un torneo di serie C!
A proposito di tornei 1000 , stanno facendo rivedere la famosa finale tra Federer e Nadal agli internazionali risoltasi al tie break del quinto. Che gioco e che impegno stanno mettendo in campo questi 2 straordinari campioni per un torneo di serie C!
Ha ragione , ha uno staff di altissimo livello, sanno loro cosa fare .
Yannik dopo il covid avrebbe giocato anche i futures .
Ora è diverso.
Non concordo, AmicoGenerale
Ringrazio i ragazzi che hanno messo pollice verde a questo post e che lo hanno capito, a differenza di altri.
Non mi conosci bene direi.
Pensa se questo torneo si fosse disputato solamente e sempre sulla terra battuta.
Avrei voluto vedere come sarebbe stato l’ albo d’ oro.
NADAL non l’ha mai vinta X il semplice motivo che e’ stata disputata sempre sulla superficie peggiore X NADAL e migliore X altri, DJOKOVIC e FEDERER in primis.
E quando affronti i migliori in questa condizione, e’ molto più complicato vincerla.
Comunque NADAL, pur senza mai vincere questa ricca esibizione di fine anno, e’ leggendario, come DJOKOVIC, avendo vinto l’ olimpiade in singolare.
Quindi il Sunshine Double è un doppio ripiego? Ma sei serio?
Un pochino offensivo per chi in carriera ha vinto master mille, ma non ha mai vinto slam, e ce ne sono di campioni.. poi è il solito Bertolucci, l’Adani del tennis, prendere o lasciare
Una volta tanto non sono d’accordo con Lucci. Come la pensano altri amici del forum, è il paragone con la serie C che non calza. Roma e Montecarlo, soprattutto, ma anche Indian Wells e Miami sono più serie A, che serie C. Però la sostanza è corretta. Soprattutto da quando i 1000 sono interamente 2 su 3.
@ mirko (#4661023)
Onesto!
Voleva dire che un tennista viene ricordato per il numero di Slam vinti…Il serbo ogni tre per due lo tirate in ballo per i suoi 25, dunque ha ragione, leggete tra le righe santiddio.
Già, ma credo che fosse un attacco indiretto con le stesse iperboli a gente come Simone…Eterno riposo dona a loro Signore. Scusate la ripetizione ma sto cercando di fare diventare virale il passo del padre nostro per definire il poveretto di Eurosport..
Strano commento, quello di Bertolucci.
Lui è un commentatore Sky e praticamente ci sta dicendo che paghiamo la televisione per cui lavora per vedere tutto l’anno tornei di serie C o anche D.
Voglio lo sconto da Sky! 🙂
“I master 1000 sono la Serie C e molti non lo hanno ancora capito”.
Non mi sembra che vi siano riferimenti con il calcio.
Paolooooo, sei in un paese dove il calcio è unità di misura.
Se chiedi ad un bambino di recitare l’Alfabeto ti risponderà Albertosi, Burnich, Capello, Donadoni, …
Se dici 4, risponderà 1934, 1938, 1982 e 2006.
Quindi appena hai detto Serie C, tutti, subito hanno pensato a Guidonia-Pineto 3-3 dell’11 gennaio scorso Campionato Serie C girone B. Come puoi paragonare le 2 gloriose società (si fa per dire) ad una sfida tra giganti Nadal-Federer?
Paoloooo, ti capisco. Noi si intende Serie C il 3. livello di una lista valoriale.
Live Tennis ci dimostra che coloro che vivono con il calcio in testa (con la testa calciata), pensano a dell’altro.
Voleva dire che un tennista viene ricordato per il numero di Slam vinti…Il serbo ogni tre per due lo tirate in ballo per i suoi 25, dunque ha ragione, leggete tra le righe santiddio.
Esattamente
Categoria
il Raglio di oggi….(del Quadrupede, non di Marco, s’intende)
Non capisco questo astio verso Bertolucci, ha ragione da vendere. Ha fatto suo il meraviglioso ragionamento del distopico utente Mauro secondo cui, se Carlone perde al terzo turno di un mille, si sta allenando per il successivo slam che si giocherà dopo sei mesi; se Carreno perde in un 500 è perché lo vede come allenamento del 250 della settimana successiva; se Jodar perde in un 250 è perché si sta preparando a fare il record di slam vinti nei successivi tre secoli. Un plauso all’utente Mauriño
OT. Stamattina,su supertennis hanno fatto rivedere Nadal- Fognini Us open: da lucidarsi gli occhi, 72 vincenti di Fabio contro i 30 di Nadal….
Al di là dell’infelice paragone, Bertolucci mi crea anche un altro dubbio, e cioè che non stia solo difendendo Sinner per la sua scelta di evitare i 1000, per preparare meglio lo Slam come dice il titolo, ma indirettamente lo stia anche criticando in modo retrospettivo per non aver seguito gli stessi principi prima del RG (ed essersi così rovinato quest’ultimo).
Non so se questa fosse la sua intenzione ma è certo che alla luce dei precedenti un po’ di discrezione e meglio ancora un bel tacere sull’argomento sarebbero stati più opportuni…
E mi sono dimenticato Rotterdam e Vienna..poi ricordo la gioia quando vinse il challenger di Lexington “noi pochi noi felici pochi”..
Credo intendesse dire che la vittoria di uno slam ha molto, ma molto più valore rispetto a un mille, ma la similitudine è poco riuscita.
Se avesse detto che i mille sono il terzo livello in ordine di importanza anziché dire “serie C” tutto sarebbe suonato diversamente.
Sempre perfetto Bertolucci,il tennis lo fanno gli slam,le finals e le olimpiadi..il resto sono solo ripiego
Forse se avesse vinto qualche 1000,farebbe dichiarazioni diverse.
Il buon Paolo probabilmente legge LT e voleva carinamente dare un contributo estremo di discussione.
Anche no Pablo 😉
Se Nadal avesse vinto 7-8 Finals queste varrebbero come gli Slam, lo sappiamo che per Mauro contano solo i tornei dove vincono gli spagnoli… Aspettiamo, se mai sarà, il suo giudizio il giorno che Carlos dovesse riuscire a vincerle.
@ no Sinner no Party (#4660933)
Ti sei già dato la risposta.
Quando il fisico a fine stagione non ti sostiene, alle Finals vince chi ha più tennis….. E infatti c’è uno gracilino che non conta sul fisico bestiale che ne ha vinte due consecutive senza perdere set.
Però può stare tranquillo perchè Carlos sicuramente le vincerà e forse anche Jodar, chissà.
La serie Z…. ma dai… Ne abbiamo vinto uno con Fognini in 40 anni….
Beh ovvio,l utente Mauro ha messo le Finals in fondo proprio perché il suo preferito Nadal non le ha mai vinte,macchia indelebile della sua carriera….ecco un esempio di faziosita’ indecente e ridicola..le Finals come importanza vengono invece subito dopo gli slam e prima dei master1000….d altronde si incontrano I primi 8 della classifica….
@ Pippolivetennis (#4660923)
Voglio dire che proprio perché un ex tennista, anche molto bravo, stavolta l’ha sparata grossa, non avesse estremizzato sarebbe stato meglio, tutto qua
Da come hai scritto tu, sembra che le Finals (dove partecipano solo i migliori 8 giocatori della stagione) valgano meno di un 250 qualunque.
Allora ti chiedo: come mai Nadal non è mai riuscito a vincerle?
Questa tua mi sembra proprio una “sparata” dello stesso livello di quella di Bertolucci 🙁
Condivido tutti i tornei sono importanti, challenger compresi, altrimenti è come sminuire tutti i tennisti non al vertice, poi se uno vuole fa la sua classifica però senza sminuire i tornei minori
Quindi Sinner vincendo gli internazionali dopo 50 anni ha vinto un torneuccio ed i 6 1000 consecutivi una caxxata. Questo sente molto il caldo.
il primo da licenziare sarebbe il Quadrupede…
Mah, molto can can per aver estremizzato il concetto, ma il succo del discorso è condivisibile, meglio saltare un 1000 per puntare ad uno Slam che è la categoria per eccellenza.. sono d’accordo anche che dopo vengano le Atp Finals e poi i 1000, non assolutamente di serie C, ma certamente molto meno importanti di uno Slam
stiamo diventando tifosi di tennis davvero snob, e questo non mi piace
Si si Inox, ma qui si tratta di soggettività di vedute e opinioni.
Può aver esagerato? Si, ma non c’è da andarci pesante.
È sempre una persona a modo e rispettabile.
Non ha commesso un reato.
Quoto tutto comprese le virgole.
cioe’ quindi Sinner ha vinto 5 master 1000 di seguito e non conta nulla? il caldo da alla testa…
Ha un po’ esagerato ma condivido il succo, l’obiettivo ora deve essere New York atto II.
Più realista del re.
@ Pippolivetennis (#4660904)
Quando si sbaglia si sbaglia altrimenti ognuno di noi può sparare caxxate tanto gli si viene perdonato
Mah si, ha esagerato, però a mio avviso era solo un modo per enfatizzare il suo pensiero.
I 1000 semplicemente sono la serie B. Gli Slam la serie A e le Finals la Champions League.
Affermazione la sua perdonabilissima.
Stimo Bertolucci e come rispose Agnelli a Minoli alla domanda se capiva più di calcio lui o Boniperti lui rispose: Boniperti ha giocato e chi gioca capisce sempre un pò di più di chi non ha giocato.
Tutti noi giochiamo o abbiamo giocato ma Bertolucci è stato n.12 al mondo. Merita comunque di essere ascoltato e qualche volta perdonato.
Come perché?
Lavorando in Sky avrebbe il dovere di vendere meglio il prodotto che commenta.
Se mi paragona un 1000 ad un evento di serie C significa svalutare il prodotto.
@ Marco M. (#4660886)
Sai Marco siamo ormai considerati dei boomer ahimè.
Siamo cresciuti con dei riferimenti stabili ed ora stiamo assistendo a dei colpi d’accetta per demolire questa quercia nel tennis ogni torneo era storico e se i giocatori stavano bene c’erano,oggi il rischio di infortuni è sotto l’occhio di tutti e va rimodulato il calendario ma poi vedi la Laver Cup,i tornei in Arabia e senti ciò che sta accadendo nel calcio.
Siamo in piena estate,ti appassionava il calcio mercato,le amichevoli tra le grandi e le molto piccole,i match in famiglia a Villar Perosa era un appuntamento imperdibile.
Ora era tutto un caos,tutto troppo esasperato.
Mi consolo col rugby perché prima c’era troppo poco, Campionato e Cinque Nazioni mentre oggi le occasioni per ammirare i grandi match si sono moltiplicate.
Allora metto pure le mie.
SLAM, 1000, Olimpiadi, 500, 250 e Finals
😆 😆
Bello per un italiano degradare il nostro storico torneo di Roma (e torneo più importante della penisola fino a pochi anni fa) a Serie C
Dichiarazione che mi lascia completamente di stucco.
Non me l’aspettavo da lui,adesso perché c’è sinner sono divebtati la serie c? E quando sinner smetterà?
Molto deluso.
Dichiarazione molto irrispettosa per tutti gli altri,poi almeno fosse vero..
Gli slam saranno pure il mondiale.
Ma i 1000 sono la champions se proprio vogliamo dirla tutta .
E caro Bernardo se proprio vuoi nominare la serie c,beh esistono gli itf..se proprio non resisti
Se si invoca il licenziamento ogni volta che in commentatore ne spara una allora non ci rimane più nessuno.
E visto che facciamo le graduatorie io metto prima gli slam, poi le olimpiadi, poi le finals e via via i 1000 500 250 …
Abbiamo dovuto aspettare 50 anni per vedere un italiano vincere gli Internazionali d’Italia…
…ed oggi scopro che tutta questa attesa era stata sprecata per un banale torneo di Serie C.
Bertolucci, statte zitto!!!
D’accordo con lui quando dice che Jannik fa bene a saltare Montreal per concentrarsi sullo Slam, in primavera ci resterà il dubbio di cosa avrebbe fatto a Parigi arrivando più fresco senza la tripletta Montecarlo-Madrid-Roma, anche se forse non è stata la stanchezza ad avergli procurato il malore.
Mooolto meno d’accordo sui Mille come serie C, anzi.
Paolone e Panatta ormai sono diventati uomini di spettacolo, bene per loro e per la visibilità che portano al Tennis, molto meno quando presi dal personaggio sparano qualche belinata per far discutere.
I Mille sono i tornei più prestigiosi appena sotto gli Slam, vincerne uno può dare un senso alla carriera, citofonare a Fognini e non solo a lui.
Se avesse detto che ci sono Mille più prestigiosi di altri nessuno avrebbe potuto smentirlo, un conto è un torneo con tutti i TopTen schierati e un altro un torneo senza tre dei primi cinque al mondo, vedi Montreal adesso e spesso Parigi o Shanghai.
Definire Indian Wells con la sua storia o anche Montecarlo e Roma serie C non si può sentire.
Tutti a criticare la rinuncia al Canada.
(il “record” (!?) dei 9 Master 1000 lo lasciamo agli allucinati)
Poi tutti a osannare quando e se trionferà a NY. 🙂
Coerenza ? 😉
Perché?
Io sarei stato meno tranchant sui M1000, ma di questa assurda rincorsa ai record, anche il più insignificante, cominciata da Djokovic non se ne può più.
Per Bertolucci quindi
1) se l’anno prossimo qualcuno salta Roma, chissensefrega salta un torneo di serie C.
2) quest anno Sinner ha fatto un errore a fare Montecarlo e/o Madrid e/o Roma, ma all’epoca, come commentatore, non ha avuto il coraggio di dirlo. Come mai?
Ma non è il solo, da quando Sinner vince i 1000 come fosse bere un bicchiere d’acqua, a destra e a manca, sembrano siano diventati turni di coppa Italia. Per ma anche dei 500 come il Queen’s o Barcellona sono prestigiosi. Poi che tra i mille alcuni siano prestigiosi e altri meno è anche vero come è vero che slam e Finals siano più importanti. Non c’era bisogno di dire stupidaggini per difendere Sinner, primo perché non c’è nulla da difendere, secondo perché nessuno a parte qualche “giornalista” scappato di casa, senza fare nomi Simone…Eterno riposo dona a loro Signore, si è creato il problema dei nove mille. Avrei capito se fosse arrivato imbattuto al 1000 parigino…
Certo una medaglia di latta per he non è previsto un bonus da sei milioni ma come impresa è grandissima e unica se realizzata. Non mi pare sia dubitabile.
Addirittura, ed allora i 500 sono i dilettanti ed i 250 i CSI.
A questo punto aboliamo i Challenger. Il caldo può fare brutti scherzi .
Oddio Paolo, Serie C mi pare un tantino eccessivo. Che gli Slam siano più importanti non lo nega nessuno
Un commento da bar, forse da dopocena con Amaro Del Capo.
Sinceramente sono preoccupato.
Non sono anziano ma fin da bambino ci sono cresciuto,l’odore delle bustine di budello,dei foderi,della paraffina per fare scivolare gli armeggi nei fori è ancora ben presente e lo sono i tornei. Gli Slam,il Master,la Davis ma tutti i grandi tornei comprese delle esibizioni che erano ufficiali tanto quanto i test match di rugby e quindi il WCT di Dallas col campo senza le righe di doppio era imperdibile (e se Mac vince in finale su Lendl con il colpo esterno al paletto… be’,siamo a livello slam per emozioni).
Le parole di Bertolucci sono un ulteriore elemento per sdoganare grandi esibizioni e smontare quel tessuto fatto di sfide che nessuno voleva perdere al di là della posta in palio.
Ci provarono già con la Grand Slam Cup che si sovrapponeva al Master ma ora l’andazzo è diverso. Il tennis, sostanzialmente invariato nelle regole,negli usi,nei punteggi differenti degli slam sta facendo come il calcio, cercando di attrarre i giocatori con ingaggi monstre per poi avere pubblico .
Forse i tempi cambiano,forse per togliere gli occhi dal cellulare (anche sugli spalti) devi avere match in cui sono in gioco tanti, tantissimi soldi,come se i big riuscissero a spenderli in questa vita.
Si deve cambiare? Si.Si deve sminuire la tradizione? Per qualcuno si,per quelli che contano si.
Per me…serve dirlo?
Il concetto che vuole esprimere è condivisibile, non lo sono invece i termini di paragone impiegati. Sinceramente mi delude, non parla come un commentatore che misura il senso delle parole, ma come uno che sta al bar e parla per iperboli pur di rafforzare un certo punto di vista
Se i 1000 sono paragonabili alla Serie C, allora i 500 e soprattutto i 250, terreno di conquista di Darderi, a quale serie sarebbero paragonabili?
Prima dice che sono di serie C addirittura e poi che vengono dopo Slam e Finals: c’è una bella differenza! Potrebbero starsene zitti sti personaggi ma purtroppo hanno bisogno di riacquistare Visibilità ed ecco che Jannik viene in soccorso di questi soggetti..
Certo che c’è coerenza con il numero uno del mondo, ha sempre fatto scelte ponderate e proiettate in avanti . Nulla da direi, ma che i 1000 siamo la serie C …..
Sky dovrebbe licenziarlo dopo simili dichiarazioni.
quoto
Discussione inutile e stucchevole, speriamo che gli amici di LiveTennis non la tirino più fuori…
che
paragone
sbagliato