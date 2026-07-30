Impresa Cocciaretto a Washington: Navarro battuta in tre set, è ai quarti

Elisabetta Cocciaretto continua la sua splendida avventura al WTA 500 di Washington. La tennista marchigiana ha sconfitto Emma Navarro, numero 26 del mondo e ottava testa di serie, con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-3 dopo due ore e 16 minuti di battaglia, conquistando così un prestigioso posto nei quarti di finale.

Una vittoria di grande valore per l’azzurra, capace di superare anche un problema al ginocchio sinistro accusato durante il secondo parziale. Cocciaretto ha reagito con carattere alle difficoltà, ritrovando aggressività e solidità nel momento decisivo.

Cocciaretto parte forte e conquista il primo set

La partita si apre nel segno dell’equilibrio, ma è Cocciaretto a trovare per prima il break nel terzo gioco. Navarro reagisce immediatamente, riportandosi sul 2-2, ma la statunitense continua a commettere numerosi errori gratuiti e perde nuovamente il servizio nel settimo game.

L’italiana gioca un tennis ordinato ma propositivo, concedendo poco nei propri turni di battuta e sfruttando le incertezze della rivale. Sul 5-3 arriva un altro break che consente a Cocciaretto di archiviare il primo parziale per 6-3 in appena 33 minuti.

Navarro reagisce, mentre l’azzurra accusa un problema al ginocchio

La seconda frazione cambia completamente volto. Navarro strappa subito il servizio all’avversaria e, approfittando di un calo dell’azzurra, sale rapidamente sul 4-1 con due break di vantaggio.

Cocciaretto non si arrende e costruisce una notevole rimonta. Grazie a una maggiore profondità dei colpi e ai tanti doppi falli della statunitense, recupera entrambi i break e raggiunge il 4-4. Proprio quando il parziale sembra nuovamente in equilibrio, però, la marchigiana perde intensità e cede ancora la battuta.

Prima dell’ultimo gioco Cocciaretto richiede l’intervento del fisioterapista per un fastidio al ginocchio sinistro. Alla ripresa, Navarro mantiene il servizio e conquista il secondo set per 6-4, portando l’incontro alla frazione decisiva.

Carattere e rovescio lungolinea: l’azzurra completa l’impresa

Nonostante il problema fisico, Cocciaretto rientra in campo con grande determinazione. Il terzo set procede senza break fino al 4-3, con entrambe le giocatrici costrette a superare diversi momenti delicati al servizio.

L’allungo decisivo arriva nell’ottavo game. L’azzurra aumenta la pressione in risposta, si procura diverse opportunità e alla quarta palla break trova il punto del 5-3. Chiamata a servire per il match, non trema: conquista due match point e chiude la sfida con uno splendido rovescio lungolinea.

Per Cocciaretto si tratta di una delle vittorie più prestigiose della stagione, ottenuta contro una giocatrice meglio classificata e dopo una partita resa ancora più complicata dal problema al ginocchio. Ai quarti di finale di Washington, la marchigiana affronterà la vincente dell’incontro tra la statunitense Ashlyn Krueger e la nipponica Naomi Osaka., con la possibilità di prolungare ulteriormente una settimana già molto positiva.

WTA Washington Dc Emma Navarro [8] Emma Navarro [8] 3 6 3 Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 6 4 6 Vincitore: E. Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Emma Navarro 0-15 0-30 15-30 df 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 2-2 → 2-3 Emma Navarro 15-0 40-0 1-2 → 2-2 Elisabetta Cocciaretto 30-0 30-15 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Emma Navarro 30-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto 0-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Emma Navarro 15-0 30-0 ace 40-15 5-4 → 6-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Emma Navarro 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Emma Navarro 0-15 15-15 df 15-40 4-1 → 4-2 Elisabetta Cocciaretto 15-30 df 15-40 30-40 40-A 3-1 → 4-1 Emma Navarro 15-15 30-30 2-1 → 3-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-15 40-30 2-0 → 2-1 Emma Navarro 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6





Francesco Paolo Villarico