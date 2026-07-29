ITIA: squalificata Anastasia Sukhotina per numerose violazioni delle norme anticorruzione. Sospeso anche il capitano di Davis dell’Azerbaigian

Arriva una pesante squalifica per la giocatrice russa Anastasia Sukhotina, ben 4 anni e 10 mesi, per numerose violazioni del programma anticorruzione nel tennis professionistico. L’annuncio arriva da ITIA, l’International Tennis Integrity Agency, che attraverso i propri canali ufficiali ha emesso un comunicato che spiega i motivi della dura sanzione a carico della 26enne, che nell’agosto 2019 aveva raggiunto il suo best ranking mondiale al n. 607 del singolare WTA. L giocatrice, oltre alla sospensione, ha ricevuto una multa di 30.000 dollari, di cui 22.500 sospesi.

“Dopo aver inizialmente respinto le accuse, Sukhotina ha accettato un accordo con l’ITIA, ammettendo otto violazioni delle norme anticorruzione del tennis commesse tra il 2019 e il 2024” si legge nel comunicato. “Le infrazioni sono progressivamente aumentate di gravità, passando dal tentativo di scommettere su incontri di tennis fino al coinvolgimento di altri giocatori in attività corruttive e alla distruzione di prove”. La sospensione è entrata in vigore lo scorso 17 luglio 2026 e terminerà il 16 maggio 2031.

Separatamente, l’ITIA ha annunciato anche la sospensione provvisoria del capitano della squadra di Coppa Davis dell’Azerbaigian, Yalchin Manafli, per essersi rifiutato di consegnare il proprio telefono cellulare nell’ambito di un’indagine. La sospensione provvisoria è scattata l’11 giugno 2026. “Manafli, che in passato ha ricoperto anche il ruolo di direttore di torneo per eventi dell’ITF World Tennis Tour in Azerbaigian, ha esercitato il proprio diritto di appello contro la sospensione davanti a un funzionario indipendente per le udienze anticorruzione (AHO). L’AHO Philippe Cavalieros ha tuttavia respinto il ricorso, affermando che «esistono prove sostanziali a sostegno della sospensione provvisoria»”.

Durante il periodo di sospensione i soggetti coinvolti non possono giocare, allenare o assistere a eventi organizzati o autorizzati da World Tennis, WTA, ATP, tornei del Grande Slam o da qualsiasi federazione nazionale.

Mario Cecchi