Challenger San Marino, Vancouver, Bonn, Liberec e Samsun: La situazione aggiornata
🎾 ATP CHALLENGER
WEEK 30 – 2026
27 LUGLIO-2 AGOSTO 2026 • CINQUE TORNEI IN PROGRAMMA
🇸🇲 ATP CHALLENGER 125 SAN MARINO – 27 LUGLIO-2 AGOSTO, TERRA BATTUTA
ENTRY LIST
Prizmic 🇭🇷 (89) •
Comesana 🇦🇷 (91) •
Molcan 🇸🇰 (101) •
Basilashvili 🇬🇪 (111) •
Diaz Acosta 🇦🇷 (120) •
Muller 🇫🇷 (126) •
Maestrelli 🇮🇹 (128) •
Gaubas 🇱🇹 (129) •
Pellegrino 🇮🇹 (133) •
Martinez 🇪🇸 (134) •
Barrios Vera 🇨🇱 (137) •
Virtanen 🇫🇮 (140) •
Heide 🇧🇷 (141) •
Dellien 🇧🇴 (162) •
Nardi 🇮🇹 (166) •
Neumayer 🇦🇹 (167) •
Skatov 🇰🇿 (172) •
Coria 🇦🇷 (172) PR •
Prado Angelo 🇧🇴 (181) •
Jorda Sanchis 🇪🇸 (184) •
Faurel 🇫🇷 (321) NG
ALTERNATES
Taberner 🇪🇸 (194) •
Cecchinato 🇮🇹 (195) •
Ficovich 🇦🇷 (197) •
Olivieri 🇦🇷 (201) •
Jarry 🇨🇱 (211) •
Sanchez Izquierdo 🇪🇸 (214) •
Pavlovic 🇫🇷 (217) •
Tseng 🇹🇼 (229) •
Djere 🇷🇸 (234) •
Napolitano 🇮🇹 (242)
ITALIANI PRESENTI
Maestrelli 🇮🇹 (128) •
Pellegrino 🇮🇹 (133) •
Nardi 🇮🇹 (166) •
Cecchinato 🇮🇹 (195, ALT) •
Napolitano 🇮🇹 (242, ALT)
RIEPILOGO ITALIANI
3 italiani nel tabellone principale •
2 italiani tra gli alternates •
Challenger 125 sulla terra battuta
🇨🇦 ATP CHALLENGER 125 VANCOUVER – 27 LUGLIO-2 AGOSTO, CEMENTO
ENTRY LIST
Bonzi 🇫🇷 (93) •
Llamas Ruiz 🇪🇸 (119) •
Samuel 🇬🇧 (123) •
Sweeny 🇦🇺 (127) •
Pinnington Jones 🇬🇧 (138) •
Holmgren 🇩🇰 (143) •
Schoolkate 🇦🇺 (149) •
Mochizuki 🇯🇵 (151) •
Fearnley 🇬🇧 (159) •
Zhang 🇨🇳 (161) •
Lajal 🇪🇪 (164) •
Mmoh 🇺🇸 (192) •
Wendelken 🇬🇧 (202) •
Daniel 🇯🇵 (203) •
Chidekh 🇫🇷 (205) •
Hsu 🇹🇼 (206) •
Broady 🇬🇧 (209) •
Grenier 🇫🇷 (223) •
Zhou 🇨🇳 (240) •
Andrade 🇪🇨 (252) •
Uchida 🇯🇵 (257)
ALTERNATES
Hussey 🇬🇧 (258) •
Ilagan 🇺🇸 (263) •
Wolf 🇺🇸 (263) PR •
Dostanic 🇺🇸 (275) •
Broom 🇬🇧 (285) •
Cassone 🇺🇸 (289) •
Watanuki 🇯🇵 (294) •
Soto 🇨🇱 (296) •
Martin 🇺🇸 (306) •
Kozlov 🇺🇸 (317)
ITALIANI PRESENTI
Nessun giocatore italiano presente nel tabellone principale o tra i primi alternates.
RIEPILOGO
Challenger 125 sul cemento outdoor •
Nessun italiano presente
🇩🇪 ATP CHALLENGER 75 BONN – 27 LUGLIO-2 AGOSTO, TERRA BATTUTA
ENTRY LIST
Choinski 🇬🇧 (100) •
Travaglia 🇮🇹 (130) •
Rodionov 🇦🇹 (142) •
Moller 🇩🇰 (147) •
Carballes Baena 🇪🇸 (163) •
Passaro 🇮🇹 (185) •
Tabur 🇫🇷 (189) •
Bailly 🇧🇪 (210) •
Gomez 🇦🇷 (212) •
Gentzsch 🇩🇪 (216) •
Giustino 🇮🇹 (226) •
Alcala Gurri 🇪🇸 (228) •
Squire 🇩🇪 (235) •
Reis Da Silva 🇧🇷 (236) •
Houkes 🇳🇱 (239) •
Den Ouden 🇳🇱 (244) •
Kotov 🏳️ (249) •
Barrena 🇦🇷 (253) •
Dahlin 🇸🇪 •
Schoenhaus 🇩🇪 JR 1 •
Dedura 🇩🇪 (271) NG
ALTERNATES
Gadamauri 🇧🇪 (255) •
Boscardin Dias 🇧🇷 (260) •
Dedura 🇩🇪 (271) •
Jianu 🇷🇴 (278) •
Damas 🇪🇸 (280) •
Gueymard Wayenburg 🇫🇷 (283) •
La Serna 🇦🇷 (287) •
Feldbausch 🇨🇭 (288) •
Hemery 🇫🇷 (291) •
Kopp 🇦🇹 (293)
ITALIANI PRESENTI
Travaglia 🇮🇹 (130) •
Passaro 🇮🇹 (185) •
Giustino 🇮🇹 (226)
RIEPILOGO ITALIANI
3 italiani nel tabellone principale •
Stefano Travaglia primo azzurro in lista •
Challenger 75 sulla terra battuta
🇨🇿 ATP CHALLENGER 75 LIBEREC – 27 LUGLIO-2 AGOSTO, TERRA BATTUTA
ENTRY LIST
Kolar 🇨🇿 (154) •
Schwaerzler 🇦🇹 (177) •
Bueno 🇵🇪 (182) •
Mayot 🇫🇷 (199) •
Martin Tiffon 🇪🇸 (218) •
Nagal 🇮🇳 (219) •
Ferreira Silva 🇵🇹 (231) •
Crawford 🇬🇧 (232) •
Justo 🇦🇷 (238) •
Seyboth Wild 🇧🇷 (243) •
Roncadelli 🇺🇾 (245) •
Nedic 🇧🇦 (250) •
Henning 🇿🇦 (254) •
Barton 🇨🇿 (256) •
Ribecai 🇮🇹 (265) •
Montes-De La Torre 🇪🇸 (269) •
Guillen Meza 🇪🇨 (276) •
Engel 🇩🇪 (279) •
Ajdukovic 🇭🇷 (281) •
Santamarta Roig 🇪🇸 JR 10 •
Carboni 🇮🇹 (321) NG
ALTERNATES
Krumich 🇨🇿 (282) •
Gueymard Wayenburg 🇫🇷 (283) •
Kasnikowski 🇵🇱 (284) •
La Serna 🇦🇷 (287) •
Feldbausch 🇨🇭 (288) •
Torres 🇦🇷 (290) •
Hemery 🇫🇷 (291) •
Kopp 🇦🇹 (293) •
Mrva 🇨🇿 (295) •
Galan 🇨🇴 (297)
ITALIANI PRESENTI
Ribecai 🇮🇹 (265) •
Carboni 🇮🇹 (321, NG)
RIEPILOGO ITALIANI
2 italiani nel tabellone principale •
Lorenzo Carboni presente come Next Gen •
Challenger 75 sulla terra battuta
🇹🇷 ATP CHALLENGER 50 SAMSUN – 27 LUGLIO-2 AGOSTO, CEMENTO
ENTRY LIST
Added 🇫🇷 (237) •
Debru 🇫🇷 (239) •
Smith 🇺🇸 (247) •
Bax 🇫🇷 (262) •
Gray 🇬🇧 (277) •
Ghibaudo 🇫🇷 (298) •
Stewart 🇬🇧 (300) •
Simakin 🏳️ (304) •
Bertrand 🇫🇷 (324) •
Basing 🇬🇧 (329) •
Alkaya 🇹🇷 (332) •
Erel 🇹🇷 (340) •
Dhamne 🇮🇳 (386) •
Ursu 🇺🇦 (393) •
Boitan 🇷🇴 (394) •
Hassan 🇱🇧 (419) •
Kuzmanov 🇧🇬 (427) •
Poullain 🇫🇷 (431) •
Pankin 🏳️ (436) •
Albot 🇲🇩 (440) •
Inchauspe 🇫🇷
ALTERNATES
Callejon Hernando 🇪🇸 (441) •
Yevseyev 🇰🇿 (448) •
Binda 🇮🇹 (480) •
Durasovic 🇳🇴 (481) •
Matsuda 🇯🇵 (483) •
Singh 🇮🇳 (487) •
Orlov 🇺🇦 (493) •
Sinclair 🇲🇵 (505) •
Kumasaka 🇯🇵 (509) •
Ilkel 🇹🇷 (513)
ITALIANI PRESENTI
Binda 🇮🇹 (480, ALT)
RIEPILOGO ITALIANI
Nessun italiano nel tabellone principale •
Alexander Binda presente tra gli alternates •
Challenger 50 sul cemento
TAG: Circuito Challenger
1 commento
Maestrelli e Passaro sono a terra!