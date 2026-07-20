Kitzbuhel 250 | Clay | e612620 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica ATP Italiani: Lorenzo Musetti perde un posto. +6 per Lorenzo Sonego
20/07/2026 09:25 1 commento
Classifica Atp Entry System Singolo (20-07-2026)
1
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
13450
Punti
18
Tornei
9
Best: 9
--
0
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
3460
Punti
27
Tornei
15
Best: 5
▼
-1
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
2315
Punti
22
Tornei
21
Best: 16
▼
-3
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
2125
Punti
30
Tornei
33
Best: 29
▲
1
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
1399
Punti
22
Tornei
42
Best: 6
▲
1
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
1075
Punti
23
Tornei
77
Best: 35
▲
6
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
758
Punti
26
Tornei
79
Best: 63
▲
1
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
751
Punti
29
Tornei
138
Best: 109
--
0
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
446
Punti
19
Tornei
143
Best: 60
▲
7
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
429
Punti
29
Tornei
149
Best: 108
--
0
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
391
Punti
25
Tornei
164
Best: 67
▼
-4
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
346
Punti
19
Tornei
173
Best: 16
▲
2
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
330
Punti
30
Tornei
184
Best: 174
--
0
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
317
Punti
28
Tornei
196
Best: 190
▼
-3
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
289
Punti
28
Tornei
200
Best: 118
▼
-18
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
283
Punti
23
Tornei
201
Best: 127
▼
-5
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
283
Punti
32
Tornei
213
Best: 213
▲
6
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
261
Punti
27
Tornei
220
Best: 151
▼
-2
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
256
Punti
14
Tornei
229
Best: 121
▲
11
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
245
Punti
18
Tornei
231
Best: 230
▼
-1
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
243
Punti
30
Tornei
264
Best: 108
▲
6
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
210
Punti
29
Tornei
267
Best: 259
▼
-2
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
209
Punti
31
Tornei
290
Best: 290
▲
56
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
186
Punti
33
Tornei
300
Best: 298
▲
8
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
181
Punti
27
Tornei
325
Best: 315
▲
2
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
162
Punti
28
Tornei
358
Best: 358
▲
3
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
140
Punti
26
Tornei
364
Best: 335
▲
3
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
137
Punti
15
Tornei
368
Best: 341
▲
7
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
134
Punti
25
Tornei
376
Best: 372
▲
4
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
131
Punti
23
Tornei
391
Best: 351
▼
-13
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
126
Punti
26
Tornei
398
Best: 398
▲
3
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
123
Punti
31
Tornei
425
Best: 425
▲
4
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
110
Punti
28
Tornei
433
Best: 433
▲
8
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
107
Punti
26
Tornei
437
Best: 437
▲
20
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
106
Punti
26
Tornei
446
Best: 357
▲
5
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
103
Punti
25
Tornei
454
Best: 387
▲
2
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
101
Punti
20
Tornei
472
Best: 415
▼
-1
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
95
Punti
26
Tornei
476
Best: 368
▼
-1
Alexander Binda
ITA, 22-09-2001
94
Punti
27
Tornei
491
Best: 357
▼
-14
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
90
Punti
7
Tornei
498
Best: 485
▼
-1
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
89
Punti
25
Tornei
504
Best: 288
▼
-19
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
87
Punti
19
Tornei
526
Best: 183
▲
1
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
81
Punti
22
Tornei
542
Best: 542
--
0
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
76
Punti
29
Tornei
547
Best: 298
▼
-1
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
74
Punti
17
Tornei
563
Best: 128
--
0
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
71
Punti
4
Tornei
575
Best: 575
▲
18
Lorenzo Angelini
ITA, 0
69
Punti
26
Tornei
587
Best: 285
▲
33
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
66
Punti
14
Tornei
609
Best: 561
▼
-2
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
63
Punti
32
Tornei
621
Best: 614
▼
-7
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
60
Punti
22
Tornei
638
Best: 443
--
0
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
57
Punti
27
Tornei
639
Best: 540
▼
-45
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
57
Punti
30
Tornei
683
Best: 599
▲
56
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
50
Punti
23
Tornei
688
Best: 439
▲
17
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
49
Punti
19
Tornei
707
Best: 125
▼
-181
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
46
Punti
5
Tornei
716
Best: 716
--
0
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
46
Punti
26
Tornei
720
Best: 617
▼
-1
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
45
Punti
12
Tornei
734
Best: 456
▼
-22
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
43
Punti
13
Tornei
735
Best: 735
▲
2
Pierluigi Basile
ITA, 0
43
Punti
15
Tornei
753
Best: 753
▼
-11
Matteo Covato
ITA, 0
42
Punti
26
Tornei
758
Best: 509
▼
-2
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
41
Punti
19
Tornei
772
Best: 470
▲
3
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
39
Punti
13
Tornei
792
Best: 402
--
0
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
37
Punti
14
Tornei
804
Best: 804
▲
1
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
36
Punti
27
Tornei
825
Best: 825
▼
-2
Andrea De Marchi
ITA, 0
34
Punti
23
Tornei
845
Best: 575
▲
2
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
32
Punti
28
Tornei
848
Best: 784
▼
-34
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
31
Punti
14
Tornei
852
Best: 828
▼
-3
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
31
Punti
27
Tornei
859
Best: 859
▲
2
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
30
Punti
23
Tornei
869
Best: 869
▲
2
Lorenzo Claverie
ITA, 28-09-2002
28
Punti
2
Tornei
878
Best: 709
▲
2
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
28
Punti
20
Tornei
883
Best: 858
--
0
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
27
Punti
5
Tornei
886
Best: 523
▼
-77
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
27
Punti
8
Tornei
895
Best: 403
▼
-3
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
27
Punti
19
Tornei
896
Best: 666
▲
24
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
27
Punti
22
Tornei
903
Best: 866
▲
9
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
26
Punti
14
Tornei
922
Best: 922
▲
2
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
25
Punti
28
Tornei
931
Best: 931
▲
2
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
24
Punti
19
Tornei
943
Best: 372
▼
-33
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
23
Punti
10
Tornei
981
Best: 981
▲
13
Michele Mecarelli
ITA, 0
21
Punti
17
Tornei
986
Best: 906
▼
-6
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
21
Punti
24
Tornei
996
Best: 971
▼
-1
Giulio Perego
ITA, 09-04-2003
20
Punti
18
Tornei
1030
Best: 827
▼
-4
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
18
Punti
23
Tornei
1067
Best: 1065
▼
-2
Andrea Colombo
ITA, 04-11-2002
16
Punti
19
Tornei
1086
Best: 377
▼
-2
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
15
Punti
15
Tornei
1090
Best: 1090
▲
85
Filippo Mazzola
ITA, 0
15
Punti
18
Tornei
1091
Best: 1091
▼
-52
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 0
15
Punti
20
Tornei
1097
Best: 1048
▼
-27
Jacopo Bilardo
ITA, 04-11-2004
15
Punti
24
Tornei
1107
Best: 1107
▲
66
Denis Spiridon
ITA, 01-01-1900
14
Punti
15
Tornei
1125
Best: 1125
▼
-11
Edoardo cherie Ligniere
ITA, 0
13
Punti
11
Tornei
1131
Best: 1131
▼
-9
Giacomo Crisostomo
ITA, 0
13
Punti
16
Tornei
1136
Best: 967
▼
-8
Lorenzo Lorusso
ITA, 06-01-2000
13
Punti
24
Tornei
1159
Best: 1159
▲
15
Leonardo Primucci
ITA, 0
12
Punti
18
Tornei
1165
Best: 1040
▼
-8
Niccolo Baroni
ITA, 04-12-2003
11
Punti
6
Tornei
1170
Best: 1161
▼
-9
Davide Tortora
ITA, 01-01-1900
11
Punti
8
Tornei
1177
Best: 1177
▼
-6
Lorenzo Comino
ITA, 0
11
Punti
13
Tornei
1184
Best: 1184
▲
22
Tobia Costanzo Baragiola Mordini
ITA, 0
11
Punti
17
Tornei
1185
Best: 1185
▲
63
Sebastiano Cocola
ITA, 0
11
Punti
18
Tornei
1187
Best: 1187
▼
-10
Nicolo Toffanin
ITA, 0
11
Punti
22
Tornei
1188
Best: 1188
▼
-9
Maximilian Figl
ITA, 0
11
Punti
23
Tornei
1207
Best: 942
▼
-11
Gian Marco Ortenzi
ITA, 03-02-2000
10
Punti
12
Tornei
1222
Best: 1222
▼
-7
Andrea Meduri
ITA, 0
9
Punti
3
Tornei
1244
Best: 1069
▼
-4
Leonardo Malgaroli
ITA, 07-08-2002
9
Punti
11
Tornei
1247
Best: 1247
▼
-5
Leonardo Borrelli
ITA, 0
9
Punti
12
Tornei
1252
Best: 1252
▲
92
Gabriele Crivellaro
ITA, 0
9
Punti
14
Tornei
1288
Best: 1288
▼
-5
Matteo Sciahbasi
ITA, 0
8
Punti
10
Tornei
1321
Best: 1321
▲
119
Felipe Virgili
ITA, 0
7
Punti
6
Tornei
1326
Best: 1326
▲
122
William Mirarchi
ITA, 0
7
Punti
7
Tornei
1338
Best: 1333
▼
-5
Filiberto Fumagalli
ITA, 28-06-2002
7
Punti
10
Tornei
1342
Best: 1342
▼
-4
Alessandro Battiston
ITA, 0
7
Punti
11
Tornei
1384
Best: 1384
▼
-3
Lorenzo Berto
ITA, 0
6
Punti
7
Tornei
1388
Best: 739
▼
-1
Mariano Tammaro
ITA, 27-02-2004
6
Punti
8
Tornei
1401
Best: 873
▼
-6
Daniel Bagnolini
ITA, 13-02-2003
6
Punti
10
Tornei
1407
Best: 1407
▲
153
Giammarco Gandolfi
ITA, 24-01-2004
6
Punti
11
Tornei
1411
Best: 1037
▼
-1
Francesco Ferrari
ITA, 22-06-1997
6
Punti
12
Tornei
1415
Best: 1415
--
0
Lorenzo Beraldo
ITA, 0
6
Punti
14
Tornei
1417
Best: 1417
--
0
Samuele Seghetti
ITA, 0
6
Punti
14
Tornei
1419
Best: 1419
--
0
Vito Dell\'Elba
ITA, 0
6
Punti
14
Tornei
1419
Best: 1231
▼
-6
Matteo Fondriest
ITA, 10-09-2004
6
Punti
14
Tornei
1425
Best: 1405
▼
-1
Andrea Bacaloni
ITA, 03-04-2002
6
Punti
16
Tornei
1458
Best: 1458
▲
80
Gabriele Vulpitta
ITA, 0
5
Punti
7
Tornei
1461
Best: 1461
▼
-3
Filippo Francesco Garbero
ITA, 0
5
Punti
8
Tornei
1495
Best: 1170
▼
-5
Alessandro Coccioli
ITA, 05-08-2002
5
Punti
13
Tornei
1498
Best: 1498
▼
-6
Gilberto Ravasio
ITA, 0
5
Punti
14
Tornei
1504
Best: 812
▼
-5
Noah Perfetti
ITA, 15-06-2001
5
Punti
20
Tornei
1522
Best: 1522
▲
564
Ludovico Vaccari
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1523
Best: 1523
▼
-7
Antonio Caruso
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1530
Best: 811
▼
-7
Davide Pontoglio
ITA, 02-07-1992
4
Punti
5
Tornei
1543
Best: 1543
▼
-3
Nicola Rispoli
ITA, 0
4
Punti
7
Tornei
1548
Best: 906
▲
127
Alessandro Bellifemine
ITA, 24-06-2001
4
Punti
8
Tornei
1552
Best: 1552
▼
-4
Gabriele Volpi
ITA, 0
4
Punti
8
Tornei
1567
Best: 1567
▼
-3
Silvio Mencaglia
ITA, 0
4
Punti
11
Tornei
1624
Best: 1624
▲
462
Lorenzo Balducci
ITA, 01-01-1900
3
Punti
4
Tornei
1635
Best: 1484
▼
-5
Marco Furlanetto
ITA, 02-03-2001
3
Punti
4
Tornei
1645
Best: 1645
▼
-4
Simone Massellani
ITA, 0
3
Punti
5
Tornei
1664
Best: 1156
▲
1
Andrea Paolini
ITA, 09-11-2002
3
Punti
7
Tornei
1681
Best: 1681
▼
-1
Edoardo Zanada
ITA, 0
3
Punti
8
Tornei
1698
Best: 1698
▲
203
Leonardo Cattaneo
ITA, 0
3
Punti
12
Tornei
1704
Best: 1704
--
0
Federico Valle
ITA, 0
3
Punti
13
Tornei
1709
Best: 1695
▲
2
Pietro Ricci
ITA, 01-01-1900
2
Punti
1
Tornei
1738
Best: 1738
▲
243
Gianluca Carlini
ITA, 0
2
Punti
2
Tornei
1763
Best: 1714
▼
-1
Raffaele Ciurnelli
ITA, 01-01-1900
2
Punti
3
Tornei
1769
Best: 1757
▲
1
Massimo Pizzigoni
ITA, 01-01-1900
2
Punti
3
Tornei
1795
Best: 1795
--
0
Simone Agostini
ITA, 0
2
Punti
4
Tornei
1795
Best: 938
--
0
Alberto Bronzetti
ITA, 05-05-1998
2
Punti
4
Tornei
1843
Best: 1843
--
0
Daniel Aleksandar Amarandei
ITA, 0
2
Punti
6
Tornei
1843
Best: 1843
--
0
Leonardo Angeloni
ITA, 0
2
Punti
6
Tornei
1843
Best: 1215
--
0
Alessandro Spadola
ITA, 05-03-2003
2
Punti
6
Tornei
1859
Best: 1859
▼
-16
Giovanni Ciocca
ITA, 0
2
Punti
7
Tornei
1859
Best: 1859
▼
-179
Mattia Nannelli
ITA, 0
2
Punti
7
Tornei
1872
Best: 1872
▼
-1
Gregorio Biondolillo
ITA, 0
2
Punti
8
Tornei
1893
Best: 1893
▼
-1
Lorenzo Ferri
ITA, 0
2
Punti
10
Tornei
1893
Best: 1705
▲
8
Luca Parenti
ITA, 10-08-2003
2
Punti
10
Tornei
1914
Best: 910
▼
-4
Filippo Speziali
ITA, 24-04-2000
1
Punti
1
Tornei
1984
Best: 1984
▼
-3
Federico Bove
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1984
Best: 1984
▼
-3
Gabriele Brancatelli
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1984
Best: 1984
▼
-3
Alessandro Dragoni
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1984
Best: 1984
▼
-3
Leonardo Iemmi
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1984
Best: 1163
▼
-3
Daniele Minighini
ITA, 15-07-2004
1
Punti
2
Tornei
1984
Best: 1984
▼
-3
Fabrizio Karol Pio Osti
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1984
Best: 1984
▼
-3
Luigi Valletta
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
2081
Best: 1119
▲
5
Enrique Bogo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2081
Best: 2081
▲
5
Marco Migliorati
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2081
Best: 2081
▲
5
Mattias Pisanu
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2155
Best: 1903
▲
6
Flavio Bocci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
4
Tornei
2200
Best: 2200
▲
3
Edoardo De Filippo
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2200
Best: 1892
▲
3
Matteo Gribaldo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
5
Tornei
2200
Best: 2123
▲
3
Matteo Mura
ITA, 01-01-1900
1
Punti
5
Tornei
2236
Best: 2236
▼
-377
Filippo Alberti
ITA, 0
1
Punti
6
Tornei
2236
Best: 2236
▲
1
Matteo Mesaglio
ITA, 0
1
Punti
6
Tornei
TAG: Italiani
1 commento
nella classifica live mancano i punti a tortora che ha vinto in serbia