ATP 250 Gstaad, Bastad, Estoril e Kitzbuhel: I risultati completi con il dettaglio delle Finali e del Turno Decisivo di Qualificazione. Kitzbühel, Cinà domina il derby con Giustino e conquista il main draw. Pellegrino eliminato a Estoril
Federico Cinà continua a bruciare le tappe. Il diciannovenne palermitano ha conquistato l’accesso al tabellone principale dell’ATP 250 di Kitzbühel, superando nel turno decisivo delle qualificazioni Lorenzo Giustino con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 14 minuti.
Una prestazione autoritaria da parte del classe 2007, capace di imporsi nel derby tricolore e di raggiungere il decimo main draw ATP della carriera. Quello ottenuto sulla terra austriaca è già il sesto accesso a un tabellone principale del circuito maggiore nel 2026, stagione nella quale Cinà ha partecipato anche agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros.
Cinà prende il comando nel momento decisivo
Il primo set è stato molto più combattuto di quanto possa suggerire l’andamento della seconda frazione. Cinà ha iniziato strappando immediatamente il servizio a Giustino, ma il trentaquattrenne napoletano ha reagito ottenendo il controbreak nel gioco successivo.
L’equilibrio è proseguito fino alla fase centrale del parziale. Nel sesto game Cinà ha dovuto fronteggiare due palle break, riuscendo ad annullarle ai vantaggi e a conservare il proprio turno di battuta. Superato quel momento delicato, il siciliano ha cambiato marcia.
Nel gioco seguente ha tolto nuovamente il servizio a Giustino, trovando l’allungo decisivo. Il giovane azzurro ha poi difeso il vantaggio senza concedere altre occasioni e ha chiuso la frazione sul 6-4.
Cinque game consecutivi nel secondo set
Nel secondo parziale la partita ha assunto rapidamente una direzione precisa. Cinà ha alzato ulteriormente il livello, prendendo il controllo degli scambi e impedendo a Giustino di trovare soluzioni efficaci.
Il palermitano ha conquistato cinque game consecutivi, costruendo un margine ormai impossibile da recuperare. Giustino ha provato a prolungare l’incontro, ma Cinà non ha lasciato spazio a una possibile rimonta e ha completato il successo con un netto 6-2.
Il risultato conferma l’ottima stagione disputata dal giovane italiano, ormai sempre più abituato a confrontarsi con il tennis di alto livello. Cinà può quindi festeggiare un’altra qualificazione prestigiosa, in attesa di conoscere il nome del proprio avversario al primo turno del torneo austriaco.
Estoril, Pellegrino si ferma al turno decisivo
Esito differente nelle qualificazioni dell’ATP 250 di Estoril. Andrea Pellegrino, unico italiano presente nel tabellone cadetto, è stato eliminato a un passo dal main draw.
Il pugliese, numero 138 ATP e terza testa di serie, si è arreso in tre set al peruviano Gonzalo Bueno, numero 176 del mondo. Si trattava del primo confronto diretto tra i due giocatori.
Pellegrino non è così riuscito a completare la qualificazione dopo le energie spese nella lunga settimana di Bastad. A Kitzbühel, invece, sarà Cinà a rappresentare l’Italia nel tabellone principale dopo la convincente vittoria ottenuta nel derby con Giustino.
🇨🇭
ATP 250 Gstaad
Gstaad, Svizzera · 19 Luglio 2026
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🎾 Programma del giorno — 19 Luglio
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ATP 250 · Main Draw
Finali · Terra Battuta
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Roy Emerson Arena – ore 11:30
Stefanos Tsitsipas vs Raphael Collignon
Che vi devo dire, a me Darderi fa ridere in senso buono..queste manifestazioni “drammatiche” non mi danno fastidio perché sono sfoghi che non penalizzano o cercano di infastidire l’avversario. Darderi al limite danneggia se stesso. Pensate alle “scenette” di Diokovic o ai mto fasulli di Rune, o alle pose “arroganti” di molti giovani predestinati. Poi per me lui è Rocky Balboa per la somiglianza con Stallone ma anche per la storia di chi parte con nulla in mano e arriva in cima…
Problemi psicologici evidentemente
Allucinante.
Brutto giocatore!
Impossibile da tifare.
Che esaltato
Darderi farebbe venire l’esaurimento persino a Gandhi. Davvero insopportabile. Ma puoi strapparti la maglietta perché perdi il primo set con un normale 6-4? Peraltro dopo aver già lanciato la racchetta 5 o 6 volte tra continui monologhi e litigi con il tuo angolo.
Finalmente senza il padre lo vedremo presto nei 20
Sicuri che Luciano è non farebbe meglio a fare il pagliaccio in un circo…..????Doti naturali….
Darderi sta riuscendo nell’ incredibile impresa di fare sembrare calmo Rublev.
Gli ultimi 2 punti del set erano da warning: un arbitro serio sarebbe intervenuto..
La carriera di un tennista attraversa varie fasi, spesso condizionate da fattori extra campo come nel suo caso.
Il talento, innegabile, resta.
Spero possa ritrovarsi.
Mi ha fatto tenerezza ed anche un pó di pena vedere Tsitsipas esultare così per la vittoria di un 250,manco fosse un 1000.Un tempo le sue aspettative erano i 1000,gli slam e la vetta della classifica,adesso gli va bene anche vincere un torneo minore peraltro faticando in quasi tutti i match
Forza Lucianone, Berrettini nel mirino come numero di tornei ATP. Non male eh?
Ma sapete x caso dove luccicano gli occhi a Gianluca Cadenasso. Non lo vedo più in nessun tabellone
Forza Dardone !
Fra i due, chi sclera prima, l’altro vince… 😉