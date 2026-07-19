ATP 250 Gstaad, Bastad, Estoril e Kitzbuhel: I risultati completi con il dettaglio delle Finali e del Turno Decisivo di Qualificazione. Kitzbühel, Cinà domina il derby con Giustino e conquista il main draw. Pellegrino eliminato a Estoril

Federico Cinà continua a bruciare le tappe. Il diciannovenne palermitano ha conquistato l’accesso al tabellone principale dell’ATP 250 di Kitzbühel, superando nel turno decisivo delle qualificazioni Lorenzo Giustino con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 14 minuti.

Una prestazione autoritaria da parte del classe 2007, capace di imporsi nel derby tricolore e di raggiungere il decimo main draw ATP della carriera. Quello ottenuto sulla terra austriaca è già il sesto accesso a un tabellone principale del circuito maggiore nel 2026, stagione nella quale Cinà ha partecipato anche agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros.

Cinà prende il comando nel momento decisivo

Il primo set è stato molto più combattuto di quanto possa suggerire l’andamento della seconda frazione. Cinà ha iniziato strappando immediatamente il servizio a Giustino, ma il trentaquattrenne napoletano ha reagito ottenendo il controbreak nel gioco successivo.

L’equilibrio è proseguito fino alla fase centrale del parziale. Nel sesto game Cinà ha dovuto fronteggiare due palle break, riuscendo ad annullarle ai vantaggi e a conservare il proprio turno di battuta. Superato quel momento delicato, il siciliano ha cambiato marcia.

Nel gioco seguente ha tolto nuovamente il servizio a Giustino, trovando l’allungo decisivo. Il giovane azzurro ha poi difeso il vantaggio senza concedere altre occasioni e ha chiuso la frazione sul 6-4.

Cinque game consecutivi nel secondo set

Nel secondo parziale la partita ha assunto rapidamente una direzione precisa. Cinà ha alzato ulteriormente il livello, prendendo il controllo degli scambi e impedendo a Giustino di trovare soluzioni efficaci.

Il palermitano ha conquistato cinque game consecutivi, costruendo un margine ormai impossibile da recuperare. Giustino ha provato a prolungare l’incontro, ma Cinà non ha lasciato spazio a una possibile rimonta e ha completato il successo con un netto 6-2.

Il risultato conferma l’ottima stagione disputata dal giovane italiano, ormai sempre più abituato a confrontarsi con il tennis di alto livello. Cinà può quindi festeggiare un’altra qualificazione prestigiosa, in attesa di conoscere il nome del proprio avversario al primo turno del torneo austriaco.

Estoril, Pellegrino si ferma al turno decisivo

Esito differente nelle qualificazioni dell’ATP 250 di Estoril. Andrea Pellegrino, unico italiano presente nel tabellone cadetto, è stato eliminato a un passo dal main draw.

Il pugliese, numero 138 ATP e terza testa di serie, si è arreso in tre set al peruviano Gonzalo Bueno, numero 176 del mondo. Si trattava del primo confronto diretto tra i due giocatori.

Pellegrino non è così riuscito a completare la qualificazione dopo le energie spese nella lunga settimana di Bastad. A Kitzbühel, invece, sarà Cinà a rappresentare l’Italia nel tabellone principale dopo la convincente vittoria ottenuta nel derby con Giustino.

🇨🇭 ATP 250 Gstaad Gstaad, Svizzera · 19 Luglio 2026 🌧 17°C Sole e nuvole, rovesci a tratti · Picco 23°C CIELO Nuvole intermittenti al mattino, poi parzialmente soleggiato con rovesci nel pomeriggio PIOGGIA Rovesci indicati tra 10:00 e 11:00, poi intorno alle 15:00 e 17:00 CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 19 Luglio 09:00 ⛅ 16° 10:00 🌧 18° 11:00 🌧 19° 12:00 ⛅ 21° 13:00 ⛅ 21° 14:00 ⛅ 22° 15:00 🌧 22° 17:00 🌧 22° 20:00 ☀ 21° 23:00 ☀ 16° ⚠ Rovesci a tratti: finali sulla terra da monitorare, soprattutto tra mattina e pomeriggio 🎾 Programma del giorno — 19 Luglio 🎾 ATP 250 · Main Draw Finali · Terra Battuta F 🌧 Rovesci

⚠ Da monitorare

🎾 Finali

🏀 Terra Battuta

Roy Emerson Arena – ore 11:30

Stefanos Tsitsipas vs Raphael Collignon



ATP Gstaad Stefanos Tsitsipas Stefanos Tsitsipas 6 6 6 Raphael Collignon [7] Raphael Collignon [7] 4 7 3 Vincitore: Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 R. Collignon 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-3 → 5-3 R. Collignon 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 R. Collignon 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Collignon 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 R. Collignon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 R. Collignon 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 R. Collignon 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 R. Collignon 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 R. Collignon 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 R. Collignon 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 S. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Collignon 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 S. Tsitsipas 15-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 R. Collignon 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 R. Collignon 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 R. Collignon 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Lucas Miedler / Marc Polmans vs Marcelo Demoliner / Robert Galloway



ATP Gstaad Lucas Miedler / Marc Polmans [1] Lucas Miedler / Marc Polmans [1] 6 6 Marcelo Demoliner / Robert Galloway Marcelo Demoliner / Robert Galloway 3 4 Vincitore: Miedler / Polmans Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Miedler / Polmans 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Demoliner / Galloway 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 L. Miedler / Polmans 0-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Demoliner / Galloway 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 L. Miedler / Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Demoliner / Galloway 15-0 30-0 30-15 ace 2-2 → 2-3 L. Miedler / Polmans 15-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Demoliner / Galloway 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Miedler / Polmans 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Demoliner / Galloway 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Miedler / Polmans 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 M. Demoliner / Galloway 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 L. Miedler / Polmans 15-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Demoliner / Galloway 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-1 → 4-2 L. Miedler / Polmans 15-0 15-15 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 M. Demoliner / Galloway 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 L. Miedler / Polmans 15-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 M. Demoliner / Galloway 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 L. Miedler / Polmans 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

🇸🇪 ATP 250 Bastad Bastad, Svezia · 19 Luglio 2026 🌧 16°C Nuvoloso, rovesci a tratti · Picco 19°C CIELO Prevalentemente nuvoloso, con qualche schiarita nelle ore centrali PIOGGIA Rovesci alle 09:00, possibili rovesci alle 13:00 e pioggia in serata CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 19 Luglio 09:00 🌧 16° 10:00 ⛅ 17° 11:00 ⛅ 18° 12:00 ⛅ 18° 13:00 🌧 19° 14:00 ⛅ 19° 15:00 ⛅ 18° 17:00 ⛅ 16° 21:00 🌧 14° 23:00 ☁ 12° ⚠ Rovesci tra mattina e primo pomeriggio, pioggia in serata: finali sulla terra da monitorare 🎾 Programma del giorno — 19 Luglio 🎾 ATP 250 · Main Draw Finali · Terra Battuta F 🌧 Rovesci

⚠ Da monitorare

🎾 Finali

🏀 Terra Battuta

Centre Court – ore 11:30

Theo Arribage / Francisco Cabral vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul



ATP Bastad Theo Arribage / Francisco Cabral [1] Theo Arribage / Francisco Cabral [1] 3 4 Sadio Doumbia / Fabien Reboul [2] Sadio Doumbia / Fabien Reboul [2] 6 6 Vincitore: Doumbia / Reboul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Arribage / Cabral 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-4 → 4-5 T. Arribage / Cabral 15-0 30-0 40-15 3-4 → 4-4 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 T. Arribage / Cabral 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Doumbia / Reboul 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 2-3 T. Arribage / Cabral 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 T. Arribage / Cabral 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Arribage / Cabral 0-15 0-30 15-40 3-5 → 3-6 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 T. Arribage / Cabral 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 T. Arribage / Cabral 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Arribage / Cabral 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Arribage / Cabral 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Andrey Rublev vs Luciano Darderi (Non prima 14:00)



ATP Bastad Andrey Rublev [1] Andrey Rublev [1] 6 6 Luciano Darderi [2] Luciano Darderi [2] 4 3 Vincitore: Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-15 5-3 → 6-3 L. Darderi 15-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 A. Rublev 30-0 40-0 4-2 → 5-2 L. Darderi 15-0 40-15 4-1 → 4-2 A. Rublev 15-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 L. Darderi 30-0 ace 40-0 ace 3-0 → 3-1 A. Rublev 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 2-0 → 3-0 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 30-40 df 1-0 → 2-0 A. Rublev 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Darderi 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 A. Rublev 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 5-4 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Darderi 15-0 ace 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. Rublev 0-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

🇵🇹 ATP 250 Estoril Estoril, Portogallo · 19 Luglio 2026 ⛅ 20°C Sole e nuvole, asciutto · Picco 26°C CIELO Parzialmente soleggiato per gran parte della giornata, con nuvole intermittenti nel pomeriggio PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 19 Luglio 08:00 ⛅ 20° 09:00 ⛅ 21° 10:00 ⛅ 22° 11:00 ⛅ 24° 12:00 ⛅ 24° 13:00 ⛅ 25° 14:00 ⛅ 26° 17:00 ⛅ 25° 20:00 ⛅ 22° 23:00 ⛅ 20° ✅ Nessuna pioggia indicata: qualificazioni sulla terra in condizioni buone 🎾 Programma del giorno — 19 Luglio 🎾 ATP 250 · Qualificazioni Turno Qualificazione · Terra Battuta Q ⛅ Sole e nuvole

✅ Asciutto

🎾 Qualificazioni

🏀 Terra Battuta

ESTADIO MILLENNIUM – ore 13:00

Andrea Pellegrino vs Gonzalo Bueno



ATP Estoril Andrea Pellegrino [3] Andrea Pellegrino [3] 3 7 4 Gonzalo Bueno [7] Gonzalo Bueno [7] 6 5 6 Vincitore: Bueno Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 G. Bueno 0-15 15-15 15-30 40-30 4-5 → 4-6 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 G. Bueno 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 G. Bueno 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-3 → 3-3 A. Pellegrino 15-0 15-15 40-15 40-30 A-40 1-3 → 2-3 G. Bueno 0-15 0-30 0-40 0-3 → 1-3 A. Pellegrino 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 G. Bueno 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 A. Pellegrino 15-0 15-15 df 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 G. Bueno 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 A. Pellegrino 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 G. Bueno 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 A. Pellegrino 0-15 15-15 15-30 40-30 3-5 → 4-5 G. Bueno 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 G. Bueno 15-0 15-15 15-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Pellegrino 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 G. Bueno 15-0 30-0 30-15 1-2 → 1-3 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-30 df A-40 40-40 0-2 → 1-2 G. Bueno 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 0-2 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Bueno 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 G. Bueno 0-15 0-30 0-40 1-5 → 2-5 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 G. Bueno 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 A. Pellegrino 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 G. Bueno 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 G. Bueno 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Pedro Martinez vs Timofey Skatov



ATP Estoril Pedro Martinez [4] • Pedro Martinez [4] 30 6 1 Timofey Skatov [5] Timofey Skatov [5] 15 3 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 1-1 T. Skatov 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Skatov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 T. Skatov 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 3-3 → 4-3 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 T. Skatov 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Skatov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Skatov 15-0 30-0 30-15 0-0 → 0-1

COURT CASCAIS – ore 13:00

Kyrian Jacquet vs Taro Daniel



ATP Estoril Kyrian Jacquet [2] Kyrian Jacquet [2] 4 6 3 Taro Daniel Taro Daniel 6 3 6 Vincitore: Daniel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 T. Daniel 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 K. Jacquet 15-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 T. Daniel 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 3-4 K. Jacquet 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 30-30 2-2 → 2-3 K. Jacquet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 T. Daniel 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 K. Jacquet 0-15 30-15 30-30 0-1 → 1-1 T. Daniel 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 K. Jacquet 15-0 15-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 T. Daniel 0-15 0-30 0-40 df 4-3 → 5-3 K. Jacquet 0-30 0-40 4-2 → 4-3 T. Daniel 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 df 4-1 → 4-2 K. Jacquet 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 T. Daniel 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 K. Jacquet 15-0 ace 30-0 1-1 → 2-1 T. Daniel 15-0 15-15 15-30 40-30 1-0 → 1-1 K. Jacquet 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Daniel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 K. Jacquet 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 T. Daniel 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 4-4 K. Jacquet 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 K. Jacquet 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-1 → 3-2 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 K. Jacquet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 T. Daniel 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 K. Jacquet 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 1-0

Orlando Luz vs Clement Tabur



ATP Estoril Orlando Luz Orlando Luz 7 6 Clement Tabur [8] Clement Tabur [8] 5 3 Vincitore: Luz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 O. Luz 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 C. Tabur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A df 40-40 5-2 → 5-3 O. Luz 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 C. Tabur 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 O. Luz 0-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-2 → 3-2 C. Tabur 15-0 15-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 O. Luz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. Tabur 15-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 O. Luz 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 C. Tabur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 6-5 → 7-5 O. Luz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 C. Tabur 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 O. Luz 15-0 ace 40-0 4-4 → 5-4 C. Tabur 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 O. Luz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 C. Tabur 0-15 0-30 30-30 ace 3-2 → 4-2 O. Luz 15-0 40-0 2-2 → 3-2 C. Tabur 0-15 15-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 O. Luz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Tabur 15-0 40-0 1-0 → 1-1 O. Luz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

🇦🇹 ATP 250 Kitzbühel Kitzbühel, Austria · 19 Luglio 2026 🌧 16°C Instabile, rovesci a tratti · Picco 20°C CIELO Nuvole intermittenti per gran parte della giornata, con rovesci tra mattina e pomeriggio PIOGGIA Rovesci alle 09:00 e poi tra 14:00, 15:00 e 17:00 CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 19 Luglio 09:00 🌧 15° 10:00 ⛅ 16° 11:00 ⛅ 17° 12:00 ⛅ 19° 13:00 ⛅ 20° 14:00 🌧 20° 15:00 🌧 19° 17:00 🌧 19° 20:00 ☀ 17° 23:00 ⛅ 15° ⚠ Allerta gialla per temporali fino alle 15:00: qualificazioni sulla terra da monitorare 🎾 Programma del giorno — 19 Luglio 🎾 ATP 250 · Qualificazioni Turno Qualificazione · Terra Battuta Q 🌧 Rovesci

⚠ Allerta gialla

🎾 Qualificazioni

🏀 Terra Battuta

Center Court – ore 11:30

Jurij Rodionov vs Vitaliy Sachko (Non prima 13:30)



ATP Kitzbuhel Jurij Rodionov [2] Jurij Rodionov [2] 1* 6 6 Vitaliy Sachko [5] Vitaliy Sachko [5] 2 4 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 6-6 V. Sachko 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 J. Rodionov 15-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 V. Sachko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 J. Rodionov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 V. Sachko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Rodionov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 V. Sachko 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Rodionov 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace 2-2 → 3-2 V. Sachko 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 J. Rodionov 15-15 ace 15-30 15-40 1-1 → 1-2 V. Sachko 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Rodionov 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 V. Sachko 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 J. Rodionov 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 V. Sachko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 J. Rodionov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 V. Sachko 30-0 ace 40-0 40-15 2-3 → 2-4 J. Rodionov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 V. Sachko 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Rodionov 15-0 15-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 0-2 → 1-2 V. Sachko 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 0-1 → 0-2 J. Rodionov 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Grandstand – ore 12:30

Federico Cina vs Lorenzo Giustino



ATP Kitzbuhel Federico Cina [4] Federico Cina [4] 6 6 Lorenzo Giustino [6] Lorenzo Giustino [6] 4 2 Vincitore: Cina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 F. Cina 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 df 30-30 5-1 → 5-2 F. Cina 0-15 0-30 5-0 → 5-1 L. Giustino 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 4-0 → 5-0 F. Cina 40-0 ace 3-0 → 4-0 L. Giustino 0-15 0-30 15-30 30-40 2-0 → 3-0 F. Cina 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 2-0 L. Giustino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Cina 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-3 → 5-4 F. Cina 15-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 L. Giustino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 F. Cina 0-15 15-15 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-3 → 3-3 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Cina 15-0 30-0 1-2 → 2-2 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Cina 0-15 15-15 15-30 df 1-0 → 1-1 L. Giustino 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Kilian Feldbausch vs Sandro Kopp



ATP Kitzbuhel Kilian Feldbausch Kilian Feldbausch 40 6 5 Sandro Kopp • Sandro Kopp 15 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Kopp 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 K. Feldbausch 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 S. Kopp 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 K. Feldbausch 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Kopp 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 K. Feldbausch 0-15 0-30 15-30 30-40 3-1 → 3-2 S. Kopp 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 2-1 → 3-1 K. Feldbausch 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Kopp 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Feldbausch 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 S. Kopp 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-0 → 6-0 K. Feldbausch 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 5-0 S. Kopp 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 K. Feldbausch 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 S. Kopp 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 K. Feldbausch 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Küchenmeister – ore 12:30

Hugo Dellien vs Laslo Djere

