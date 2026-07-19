Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Gstaad, Bastad, Estoril e Kitzbuhel: I risultati completi con il dettaglio delle Finali e del Turno Decisivo di Qualificazione. Kitzbühel, Cinà domina il derby con Giustino e conquista il main draw. Pellegrino eliminato a Estoril

19/07/2026 16:01 13 commenti
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto getty images
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto getty images

Federico Cinà continua a bruciare le tappe. Il diciannovenne palermitano ha conquistato l’accesso al tabellone principale dell’ATP 250 di Kitzbühel, superando nel turno decisivo delle qualificazioni Lorenzo Giustino con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 14 minuti.

Una prestazione autoritaria da parte del classe 2007, capace di imporsi nel derby tricolore e di raggiungere il decimo main draw ATP della carriera. Quello ottenuto sulla terra austriaca è già il sesto accesso a un tabellone principale del circuito maggiore nel 2026, stagione nella quale Cinà ha partecipato anche agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros.

Cinà prende il comando nel momento decisivo

Il primo set è stato molto più combattuto di quanto possa suggerire l’andamento della seconda frazione. Cinà ha iniziato strappando immediatamente il servizio a Giustino, ma il trentaquattrenne napoletano ha reagito ottenendo il controbreak nel gioco successivo.

L’equilibrio è proseguito fino alla fase centrale del parziale. Nel sesto game Cinà ha dovuto fronteggiare due palle break, riuscendo ad annullarle ai vantaggi e a conservare il proprio turno di battuta. Superato quel momento delicato, il siciliano ha cambiato marcia.

Nel gioco seguente ha tolto nuovamente il servizio a Giustino, trovando l’allungo decisivo. Il giovane azzurro ha poi difeso il vantaggio senza concedere altre occasioni e ha chiuso la frazione sul 6-4.

Cinque game consecutivi nel secondo set

Nel secondo parziale la partita ha assunto rapidamente una direzione precisa. Cinà ha alzato ulteriormente il livello, prendendo il controllo degli scambi e impedendo a Giustino di trovare soluzioni efficaci.

Il palermitano ha conquistato cinque game consecutivi, costruendo un margine ormai impossibile da recuperare. Giustino ha provato a prolungare l’incontro, ma Cinà non ha lasciato spazio a una possibile rimonta e ha completato il successo con un netto 6-2.

Il risultato conferma l’ottima stagione disputata dal giovane italiano, ormai sempre più abituato a confrontarsi con il tennis di alto livello. Cinà può quindi festeggiare un’altra qualificazione prestigiosa, in attesa di conoscere il nome del proprio avversario al primo turno del torneo austriaco.

Estoril, Pellegrino si ferma al turno decisivo
Esito differente nelle qualificazioni dell’ATP 250 di Estoril. Andrea Pellegrino, unico italiano presente nel tabellone cadetto, è stato eliminato a un passo dal main draw.
Il pugliese, numero 138 ATP e terza testa di serie, si è arreso in tre set al peruviano Gonzalo Bueno, numero 176 del mondo. Si trattava del primo confronto diretto tra i due giocatori.
Pellegrino non è così riuscito a completare la qualificazione dopo le energie spese nella lunga settimana di Bastad. A Kitzbühel, invece, sarà Cinà a rappresentare l’Italia nel tabellone principale dopo la convincente vittoria ottenuta nel derby con Giustino.

🇨🇭
ATP 250 Gstaad
Gstaad, Svizzera  ·  19 Luglio 2026

🌧
17°C
Sole e nuvole, rovesci a tratti  ·  Picco 23°C
CIELO Nuvole intermittenti al mattino, poi parzialmente soleggiato con rovesci nel pomeriggio
PIOGGIA Rovesci indicati tra 10:00 e 11:00, poi intorno alle 15:00 e 17:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 19 Luglio
09:00
16°
10:00
🌧
18°
11:00
🌧
19°
12:00
21°
13:00
21°
14:00
22°
15:00
🌧
22°
17:00
🌧
22°
20:00
21°
23:00
16°
⚠  Rovesci a tratti: finali sulla terra da monitorare, soprattutto tra mattina e pomeriggio
🎾  Programma del giorno — 19 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
Finali · Terra Battuta
F
🌧  Rovesci
⚠  Da monitorare
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Roy Emerson Arena – ore 11:30
Stefanos Tsitsipas GRE vs Raphael Collignon BEL

ATP Gstaad
Stefanos Tsitsipas
6
6
6
Raphael Collignon [7]
4
7
3
Vincitore: Tsitsipas
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Lucas Miedler AUT / Marc Polmans AUS vs Marcelo Demoliner BRA / Robert Galloway USA

ATP Gstaad
Lucas Miedler / Marc Polmans [1]
6
6
Marcelo Demoliner / Robert Galloway
3
4
Vincitore: Miedler / Polmans
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🇸🇪
ATP 250 Bastad
Bastad, Svezia  ·  19 Luglio 2026

🌧
16°C
Nuvoloso, rovesci a tratti  ·  Picco 19°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso, con qualche schiarita nelle ore centrali
PIOGGIA Rovesci alle 09:00, possibili rovesci alle 13:00 e pioggia in serata
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 19 Luglio
09:00
🌧
16°
10:00
17°
11:00
18°
12:00
18°
13:00
🌧
19°
14:00
19°
15:00
18°
17:00
16°
21:00
🌧
14°
23:00
12°
⚠  Rovesci tra mattina e primo pomeriggio, pioggia in serata: finali sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 19 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
Finali · Terra Battuta
F
🌧  Rovesci
⚠  Da monitorare
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Centre Court – ore 11:30
Theo Arribage FRA / Francisco Cabral POR vs Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA

ATP Bastad
Theo Arribage / Francisco Cabral [1]
3
4
Sadio Doumbia / Fabien Reboul [2]
6
6
Vincitore: Doumbia / Reboul
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Andrey Rublev RUS vs Luciano Darderi ITA (Non prima 14:00)

ATP Bastad
Andrey Rublev [1]
6
6
Luciano Darderi [2]
4
3
Vincitore: Rublev
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🇵🇹
ATP 250 Estoril
Estoril, Portogallo  ·  19 Luglio 2026

20°C
Sole e nuvole, asciutto  ·  Picco 26°C
CIELO Parzialmente soleggiato per gran parte della giornata, con nuvole intermittenti nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 19 Luglio
08:00
20°
09:00
21°
10:00
22°
11:00
24°
12:00
24°
13:00
25°
14:00
26°
17:00
25°
20:00
22°
23:00
20°
✅  Nessuna pioggia indicata: qualificazioni sulla terra in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 19 Luglio
🎾
ATP 250 · Qualificazioni
Turno Qualificazione · Terra Battuta
Q
⛅  Sole e nuvole
✅  Asciutto
🎾  Qualificazioni
🏀  Terra Battuta

ESTADIO MILLENNIUM – ore 13:00
Andrea Pellegrino ITA vs Gonzalo Bueno PER

ATP Estoril
Andrea Pellegrino [3]
3
7
4
Gonzalo Bueno [7]
6
5
6
Vincitore: Bueno
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Pedro Martinez ESP vs Timofey Skatov KAZ

ATP Estoril
Pedro Martinez [4]
30
6
1
Timofey Skatov [5]
15
3
1
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COURT CASCAIS – ore 13:00
Kyrian Jacquet FRA vs Taro Daniel JPN

ATP Estoril
Kyrian Jacquet [2]
4
6
3
Taro Daniel
6
3
6
Vincitore: Daniel
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Orlando Luz BRA vs Clement Tabur FRA

ATP Estoril
Orlando Luz
7
6
Clement Tabur [8]
5
3
Vincitore: Luz
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🇦🇹
ATP 250 Kitzbühel
Kitzbühel, Austria  ·  19 Luglio 2026

🌧
16°C
Instabile, rovesci a tratti  ·  Picco 20°C
CIELO Nuvole intermittenti per gran parte della giornata, con rovesci tra mattina e pomeriggio
PIOGGIA Rovesci alle 09:00 e poi tra 14:00, 15:00 e 17:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 19 Luglio
09:00
🌧
15°
10:00
16°
11:00
17°
12:00
19°
13:00
20°
14:00
🌧
20°
15:00
🌧
19°
17:00
🌧
19°
20:00
17°
23:00
15°
⚠  Allerta gialla per temporali fino alle 15:00: qualificazioni sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 19 Luglio
🎾
ATP 250 · Qualificazioni
Turno Qualificazione · Terra Battuta
Q
🌧  Rovesci
⚠  Allerta gialla
🎾  Qualificazioni
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 11:30
Jurij Rodionov AUT vs Vitaliy Sachko UKR (Non prima 13:30)

ATP Kitzbuhel
Jurij Rodionov [2]
1*
6
6
Vitaliy Sachko [5]
2
4
6
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Grandstand – ore 12:30
Federico Cina ITA vs Lorenzo Giustino ITA

ATP Kitzbuhel
Federico Cina [4]
6
6
Lorenzo Giustino [6]
4
2
Vincitore: Cina
Mostra dettagli

Kilian Feldbausch SUI vs Sandro Kopp AUT

ATP Kitzbuhel
Kilian Feldbausch
40
6
5
Sandro Kopp
15
0
4
Mostra dettagli



Küchenmeister – ore 12:30
Hugo Dellien BOL vs Laslo Djere SRB

ATP Kitzbuhel
Hugo Dellien [3]
5
2
Laslo Djere [7]
7
6
Vincitore: Djere
Mostra dettagli

TAG:

13 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Giampi 19-07-2026 17:22

Che vi devo dire, a me Darderi fa ridere in senso buono..queste manifestazioni “drammatiche” non mi danno fastidio perché sono sfoghi che non penalizzano o cercano di infastidire l’avversario. Darderi al limite danneggia se stesso. Pensate alle “scenette” di Diokovic o ai mto fasulli di Rune, o alle pose “arroganti” di molti giovani predestinati. Poi per me lui è Rocky Balboa per la somiglianza con Stallone ma anche per la storia di chi parte con nulla in mano e arriva in cima…

 13
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mauri (Guest) 19-07-2026 16:36

Scritto da Giampino 58
Sicuri che Luciano è non farebbe meglio a fare il pagliaccio in un circo…..????Doti naturali….

Problemi psicologici evidentemente

 12
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OspiteSgradito (Guest) 19-07-2026 15:32

Scritto da PliskoNotBot
Darderi farebbe venire l’esaurimento persino a Gandhi. Davvero insopportabile. Ma puoi strapparti la maglietta perché perdi il primo set con un normale 6-4? Peraltro dopo aver già lanciato la racchetta 5 o 6 volte tra continui monologhi e litigi con il tuo angolo.

Allucinante.
Brutto giocatore!
Impossibile da tifare.

 11
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Albyx3 19-07-2026 15:14

Scritto da PliskoNotBot
Darderi farebbe venire l’esaurimento persino a Gandhi. Davvero insopportabile. Ma puoi strapparti la maglietta perché perdi il primo set con un normale 6-4? Peraltro dopo aver già lanciato la racchetta 5 o 6 volte tra continui monologhi e litigi con il tuo angolo.

Che esaltato

 10
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-1: Detuqueridapresencia
PliskoNotBot (Guest) 19-07-2026 14:59

Darderi farebbe venire l’esaurimento persino a Gandhi. Davvero insopportabile. Ma puoi strapparti la maglietta perché perdi il primo set con un normale 6-4? Peraltro dopo aver già lanciato la racchetta 5 o 6 volte tra continui monologhi e litigi con il tuo angolo.

 9
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+1: SGT76
-1: Detuqueridapresencia
Giampino 58 (Guest) 19-07-2026 14:59

Finalmente senza il padre lo vedremo presto nei 20

 8
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-1: Detuqueridapresencia
Giampino 58 (Guest) 19-07-2026 14:57

Sicuri che Luciano è non farebbe meglio a fare il pagliaccio in un circo…..????Doti naturali….

 7
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-1: Detuqueridapresencia
Italo (Guest) 19-07-2026 14:54

Darderi sta riuscendo nell’ incredibile impresa di fare sembrare calmo Rublev.
Gli ultimi 2 punti del set erano da warning: un arbitro serio sarebbe intervenuto..

 6
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OspiteSgradito (Guest) 19-07-2026 14:37

Scritto da Franco
Mi ha fatto tenerezza ed anche un pó di pena vedere Tsitsipas esultare così per la vittoria di un 250,manco fosse un 1000.Un tempo le sue aspettative erano i 1000,gli slam e la vetta della classifica,adesso gli va bene anche vincere un torneo minore peraltro faticando in quasi tutti i match

La carriera di un tennista attraversa varie fasi, spesso condizionate da fattori extra campo come nel suo caso.
Il talento, innegabile, resta.
Spero possa ritrovarsi.

 5
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+1: ste.nirvana
Franco (Guest) 19-07-2026 14:02

Mi ha fatto tenerezza ed anche un pó di pena vedere Tsitsipas esultare così per la vittoria di un 250,manco fosse un 1000.Un tempo le sue aspettative erano i 1000,gli slam e la vetta della classifica,adesso gli va bene anche vincere un torneo minore peraltro faticando in quasi tutti i match

 4
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Pikario Furioso 19-07-2026 13:44

Forza Lucianone, Berrettini nel mirino come numero di tornei ATP. Non male eh?

 3
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sarvuccio 19-07-2026 11:57

Ma sapete x caso dove luccicano gli occhi a Gianluca Cadenasso. Non lo vedo più in nessun tabellone

 2
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pablito 19-07-2026 09:12

Forza Dardone !

Fra i due, chi sclera prima, l’altro vince… 😉

 1
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