Radwanska sul momento difficile di Swiatek: “Può tornare al suo massimo livello ma deve ritrovare continuità mentale”

Iga Świątek è andata lontanissima dal difendere il bellissimo successo a Wimbledon 2025, quando sorprese il mondo del tennis – e anche se stessa – riscattando un momento non positivo con il titolo più prestigioso, ottenuto sull’erba ossia la superficie più lontana alle proprie migliori caratteristiche. Quest’anno Iga si è fatta sorprendere al terzo turno da Eala, protagonista di una eccellente prestazione, ma la polacca ha attraversato nel match dei momenti in cui è stata del tutto assente mentalmente, senza quel vigore e intensità che l’hanno portata a dominare il tour WTA per molti mesi. Una situazione da cui non è facile risollevarsi. Ci sta provando Swiatek, anche affidandosi all’esperienza della Rafa Nadal Academy, “voglio tornare alle basi del mio gioco”, aveva affermato, ossia meno esperimenti e tennis super offensivo ma un ritorno a quella consistenza e solidità che l’avevano accompagnata in gravissime vittorie. In altre interviste invece ha poi affermato di sentirsi in piena evoluzione e questo non è facile, serve pazienza.

Un titolo manca da dieci mesi, il Korea Open 2025. Riuscirà a tornare ai fasti di un tempo? Secondo Agnieszka Radwanska ne ha tutte le possibilità, a patto di ritrovare una maggiore continuità mentale nel corso delle partite. Questo in pensiero della connazionale, commentando il momento di Iga.

“Penso di sì, Swiatek può tornare al suo miglior livello. Con quelle parole credo volesse dire che ora è concentrata sul suo nuovo tennis, sullo scendere in campo e mostrare il miglior livello possibile. Per questo ha detto di non essere particolarmente focalizzata sui risultati”, ha spiegato Radwanska a tennis365. “Ma, ovviamente, le due cose vanno di pari passo. Se giochi bene, i risultati arrivano”.

“In questo momento sta attraversando un periodo di difficoltà, sia dal punto di vista della fiducia in sé stessa sia dei risultati, e sta cercando di ritrovare il suo miglior tennis. Credo che stia provando diverse soluzioni per aiutarla a esprimersi meglio in partita e a riportare in campo ciò che riesce a fare durante gli allenamenti”.

“Iga è una grandissima giocatrice. Dal punto di vista mentale e fisico ha ancora tutto quello che serve”, continua la polacca, vincitrice di 20 titoli nel circuito WTA. “È ancora in grado di esprimere un tennis straordinario e penso che lo stia dimostrando anche in campo. Il problema, al momento, è che durante le partite alterna momenti molto positivi ad altri più complicati. Quando sei al vertice e vuoi vincere i tornei, questi alti e bassi devono essere ridotti al minimo. Non puoi permetterti di perdere un paio di game così, senza essere mentalmente presente”.

“Penso che riuscirà a ritrovare quella continuità — e sono convinta che ci riuscirà — e allora la vedremo tornare a vincere titoli, senza alcun dubbio” conclude Radwanska. Swiatek, che ha trascorso 125 settimane in vetta alla classifica mondiale, dopo Wimbledon è scesa all’ottavo posto del ranking WTA, la sua posizione più bassa dal febbraio 2022.

Mario Cecchi